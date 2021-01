Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät am Dienstag (14.00 Uhr) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder über eine Verlängerung und mögliche Verschärfung der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen. Während eine Fortdauer des Lockdowns in den Februar hinein vorab als sicher galt, blieben diskutierte zusätzliche Maßnahmen in den Bereichen Homeoffice und öffentlicher Verkehr oder eine bundesweite nächtliche Ausgangssperre zunächst ungewiss. Spitzenvertreter von Bund und Ländern begründen die weiteren Einschränkungen mit der Notwendigkeit, den Rückgang der Infektionszahlen und vor allem auch der Zahl der Corona-Toten zu beschleunigen. Zudem gibt es Sorgen wegen der Gefahr einer Ausbreitung mutierter Varianten des Coronavirus. Darüber ließen sich die Regierenden am Montag in einem Expertengespräch informieren.

Vor dem Spitzentreffen zeichnet sich eine Zustimmung für striktere Maßnahmen ab. Die wissenschaftlichen Berater von Bund und Ländern plädierten einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) zufolge für eine Verschärfung des Lockdowns. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und der Deutsche Städtetag sprachen sich für eine Erweiterung des Homeoffice aus.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergänzung zur Strategie

07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q

12:50 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q

15:40 NL/Stellantis NV, PK von CEO Tavares zur Gründung

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q

22:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende

Kering SA 2,50 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Verbraucherpreise Dezember (endgültig)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/-0,3% gg Vj

vorläufig: +0,5% gg Vm/-0,3% gg Vj

zuvor: -0,8% gg Vm/-0,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/-0,7% gg Vj

vorläufig: +0,6% gg Vm/-0,7% gg Vj

zuvor: -1,0% gg Vm/-0,7% gg Vj

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar

PROGNOSE: +59,0 Punkte

zuvor: +55,0 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -66,5 Punkte

zuvor: -66,5 Punkte

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

12:00 FI/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2030

im Volumen von 1 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.927,00 0,34

S&P-500-Indikation 3.793,50 0,48

Nasdaq-100-Indikation 12.928,50 0,84

Nikkei-225 28.633,46 1,39

Schanghai-Composite 3.560,87 -0,98

+/- Ticks

Bund -Future 177,28 -10

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.848 0,4

MDAX 31.206 0,6

TecDAX 3.271 0,3

EuroStoxx50 3.603 0,1

Stoxx50 3.184 -0,0

Dow-Jones 30.814 -0,6 Fr.

S&P-500-Index 3.768 -0,7 Fr.

Nasdaq-Comp. 12.999 -0,9 Fr.

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Der DAX wird zum Handelsstart am Dienstag rund 100 Punkte höher erwartet. Dafür sprechen vor allem zwei Gründe. Zum einen geben die Börsen in Asien die Richtung vor, nachdem die Wall Street am Montag feiertagsbedingt geschlossen hatte. Zum anderen wird auf die neue US-Regierung unter Joe Biden und sein Hilfspaket für die US-Wirtschaft gesetzt. In Deutschland steht klar im Fokus, wie lange der Lockdown in Deutschland zunächst verlängert wird. Nicht klar ist zudem, ob es zu weiteren Einschränkungen kommen wird. Hier wird auf die Videokonferenz von Bundeskanzlerin Merkel mit den Länder-Ministerpräsidenten zur Corona-Lage gewartet.

Rückblick: Gut behauptet - Wirtschaftsdaten aus China stützten. Die dortige Wirtschaft wuchs 2020 und wird wohl die einzige bedeutende Volkswirtschaft stellen, die für das vergangene Jahr auf ein Wachstum blicken könnte. Andererseits bremste die Pandemie: Am Dienstag wird ein neuer Bund-Ländergipfel in Deutschland über eine Verlängerung und eine mögliche Verschärfung des Lockdowns debattieren. In Mailand legten die Kurse trotz Regierungskrise zu. Beobachter erwarteten, dass Minterpräsident Conte eine neue Regierung wird bilden können. Stellantis feierte Börsendebüt. Die Aktie gewann 7,6 Prozent. Nicht erfreut zeigten sich Anleger bei Veolia (minus 1,8 Prozent) angesichts einer Gegenofferte von Ardian und GIP für Suez (plus 3,2 Prozent). Als nicht realistisch stufte Equita wieder aufgekommene Gerüchte ein, Kering habe ein Interesse an Richemont. Kering schlossen 0,7 Prozent fester, Richemont lagen in Zürich 4,1 Prozent vorn. Richmont wurden gestützt durch zwei Hochstufungen durch UBS und Deutsche Bank. Carrefour gaben 6,9 Prozent nach. Damit notierte die Aktie praktisch wieder auf dem Niveau, welches vor dem in der Zwischenzeit gescheiteren Übernahmegebot durch Couche-Tard zu beobachten gewesen war.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Tagesgewinner im DAX waren Adidas mit einem Plus von 4,8 Prozent. Im Handel war von einer Gegenbewegung auf verfallsbedingte Abgaben am Freitag die Rede. Auf der Gewinnerseite standen zudem Infineon mit Aufschlägen von 2,8 Prozent. Goldman Sachs hatte die Aktien des Chipherstellers mit einem hohen Kursziel zum Kauf empfohlen. Nach vorläufigen Geschäftszahlen ging es für Aareal Bank um 7,7 Prozent nach oben. Eine positive Überraschung lieferte die Dividendenzahlung. Neben einer Kaufempfehlung wurden Thyssenkrupp von einem Bericht gestützt, laut diesem erwägt der Konzern einen Börsengang seiner Stahlsparte. Thyssenkrupp gewannen 7 Prozent. Der Chipmangel blieb Thema im Automobilsektor. Wie Audi-Chef Markus Duesmann erklärte, befänden sich deswegen mehr als 10.000 Arbeiter in Kurzarbeit. Für die VW-Aktie ging es um 0,5 Prozent nach unten. BMW gewannen 0,1 Prozent, während es für Daimler kräftiger um 0,7 Prozent nach oben ging. Europaweit war der Sektor gesucht. Hintergrund war der erfolgreiche Börsenstart von Stellantis.

XETRA-NACHBÖRSE

Thyssenkrupp wurden nach ihren 7-prozentigen Xetra-Rally weitere ein Prozent fester gestellt. "Die 10 Euro sind aber bislang noch nicht bezahlt worden", so ein Händler. Thyssenkrupp erwägt einem Agenturbericht zufolge einen Börsengang ihrer Stahlsparte. Grund für diese Überlegungen sei ein wachsender Widerstand gegen einen Verkauf der Sparte an Liberty Steel, berichtete Bloomberg.

USA / WALL STREET Fr.

Leichter - Belastet wurde das Sentiment von Sorgen vor US-Steuererhöhungen und überwiegend schwachen Konjunkturdaten. Hinzu kam die weiter grassierende Corona-Pandemie. Angesichts des bevorstehenden langen Wochenendes bauten die Anleger Positionen ab. Im Fokus standen die Geschäftsausweise der Großbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo. JP Morgan hat ihren Gewinn im vierten Quartal um 42 Prozent gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Der Kurs gab jedoch 1,8 Prozent nach, da sie vor allem von der Auflösung von Kreditrückstellungen profitierte. Citigroup sanken um 6,9 Prozent. Das Finanzinstitut überzeugte zwar gewinnseitig, aber auf der Erlösseite verfehlte sie die Erwartungen. Wells Fargo büßten 7,8 Prozent ein, obwohl die Bank die Gewinnerwartungen geschlagen hat. Allerdings sind die Einnahmen deutlicher gesunken als befürchtet. Pfizer hat vor anstehenden Lieferkürzungen für Europa bei dem mit Biontech entwickelten Corona-Impfstoff gewarnt. Die Pfizer-Aktie gab 0,1 Prozent nach, Biontech fielen um 4,0 Prozent. Blackberry stiegen um 8,0 Prozent, nachdem 90 Patente an Huawei veräußert worden sein sollen. Progress Software fielen 9,6 Prozent. Das Software-Unternehmen kehrte zwar in die Gewinnzone zurück. Allerdings war im Vorjahr eine Abschreibung vorgenommen worden. Die Aktien von Lennar stiegen um 2,1 Prozent. Der Vorstand hat einen weiteren Aktienrückkauf von bis zu 1 Milliarde Dollar genehmigt. An der Börse in Toronto ging es für Couche-Tard um 4,8 Prozent nach oben, nachdem eine mögliche Übernahme von Carrefour Kreisen zufolge durch die französische Regierung blockiert worden sein soll.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:32h % YTD

EUR/USD 1,2096 +0,15% 1,2078 1,2079 -1,0%

EUR/JPY 125,81 +0,45% 125,24 125,23 -0,2%

EUR/CHF 1,0777 +0,18% 1,0758 1,0756 -0,3%

EUR/GBP 0,8890 -0,02% 0,8892 0,8896 -0,5%

USD/JPY 104,01 +0,29% 103,70 103,68 +0,7%

GBP/USD 1,3605 +0,16% 1,3583 1,3578 -0,4%

USD/CNH 6,4934 -0,04% 6,4962 6,4961 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 36.518,00 0,136 36.468,25 36.171,50 +25,7%

Der Dollarindex kletterte um 0,1 Prozent. Der Greenback wurde gestützt von der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen, wie es im Handel hieß. Sie wird sich Berichten zufolge zum freien Wechselkurs des US-Dollar bekennen. Die USA würden nicht einen geringeren Außenwert der Heimatwährung anstreben, um sich so Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, hieß es von Personen aus dem Umfeld des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Der Euro wurde zudem von der Regierungskrise in Italien belastet.

+++++ ROHSTOFFE +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 19, 2021 01:31 ET (06:31 GMT)