Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

US-Präsident Donald Trump hat erneut den Sieg bei der Präsidentschaftswahl für sich beansprucht und versucht, mit Betrugsvorwürfen Zweifel am Wahlprozess zu schüren. Der Republikaner warf den oppositionellen Demokraten am Donnerstagabend (Ortszeit) erneut vor, ihm die Wahl "stehlen" zu wollen. Unterdessen wurde nur in einer Handvoll Bundesstaaten bislang noch kein Sieger ausgerufen, weil die Rennen so eng sind. Dazu zählen Georgia, Pennsylvania und Nevada. In Georgia lag Trump lange vorn, zuletzt schrumpfte sein Vorsprung in dem eigentlich konservativ geprägten Bundesstaat fast komplett zusammen. Auch in Pennsylvania machte Biden massiv Boden gut und hat gute Chancen, Trump noch zu überholen, weil er bei den Briefwahlstimmen, die nun noch ausgezählt wird, deutlich besser abschneidet als Trump. In Nevada führt Biden, ebenso in Arizona, wo das Rennen auch noch offen ist. Der frühere Vizepräsident trat am Donnerstag ebenfalls vor die Presse. Er sagte dabei, er habe "keine Zweifel", dass er nach Auszählung aller Stimmen die Wahl gewinnen werde. Nach Trumps Äußerungen schrieb Biden im Kurzbotschaftendienst Twitter: "Niemand wird uns unsere Demokratie wegnehmen."

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die US-Notenbank sieht in der Pandemie ein erhebliches Risiko für die US-Wirtschaft. "Die andauernde Krise der öffentlichen Gesundheit wird die Wirtschaftstätigkeit, die Beschäftigung und die Inflation weiterhin belasten", erklärte sie nach der Sitzung des Offenmarktausschusses. Die Währungshüter signalisierten, dass sie weiter bereit sind, der Wirtschaft einen nachhaltigen Stimulus zu geben. Der Leitzins wurde bei 0,00 bis 0,25 Prozent belassen. Der Beschluss fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Fed will zudem ihre Käufe von Anleihen "mindestens" im gegenwärtigen Umfang fortsetzen, also Staatsanleihen im Wert von 80 Milliarden Dollar pro Monat sowie Hypothekenpapiere für 40 Milliarden Dollar.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

RHEINMETALL

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19

Umsatz 1.345 -9% 17 1.481

Umsatz Automotive 562 -15% 17 659

Umsatz Defence 783 -5% 17 823

EBIT 32 -68% 17 99

EBIT Automotive -25 -- 17 43

EBIT Defence 63 -2% 17 64

Ergebnis nach Steuern/Dritten 15 -74% 10 57

Ergebnis je Aktie 0,34 -74% 10 1,33

Weitere Termine:

07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 3Q, Bad Neustadt/Saale

07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H, Genf

07:25 AT/AMS AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Schloss Premstätten

Außerdem im Tagesverlauf:

- ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 9 Monate, Madrid

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe September

saisonbereinigt

PROGNOSE: +2,5% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

-CH

09:00 Währungsreserven Oktober

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 873,531 Mrd CHF

-US

14:30 Arbeitsmarktdaten Oktober

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +530.000 gg Vm

zuvor: +661.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 7,7%

zuvor: 7,9%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,20% gg Vm

zuvor: +0,07% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.481,50 -0,32

S&P-500-Indikation 3.490,00 -0,80

Nasdaq-100-Indikation 11.974,00 -1,04

Nikkei-225 24.325,23 0,91

Schanghai-Composite 3.301,58 -0,56

+/- Ticks

Bund -Future 176,41 1

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 12.568,09 1,98

DAX-Future 12.522,00 2,17

XDAX 12.531,56 2,17

MDAX 27.498,94 0,95

TecDAX 3.021,56 1,93

EuroStoxx50 3.215,56 1,72

Stoxx50 2.907,40 0,70

Dow-Jones 28.390,18 1,95

S&P-500-Index 3.510,45 1,95

Nasdaq-Comp. 11.890,93 2,59

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,40 +6

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach der überraschenden Rally in Reaktion auf den unklaren Wahlausgang in den USA dürften Europas Börsen am Freitag mit Kursverlusten in den Handel starten. Nach dem DAX-Plus von rund 1.000 Punkten seit vergangenem Freitag kämen Gewinnmitnahmen nicht überraschend. Für Gewinnmitnahmen spricht auch die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank. Diese hat am Vorabend die Geldpolitik bestätigt. Fed-Präsident Powell unterstrich zwar die Notwendigkeit zusätzlicher Hilfe durch die Fiskal- und Geldpolitik, hielt sich ansonsten allerdings bedeckt.

Rückblick: Sehr fest - Die Investoren warteten weiter auf das Ende des Wahlkrimis in den USA, wobei es immer mehr nach einem Sieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden aussieht. Sollten die Republikaner gleichzeitig den Senat verteidigen, wäre das laut Marktteilnehmern aus Sicht der Börsen günstig, weil Biden dann nicht "durchregieren" könne und geplante Steuererhöhungen verhindert werden könnten. Da wegen der politischen Machtverteilung ein großes und schnelles Fiskalpaket unwahrscheinlicher erscheint, wurde spekuliert, dass die US-Notenbank aktiv werden könnte. Positiv überrascht äußerten sich Händler über die guten Zahlen der Societe Generale, der Kurs legte um 3,7 Prozent zu. Dagegen enttäuschten ING Groep. Die Aktie verlor 4,8 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Linde gewannen nach den Quartalszahlen 5,7 Prozent. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie gingen auch an Linde nicht spurlos vorbei. Aber dank der breiten Aufstellung sowie der Erholung im Amerika-Geschäft kam Linde überraschend gut durch das Quartal. Zudem wurde die Gewinnerwartung deutlich hochgeschraubt. Das Zahlenwerk von Munich Re fiel nach Einschätzung der DZ Bank durchwachsen aus. Vermisst wurde weiter ein Ausblick. Der Kurs verlor 3,3 Prozent. Prosieben ist nach einem soliden dritten Quartal zuversichtliche für die Entwicklung der Werbeerlöse im wichtigen Weihnachtsquartal. Die Aktie gewann 8,9 Prozent. Commerzbank verloren 5,7 Prozent, nachdem die Bank im dritten Quartal einen Verlust eingefahren hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Bilfinger sprangen um 11,2 Prozent nach obe, nachdem die FAZ vorab berichtet hatte, dass das Unternehmen einen Verkauf an den US-Finanzinvestor Clayton, Dubilier & Rice prüfe. Über ein Kaufinteresse des Investors hatte bereits die Nachrichtenagentur Bloomberg vor gut zwei Wochen berichtet. Freenet wurden nach der Veröffentlichung von Zahlen zum dritten Quartal 2,6 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen hatte seinen Ausblick bekräftigt.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Zwar stand immer noch nicht endgültig fest, wer nächster Präsident der USA sein wird, doch setzten Anleger trotz der günstigen Aussichten für Herausforderer Joe Biden weiter darauf, dass es keinen radikalen politischen Richtungswechsel geben wird. Unterstützung kam auch von der US-Notenbank, die ihren geldpolitischen Kurs bekräftigte und zusicherte, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um die heimische Wirtschaft in "dieser schwierigen Zeit zu unterstützen". Unter den Einzelwerten gewannen Expedia 4,7 Prozent, nachdem der Verlust des Reiseportals geringer als befürchtet ausgefallen war. Qualcomm hatte mit Zahlen und Ausblick positiv überrascht, was die Aktie um 12,7 Prozent steigen ließ. Auch General Motors hatte unerwartet gut abgeschnitten; die Aktie stieg um 5,4 Prozent. Für Alibaba ging es um 2,7 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen einen Gewinneinbruch gemeldet hatte. Allerdings hatte der vergleichbare Vorjahreszeitraum von einem Sondereffekt profitiert.

Am Anleihemarkt erholten sich die Renditen nach dem Absturz vom Mittwoch leicht, wobei aber die Fed-Aussagen bremsten. Die Zehnjahresrendite zeigte sich 0,9 Basispunkt höher bei 0,78 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:13 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1819 -0,03% 1,1823 1,1815 +5,4%

EUR/JPY 122,43 -0,07% 122,52 122,53 +0,4%

EUR/CHF 1,0680 -0,19% 1,0700 1,0713 -1,6%

EUR/GBP 0,9008 +0,14% 0,8996 0,9023 +6,4%

USD/JPY 103,57 -0,05% 103,62 103,71 -4,8%

GBP/USD 1,3121 -0,18% 1,3145 1,3095 -1,0%

USD/CNH 6,6170 +0,13% 6,6087 6,6171 -5,0%

Bitcoin

BTC/USD 15.737,75 1,017 15.579,25 15.230,75 +118,3%

