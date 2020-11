===

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

FREITAG: In den USA findet ein verkürzter Handel statt. Der Aktienmarkt schließt bereits um 19 Uhr MEZ, der Anleihemarkt um 20 Uhr MEZ.

Bund und Länder haben sich auf eine Verlängerung des Teil-Lockdowns und strengere Kontaktbeschränkungen bis Anfang Januar verständigt. Wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen reichten die bisherigen Beschränkungen nicht aus, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach rund siebenstündigen Beratungen mit den Regierungschefs der 16 Bundesländer. Für den Einzelhandel mit einer größeren Ladenfläche wird es eine strengere Kundenbeschränkung geben, so Merkel. Die Regelungen gelten zunächst formal bis zum 20. Dezember, werden dann aber bis Anfang Januar fortgesetzt. Bund und Länder gehen davon aus, dass wegen des hohen Infektionsgeschehens umfassende Beschränkungen auch über den Jahreswechsel hinaus insbesondere im Bereich Gastronomie und Hotels erforderlich sein werden. Dazu werde man vor Weihnachten eine erneute Bewertung vornehmen.

07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Axel Springer SE, Online-HV, u.a. mit Beschlussfassung über Squeeze-Out

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Gea Group AG, Online-HV

National Grid: 0,17 GBP

- DE

08:00 GfK-Konsumklimaindikator Dezember

PROGNOSE: -5,5 Punkt

zuvor: -3,1 Punkte

- FR

08:45 Verbrauchervertrauen November

PROGNOSE: 92

zuvor: 94

- EU

10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober

PROGNOSE: +10,6% gg Vj

zuvor: +10,4% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: +10,1% gg Vj

zuvor: +10,0% gg Vj

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger, inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 1 Mrd SEK

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026

im Volumen von 30 Mrd HUF

Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031

im Volumen von 30 Mrd HUF

Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2041

im Volumen von 20 Mrd HUF

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.304,00 0,06.

S&P-500-Indikation 3.638,00 0,14

Nasdaq-100-Indikation 12.206,50 0,26

Nikkei-225 26.438,16 0,54

Schanghai-Composite 3.361,15 -0,03

+/- Ticks

Bund -Future 175,24 2

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.289,80 -0,02

DAX-Future 13.296,00 -0,21

XDAX 13.303,76 -0,21

MDAX 29.029,48 0,00

TecDAX 3.049,68 1,03

EuroStoxx50 3.511,90 0,11

Stoxx50 3.083,12 -0,08

Dow-Jones 29.872,47 -0,58

S&P-500-Index 3.629,65 -0,16

Nasdaq-Comp. 12.094,40 0,48

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 175,22% +9

EUROPA

AUSBLICK: Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den europäischen Aktienmärken rechnen Marktteilnehmer. Der DAX wird zunächst kaum verändert knapp über der 13.300er Marke erwartet. Von den Vorlagen der ausländischen Börsen kommen nur wenig Impulse, und wegen des Thanksgiving-Feiertags in den USA wird mit geringen Umsätzen in Europa gerechnet. "Und dann wartet der Markt auf die Umsatzzahlen vom Black Friday", so ein Marktteilnehmer. "Die Risikobereitschaft ist aber weiter vorhanden", sagt ein Händler mit Verweis auf den festeren Euro und die steigenden Rohstoff-Preise.

RÜCKBLICK: Wenig verändert - Nach den kräftigen Kursgewinnen vom Vortag haben Europas Börsen am Mittwoch wenig verändert geschlossen. Gestützt wird die Stimmung nach wie vor von der Erwartung einer schnellen Verfügbarkeit der Impfstoffe. "Immer wieder für Rückschläge können aber die Lockdowns sorgen", hieß es indes warnend im Handel. Mit dem Verkauf von Yinlu setzt Nestle die Strategie konsequent um, sich von schwächelnden Randbereichen zu trennen. Nestle gewannen 0,2 Prozent. Für Melrose Industries ging es in London um 1,5 Prozent nach oben. Wie die Beteiligungsgesellschaft mitteilte, hat sich der Geschäftsverlauf in den vier Monaten bis Ende Oktober am oberen Ende der Erwartungen des Unternehmens entwickelt.

DAX/MDAX/TECDAX

Wenig verändert - Nach Geschäftszahlen ging es für Aroundtown um 1,4 Prozent nach oben. Die Neun-Monats-Zahlen des Immobilienunternehmens übertrafen die Erwartungen von Berenberg. Neue Mittelfristziele von Jungheinrich kamen bei den Anlegern nicht gut an. Die Ziele bis 2025 lägen bestenfalls im Rahmen der Markterwartungen, teilweise lägen sie darunter, hieß es. Die Ziele seien vielleicht eine Gelegenheit, Gewinne mitzunehmen. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 80 Prozent gestiegen. Das Papier fiel um 4,1 Prozent. Für die Aktie von Softing ging es dagegen um 18 Prozent nach oben. Als Treiber wurde die Nachricht genannt, dass die Tochter GlobalmatiX gemeinsam mit Projektpartnern vom Landesverkehrsministerium Baden-Württemberg den Zuschlag für das autonome Buslinienkonzept in Waiblingen erhalten hat. Die Deutsche Bank hat Thyssenkrupp auf die Kaufliste genommen, mit einem Kursziel von 8 Euro. Der Kurs hatte in den vergangenen vier Handelstagen schon um 20 Prozent zugelegt. Dennoch gewannen Thyssenkrupp weitere 3 Prozent auf 5,84 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler ist am Mittwochabend nur eine handelbare Meldung aufgeschlagen. TLG Immobilien korrigierte nach Xetra-Schluss ihre Ergebnisprognose für 2020 nach unten. Die Aktie wurde am Abend 3,8 Prozent tiefer getaxt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Nach der Rekordjagd des Vortages hat die Wall Street eine Verschnaufpause eingelegt. Im Vorfeld des Feiertages "Thanksgiving" am Donnerstag und dem verkürzten Handel am Freitag sprachen Händler von Gewinnmitnahmen und Zurückhaltung vor dem langen Wochenende. Zudem wurde die Aussicht auf eine mittelfristige Erholung der Wirtschaft von den kurzfristig mauen Aussichten getrübt. Die Krankenhauseinweisungen in den USA erreichten den 15. Tag in Folge Rekordniveau. Wie es um die Konjunktur aktuell bestellt ist, blieb unklar, denn die US-Konjunkturdaten lieferten kein einheitliches Bild. HP hat die Erwartungen übertroffen und kündigte eine Dividendenerhöhung an. Die Aktie legte um 2,3 Prozent zu. Dell verloren dagegen 1,4 Prozent. Auch hier wurden die Marktprognosen übertroffen, doch machte der Konzern keine Angaben über die Abspaltung der Tochter VMware. Diese legte ebenfalls Quartalszahlen vor. Die Titel verloren 5,9 Prozent. Ein mögliches Interesse von Salesforce an Slack sorgte bei der Aktie des Messengerdienstes für ein Plus von 37,6 Prozent. Salesforce verloren 5,4 Prozent. Gap brachen um 19,6 Prozent ein. Der Mode-Einzelhändler enttäuschte mit stagnierenden Umsätzen.

Staatsanleihen stagnierten nach den jüngsten Abgaben. Die Rendite zehnjähriger Papiere gewann 0,1 Basispunkte auf 0,88 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:19 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1938 +0,19% 1,1915 1,1908 +6,4%

EUR/JPY 124,55 +0,07% 124,46 124,28 +2,2%

EUR/CHF 1,0822 -0,01% 1,0823 1,0825 -0,3%

EUR/GBP 0,8912 +0,09% 0,8904 0,8899 +5,3%

USD/JPY 104,33 -0,12% 104,46 104,37 -4,1%

GBP/USD 1,3395 +0,10% 1,3381 1,3380 +1,1%

USD/CNH 6,5579 -0,11% 6,5651 6,5736 -5,9%

Bitcoin

BTC/USD 17.984,26 -4,243 18.781,12 19.147,75 +149,4%

Der Euro hält baut am Morgen seine jüngsten Gewinne gegen den Dollar noch etwas aus; er steht bei knapp 1,1940.

Am Mittwoch sank der ICE-Dollarindex um 0,2 Prozent. Der Euro notierte bei 1,1923 Dollar und hatte im Verlauf bei 1,1930 Dollar ein Zwölfwochenhoch markiert. Währungshüter der Fed haben sich seit einiger Zeit gegen die Idee negativer Zinsen gewehrt. John Williams, der Chef der New Yorker Fed und einer der wichtigsten geldpolitischen Entscheidungsträger, schien nun davon ein paar Schritte abzurücken. Zudem zeigte das Sitzungsprotokoll der Fed, dass die Notenbanker erörtert hatten, wie sie die Wirtschaft stärker unterstützen könnten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 45,94 45,71 +0,5% 0,23 -18,0%

Brent/ICE 48,89 48,61 +0,6% 0,28 -20,4%

Die Rally setzte sich mit gesunkenen US-Vorräten fort, die Preise markierten erneut Achtmonatshochs. Die Rohöllagerbestände in den USA hatten sich in der Woche zum 20. November verringert, obwohl Analysten eine Stagnation vorausgesagt hatten. Daten zeigten zudem, dass in den USA vor den Feiertagen die Reisetätigkeit insbesondere in der Luft und damit die Kraftstoffnachfrage zulegt. Außerdem setzten Anleger auf eine Verlängerung der Förderkürzungen durch das Erdölkartell Opec. WTI stieg um 1,8 Prozent auf 45,71 Dollar, Brent legte um 1,6 Prozent auf 48,61 Dollar zu.

