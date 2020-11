Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Dankes der Arbeit geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Regierung rechnet für diesen Freitag mit dem Antrag auf eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs der Unternehmen Pfizer und Biontech. "Pfizers Partner Biontech hat angekündigt, dass sie morgen die Notfallzulassung bei der FDA beantragen wollen", sagte US-Gesundheitsminister Alex Azar am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Washington. Die Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten (FDA) ist auch für die Zulassung von Impfstoffen zuständig. Er gehe davon aus, dass auch das US-Pharmaunternehmen Moderna bald eine Zulassung für seinen Impfstoffkandidaten beantragen werde, sagte Azar weiter. Die USA, die EU und zahlreiche weitere Staaten haben bereits hunderte Millionen von Dosen der vielversprechendsten Impfstoffkandidaten vorbestellt.

Auch in der EU wird eine baldige Impfstoff-Zulassung wahrscheinlicher. "Wenn alles ohne Probleme verläuft", könnten die Impfstoff-Kandidaten von Pfizer-Biontech und Moderna "in der zweiten Dezemberhälfte 2020" eine bedingte Marktzulassung erhalten, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach von möglichen Zulassungen "im Dezember oder sehr schnell nach der Jahreswende". Biontech-Mitgründer Ugur Sahin hält eine Auslieferung und Zulassung des Corona-Impfstoffs in diesem Jahr ebenfalls für möglich. In Europa ist die Arzneimittelbehörde Ema für die Zulassung zuständig. Die Ema sei in "täglichem Kontakt" mit ihrem US-Pendant FDA, um die Bewertung der Impfstoffkandidaten möglichst zeitgleich durchzuführen, sagte von der Leyen nach einer Video-Konferenz der EU-Staats- und Regierungschefs.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Termin:

10:30 CH/Swiss Re Group, Investorentag

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Erzeugerpreise Oktober

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,7% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/-1,0% gg Vj

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone November

(Vorabschätzung)

PROGNOSE: -18,0

zuvor: -15,5

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.074,00 -0,44

S&P-500-Indikation 3.563,00 -0,08

Nasdaq-100-Indikation 11.984,50 0,07

Nikkei-225 25.527,37 -0,42

Schanghai-Composite 3.373,00 0,29

+/- Ticks

Bund -Future 175,42 9

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.086,16 -0,88

DAX-Future 13.132,00 0,16

XDAX 13.139,53 0,15

MDAX 28.745,50 -0,19

TecDAX 3.033,31 0,54

EuroStoxx50 3.451,97 -0,87

Stoxx50 3.053,68 -0,84

Dow-Jones 29.483,23 0,15

S&P-500-Index 3.581,87 0,39

Nasdaq-Comp. 11.904,71 0,87

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 175,33 +21

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften wenig verändert in den letzten Handelstag der Woche starten. Die sich zuletzt breit gemachte vorsichtige Grundhaltung der Anleger sollte anhalten. Für etwas Verunsicherung sorgt die Ablehnung von US-Finanzminister Steven Mnuchin, mehrere gemeinsam mit der US-Notenbank (Fed) eingerichtete Notfallkreditprogramme zu verlängern, die am 31. Dezember auslaufen sollen. Das dürfte bei der US-Notenbank auf kein positives Echo stoßen. Daneben zeichnet sich im Streit um die Blockade des EU-Haushalts und des Corona-Hilfsfonds durch Ungarn und Polen keine schnelle Lösung ab. Positiv ist derweil zu vermerken, dass die US-Regierung für diesen Freitag mit dem Antrag auf eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs der Unternehmen Pfizer und Biontech rechnet. Das Geschäft am Freitag dürfte ruhig verlaufen. Der Terminkalender ist weitgehend leer. Einige Impulse könnten vom kleinen Verfall ausgehen.

Rückblick: Die unverändert hohen Corona-Infektionszahlen dominierten die jüngst aufgekommenen Impfstoffhoffnungen. Royal Mail überraschte bei den Zahlen für das erste Halbjahr mit einem unerwarteten Plus im Paketgeschäft. Der Kurs stieg um 3,3 Prozent. Nachdem Norwegian Air Shuttle als Folge der Corona-Krise für zwei irische Tochterunternehmen Insolvenz angemeldet hatte, brach der Kurs um 15,6 Prozent ein. Für Cineworld ging es um 8,7 Prozent nach unten. Der Kinobetreiber verschreckte damit, dass er Gespräche mit den Gläubigern aufgenommen hat.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Thyssenkrupp verloren nach dem Quartalsbericht 3,4 Prozent. Ohne das inzwischen verkaufte Aufzugsgeschäft verzeichnete das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2019/20 einen Nettoverlust von 5,5 Milliarden Euro - fast das Fünffache aus dem Vorjahr. Zudem sieht Thyssenkrupp Abbaubedarf für zusätzlich 5.000 Stellen in den nächsten drei Jahren. Nach den Neunmonatszahlen verloren CTS Eventim 5,2 Prozent. Nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung verloren Kion 7 Prozent. Mit einem Kurseinbruch von 8,4 Prozent reagierten Wacker Neuson auf den überraschenden Weggang des CEO und des CFO.

XETRA-NACHBÖRSE

Ohne auffällige Einzelbewegungen legten die Kurse auf breiter Front zu, parallel zur Erholung an der wall Street, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte.

USA / WALL STREET

Freundlich - Nach einem leichteren Start bewegten sich die Indizes wieder in positives Terrain und schlossen nahe den Tageshochs. Dabei wurden Technologieaktien favorisiert, weil sie vielfach als Profiteure der Corona-Pandemie gelten. Drückten zunächst neue Lockdown-Maßnahmen in den USA auf die Stimmung, sorgte dann ein CNBC-Bericht für Auftrieb. Demnach könnten Demokraten und Republikaner im Kongress angesichts der hohen Corona-Zahlen möglicherweise doch wieder Gespräche über ein Hilfspaket führen. Der Grafikchiphersteller Nvidia konnte trotz insgesamt guter Quartalszahlen nicht zu Käufen animieren. Die Erlöse in der Automobilzubehörsparte waren aber auch um 23 Prozent eingebrochen und US-Sanktionen gegen China könnten Nvidia in Mitleidenschaft ziehen. Die Aktie schloss wenig verändert. L Brands gewannen um über 17 Prozent, nachdem das Unternehmen wieder einen Gewinn ausgewiesen hatte und einen Umsatzsprung von 14 Prozent. Gopro sackten um fast 14 Prozent ab, nachdem der Kamerahersteller die Ausgabe einer bis 2025 laufenden Wandelanleihe im Volumen von 100 Millionen Dollar angekündigt hatte. Wandelanleihen wirken im Allgemeinen gewinnverwässernd.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1887 +0,14% 1,1871 1,1841 +6,0%

EUR/JPY 123,34 +0,12% 123,20 122,99 +1,2%

EUR/CHF 1,0812 -0,01% 1,0812 1,0798 -0,4%

EUR/GBP 0,8951 -0,06% 0,8956 0,8952 +5,8%

USD/JPY 103,75 -0,03% 103,79 103,88 -4,6%

GBP/USD 1,3281 +0,20% 1,3254 1,3225 +0,2%

USD/CNH 6,5669 -0,14% 6,5758 6,5764 -5,7%

Bitcoin

BTC/USD 18.182,78 1,627 17.891,76 17.993,51 +152,2%

Der Dollar war parallel zur Meldungslage zunächst als sicherer Hafen in Krisenzeiten gesucht, fiel dann aber mit der Hoffnung auf umfangreiche Konjunkturhilfen zurück. Der Dollarindex zeigte zuletzt ein ganz leichtes Minus.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,74 41,74 0% 0,00 -26,1%

Brent/ICE 44,16 44,20 -0,1% -0,04 -28,1%

Die Ölpreise lagen - parallel zur Entwicklung am Aktienmarkt - zuletzt etwas höher. WTI kostete 0,2 Prozent mehr als am Vortag. Zunächst hatte die Corona-Pandemie belastet, ebenso die Drohung der Vereinigten Arabischen Emirate, aus der Opec+ auszutreten. Einem Agenturbericht zufolge stellt das Land die Vorteile der Zugehörigkeit zur Allianz der Ölförderländer in Frage.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.866,60 1.867,20 -0,0% -0,61 +23,0%

Silber (Spot) 24,15 24,08 +0,3% +0,08 +35,3%

Platin (Spot) 957,63 953,00 +0,5% +4,63 -0,8%

Kupfer-Future 3,23 3,20 +1,0% +0,03 +14,5%

Das Gold zeigte sich weiter von der schwächeren Seite, phasenweise auch belastet vom festeren Dollar. Die Feinunze verbilligte sich um rund 6 auf 1.867 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In den USA sind binnen 24 Stunden über 2.200 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Wie aus einer am Donnerstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Zählung hervorging, gab es landesweit zudem mehr als 200.100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Wegen der stark steigenden Zahl an Neuinfektionen haben mehrere Bundesstaaten ihre Corona-Maßnahmen inzwischen wieder verschärft. Die Gesundheitsbehörde CDC riet den US-Bürgern wegen der Corona-Pandemie am Donnerstag dringend von Reisen zum Thanksgiving-Feiertag in der kommenden Woche ab. Es handele sich nicht um eine Anordnung, aber um eine "eindringliche Empfehlung", sagte CDC-Vertreter Henry Walke.

