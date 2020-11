Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Corona-Krise hat Siemens im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich belastet. Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis fielen schlechter aus als vor Jahresfrist. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITA) mit den Kerngeschäften ging um 3 Prozent zurück: Mit 7,56 Milliarden Euro fiel es nach einer Aufholjagd im Schlussquartal aber um 660 Millionen Euro höher aus als Analysten erwartet hatten. Schub lieferte im vierten Quartal vor allem das Geschäft mit der Fabrikvernetzung (Digital Industries), wo ein positiver Sondereffekt von 533 Millionen Euro den Gewinn in die Höhe trieb und Ergebnisrückgänge bei der Bahn- und in der Medizintechnik mehr als auffing. Unter dem Strich blieben im Gesamtjahr nach einem Verlust von 90 Millionen Euro aus den nicht fortgeführten Aktivitäten 4,2 Milliarden Euro Nettogewinn - das sind 26 Prozent weniger als vor Jahresfrist und geringfügig mehr als von Analysten erwartet.

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q19/20 ggVj 4Q19/20 ggVj 4Q18/19

Auftragseingang 15.559 -1% 15.479 -1% 15.659

Umsatz 15.312 -6% 15.501 -5% 16.375

Ergebnis nach Steuern 1.879 +28% 1.840 +25% 1.470

Ergebnis je Aktie 2,20 +35% 2,14 +31% 1,63

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

EVOTEC (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19

Umsatz 116 +1% 2 114

EBITDA bereinigt 31 -11% 3 35

STRÖER (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19

Umsatz 347 -13% 6 399

EBITDA bereinigt 116 -12% 4 133

RTL (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzung für den Umsatz der ersten neun Monate (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG

9MON 9M20 ggVj 9M19

Umsatz 3.961 -14% 4.595

Weitere Termine:

06:50 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober

07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

07:10 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Fielmann AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 3Q

07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 3Q

07:30 GB/Zeal Network SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 9 Monate

07:45 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 3Q

08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 9 Monate

08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H

08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

09:05 DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 3Q

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 3Q

10:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 9 Monate

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Continental AG, AR-Sitzung

- DE/Medios AG, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Glaxosmithkline: 0,19 GBP

Royal Dutch Shell: 0,1665 USD

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Verbraucherpreise Oktober (endgültig)

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj

vorläufig: +0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-0,5% gg Vj

vorläufig: 0,0% gg Vm/-0,5% gg Vj

zuvor: -0,4% gg Vm/-0,4% gg Vj

- GB

08:00 BIP September

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: +2,1% gg Vm

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: +15,6% gg Vq

zuvor: +8,0% gg Vq

08:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: +15,5% gg Vq/ -9,6% gg Vj

zuvor: -19,8% gg Vq/-21,5% gg Vj

08:00 Handelsbilanz September

PROGNOSE: -9,4 Mrd GBP

zuvor: -9,0 Mrd GBP

08:00 Industrieproduktion September

PROGNOSE: +1,1% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

- EU

11:00 Industrieproduktion September

Eurozone

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/-5,9% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/-7,2% gg Vj

- US

14:30 Realeinkommen Oktober

14:30 Verbraucherpreise Oktober

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+1,7% gg Vj

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 740.000

zuvor: 751.000

17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 SE/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2025

im Volumen von 500 Mio SEK

Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Juni 2030 im Volumen von 500 Mio SEK

11:00 IE/Auktion 0,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030

Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2050

im Gesamtvolumen von 1 bis 1,25 Mrd EUR

11:00 IT/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2024

im Volumen von 2,5 bis 3 Mrd EUR

Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2027

im Volumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR

Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2036

im Volumen von 1 bis 1,25 Mrd EUR

11:00 GB/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2031

im Volumen von 3 Mrd GBP

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026

im Volumen von 35 Mrd HUF

Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031

im Volumen von 35 Mrd HUF

Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038

im Volumen von 25 Mrd HUF

12:30 GB/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2054

im Volumen von 1,25 Mrd GBP

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.143,50 -0,62

S&P-500-Indikation 3.556,00 -0,66

Nasdaq-100-Indikation 11.859,00 -0,40

Nikkei-225 25.419,35 0,28

Schanghai-Composite 3.336,12 -0,18

+/- Ticks

Bund -Future 174,58% +11

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.216,18 0,40

DAX-Future 13.225,50 0,41

XDAX 13.232,06 0,40

MDAX 28.408,82 1,52

TecDAX 3.028,12 2,98

EuroStoxx50 3.467,30 0,72

Stoxx50 3.091,90 1,24

Dow-Jones 29.397,63 -0,08

S&P-500-Index 3.572,66 0,77

Nasdaq-Comp. 11.786,43 2,01

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,47% +35

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit nachgebenden US-Index-Futures und überwiegend wenig inspirierenden Vorlagen von den asiatischen Märkten wird sich die Konsolidierung an den europäischen Börsen am Donnerstag voraussichtlich ausdehnen. "Das dauert, bis die überkaufte Lage abgebaut ist", meint ein Marktteilnehmer mit Blick auf das satte Plus innerhalb weniger Handelstage. Daneben dürfte der Markt laut Händlern auch weiterhin von der Neuausrichtung der Portfolios hin zu Gewinnern einer Normalisierung nach der Pandemie geprägt sein. Allerdings sind nach den extremen Kurssteigerungen vieler dieser Titel und starken Verlusten der Bleib-zu-Hause-Aktien auch immer wieder Gegenbewegungen zu erwarten - ausgelöst von Einsdeckungen von Leerverkaufspositionen und Gewinnmitnahmen. Am Donnerstag dürfte sich die jüngste Gegenbewegung erst einmal fortsetzen, heißt es.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 12, 2020 01:39 ET (06:39 GMT)