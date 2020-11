Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Angesichts der weiterhin hohen Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus haben Bund und Länder die Bevölkerung dazu gemahnt, ihre Kontakte "auf ein absolut nötiges Minimum" zu beschränken. Es gelte, "dass auf alle nicht erforderlichen Kontakte zu verzichten ist", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach einer Videokonferenz mit den Länderchefs. Weitere rechtliche Beschlüsse sollen bei einer weiteren Konferenz am Mittwoch kommender Woche getroffen werden. Dann soll es laut Merkel auch um "sehr viel weitergehende Beschlüsse" und ein längerfristiges Konzept gehen. Laut dem nun getroffenen Beschluss sollen aber schon jetzt "private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten auf einen festen weiteren Hausstand" beschränkt werden. "Das schließt auch Kinder und Jugendliche in den Familien mit ein." Personen mit Atemwegserkrankungen sollen ihren Arzt konsultieren und zu Hause bleiben, bis die Symptome abgeklungen sind. Auch sollen die Menschen auf "private Feiern gänzlich verzichten". Auf freizeitbezogene Aktivitäten und touristische Tagestouren soll ebenfalls verzichtet werden. Härtere Vorgaben für die Schulen in der Corona-Pandemie finden sich in dem Beschluss anders als vom Bund geplant nicht. Stattdessen wollen die Länder bis zum Mittwoch kommender Woche Vorschläge zur Verringerung von Risiken in den Schulen machen, wie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ankündigte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Termine:

07:30 DE/Zooplus AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

(10:00 virtueller Kapitalmarkttag)

08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Imperial Brands plc, ausführliches Jahresergebnis

08:00 GB/Easyjet plc, ausführliches Jahresergebnis

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Import- und Exportpreise Oktober

Importpreise

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

14:30 Einzelhandelsumsatz Oktober

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +1,5% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober

Industrieproduktion

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 72,2%

zuvor: 71,5%

16:00 Lagerbestände September

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2024

im Volumen von 3,25 Mrd GBP

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Schatzanweisungen mit Laufzeit

Dezember 2022 im Volumen von 5,0 Mrd EUR

12:30 GB/Auktion 0,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2050

im Volumen von 2,0 Mrd GBP

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.101,00 -0,37

S&P-500-Indikation 3.612,25 -0,56

Nasdaq-100-Indikation 12.018,50 -0,22

Nikkei-225 26.014,62 0,42

Schanghai-Composite 3.336,44 -0,31

+/- Ticks

Bund -Future 174,88 -7

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.138,61 0,47

DAX-Future 13.150,00 0,14

XDAX 13.157,90 0,14

MDAX 28.732,11 0,77

TecDAX 3.029,98 -0,34

EuroStoxx50 3.466,21 0,99

Stoxx50 3.081,88 1,00

Dow-Jones 29.950,44 1,60

S&P-500-Index 3.626,91 1,16

Nasdaq-Comp. 11.924,13 0,80

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,95 -1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach den Aufschlägen zu Wochenbeginn dürfte es zur Eröffnung am Dienstag zu kleineren Gewinnmitnahmen an Europas Börsen kommen. Die Nachricht über den aussichtsreichen Impfstoffkandidaten von Moderna nach den positiven Ergebnissen von Biontech/Pfizer in der Vorwoche stützte die Stimmung. Allerdings heißt es einschränkend im Handel, dass mit einem Ende der Krise und einer damit verbundenen wirtschaftlichen Erholung erst im zweiten Halbjahr 2021 zu rechnen sei. Das deckle die Kurse nach oben. Der grundsätzliche Wechsel in zyklische Sektoren sollte aber anhalten. Das Geschäft am Dienstag sollte sehr ruhig verlaufen. Abgesehen von einigen Nachläufern, ist die Berichtssaison praktisch abgeschlossen. Derweil scheint sich bei den Neuinfiziertenzahlen in Deutschland eine gewisse Stabilisierung abzuzeichnen.

Rückblick: Stützend wirkten positive Testergebnisse eines Corona-Impfstoffs von Moderna und auch die Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens zwischen China und 14 weiteren Staaten aus dem Asien-Pazifik-Raum. Gefragt waren Reise- und Freizeitaktien, deren Geschäft am stärksten unter der Pandemie leidet und wo ein Impfstoff besonders starke positive Impulse entfalten würde. IAG und Cineworld stiegen um 9,8 bzw 13,5 Prozent, Carnival um 12,2 Prozent nach oben. TUI stiegen um 6,7 Prozent, Lufthansa um 7,4 Prozent. Lonza profitierten ebenfalls und gewannen 2,4 Prozent. Lonza ist Produktionsspartner von Moderna. Bei den Branchen lag der Ölsektor mit stark steigenden Ölpreisen vorne. Bei den Autoaktien ging es für Renault um 2,7 Prozent nach oben nach Berichten, nach denen Nissan den Rückzug aus Mitsubishi plant. Ein Kursfeuerwerk von 15,2 Prozent erlebte die BBVA-Aktie. Hier befeuerte der Verkauf des US-Geschäfts sowie die Spekulation über ein Zusammengeen mit Banco Sabadell. Letztere schossen um 24,6 Prozent nach oben. Laut Jefferies ist Sabadell ein mögliches Übernahmeziel der BBVA. Vodafone legten um 6,9 Prozent zu. Der Telekomdienstleister hatte in seinem ersten Geschäftshalbjahr wieder einen Vorsteuergewinn von 2,05 Milliarden Euro erzielt.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Sogenannte Stay-at-home-Aktien standen unter Druck. Von einer Normalisierung des Lebens bei einem erfolgreichen Impfstoff würde besonders die "Old Economy" profitieren, hieß es. Zalando gaben 3,9 Prozent nach, Zooplus 1,1, Delivery Hero 2,8 und Hellofresh 4,6 Prozent. Immobilienaktien wurden ebenfalls gemieden: Deutsche Wohnen fielen um 4 und Vonovia um 3,5 Prozent. Nach den Quartalszahlen ging es für Encavis um 6 Prozent nach unten, Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen. Datagroup büßten 6,6 Prozent ein. Hier war das Vorsteuerergebnis wegen der Risikovorsorge und hohen Sonderbelastungen um knapp 70 Prozent abgesackt.

XETRA-NACHBÖRSE

Keine Auffälligkeiten bei Einzelwerten haben die Händler von Lang & Schwarz am Montagabend im regen nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien beobachtet.

USA / WALL STREET

Fest - Zwar ging der Dow klar auf Kurs 30.000 Punkte, am Ende reichte es aber noch nicht. Ein neues Rekordhoch schaffte er dennoch, nachdem wieder einmal eine Impfstoffnachricht für Kauflaune sorgte. Eine Woche nach Biontech und Pfizer meldete Moderna einen Impfstofferfolg. Das neue Rekordhoch markierte der Dow bei 29.964 Zählern. Dass die Euphorie nicht überschwappte war der Erkenntnis geschuldet, dass wie schon im Fall Biontech/Pfizer der Prozess der Zulassung, Herstellung und weltweiten Verteilung des Impfstoffs noch Zeit beanspruchen wird, während die Pandemie gleichzeitig weiter tobt. Die Moderna-Aktie schoss um 9,6 Prozent nach oben. Ein Analyst betonte, dass das Moderna-Präparat zwischen 2 und 8 Grad Celcius gelagert werden könne, wohingegen der Biontech/Pfizer-Impfstoff unter sehr hohen Minusgraden gelagert werden müsse. Bei der Biontech-Aktie wurde das Konkurrenzprodukt mit einem Minus von fast 14 Prozent quittiert, bei Pfizer mit minus 3,3 Prozent. Gesucht waren potenzielle Profiteure eines Impfstoffs wie Aktien aus dem Freizeit- und Reisesektor. Am stärksten um über 6 Prozent legte der Index der Energietitel zu. Treiber waren die erneut sehr stark steigenden Ölpreise. Daneben verwiesen Marktbeobachter aber auch auf starke Wirtschaftsdaten aus China und Japan. Daneben sorgte für Wachstumsfantasie, dass China und 14 weitere Staaten aus dem Asien-Pazifik-Raum ein Freihandelsabkommen geschlossen haben.

Staatsanleihen wurden als sicherer Hafen in dem positiven Nachrichtenumfeld links liegen gelassen. Die Zehnjahresrendite stieg leicht auf 0,91 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 18:09 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1857 +0,01% 1,1856 1,1841 +5,7%

EUR/JPY 123,91 -0,07% 124,00 123,79 +1,6%

EUR/CHF 1,0817 -0,02% 1,0820 1,0800 -0,4%

EUR/GBP 0,8972 -0,14% 0,8985 0,8972 +6,0%

USD/JPY 104,50 -0,08% 104,58 104,55 -3,9%

GBP/USD 1,3215 +0,15% 1,3195 1,3196 -0,3%

USD/CNH 6,5619 -0,16% 6,5723 6,5770 -5,8%

Bitcoin

BTC/USD 16.659,87 -0,473 16.739,00 16.642,75 +131,1%

Am Devisenmarkt tat sich vergleichsweise wenig, der Dollar tendierte knapp behauptet.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,60 41,34 +0,6% 0,26 -26,3%

Brent/ICE 44,24 43,82 +1,0% 0,42 -27,9%

