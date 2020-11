Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Bundesregierung will die Autoindustrie mit 3 Milliarden Euro zusätzlich stützen, um ihr damit durch die coronabedingte Rezession und bei der Mobilitätswende hin zu umweltfreundlicheren Antrieben zu helfen. So soll die Kaufprämie für Elektroautos bis 2025 verlängert, eine Abwrackprämie für Nutzfahrzeuge und ein Zukunftsfonds für die Transformation der Industrie bereitgestellt werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Vertreter aus Politik, der Automobilindustrie und den Gewerkschaften waren sich einig, dass es einer Unterstützung der Transformation des Sektors und einer Stärkung der Wertschöpfungsketten bedarf, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert nach dem Treffen. "Um die Folgen der Krise zu überwinden und gleichzeitig die strukturellen Herausforderungen erfolgreich zu bestehen, muss aber der Wandel der Branche entlang der gesamten Wertschöpfungskette vorangetrieben werden", so Seibert. Auch müssten Beschäftigte durch Qualifizierung und Weiterbildung nachhaltig in neue, veränderte Tätigkeiten begleitet werden. Von den 3 Milliarden fließen je rund 1 Milliarde in die Kaufprämie für E-Autos, in die Abwrackprämie für Lkw und in den "Zukunftsfonds Automobilindustrie". Rund 2 Milliarden Euro in Hilfen wurden jüngst bereits mit dem Corona-Konjunkturpaket angekündigt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:40 DE/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, ausführliches Ergebnis 3Q

08:30 DE/Wirecard AG, Gläubigerversammlungen (bis 19.11.)

10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Online-HV

11:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate

13:00 DE/Schaeffler AG, Telefonkonferenz mit Vorstellung der

"Roadmap 2025" im Rahmen des Kapitalmarkttages

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Investorentag (virtuell) mit

Vorstellung der Wachstumsinitiative "Compass 2023"

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Verbraucherpreise Oktober

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,5% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+0,5% gg Vj

- EU

11:00 Verbraucherpreise Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,3% gg Vj

Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/-0,3% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/-0,3% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj

Vorabschätzung: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober

Baubeginne

PROGNOSE: +2,5% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +5,2% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2022

Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029

(Volumen offen)

11:00 GB/Auktion neuer 0,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli

2035 im Volumen von 2,5 Mrd GBP

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030

im Volumen von 3,0 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.085,50 -0,41

S&P-500-Indikation 3.595,25 -0,35

Nasdaq-100-Indikation 11.946,00 -0,28

Nikkei-225 25.809,36 -0,79

Schanghai-Composite 3.341,45 0,05

+/- Ticks

Bund -Future 175,41 15

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.133,47 -0,04

DAX-Future 13.140,00 -0,08

XDAX 13.147,72 -0,08

MDAX 28.650,69 -0,28

TecDAX 3.000,14 -0,98

EuroStoxx50 3.468,48 0,07

Stoxx50 3.071,29 -0,34

Dow-Jones 29.783,35 -0,56

S&P-500-Index 3.609,53 -0,48

Nasdaq-Comp. 11.899,34 -0,21

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 175,26 +31

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Mittwoch kaum verändert erwartet. Die asiatischen Börsen geben keine eindeutige Richtung vor. Die Wall Street tendierte im späten Handel etwas leichter, hier machen sich die Investoren zunehmend sorgen um die steigende Anzahl an Corona-Infektionen. Zudem belasteten Aussagen von Jerome Powell die Stimmung. Für den Chef der US-Notenbank stellt die zunehmende Ausbreitung des Corona-Virus ein erhebliches Risiko hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Monaten dar. Es sei noch zu früh, die Auswirkungen möglicher Impfstoffe auf den Wirtschaftsausblick vorauszusagen, so der Fed-Chef. Ansonsten ist das Börsenumfeld weiterhin als gut einzustufen, was an der M&A-ktivität abzulesen ist.

Rückblick: Mit den Aktien der Versicherungs- und der Autobranche ging es tendenziell weiter nach oben, die jüngste starke Erholung der Reise- und Freizeit-Aktien wurde dagegen von Gewinnmitnahmen gestoppt. Mit Blick auf den Gesamtmarkt hieß es, eine größere Bewegung sei nicht in Sicht. Wie sich am Vortag bereits andeutete, könnte es in Spanien zu einer Großfusion in der Bankenbranche kommen. BBBVA und Banco de Sabadell verhandeln über einen Zusammenschluss. Profiteur des Szenarios wäre Sabadell, deren Aktie um weitere 6,8 Prozent zulegte. Dagegen handelten BBVA nach dem kräftigen Plus am Vortag - auch ausgelöst von einem Milliardenverkauf in den USA- 4,4 Prozent leichter. Für Santander ging es um 0,7 Prozent nach oben. Starke Kursverluste gabe es bei Shop Apotheke und Zur Rose, weil der Internetriese Amazon den Online-Aphotheken nun Konkurrenz machen will. Shop Apotheke verloren 8,1 und Zur Rose 5,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Im DAX fielen Eon um 2,1 Prozent, SAP um 1,7 Prozent und Henkel um 1,6 Prozent. Auf der anderen Seite stiegen Allianz um 1,8 Prozent, Munich Re um 1,5 Prozent und Daimler um 1,4 Prozent. Gut für Hochtief wurde ein Großauftrag für die Australien-Tochter Cimic aufgenommen. Die Hochtief-Aktie gewann 1,6 Prozent. Dürr zogen nach dem Kapitalmarkttag um 0,6 Prozent an. Hellofresh erholten sich um 4,5 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Autowerte lagen gut behauptet im Markt, nachdem die Bundesregierung am Abend auf einem Autogipfel der Branche weitere 3 Milliarden Euro zugesagt hatte (s.o.) Deutsche Börse gingen bei Lang & Schwarz zuletzt rund ein halbes Prozent höher um mit 134,05 Euro, nachdem der Börsenbetreiber einen Zukauf für rund 1,54 Milliarden Euro mitgeteilt hatte (s.u.). Global Fashion Group gaben um rund 4 Prozent nach, belastet von der Nachricht einer Kapitalerhöhung im Volumen von 120 Millionen Euro. Schaeffler zeigten sich lediglich gut behauptet, nachdem der Autozulieferer mitgeteilt hatte, mittelfristig in seinen beiden wichtigsten Sparten teils deutliche Margenzuwächse anzupeilen. va-Q-tec lagen zuletzt 1,6 Prozent höher. Der Anbieter von Thermoboxen und Containern hatte die Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Millionen Franken mitgeteilt.

USA / WALL STREET

Leichter - Gewinnmitnahmen nach den am Montag erreichten Rekordniveaus dominierten. Teilnehmer sprachen von Verunsicherung und Konjunktur-Sorgen im Spannungsfeld jüngster Impfstofferfolge, weiter rasant steigender Corona-Infektionen und -Todesfälle in den USA und mangelnder Fortschritte im Hinblick auf ein Stimulierungspaket für die Wirtschaft aus Washington. Dazu beigetragen hätten auch die Einzelhandelsumsätze für Oktober, die die Erwartungen verfehlt hätten und die schwächsten seit Monaten gewesen seien. Im Fokus standen Tesla, die um 8,2 Prozent zulegten mit der angekündigten Aufnahme in den S&P-500-Index. Die enttäuschenden Einzelhandelsdaten rückten Unternehmen der Branche in den Blick, die zudem Geschäftszahlen berichtet hatten. Home Depot verloren 2,5 Prozent und Walmart 2,0 Prozent, obwohl die Zahlen in etwa den Erwartungen entsprochen hatten. Für Kohl's ging es aber um über 11 Prozent nach oben, nachdem der Einzelhändler überraschend in die Gewinnzone zurückkehrte und auch wieder eine Dividende zahlt. Stark unter Druck standen Aktien von Pharmahändlern. Walgreens Boots Alliance und CVS sackten um knapp 10 bzw knapp 9 Prozent ab. Sie litten darunter, dass ihnen mit Amazon ein mächtiger Konkurrent erwächst, denn Amazon hat selbst eine Online-Apotheke gestartet. Amazon gewannen 0,1 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:16 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1867 +0,03% 1,1864 1,1870 +5,8%

EUR/JPY 123,49 -0,10% 123,62 123,68 +1,3%

EUR/CHF 1,0813 +0,01% 1,0812 1,0810 -0,4%

EUR/GBP 0,8952 +0,07% 0,8945 0,8958 +5,8%

USD/JPY 104,01 -0,18% 104,19 104,21 -4,4%

GBP/USD 1,3263 -0,01% 1,3264 1,3250 +0,1%

USD/CNH 6,5428 -0,09% 6,5488 6,5568 -6,1%

Bitcoin

BTC/USD 18.246,75 3,609 17.611,25 17.338,00 +153,1%

