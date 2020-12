indizes in diesem Artikel MDAX 29.621,0

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte eine Verlängerung der Maßnahmen beschließen, die er im April und Juni in Reaktion auf den coronabedingten Einbruch der Wirtschaftsaktivität ergriffen hatte. Volkswirte erwarten, dass die EZB ihr Pandemiekaufprogramm (PEPP) um sechs bis zwölf Monate verlängern und um 250 bis 600 Milliarden Euro aufstocken wird. Die Mehrheit von ihnen erwartet eine PEPP-Verlängerung bis Ende (derzeit: Mitte) 2021 und eine Aufstockung um 500 auf 1.850 (1.350) Milliarden Euro. Auch eine entsprechende Verlängerung der sehr günstigen Konditionen langfristiger und gezielter Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO) wird erwartet, eine Zinssenkung dagegen nicht. Darüber hinaus warten Analysten auch mit Prognosen auf, die eher Wünschen ähneln: Dass die EZB die Freistellung der Banken von negativen Einlagenzins erhöhen oder dass sie die Anleihen von Emittenten mit ehemals erstrangiger Bonität ("gefallene Engel") kaufen möge. Die Anrechnung von Immobilienkrediten bei der Festlegung des TLTRO-Vorzugszinses zählt ebenfalls dazu. Auch um die Zukunft des klassischen QE-Programms APP ranken sich Spekulationen.

+++++ TAGESTHENMA II +++++

Angesichts anhaltender Differenzen geben sich die EU und Großbritannien noch bis Sonntag Zeit, um ein Handelsabkommen nach dem Brexit zu ringen. Ein Besuch des britischen Premierministers Boris Johnson in Brüssel brachte am Mittwochabend keinen Durchbruch in den festgefahrenen Gesprächen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, die Positionen beider Seiten lägen weiter "weit auseinander". Die Verhandlungsteams sollen nun "unverzüglich wieder zusammenkommen, um zu versuchen, diese Fragen zu lösen", erklärte die Kommissionschefin. "Wir werden bis zum Ende des Wochenendes zu einer Entscheidung kommen." Johnson ließ erklären, er wolle keine Möglichkeit für "ein faires Abkommen" mit der EU unversucht lassen, "aber jede Vereinbarung muss die Unabhängigkeit und Souveränität des Vereinigten Königreichs respektieren".

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

06:15 DE/Bertrandt AG, Jahresergebnis

07:30 DE/MVV Energie AG, Jahresergebnis

10:30 DE/BASF SE, Forschungs-PK (digital)

13:00 DE/Sixt Leasing SE, ao HV (online)

14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Telefonkonferenz zu "Markenpositionierung"

14:00 DE/Hellofresh SE, Kapitalmarkttag

14:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, ao HV (online)

22:02 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages

US/Biontech SE/Pfizer Inc, Expertengremium der FDA entscheidet

über Empfehlung für Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Brain Biotechnology Research and Information Network AG,

Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 BIP Oktober

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: +10,1% gg Vq

zuvor: +15,5% gg Vq

08:00 Handelsbilanz Oktober

PROGNOSE: -9,6 Mrd GBP

zuvor: -24,0 Mrd GBP

08:00 Industrieproduktion Oktober

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

- FR

08:45 Industrieproduktion Oktober

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

- EU

13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Hauptrefinanzierungssatz

PROGNOSE: 0,00%

zuvor: 0,00%

Einlagensatz

PROGNOSE: -0,50%

zuvor: -0,50%

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 730.000

zuvor: 712.000

14:30 Verbraucherpreise November

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+1,2% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:30 ES/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030

im Volumen von 0,5 - 1,5 Mrd EUR

Auktion 0,65-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit November 2027 im Volumen von 250 bis 750 Mio EUR

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027

im Volumen von 500 Mio SEK

Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Juni 2030 im Volumen von 500 Mio SEK

11:00 IT/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2024

im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR

Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2027

im Volumen von 2,5 bis 3 Mrd EUR

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026

im Volumen von 30 Mrd HUF

Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031

im Volumen von 30 Mrd HUF

Auktiom 3,00 prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038

im Volumen von 20 Mrd HUF

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.313,00 -0,05

S&P-500-Indikation 3.670,75 -0,05

Nasdaq-100-Indikation 12.322,00 -0,17

Nikkei-225 26.756,24 -0,23

Schanghai-Composite 3.372,65 0,02

+/- Ticks

Bund -Future 178,34 15

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.340,26 0,47

DAX-Future 13.319,50 0,07

XDAX 13.321,76 0,07

MDAX 29.620,95 -0,11

TecDAX 3.116,67 -0,72

EuroStoxx50 3.529,02 0,09

Stoxx50 3.102,09 0,33

Dow-Jones 30.068,81 -0,35

S&P-500-Index 3.672,82 -0,79

Nasdaq-Comp. 12.338,95 -1,94

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 178,19 -2

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start an Europas Börsen rechnen Händler am Donnerstag. Der Markt werde vor den EZB-Ankündigungen zum Anleihekaufprogramm nicht besonders aktiv werden, heißt es. Dazu drücken die sich verschärfenden Sorgen um das Zustandekommen eines Handelsabkommen nach dem Brexit auf die Stimmung. Nach einem Gespräch zwischen Premier Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind beide Seiten "weit auseinander". In den USA wird auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geblickt, und auf die Verbraucherpreise im November. Sie könnten den Handlungsspielraum der US-Notenbank bei weiteren Lockerungsmaßnahmen definieren.

Rückblick: Gut behauptet - Die im frühen Handel gesehenen Gewinne wurden nur zum Teil durchgehalten. Sie schmolzen ab, nachdem die Wall Street nach Rekordhochs zum Handelsbeginn im Verlauf ins Minus drehte. Positiv hatte zunächst die Aussicht auf ein Konjunkturpaket in den USA gestimmt wie auch auf eine lockedrer Geldpolitik der EZB. Hinzu kam die Hoffnung, dass die Gespräche über eine Post-Brexit-Handelsvereinbarung doch noch erfolgreich enden könnten. Im Sog des fulmimanten Börsendebüts des Lieferdienstes Doordash an der Wall Street sprangen Delivery Hero um 6,7 und Just Eat Takeaway um 7,7 Prozent an. Nach einer Senkung der Mittelfristziele brachen STMicro um knapp 12 Prozent ein. Der Technologie-Subindex büßte 0,4 Prozent ein. Howden Joinery Group zogen um 4,5 Prozent nach oben. Der britische Anbieter von Küchen und Tischlerprodukten zeigte sich beim Vorsteuergewinn optimistischer als der Konsens.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - MDAX und SDAX erreichten einmal mehr Rekordhochs. Covestro gewannen nach einer erhöhten Geschäftsprognose 5 Prozent. Die Citi-Analysten sprachen von einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk. Deutsche Bank und Credit Suisse erhöhten zudem die Covestro-Kursziele. Die deutliche Prognoseanhebung von Covestro kam als gute Nachricht für den Chemiesektor insgesamt an. BASF kletterten um 3 Prozent - auch gestützt durch eine Kaufempfehlung der Commerzbank. Klöckner verbilligten sich um 1,1 Prozent. Für Druck auf die Aktie, die zunächst viel stärker nachgegeben hatte, sorgte, dass Apollo bzw. Swoctem ihr Interesse an dem Stahlhändler zurückgezogen hatten. Dass das Minus am Ende nur rund 1 Prozent betrug, führten Händler auf das dessen ungeachtet deutlich verbesserte Geschäftsumfeld für den Stahlhändler zurück. Der Markt setze auf eine starke Nachfrageerholung im kommenden Jahr bei Stahl. Thyssen gingen fast 6 Prozent fester aus dem Tag, Salzgitter 1 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Hellofresh verbesserten sich um 2,0 Prozent, nachdem der Kochboxenanbieter seine Jahresprognose für 2020 angehoben hatte. Wacker Chemie stiegen mit der Nachricht über den Verkauf seiner Siltronic-Beteiligung an Globalwafers um 0,7 Prozent. Jost Werke gewannen nach Anhebung der Jahresprognose 6,6 Prozent. Basler rückten mit einem Aktienrückkauf-Programm über 10 Millionen Euro um 2,0 Prozent vor.

USA / WALL STREET

