Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Gabelstaplerhersteller Kion erhöht das Kapital mit Bezugsrecht im Verhältnis 9:1 und unter weitestgehender Ausnutzung des genehmigten Kapitals. Das Grundkapital soll demnach von derzeit 118,09 Millionen Euro durch Ausgabe von insgesamt bis zu 13.108.647 neuen Stückaktien erhöht werden. Der Großaktionär Weichai Power hat sich vertraglich verpflichtet, die zustehenden Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben und 5.934.520 neue Aktien zu beziehen. Basierend auf dem Schlusskurs der Kion-Aktie am 18. November von 71,72 Euro errechnet sich das Volumen der Kapitalerhöhung auf knapp 940 Millionen Euro. Der Bezugspreis für die neuen Aktien soll während der Bezugsfrist, voraussichtlich am 30. November 2020, festgelegt werden. Mit der Kapitalmaßnahme will Kion die Finanzkraft und Flexibilität stärken und den Konzern im Rahmen der Strategie "KION 2027" für forciertes Wachstum nach der Covid-19-Pandemie vorbereiten. Die Erlöse sollen zunächst für die Reduzierung der Verschuldung verwendet werden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Online-HV

DIVIDENDENABSCHLAG

DWS 1,67 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CH

08:00 Handelsbilanz Oktober

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +2,673 Mrd CHF

- US

14:30 Philadelphia-Fed-Index November

PROGNOSE: 22,0

zuvor: 32,3

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 710.000

zuvor: 709.000

16:00 Index der Frühindikatoren Oktober

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

16:00 Verkauf bestehender Häuser Oktober

PROGNOSE: -1,2% gg Vm

zuvor: +9,4% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:30 ES/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2026

im Volumen von 1,5 bis 2,5 Mrd EUR

Auktion 0,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027

im Volumen von 1,5 bis 2,5 Mrd EUR

11:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 7,5 bis 8,5 Mrd EUR,

davon:

1,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2023

0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2026

2,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023

im Volumen von 20 Mrd HUF

Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026

im Volumen von 35 Mrd HUF

Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031

im Volumen von 35 Mrd HUF

11:50 FR/Auktion inflationsindexierter Anleihen im Gesamtvolumen von

1,0 bis 1,5 Mrd EUR, davon:

0,10-prozentige Anleihen mit Laufzeit März 2026

0,10-prozentige Anleihen mit Laufzeit März 2036

0,10-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2036

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.091,50 -0,15

S&P-500-Indikation 3.569,50 0,15

Nasdaq-100-Indikation 11.882,50 0,04

Nikkei-225 25.634,34 -0,36

Schanghai-Composite 3.351,06 0,11

+/- Ticks

Bund -Future 175,20 8

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.201,89 0,52

DAX-Future 13.111,00 -0,22

XDAX 13.119,32 -0,22

MDAX 28.799,05 0,52

TecDAX 3.016,94 0,56

EuroStoxx50 3.482,17 0,39

Stoxx50 3.079,53 0,27

Dow-Jones 29.438,42 -1,16

S&P-500-Index 3.567,79 -1,16

Nasdaq-Comp. 11.801,60 -0,82

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 175,12 -14

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der nervösen Seitwärtsbewegung über der 13.000er-Marke rechnen Händler auch am Donnerstag. Ein Schlussverkauf an der Wall Street hatte die DAX-Terminkontrakte bereits am Abend unter Druck gesetzt. In den USA stieg die Sorge vor weiteren Corona-Lockdowns, da sich der kommende US-Präsident Joe Biden demgegenüber weit weniger verschlossen zeigt als Donald Trump . Am Markt macht sich vor allem die Sorge breit, dass man sich zu früh gefreut und es mit den Hoffnungen auf eine Konjunkturerholung übertrieben habe. Denn die WHO betonte nunmehr, dass auch die jetzt in rascher Folge vorgestellten Impfstoffe nicht dazu beitragen können, die aktuell laufende Corona-Welle zu bremsen. Zudem fürchtet man, dass das traditionelle Thangsgiving-Fest in den USA zu einem Superspreader-Event wird. Bei den Konjunkturdaten des Tages wird vor allem auf China und deren Handelsbilanz für Oktober geachtet. Dazu stehen zahlreiche Notenbanker-Aussagen an. In den USA wird der Philadelphia-Fed-Index für November vorgelegt und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

Rückblick: Nach lethargischem Handel sorgte die gut behauptete Wall Street am Nachmittag für etwas Schwung nach oben. Positiv wurden Pfizer/Biontech-Aussagen aufgenommen, wonach eine 95-prozentige Wirksamkeit bei dem entwickelten Corona-Impfstoff erreicht wurde. Die Aussicht auf bald verfügbare Impfstoffe verlagerte die Diskussionen an den Börsen auf deren Transport. Die Aktie von va-Q-Tec, einem Entwickler von Kühlboxen, legte über 8 Prozent zu. Obwohl das Seefrachtunternehmen Moeller-Maersk die Jahresprognose erhöht hatte, verlor die Aktie 1 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass sich der Kurs seit dem März-Tief fast verdoppelt hat. Auf der Verliererseite fanden sich Richemont mit einem Minus von 1,9 Prozent. Hier drückte auf den Kurs, dass auf einer außerordentlichen Hauptversammlung grünes Licht für eine bedingte Kapitalerhöhung gegeben wurde. Im Zuge eines Treueprogramms will Richemont bis zu 22 Millionen neue Aktien ausgeben.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Keine Anlagekäufe strategischer Investoren löste der Autogipfel vom Vorabend aus, auf dem weitere 3 Milliarden Euro für die Branche lockergemacht wurden. Die Kurse elgten dennoch leicht zu. VW schlossen 0,6, BMW 1,4 und Daimler 2,1 Prozent zu, wobei Daimler ein positiver Kommentar von JP Morgan zusätzlich half. Continental gewannen 0,9 Prozent. Deutsche Börse gewannen 2,4 Prozent, befeuert von der Übernahme des Dienstleister Institutional Shareholder Services (ISS) und der Ankündigung, duch Übernahmen weiter wachsen zu wollen. Die neuen Mittelfristziele des Autozulieferers Schaeffler kamen nicht gut an, der Kurs verlor 5,3 Prozent. Die neuen Ziele lägen deutlich unter dem historischen Niveau und den Konsenserwartungen, so die Analysten von Warburg, die die Aktie abstuften. Software AG sprangen um fast 12 Prozent nach oben angesichts erhöhter Prognosen für den Auftragseingang. SAF-Holland legten sogar um 17,3 Prozent zu nach einer deutlich erhöhten Margenprognose. Global Fashion Group verloren mit einer Kapitalerhöhung rund 10 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Kion-Aktie zeigte sich nach Ankündigung einer fast 1 Milliarde Euro schweren Kapitalerhöhung widerstandsfähig. Zuletzt lag der Kurs bei Lang & Schwarz lediglich 1 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs bei 71,00 Euro.

USA / WALL STREET

Schwächer - Zwischen Impfstoff-Hoffnungen und steigenden Corona-Infektionszahlen bewegten sich die Indizes lange seitwärts. Im Schlussgeschäft gerieten sie aber ins Rutschen. Für Verunsicherung und Angst vor weiteren Lockdowns sorgte da, dass in New York die Schulen wieder geschlossen werden. Die Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Impfstoff gegen das Coronavirus hatten zunächst noch gestützt. Als Belastungsfaktor wiesen Marktteilnehmer auch darauf hin, dass das in den USA schon lange erhoffte staatliche Stimuluspaket weiter auf sich warten lässt. Die zuletzt wegen des Moderna-Konkurrenzprodukts deutlich gefallenen Kurse von Pfizer und Biontech konnten sich erholen und zwar um 0,8 bzw 4,0 Prozent. Moderna fielen dagegen um weitere 4,6 Prozent zurück. Die Gewinne vom Montag sind damit wieder verschwunden. Boeing lagen lange im Plus, schlossen aber 3,2 Prozent im Minus. Dass die US-Flugaufsichtsbehörde dem Problemflieger 737 MAX wieder die Starterlaubnis erteilt hat, stützte den Kurs nur anfags. Nach der Entscheidung müssen nun erst auch noch andere Aufsichtsbehörden grünes Licht geben. Die Entscheidung fällt zudem in eine Zeit, in der der Flugverkehr und entsprechend die Nachfrage nach Flugzeugen extrem beeinträchtigt ist. Weiter kurstreibend wirkte bei der Tesla-Aktie die angekündigte Aufnahme in den S&P-500-Index am 21. Dezember. Tesla legten um 10,2 Prozent zu. Einen Satz um gut 15 Prozent machte die Nikola-Aktie. Hier trieb die Fantasie auf eine Zusammenarbeit des Hybrid-Lkw-Entwicklers mit General Motors, die im September noch verschoben worden war.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:17 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1848 -0,03% 1,1852 1,1868 +5,6%

EUR/JPY 123,06 +0,02% 123,04 123,09 +1,0%

EUR/CHF 1,0797 -0,03% 1,0801 1,0797 -0,5%

EUR/GBP 0,8957 +0,27% 0,8933 0,8923 +5,8%

USD/JPY 103,87 +0,05% 103,83 103,71 -4,5%

GBP/USD 1,3229 -0,30% 1,3269 1,3301 -0,2%

USD/CNH 6,5750 +0,20% 6,5620 6,5574 -5,6%

Bitcoin

BTC/USD 17.806,51 -0,216 17.845,01 17.822,76 +147,0%

