Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Aktien von Siltronic und Tui werden in den Stoxx-600-Index aufgenommen, die Titel von Cancom müssen ihn verlassen. Insgesamt werden acht Werte ausgetauscht, wie die Tochter der Deutschen Börse Qontigo am späten Dienstag mitteilte. Aufgenommen werden neben den genannten die Aktien von Scatec, Sagax B, Countryside Properties plc, Nordic Entertainment Group B, The Holdings plc und Allegro.eu. Den Index verlassen müssen TP Icap, Moneysupermarket.com GB, LPP, H. Lundbeck, Signature Aviation, Centamin und Network International. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. Dezember in Kraft. Die Indexänderungen im Einzelnen:

+ STOXX600 - NEUAUFNAHME

- Tui (Großbritannien)

- Scatec (Norwegen)

- Siltronic (Deutschland)

- Sagax 'B' (Schweden)

- Countryside Properties plc (Großbritannien)

- Nordic Entertainment (Schweden)

- THG Holdings (Großbritannien)

- Allegro.eu (Polen)

+ STOXX600 - HERAUSNAHME

- TP ICAP (Großbritannien)

- Moneysupermarket.com GB (Großbritannien)

- LPP (Polen)

- H. Lundbeck (Dänemark)

- Signature Aviation (Großbritannien)

- Centamin (Großbritannien)

- Cancom (Deutschland)

- Network International Holdings (Großbritannien)

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Osram Licht AG, Geschäftsbericht 2020

07:40 DE/Dr. Hönle AG, Jahresergebnis, Gräfelfing

DIVIDENDENABSCHLAG

Linde Plc 0,963 USD

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Einzelhandelsumsatz Oktober

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,9% gg Vm

zuvor: -1,9% gg Vm

- EU

11:00 Erzeugerpreise Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,5% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/-2,4% gg Vj

11:00 Arbeitsmarktdaten Oktober

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 8,4%

zuvor: 8,3%

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht November

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +475.000 Stellen

zuvor: +365.000 Stellen

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der

staatlichen Energy Information Administration (EIA)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 NO/Auktion von 1,75-prozentigen Anleihen mit Laufzeit März 2025

im Volumen von 2 Mrd NOK

11:00 SE/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2023

im Volumen von 1,5 Mrd SEK

Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2031

im Volumen von 3,5 Mrd SEK

11:00 GB/Auktion inflationsindexierter, 0,125-prozentiger Anleihen

mit Laufzeit August 2028 im Volumen von 1 Mrd GBP

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit

Oktober 2025 im Volumen von 2 Mrd EUR

12:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2031

im Volumen von 2,75 Mrd GBP

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.350,50 -0,21

S&P-500-Indikation 3.655,25 -0,20

Nasdaq-100-Indikation 12.442,00 -0,18

Nikkei-225 26.800,98 0,05

Schanghai-Composite 3.451,30 -0,02

+/- Ticks

Bund -Future 174,56 -2

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 13.382,30 0,69

DAX-Future 13.379,00 0,59

XDAX 13.383,41 0,58

MDAX 29.352,27 0,17

TecDAX 3.116,13 -0,97

EuroStoxx50 3.525,24 0,94

Stoxx50 3.069,33 0,50

Dow-Jones 29.823,92 0,63

S&P-500-Index 3.662,45 1,13

Nasdaq-Comp. 12.355,11 1,28

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,58 -73

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Auf eine knapp behauptete Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten stellen sich Händler am Mittwochmorgen ein. Dabei dürften Rückschläge laut Teilnehmern aber weiterhin schnell zum Einstieg genutzt werden. "Die Risikobereitschaft ist stark gestiegen und bleibt hoch", sagt ein Marktteilnehmer. Das Geld gehe aus den US-Treasuries in Risikoanlagen. Auch der fallende Dollar sei ein Zeichen für die hohe Risikobereitschaft. Trotz des festen Euro sollten damit Zykliker den Markt auch in Europa weiter outperformen, heißt es. Kurzfristig sind ein paar Gewinnmitnahmen drin, wie der Marktteilnehmer mit Blick auf die leicht bröckelnden US-Futures meint. In Asien ist die Entwicklung leicht uneinheitlich, wobei sehr positive Indikationen von der sehr festen Börse in Korea kommen. Diese gilt laut Marktteilnehmern als am stärksten mit dem deutschen Markt vergleichbar, wegen der Exportabhängigkeit der Wirtschaft und der Zusammensetzung des Kospi.

Rückblick: Auslöser waren gute Konjunkturdaten aus China. Aber auch aus dem Inland kamen positive Impulse: So hat der deutsche Arbeitsmarkt im November besser abgeschnitten als erwartet. In Europa setzen die Märkte auf weitere Stützungsmaßnahmen der EZB auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche. Gefragt waren zyklische oder konjunktursensible Titel, also Aktien aus den Branchen der Banken, der Rohstoff-Unternehmen, der Autohersteller und der Reisekonzerne. Dagegen blieben die vergleichsweise konjunkturunabhängigen Aktien aus den Bereichen Pharma, Versorger und Immobilien hinter dem Gesamtmarkt zurück. Nach dem überraschenden Rücktritt von Jean Pierre Mustier als CEO von Unicredit ging es für die Aktie um 8 Prozent nach unten.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Gewinner im DAX waren VW mit einem Plus von 4,3 Prozent, gefolgt von Conti, die um 4,1 Prozent stiegen. Munich Re stiegen um 3,8 Prozent. Der Rückversicherer strebt für 2020 einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro an. 2021 will Munich Re einen Gewinn von 2,8 Milliarden Euro erzielen. Bayer stiegen um 0,8 Prozent. Der Konzern trennt sich erneut von der Tiermedizin, er hat für umgerechnet 1,65 Milliarden Euro 54,5 Millionen Aktien von Elanco verkauft. Die Verliererseite wurde von den Immobilien-Aktien Deutsche Wohnen und Vonovia angeführt. Sie litten unter den Umschichtungen in zyklischere Aktien. Die Stay-at-Home-Aktie Delivery Hero gab um 1,7 Prozent nach. In der zweiten Reihe zogen Lufthansa um 4 Prozent an, Thyssenkrupp um 5,8 Prozent an und Aurubis um 7,6 Prozent. Stark unter Druck gerieten dagegen Nemetschek mit einem Minus von 8,3 Prozent. Hier soll eine Präsentation bei einer Bank auf keine gute Resonanz gestoßen sein.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel fiel der Kurs der Nordex-Aktie mit einer Kapitalerhöhung um rund 6 Prozent auf 18,70 Euro. Die Titel waren bei institutionellen Anlegern zu 18,90 Euro platziert worden. Die Corestate-Aktie verteuerte sich um 3,5 Prozent, nachdem das Unternehmen über einen Wechsel im Vorstandsvorsitz berichtet hatte. Im Anschluss an Zahlen der US-Gesellschaft Salesforce wurden SAP stark gehandelt, allerdings ohne klare Richtung.

Die Aktien von Cancom und Siltronic reagierten noch nicht auf die neue Zusammensetzung des Stoxx-600-Index, in den Siltronic aufgenommen und aus dem Cancom ausscheiden werden.

USA / WALL STREET

Freundlich - An der Wall Street sind am Dienstag die Rekorde gepurzelt. Gleich zu Handelsbeginn eroberten S&P-500 wie die Nasdaq-Indizes neue Höchstmarken. Sowohl Nachrichten von den Corona-Impfstoffen als auch zu Konjunkturhilfen sorgten für eine verbesserte Stimmung. Apple und Amazon haben eine Kooperation bei der App-Entwicklung vereinbart. Apple rückten 3,1 Prozent vor, für die Amazon-Aktie ging es um 1,6 Prozent nach oben. Exxon Mobil legten 1 Prozent zu. Der Ölkonzern schraubt seine Investitionsausgaben zurück. Alcoa verbesserten sich um 9,7 Prozent. Der Aluminiumverhütter will sein Aluminium-Walzwerk in Warrick an Kaiser Aluminium veräußern. Die Kaiser-Aktie gewann gut 12 Prozent. Zoom verloren gut 15 Prozent. Die Drittquartalszahlen des Anbieters von Technologie für Bildtelefonie und Videokonferenzen fielen klar besser als gedacht aus. Die Aktie hat im laufenden Jahr kräftig zugelegt hat, was Anleger nun dazu verleitete, aufgelaufene Gewinne einzustreichen. Kohl's rückten um 13,4 Prozent vor. Der Einzelhändler hat mit dem französischen Luxusgüterkonzern LVMH vereinbart, dass dessen Kosemtik-Produkte der Marke Sephora in Kohl's-Läden angeboten werden.

Die US-Anleihen wurden abverkauft. Die Rendite zehnjähriger Papiere schnellte bei sinkenden Notierungen um 8,1 Basispunkte auf 0,92 Prozent nach oben.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2077 +0,04% 1,2072 1,2046 +7,7%

EUR/JPY 126,12 +0,14% 125,94 125,71 +3,5%

EUR/CHF 1,0865 +0,03% 1,0861 1,0848 +0,1%

EUR/GBP 0,9000 +0,10% 0,8991 0,8979 +6,3%

USD/JPY 104,38 +0,05% 104,33 104,36 -4,0%

GBP/USD 1,3417 -0,07% 1,3426 1,3416 +1,3%

USD/CNH 6,5473 -0,04% 6,5501 6,5553 -6,0%

Bitcoin

BTC/USD 18.525,75 -2,289 18.959,75 19.076,50 +156,9%

Am Devisenmarkt erklomm der Euro mit der gestiegenen Risikofreude die 1,20er Marke. Er stand bei 1,2058 nach 1,1946 Dollar am Montagabend. Der Dollar-Index sackte um 0,8 Prozent ab, belastet von den guten Wirtschaftsdaten aus China und den Impfstoff-Hoffnungen, die den Greenback als vermeintlich sicheren Devisenhafen für Anleger unattraktiver machen. Im asiatischen Handel baut der Euro seine Gewinne noch leicht aus. In der Spitze notierte er bei 1,2084 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 02, 2020 01:34 ET (06:34 GMT)