Das EU-Parlament hat grünes Licht für die Annahme des europäischen Gemeinschaftshaushalts für die Jahre 2021 bis 2027 gegeben. Eine breite Mehrheit der Abgeordneten votierte in Brüssel für den mit den Mitgliedstaaten vereinbarten Text. Die umstrittene Regelung zur Kürzung von EU-Mitteln bei rechtsstaatlichen Verfehlungen in den Mitgliedstaaten wurde ebenfalls angenommen. Für die nächsten sieben Jahre sind somit gut 1 Billion Euro vorgesehen. Über die Ausstattung dieses mehrjährigen Finanzrahmens und die Verwendung der Mittel war monatelang gestritten worden. Zuletzt hatten Polen und Ungarn die endgültige Annahme eines Kompromisses wochenlang blockiert, weil sie die vorgesehene Verknüpfung der Auszahlung der Mittel mit der Rechtsstaatlichkeit ablehnen. Gelöst wurde die Blockade schließlich beim EU-Gipfel vergangene Woche mittels einer erläuternden Erklärung, die Warschau und Budapest zusichert, dass der Europäische Gerichtshof die Regelung zuerst noch prüfen werde. Das Parlament lehnt diese Erklärung der Staats- und Regierungschefs ab und nahm den Rechtsstaatsmechanismus wie mit dem Rat vereinbart an. Die EU-Kommission forderten die Abgeordneten auf, den Rechtsstaatsmechanismus rasch anzuwenden. Polen und Ungarn stehen seit Jahren in der EU wegen rechtsstaatlicher Verfehlungen am Pranger.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

12:30 US/Navistar International Corp, Ergebnis 4Q

22:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 3Q

15:00 US/Moderna Inc, externes Expertengremium der FDA entscheidet über Empfehlung

für Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes

DIVIDENDENABSCHLAG

KWS Saat 0,70 EUR

British American Tobacco 0,526 GBP

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CH

08:00 Handelsbilanz November

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +2,871 Mrd CHF

09:30 Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

Leitzins

PROGNOSE: -0,75%

zuvor: -0,75%

Einlagensatz

PROGNOSE: -0,75%

zuvor: -0,75%

- FR

08:45 Geschäftsklimaindex Dezember

PROGNOSE: 92

zuvor: 92

- EU

11:00 Verbraucherpreise November

Eurozone

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-0,3% gg Vj

Vorabschätzung: -0,3% gg Vm/-0,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/-0,3% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+0,2% gg Vj

Vorabschätzung: -0,5% gg Vm/+0,2% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj

- GB

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des

geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: 0,10%

zuvor: 0,10%

Kaufprogramm

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 895 Mrd GBP

- US

14:30 Philadelphia-Fed-Index Dezember

PROGNOSE: 20,0

zuvor: 26,3

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 808.000

zuvor: 853.000

14:30 Baubeginne/-genehmigungen November

Baubeginne

PROGNOSE: -0,7% gg Vm

zuvor: +4,9% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023

im Volumen von 20 Mrd HUF

Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026

im Volumen von 30 Mrd HUF

Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031

im Volumen von 30 Mrd HUF

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.604,00 0,17

S&P-500-Indikation 3.713,00 0,32

Nasdaq-100-Indikation 12.709,50 0,28

Nikkei-225 26.806,67 0,18

Schanghai-Composite 3.395,60 0,85

+/- Ticks

Bund -Future 177,53% -13

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.565,98 1,52

DAX-Future 13.580,50 1,13

XDAX 13.581,65 1,12

MDAX 29.974,13 0,77

TecDAX 3.142,61 0,97

EuroStoxx50 3.543,00 0,61

Stoxx50 3.101,23 0,93

Dow-Jones 30.154,54 -0,15

S&P-500-Index 3.701,17 0,18

Nasdaq-Comp. 12.658,19 0,50

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 177,66% -59

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Konjunktur und Notenbank dürften am Donnerstag den Markt dominieren. Die guten Einkaufsmanager-Indizes vom Vortag könnten den Startschuss für eine Weihnachtsrally in Europa gegeben haben. Die einseitige Fokussierung auf Lockdowns habe zuvor für eine zu skeptische Einstellung der Anleger gesorgt. Gerade in Richtung Jahresultimo dürften daher Positionen konjunktursensibler Werte aufgestockt werden. Auch die Abwicklung vor dem Großen Verfalltag an den internationalen Terminbörsen am Freitag dürfte noch für Bewegung sorgen. Für die USA wird die Fed optimistischer und erhöht die Wachstumsprognosen. Dazu bestätigte die Notenbank den ultralockeren Kurs der Geldpolitik. Mit der Koppelung von Anleihekäufen an die aufgeweichte Definition einer Durchschnittsinflation und betonten Kriterien wie Vollbeschäftigung drücke sich die Notenbank davor, wieder normale Zinsmechanismen zuzulassen, kommentiert ein Händler. Am Markt wird nun mit besonderem Interesse geschaut, wie die Branchen der Versicherer und Banken darauf reagieren. Vor allem Versicherer sind von Zinseinnahmen ihrer Rentenanlagen abhängig.

Rückblick: Sehr fest - Gute Nachrichten weckten die Hoffnung auf den Beginn der Weihnachtsrally. Anlass gaben überraschend gute Einkaufsmanagerindizes aus Europa. Dazu soll der Covid-Impfstoff von Biontech in der EU noch vor Weihnachten zugelassen werden. Anleger sahen über die aktuellen Lockdowns hinaus und positionierten sich für eine massive wirtschaftliche Erholung im kommenden Jahr. Dazu gab es die Aussicht auf ein US-Konjunkturpaket, eine Fortsetzung der Brexit-Gespräche sowie Eindeckungen vor dem Jahresultimo und dem großen Verfalltag an den internationalen Terminbörsen am Freitag. Der Höhepunkt des Tages stand aber erst am Abend mit der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank an. Im Telekomsektor haussierten Altice um 23,2 Prozent. Next Private hatte das Übernahmeangebot erhöht. Unterschiedlich wurden die neuen Dividendenregeln der EZB für Banken aufgenommen. Der Sektor stellte mit minus 1,1 Prozent die schwächste Branche. Versicherer legten dagegen um 2,2 Prozent zu, da sie nun wenigstens wieder "etwas" Dividenden bekämen, hieß es.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Der MDAX schaffte zwischenzeitlich erstmals den Sprung über die Marke von 30.000 Punkten. Im DAX ging es quer durch alle Branchen nach oben. Bayer stiegen um 4,6 Prozent und Beiersdorf um 3 Prozent. Deutsche Post legten um 3,8 Prozent zu, sie stellt sich bei DHL vor dem Hintergrund des beginnenden zweiten Corona-Lockdowns in diesem Jahr auf weitere Zuwachsraten beim Paketversand ein. Delivery Hero sprangen dank erwarteter Lockdown-Gewinne sogar um 5,7 Prozent an. Continental legten um 2,9 Prozent zu nach der Bekanntgabe neuer Mittelfristziele. Weiter steil aufwärts ging es auch bei VW. Die Aktien stiegen um 3,5 Prozent, diesmal getrieben von zahlreichen positiven Analystenkommentaren. Ein starkes Börsendebüt feierten Nagarro - eine Abspaltung von Allgeier.

XETRA-NACHBÖRSE

Konjunkturoptimismus hat am Mittwoch auch im nachbörslichen Handel die Kurse noch etwas nach oben getragen. Nachrichten zu Einzelwerten kamen aber nur aus der dritten Reihe. So ging es mit Stemmer Imaging um weitere 2,5 Prozent aufwärts, nachdem das Unternehmen kurz nach Handelsschluss seinen Ausblick angehoben hatte. Allerdings hatten die Titel zuvor schon im regulären Geschäft kräftig zugelegt. Dürr zeigten sich kaum verändert. Das Unternehmen übernimmt 75 Prozent an der Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH für eine ungenannte Summe. SNP gewannen 1,7 Prozent. Das Unternehmen hatte den Verkauf seiner polnischen Tochter an All for One angekündigt. All for One gaben 1,8 Prozent nach.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Überwiegend im Plus sind die Aktienkurse an der Wall Street aus dem Handel gegangen, nachdem die US-Notenbank ihren geldpolitischen Kurs wie weithin erwartet bekräftigt hatte. Anleger setzten vor allem auf ein neues Konjunkturpaket: Die führenden Politiker im US-Kongress näherten sich nach Angaben aus informierten Kreisen einer Vereinbarung über ein weiteres Hilfspaket an. Durchwachsene Wirtschaftsdaten - ein überraschend stark gesunkener Einzelhandelsumsatz und ein leichter Rückgang der Markit-Einkaufsmanagerindizes - fielen in diesem Umfeld nicht negativ ins Gewicht; sie befeuerten eher die Hoffnung auf weitere Hilfen. Auch die weiter rasant steigende Zahl der Neuinfektionen in den USA wurde angesichts der begonnenen Impfungen kaum beachtet. Nachrichten zu einzelnen Unternehmen waren rar. Für die Aktien von American Outdoor Brands ging es um 11 Prozent nach oben. Der Anbieter von Jagdausrüstung und Schusswaffen hatte wieder schwarze Zahlen geschrieben nach einem kleinen Verlust vor Jahresfrist. Derweil geriet der Börsengang von Contextlogic zum Flop. Die Aktie startete bei 22,75 Dollar in den Handel - 5,2 Prozent unter Ausgabepreis. Ihren ersten Handelstag beendete sie gut 16 Prozent niedriger.

