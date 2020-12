Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Bayern will wegen der weiter steigenden Corona-Zahlen erneut den Katastrophenfall ausrufen und weitreichende Ausgangsbeschränkungen verhängen. Die Wohnung dürfe künftig nur noch aus triftigem Grund verlassen werden, sagte Ministerpräsident Markus Söder nach einer Kabinettssitzung in München. Eine nächtliche Ausgangssperren solle in besonders betroffenen Regionen verhängt werden. Diese werde ab 21.00 Uhr bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 auf 100.000 Einwohner gelten. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat sich ebenso für härtere Corona-Beschränkungen ausgesprochen und auch Ausgangssperren nicht ausgeschlossen. "Ich glaube, wir werden auch zur Ausgangssperre kommen müssen", sagte der CDU-Politiker. "Wir werden manches verbieten müssen - zum Beispiel Alkoholverkauf oder Alkoholnutzung in der Öffentlichkeit." Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerald Gaß, hält die geltenden Einschränkungen zur Bekämpfung des Corana-Virus für unzureichend. "Verschärfungen sind notwendig, weil die Appelle an die Bevölkerung, ihre privaten Kontakte so gering wie möglich zu halten, offenbar nicht genügend fruchten", sagte er. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hält es für geboten, die Lockerung von Kontaktbeschränkungen über Weihnachten und Neujahr noch einmal zu überdenken. Kanzleramtschef Helge Braun hat sich mit Nachdruck für einen weiteren Corona-Krisengipfel von Bund und Ländern in dieser oder der nächsten Woche ausgesprochen. Ziel: Eine deutliche Verschärfung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie.

In Deutschland sind innerhalb eines Tages 17.767 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das waren rund 3.160 mehr als am Sonntag vor einer Woche.

+++++ TAGESTHENMA II +++++

Im Ringen um ein Post-Brexit-Handelsabkommen läuft den Unterhändlern von EU und Großbritannien die Zeit davon. Nach acht Monaten ergebnisloser Verhandlungen kamen die Delegationen beider Seiten am Sonntag in Brüssel zur mutmaßlich letzten Verhandlungsrunde zusammen. Zeit haben sie bis Montagabend - dann wollen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Großbritanniens Premierminister Boris Johnson Bilanz ziehen. Beide hatten am Samstag von fortbestehenden "erheblichen Differenzen" gesprochen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DE/Siemens Energy AG, Geschäftsbericht 2020.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe

Oktober saisonbereinigt

PROGNOSE: +1,5% gg Vm

zuvor: +1,6% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/- %

DAX-Future 13.251,50 -0,29

S&P-500-Indikation 3.689,50 -0,06

Nasdaq-100-Indikation 12.519,50 0,10

Nikkei-225 26.547,44 -0,76

Schanghai-Composite 3.425,42 -0,56

+/- Ticks

Bund -Future 175,07 7

Freitag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 13.298,96 0,35

DAX-Future 13.290,00 0,74

XDAX 13.293,58 0,74

MDAX 29.517,75 0,79

TecDAX 3.117,66 1,05

EuroStoxx50 3.539,27 0,63

Stoxx50 3.091,07 0,79

Dow-Jones 30.218,26 0,83

S&P-500-Index 3.699,12 0,88

Nasdaq-Comp. 12.464,23 0,70

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 175,00 -18

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer etwas leichteren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer zum Wochenauftakt. "Die Konsolidierung weitet sich aus", so ein Teilnehmer. Vom Umfeld kommen keine Impuls: Sowohl bei den Staatsanleihen als auch auf der Devisenseite haben die Ausschläge deutlich nachgelassen. Und die Rohstoffpreise kommen nach den jüngsten Aufwärtsschüben am Morgen auf breiter Front etwas zurück. Etwas auf die Stimmung drücken die Vorlagen aus Shanghai und aus Tokio. Dort geben die Kurse nach. Marktteilnehmer rechnen mit neuen US-Sanktionen gegen China wegen der Unterdrückung der Freiheit Hongkongs. Außerdem zeigen die neuen chinesischen Außenhandelsdaten, dass das Importwachstum mit dem Anstieg der Exporte nicht Schritt halten kann: "Auch das wird der US-Regierung nicht gefallen", so der Marktteilnehmer. Impulse könnten zunächst von der deutschen Industrieproduktion ausgehen und vom Sentix-Konjunkturindex. Darüber hinaus wartet der Markt aber bereits auf die Sitzung und Beschlüsse der EZB am Donnerstag und hier vor allem darauf, wie stark sie das Anleihenkaufprogramm erhöhen wird.

Rückblick: Etwas Fester - Der US-Arbeitsmarktbericht konnte für keine neuen Impulse, während viele Marktteilnehmer schon auf die Sitzung der EZB am Donnerstag warteten. Für einen positiven Grundton sorgte die Hoffnung auf einen baldigen breiten Impfstoffeinsatz. Deutlich aufwärts ging es für die Öl- und Gaswerte, deren Branchenindex um 3,1 Prozent stieg. Die Anleger setzten angesichts der erwarteten starken wirtschaftlichen Erholung im kommenden Jahr auf eine steigende Ölnachfrage, hieß es mit Blick auf die weiter steigenden Ölpreise. Dabei half auch der Beschluss der Opec+, die Ölförderung ab Januar nur leicht zu erhöhen. Gefragt waren zudem Aktien aus dem Reise- und Freizeitbereich. Der Branchenindex legte 1,5 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX verharrte in der Handelsspanne der vergangenen Tage um 13.300 Punkte. Siemens Energy stiegen um 1,6 Prozent. Die Aktie wird künftig wie weithin im Vorfeld schon erwartet im MDAX gelistet sein und ersetzt dort Grenke, die in den SDAX absteigen. Grenke gaben um gut 1 Prozent nach.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft verlief nach Auskunft eines Händlers von Lang & Schwarz impulslos. Es habe an kursbewegenden Meldungen gefehlt.

USA / WALL STREET

Freundlich - Die Rekordjagd ging weiter - die drei Leitindizes stiegen auf neue Höhen und schlossen auf Tageshoch. Die Investoren setzten auf eine Erholung der Weltwirtschaft im kommenden Jahr, hieß es; ebenso darauf, dass noch vor Weihnachten ein neues staatliches Hilfspaket für die USA verabschiedet werden könnte. Biontech gewannen trotz der angekündigten Lieferschwierigkeiten seines mit Pfizer entwickelten Impfstoffes um 1,1 Prozent nach oben. Pfizer legten um 0,7 Prozent zu. Der Pharmakonzern rechnet weiter damit, im kommenden Jahr über eine Milliarde Dosen ausliefern zu können. Moderna verloren dagegen 3,6 Prozent, obwohl der Pharmakonzern bei seinem Covid-19-Impfstoff das Potenzial für längerfristige Immunität sieht. Die Aktie gilt bereits als sehr hoch bewertet. Smith & Wesson Brands stiegen um 5,1 Prozent. Der Waffenhersteller hatte eine Verdopplung des Umsatzes in seinem zweiten Quartal berichtet. Cloudera sprangen um 7,2 Prozent nach oben. Der Cloud-Experte für Unternehmensdaten hatte den Umsatz um 10 Prozent und stärker als erwartet gesteigert.

US-Anleihen gaben deutlich nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 6,2 Basispunkte auf 0,97 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2130 +0,02% 1,2128 1,2137 +8,2%

EUR/JPY 126,29 -0,04% 126,33 126,46 +3,6%

EUR/CHF 1,0812 +0,01% 1,0810 1,0815 -0,4%

EUR/GBP 0,9043 +0,03% 0,9040 0,9007 +6,8%

USD/JPY 104,11 -0,05% 104,17 104,19 -4,3%

GBP/USD 1,3412 -0,04% 1,3417 1,3473 +1,2%

USD/CNH 6,5234 +0,15% 6,5137 6,5136 -6,4%

Bitcoin

BTC/USD 19.341,75 1,012 19.148,00 18.932,00 +168,3%

Der Dollar stabilisierte sich nach seiner jüngsten Schwächephase. Der Dollar-Index legte um 0,1 Prozent zu. Übergeordnet wird der Dollar mit Hoffnungen auf einen baldigen Einsatz von Corona-Impfstoffen als sicherer Währungshafen unattraktiver. Anleger zieht es stattdessen in risikoreichere Anlagen. Der Euro gab nach seiner etwas nach und kostete zuletzt in den USA 1,2126 Dollar nach einem Tageshoch von 1,2178, dem höchsten Stand seit rund zweieinhalb Jahren. Die Devisenexperten der Commerzbank wiesen darauf hin, dass die Aufwertung für die EZB zu schnell gewesen sein und sie sich daher zu Kommentaren veranlasst sehen könnte, die den Euro schwächen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 46,07 46,26 -0,4% -0,19 -17,8%

Brent/ICE 49,08 49,25 -0,3% -0,17 -18,9%

Die Ölpreise legten zu. Die Anleger setzen angesichts der erwarteten starken wirtschaftlichen Erholung im kommenden Jahr auf eine steigende Ölnachfrage und damit auf höhere Preise. Hilfreich war auch der Beschluss der Opec+, die Ölförderung ab Januar nur leicht zu erhöhen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,9 Prozent auf 46,04 Dollar, für Brent ging es um 0,6 Prozent auf 49,02 Dollar nach oben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.840,76 1.837,52 +0,2% +3,24 +21,3%

Silber (Spot) 24,11 24,19 -0,3% -0,08 +35,1%

Platin (Spot) 1.047,73 1.064,30 -1,6% -16,58 +8,6%

Kupfer-Future 3,50 3,51 -0,4% -0,01 +23,9%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 07, 2020 01:31 ET (06:31 GMT)