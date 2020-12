Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Banken des Euroraums sollen weiterhin sehr vorsichtig mit Ausschüttungen umgehen. Die Europäische Zentralbank (EZB) forderte die Banken auf, bis zum 30. September 2021 von Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufen abzusehen oder solche Ausschüttungen zu begrenzen. Sie empfiehlt "äußerste Zurückhaltung". Im März dieses Jahres hatte die EZB den Banken noch empfohlen, pauschal auf alle Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe zu verzichten. Diese Forderung wurde im Juli verlängert. Die EZB erwartet von den Banken nun angesichts der coronabedingten Unsicherheiten, dass Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe nicht mehr als 15 Prozent des kumulierten Gewinns für 2019 und 2020 ausmachen und bezogen auf die harte Kernkapitalquote (CET1) 20 Basispunkte nicht übersteigen. Dabei kommt es darauf an, welcher Wert niedriger ist. Die EZB betonte, dass Banken, die Ausschüttungen planten, profitabel sein und eine robuste Kapitalentwicklung aufweisen müssen.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Bei der Zahl der täglich verzeichneten Todesopfer der Corona-Pandemie in Deutschland ist ein neuer Höchststand erreicht worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 952 Sterbefälle verzeichnet. Damit wurde der bisherige Höchststand von 598 Todesfällen, der am vergangenen Freitag registriert worden war, deutlich übertroffen. Die Gesamtzahl der verzeichneten Todesfälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg auf 23.427. Wie das RKI unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter ebenfalls mitteilte, wurden innerhalb von 24 Stunden 27.728 neue Ansteckungsfälle erfasst. Der Rekordwert liegt bei 29.875 Ansteckungen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

09:15 DE/Nagarro SE, Erstnotiz im Prime Standard der Wertpapierbörse Ffm

09:30 DE/Continental AG, Online-PK im Rahmen der Kapitalmarkttage

11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Online-HV

13:50 DE/Centogene NV, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Medigene AG, Online-HV

14:00 FI/Nokia Corp, Veröffentlichung Strategie-Update

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Verbraucherpreise November

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+0,7% gg Vj

10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Dezember (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 47,6

10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

Dezember (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,8

zuvor: 55,6

- FR

09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Dezember (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 39,1

zuvor: 38,8

09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

Dezember (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 49,6

- DE

09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Dezember (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 44,0

zuvor: 46,0

09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

Dezember (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 56,5

zuvor: 57,8

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone Dezember (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 41,9

zuvor: 41,7

10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

Eurozone Dezember (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 53,8

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 45,7

zuvor: 45,3

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz November

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

Dezember (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,3

zuvor: 56,7

16:00 Lagerbestände Oktober

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen,

Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote;

20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 0,00% bis 0,25%

zuvor: 0,00% bis 0,25%

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 SE/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2026

im Volumen von 3,5 Mrd SEK

Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2031

im Volumen von 1,5 Mrd SEK

12:00 CZ/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029

im Volumen von max. 3 Mrd CZK

Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2040

im Volumen von max. 2 Mrd CZK

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.403,00 -0,19

S&P-500-Indikation 3.691,50 -0,06

Nasdaq-100-Indikation 12.607,00 0,11

Nikkei-225 26.757,40 0,26

Schanghai-Composite 3.375,08 0,23

+/- Ticks

Bund -Future 178,29% +4

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.362,87 1,06

DAX-Future 13.429,00 1,71

XDAX 13.431,28 1,71

MDAX 29.743,89 0,05

TecDAX 3.112,54 0,05

EuroStoxx50 3.521,50 0,50

Stoxx50 3.072,61 -0,07

Dow-Jones 30.199,31 1,13

S&P-500-Index 3.694,62 1,29

Nasdaq-Comp. 12.595,06 1,25

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 178,25% -14

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Vor der geldpolitischen Entscheidung der Fed am Abend zeichnet sich ein ruhiges Geschäft an den Börsen ab. Etwas stützend im frühen Handel könnte die sich abzeichnende Einigung in den USA auf ein neues US-Konjunkturprogramm wirken. Dieses fiele es aber deutlich kleiner aus als ursprünglich geplant und sollte auch bereits weitgehend an den Börsen eingepreist sein. Für Akzente könnte am Vormittag die Bekanntgabe der europäischen Einkaufsmanagerindizes sorgen. Doch den Höhepunkt des Tages findet erst später statt. Dann gibt die US-Notenbank ihre geldpolitische Entscheidung bekannt. Neue Maßnahmen dürften die US-Währungshüter nicht verkünden. Sie könnte aber ihren Ausblick zu den Anleihekäufen präzisieren, indem sie die Käufe explizit an das Erreichen bestimmter wirtschaftlicher Kriterien knüpft.

Rückblick: Fester - Gute Wirtschaftsdaten aus China stützten. Auch dürften einige Anleger weiter auf eine Einigung bei den Post-Brexit-Verhandlungen zwischen London und Brüssel gesetzt haben. Das Umfeld blieb allerdings schwierig: Nach Deutschland hatten nun auch die Niederlande einen harten Lockdown angekündigt. Gefragt waren unter anderem Stahlwerte nach einer Anhebung der Prognose durch Outokumpu. Die Titel gewannen 13,8 Prozent. Eine stärker als erwartet ausgefallene Erholung der Nachfrage im vierten Quartal und ein verbessertes Preisniveau sorgten auch beim Stahlhändler Klöckner (plus 4 Prozent) für Zuversicht. Thyssenkrupp zogen um 6,8 Prozent an und Arcelormittal um 7,3 Prozent. Für H&M ging es nach Umsatzzahlen 2,9 Prozent nach unten.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Der harte Lockdown, der ab Mittwoch das öffentliche Leben in Deutschland in großen Teilen einschränkt, belastete nicht. Den größten Gewinner stellte die VW-Aktie mit plus 7,6 Prozent. Hier wurde positiv gewertet, dass CEO Herbert Diess aus dem jüngsten Machtkampf der Führungsriege nun gestärkt hervorging. Zudem will der Konzern die Effizienz steigern und bei den Materialkosten sparen, was von Analysten gelobt wurde. Einen Befreiungsschlag erlebte die Aktie von Ceconomy, für sie ging es um 25,1 Prozent nach oben. Hier sei ein jahrelanges Gerangel zwischen dem Unternehmen und der Gründerfamilie von Media Markt , Kellerhals, beigelegt worden, hieß es. Metro gewannen 5,8 Prozent trotz eines gedämpften Ausblicks. Gut sei allerdings der Dividendenvorschlag, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Die positive Stimmung an der Börse währte auch nach Xetra-Schluss. Ein Händler berichtete von lebhaften Umsätzen, allerdings ohne auffällige Einzelbewegungen. Bankenwerte hätten nicht mehr auf die Nachricht reagiert, dass die EZB den Banken nun wieder Dividendenzahlungen erlaubt. Entsprechende Erwartungen hatten dem Sektor zuvor schon Auftrieb gegeben. Prosiebensat1 zeigten sich ebenfalls unbewegt von einem Interview des Vorstandssprechers und CFO, Rainer Beaujean. Beaujean berichtete von einer positiven Entwicklung der Werbeerlöse.

USA / WALL STREET

