Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Tagesthema I

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte bei den Beratungen am 20. und 21. Januar beschließen, seine Geldpolitik nach dem im Dezember verabschiedeten umfangreichen Maßnahmenpaket unverändert zu lassen. Langweilig dürfte die anschließende Pressekonferenz mit Präsidentin Christine Lagarde trotzdem nicht werden. Denn Journalisten werden sie nach den Fortschritten bei der Prüfung der geldpolitischen Strategie, nach der Einschätzung zum Ausblick und nicht zuletzt zu den Meinungsverschiedenheiten im Rat bei den Dezember-Beschlüssen befragen. Auch jüngst aufgetauchte Meldungen, die EZB betreibe im Geheimen eine Art Zinskurvenkontrolle, dürften eine Rolle spielen. Auch der hohe Euro-Kurs dürfte zur Sprache kommen. Der EZB-Rat hatte im Dezember ein umfassendes Maßnahmepaket mit sechs Punkten auf den Weg gebracht. Dessen wichtigste Punkte: Aufstockung des Pandemiekaufprogramms PEPP um 500 Milliarden Euro auf 1.850 Milliarden und eine Verlängerung bis März 2022. Zudem wurde das TLTRO3-Kreditprogramm verlängert und modifiziert. Die Leitzinsen ließ die EZB unverändert, und die sollen so lange auf dem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben, bis sich die Inflation zur Zufriedenheit der EZB entwickelt. Und bis kurz vor der ersten Zinserhöhung sollen auch die Anleihekäufe im Rahmen des APP-Programms fortgeführt werden. Die von Dow Jones Newswires befragten Analysten rechnen damit, dass die Zinsen wenigstens bis zum Ende des dritten Quartals 2021 unverändert bleiben werden.

Tagesthema II

Nach Jahren der beispiellosen Spaltung unter seinem Vorgänger Donald Trump hat der neue US-Präsident Joe Biden sein Amt mit einem eindringlichen Aufruf zur Einheit angetreten. Biden legte am Mittwoch vor dem US-Kapitol in Washington seinen Amtseid ab und sagte in seiner Antrittsrede, er wolle das Land mit seiner "ganzen Seele" zusammenbringen und "die Menschen vereinen". Er werde ein "Präsident für alle Amerikaner" sein, versprach der 46. und älteste Präsident der US-Geschichte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

06:50 CH/Zur Rose Group AG, Jahresumsatz

11:00 DE/Eon SE, PG (virtuell) zu EU-Klimazielen

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

22:10 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Hochtief AG, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Geschäftsklimaindex Januar

PROGNOSE: 94

zuvor: 93

- EU

13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Hauptrefinanzierungssatz

PROGNOSE: 0,00%

zuvor: 0,00%

Einlagensatz

PROGNOSE: -0,50%

zuvor: -0,50%

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar

(Vorabschätzung)

PROGNOSE: -14,8

zuvor: -13,9

- US

14:30 Philadelphia-Fed-Index Januar

PROGNOSE: 10,5

zuvor: 9,1

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 925.000

zuvor: 965.000

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Dezember

Baubeginne

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: +1,2% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -1,8% gg Vm

zuvor: +6,2% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:30 ES/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2026

Auktion 0,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027

Auktion 1,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2035

Auktion 1,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2040

im Gesamtvolumen von 5,5 Mrd bis 6,5 Mrd EUR

10:50 FR/Auktion neuer 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2024

Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2026

Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2028

im Gesamtvolumen von 8,5 Mrd bis 10 Mrd EUR

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 500 Mio SEK

Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Juni 2030 im Volumen von 750 Mio SEK

11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2024

im Volumen von 3,25 Mrd GBP

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026

im Volumen von 30 Mrd HUF

Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2033

im Volumen von 25 Mrd HUF

Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2041

im Volumen von 10 Mrd HUF

11:50 FR/Auktion inflationsindexierter neuer 0,10-prozentiger Anleihen

mit Laufzeit Juli 2031 im Volumen von 1,5 Mrd bis 2,5 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.955,00 0,11

S&P-500-Indikation 3.862,25 0,38

Nasdaq-100-Indikation 13.369,50 0,50

Nikkei-225 28.756,86 0,82

Schanghai-Composite 3.625,07 1,17

+/- Ticks

Bund -Future 177,51 7

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.921,37 0,77

DAX-Future 13.940,00 0,67

XDAX 13.950,74 0,66

MDAX 31.577,89 0,92

TecDAX 3.354,42 1,29

EuroStoxx50 3.624,04 0,80

Stoxx50 3.203,72 0,56

Dow-Jones 31.188,38 0,83

S&P-500-Index 3.851,85 1,39

Nasdaq-Comp. 13.457,25 1,97

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 177,44% +5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer festeren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler für die Sitzung am Donnerstag. Der DAX wird vorbörslich bei knapp 13.970 Punkten erwartet, das wäre der bisher höchste Stand in dieser Woche. Händler verweisen auf die günstigen Vorlagen mit neuen Allzeit-Hochs der wichtigen US-Indizes und steigenden Kursen an vielen asiatischen Börsen. Aus technischer Sicht steht die jüngste Konsolidierungs-Formation in Form einer technischen Flagge vor der Auflösung nach oben, das wäre bei einem nachhaltigen Anstieg über 13.960 der Fall. Im Blick steht zunächst die Sitzung der Europäischen Zentralbank. Eine Veränderung der Geldpolitik wird zwar nicht erwartet, sie könnte die Situation aber beruhigen, indem sie für den Fall einer Verschärfung der Krise ein Ausdehnen der Anleihenkäufe in Aussicht stellt.

Rückblick: Fest - Einen positiven Impuls lieferte die Berichtssaison. Die Entwicklung in Italien mit dem Vertrauensvotum des Senats für Regierungschef Giuseppe Conte sei zwar positiv, so aber bereits an der Börse erwartet worden, hieß es. Der seit Wochen mit Spannung erwartete Termin, die Vereidigung von US-Präsident Joe Biden, fand erst nach Handelsschluss statt. Statt einem 100-Tageprogramm hat Biden für die ersten 10 Tage ein Feuerwerk von Dekreten in Aussicht gestellt. Bund und Länder haben sich auf eine Verlängerung sowie Verschärfung des Lockdowns zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie verständigt. Merck KGaA (minus 4,1 Prozent) reagierten empfindlich auf die Einstellung der klinischen Studie für das potenzielle Blockbuster-Krebsmedikament Bintrafusp Alfa. Dieses wurde gemeinsam mit Glaxosmithkline (minus 2,2 Prozent) entwickelt. ASML legten nach guten Zahlen um 3,0 Prozent zu. Infineon gewannen im Windschatten 2,4 Prozent. Europäische Techwerte stiegen im Schnitt um 1,8 Prozent. Auch der Luxusgüter-Hersteller Richemont (plus 2,8 Prozent) konnte mit guten Zahlen glänzen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Die Geschäfte von BASF (plus 1,2 Prozent) sind im vierten Quartal trotz Gegenwinds von der Währungsseite deutlich besser als erwartet gelaufen. Die Eckdaten lägen teilweise deutlich über der im Oktober 2020 abgegeben Prognose des Managements, so die NordLB. Nach Zahlen gaben Ceconomy 0,6 Prozent ab, obgleich diese im Handel wie auch bei Analysten auf ein positives Echo stießen. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 sieht Baader jedoch in Gefahr. Heideldruck stiegen um 27,6 Prozent. Das Unternehmen teilte mit, dass es am Standort Wiesloch-Walldorf eine zweite Produktionslinie für Wallboxen in Betrieb genommen habe. Satellitenbauer OHB fielen um weitere 2,2 Prozent. Sie waren bereits am Vortag regelrecht abgestürzt, nachdem Presseberichte über den Misserfolg bei der Galileo-Auftragsvergabe kursierten. Nun hat das Unternehmen diese Befürchtungen bestätigt. Hugo Boss gewannen 4,4 Prozent. Die Frasers-Group hält über Aktien und Optionen nun gut 15 Prozent des Aktienkapitals von Hugo Boss nach gut 10 Prozent bisher.

XETRA-NACHBÖRSE

Bei Qiagen habe es zunächst etwas Kaufinteresse gegeben, zuletzt wurden die Titel aber unverändert gestellt. Das Biopharma-Unternehmen hatte einen erneuten Versuch für eine Notfallzulassung seines Corona-Tests in den USA gestartet. "Doch dann haben Anleger gelesen, dass die Entscheidung keinen Einfluss auf den Ausblick für 2021 haben wird", so eine Marktakteurin. Das könne ein Grund sein, warum die zwischenzeitlichen Aufschläge nicht gehalten wurden.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 21, 2021 01:30 ET (06:30 GMT)