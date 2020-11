Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

MITTWOCH: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages Veterans Day geschlossen.

Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech ist Befürchtungen entgegengetreten, dass der von ihm zusammen mit dem US-Konzern Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff zunächst bevorzugt in den Vereinigten Staaten verteilt werden könnte. "Wir haben zusammen mit Pfizer vereinbart, dass wir den Impfstoff gleichmäßig und gerecht verteilen", sagte Biontech-Finanzvorstand Sierk Poetting den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung". Seine Firma wolle "definitiv nicht, dass es eine unfaire Überhöhung der Chargen in einzelnen Regionen gibt", sagte Poetting. Deshalb habe Biontech auch Wert darauf gelegt, dass ein Großteil des Impfstoffs in Europa hergestellt werden könne. "Über die Verteilung entscheiden wir mit Pfizer gemeinsam." Die EU-Kommission will an diesem Mittwoch mit Biontech und Pfizer einen Vertrag über die Lieferung von 300 Millionen Impfdosen für die EU-Staaten abschließen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet mit bis zu 100 Millionen Dosen für Deutschland.

CONTINENTAL (8:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19

Umsatz 10.353 -7% 8 11.103

EBITDA 1.160 +10% 2 1.049

EBIT bereinigt 577 -6% 7 615

Ergebnis nach Steuern/Dritten 265 -- 2 -1.986

Ergebnis je Aktie unverwässert 1,09 -- 3 -9,93

07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate

07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 9 Monate

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 3Q, München

07:35 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Home24 SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 9 Monate

08:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 9 Monate

08:40 DE/Leifheit AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

17:30 DE/Patrizia AG, Ergebnis 9 Monate

17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate

22:00 DE/Morphosys AG, ausführliches Ergebnis 3Q

11:00 NO/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2023

im Volumen von 2 Mrd NOK

11:00 CH/Auktion von Anleihen (Details am Dienstag)

11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit November 2036 im Volumen von 800 Mio GBP

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2050

im Volumen von 1 Mrd EUR

12:00 CZ/Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit November 2027

im Volumen von max. 2 Mrd CZK

Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029

im Volumen von max. 2 Mrd CZK

Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030

im Volumen von max. 2 Mrd CZK

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.161,50 -0,07

S&P-500-Indikation 3.556,25 0,13

Nasdaq-100-Indikation 11.677,50 0,44

Nikkei-225 25.349,60 1,78

Schanghai-Composite 3.348,68 -0,34

+/- Ticks

Bund -Future 173,88% -24

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.163,11 0,51

DAX-Future 13.171,00 1,32

XDAX 13.179,05 1,32

MDAX 27.984,82 0,69

TecDAX 2.940,55 -1,15

EuroStoxx50 3.442,62 1,02

Stoxx50 3.054,02 1,08

Dow-Jones 29.420,92 0,90

S&P-500-Index 3.545,53 -0,14

Nasdaq-Comp. 11.553,86 -1,37

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,12% -40

EUROPA

Ausblick: Die Konsolidierung an den europäischen Aktienmärkten wird sich voraussichtlich am Mittwoch fortsetzen. "Der Abbau der Überkauftheit nach 2.000 Punkten DAX-Anstieg wird sich hinziehen", sagt ein Marktteilnehmer. Darüber hinaus sollte der Euro-Stoxx-50 den DAX weiter outperformen. Grund ist der weiterhin erwartete anhaltende Wechsel aus den Bleibe-zu-Hause-Gewinnern in die Gewinner einer Normalisierung. Zwar dürfte es nach Kursabschläge von teilweise 20 Prozent bei ausgewählten Technolohiewerten immer mal Erholungen geben. "Das übergeordnete Drehen der Positionen ist aber nicht in zwei Tagen abgearbeitet und wird dauern", sagt der Marktteilnehmer. Und diese Wechsel sprächen klar für den Euro-Stoxx-50. Dieser profitiere mit Banken-, Versicherungs- und Ölwerten deutlicher von den Umschichtungen als der DAX.

Rückblick: Fester - Kurstreiber war weiterhin der Durchbruch beim Corona-Impfstoff. Tendenziell setzte sich der Trend raus aus den so genannten Stay-at-Home-Aktien und rein in die Profiteure einer Normalisierung fort. So fiel der Stoxx-Technologie-Index gegen den Markttrend um 1,9 Prozent. Gefragt waren erneut ausgewählte Aktien der Tourismusbranche: Hier ging es mit Tui um weitere 3,9 Prozent nach oben. Lufthansa stiegen um 7,1 Prozent. Der Reise- und Freizeitsektor insgesamt gab allerdings etwas nach. Der Euro-Stoxx-Bankenindex stieg um 6,1 Prozent. Die Branche profitierte von Umschichtungen aus Covid-19-Gewinnersektoren sowie der Hoffnung auf eine stärkere wirtschaftliche Erholung. Dies sollte die Bankbilanzen entlasten, da die Zahl der Unternehmenspleiten geringer ausfallen dürfte als noch vor kurzem befürchtet. Kräftig gesucht waren mit Konjunkturoptimismus auch die Ölwerte. BP stiegen um 5,1 Prozent, Shell um 4,0 Prozent. Der Index der Ölwerte legte um 3,8 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - VW und MTU gewannen gut 5 Prozent, Munich Re, Daimler und Conti folgten mit knapp 5 Prozent Plus. Auf der Verliererseite ganz oben standen Adidas und Deutsche Post. Adidas brachen um 5,8 Prozent ein, ein negatives Echo löste vor allem der Ausblick auf das vierte Quartal aus. Deutsche Post verloren 4,8 Prozent, nachdem der Konzern den Ausblick für das Gesamtjahr nur bestätigt hatte. Henkel hat den schwächeren Ausblick bekräftigt. Die Aktie stieg dennoch um 0,9 Prozent. Siemens Energy fielen nach Zahlenvorlage um 3,2 Prozent. Geschäftszahlen und Ausblick von Nordex überzeugten dagegen, die Aktien sprangen um 15,6 Prozent nach oben. Jenoptik lieferte die erwartet schwachen Geschäftszahlen, der Kurs fiel um 7,2 Prozent. Bei Teamviewer ging es nach einer Delle um 4,8 Prozent rauf. Das Unternehmen hatte ein gutes Quartal verbucht, präzisierte die Jahresprognose aber nur marginal nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Lufthansa-Aktie zeigte sich mit einem Minus von 0,9 Prozent. Das Unternehmen hatte den Kupon ihrer angekündigten Wandelanleihe im Volumen von 600 Millionen Euro mit 2 Prozent festgesetzt und damit am unteren Ende der avisierten Spanne. Home24 wurden dagegen 4 Prozent höher getaxt. Der Online-Versandhändler hatte den Ausblick für das Jahr 2020 erhöht.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Impfstoff-Euphorie vom Wochenbeginn verflog etwas. Grund waren die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen und die Unklarheit, wann der Impfstoff der breiten Bevölkerung zugänglich sein wird. Außerdem haben Anleger ihre Erwartungen an ein weiteres Coronavirus-Hilfspaket der US-Regierung angesichts der Machtverhältnisse im Kongress nach den Wahlen wieder zurückgeschraubt. Die Nasdaq-Indizes hatten schon am Montag Abgaben verzeichnet, weil Anleger Gewinne in Aktien vieler Technologie-Unternehmen mitnahmen, die von der Pandemie teils besonders stark profitiert hatten. Diese Entwicklung setzte sich fort. Die Titel der deutschen Biontech legten nach Zahlenausweis um 7,6 Prozent zu. Überdies hat die EU angekündigt, bis zu 300 Millionen Dosen des von Biontech und Pfizer entwickelten Corona-Impfstoffs zu kaufen. Die Boeing-Aktie kletterte um 5,2 Prozent. Die US-Luftfahrtbehörde FAA wolle die Zulassung der 737 Max am 18. November offiziell verkünden, sagten informierte Personen.

Staatsanleihen waren erneut nicht gefragt, auch wenn sich die Abwärtsdynamik deutlich verlangsamte. Die Zehnjahresrendite stieg um 2,2 Basispunkte auf 0,95 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1825 +0,05% 1,1819 1,1816 +5,4%

EUR/JPY 124,42 +0,01% 124,41 124,41 +2,1%

EUR/CHF 1,0816 +0,05% 1,0811 1,0794 -0,4%

EUR/GBP 0,8917 +0,11% 0,8907 0,8938 +5,4%

USD/JPY 105,22 -0,04% 105,26 105,29 -3,3%

GBP/USD 1,3262 -0,08% 1,3272 1,3220 +0,1%

USD/CNH 6,5861 -0,20% 6,5997 6,6053 -5,5%

Bitcoin

BTC/USD 15.394,13 0,059 15.385,01 15.231,51 +113,5%

Der Dollar tendierte wenig verändert. Der Euro verharrte nach der Berg- und Talfahrt des Vortages auf dem niedrigeren Niveau und pendelte um die Marke von 1,18 Dollar. Im späten US-Handel lag der Euro bei 1,1808 Dollar. Ein Impfstoff gegen das Coronavirus könnte dazu führen, dass sich der Dollar früher als bisher erwartet abschwäche, hieß es von der Saxo Bank. Eine Impfung könnte geringere fiskalische Stimuli bedeuten, den Bedarf an Emissionen aus dem US-Finanzministerium senken und die Dollar-Liquidität erhöhen, so Analyst John Hardy.

