Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Die US-Notenbank (Fed) hat bekräftigt, die Käufe von Staats- und Hypothekenanleihen fortsetzen, bis sich bei der Erreichung ihrer Ziele "substanzielle Fortschritte" zeigen. Seit Juni 2020 kauft sie monatlich für 80 Milliarden Dollar Staatsanleihen und für 40 Milliarden Dollar Hypothekenanleihen. Der Beschluss, den Leitzins bei 0,00 bis 0,25 Prozent zu belassen, fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten diese Entscheidungen erwartet. Da sich mit der neuen Regierung von Präsident Joe Biden ein großes Konjunkturpaket abzeichnet, können die US-Währungshüter vorerst untätig bleiben, und die Wirkung ihrer bereits erfolgten Lockerung beobachten. Die zuletzt aufgekommene Debatte über ein Abschmelzen der Anleihenkäufe ("Tapering") tat Fed-Chef Jerome Powell als "viel zu verfrüht" ab. In der Pressekonferenz sagte Powell weiter, der künftige Pfad der Wirtschaft bleibe "höchst unsicher", aber es gebe "verschiedene Elemente, die auf einen besseren Ausblick im zweiten Halbjahr" hinwiesen. Die Wirtschaft sei weit entfernt von den Zielen der Fed, doch die weitere Verbreitung von Impfungen sollte die Pandemie zum Abklingen bringen.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Apple hat im Weihnachtsgeschäft trotz verspäteter Produktstarts von den neuen iPhone-Modellen profitiert. Auch die starke Nachfrage nach Tablets und Laptops setzte sich fort. Der Überschuss im ersten Quartal des Geschäftsjahres stieg um 29 Prozent auf 28,76 Millarden Dollar. Analysten hatten mit 24 Milliarden gerechnet. Der Umsatz legte auf 111,4 Milliarden Dollar zu und knackte erstmals die 100-Milliarden-Marke. Analysten hatten 102,8 Milliarden geschätzt. Auf eine konkrete Prognose für das laufende zweite Quartal verzichtete Apple. Finanzchef Luca Maestri gab aber eine grobe Indikation. Der Umsatz sollte besser als im Vorjahr ausfallen, als Apple Erlöse von 58,3 Milliarden Dollar im zweiten Geschäftsquartal erzielte, sagte er. "Wir könnten nicht optimistischer sein", sagte CEO Tim Cook mit Blick auf die Produktpalette des Konzerns. Der Aktienkus gab nachbörslich um rund 3 Prozent nach. Seit Jahresbeginn ist er um rund 8 Prozent gestiegen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

00:50 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 4Q, Seoul

07:00 CH/STMicroelectronics NV, ausführliches Ergebnis 4Q, Genf

08:00 DE/Douglas GmbH, Jahresergebnis, Düsseldorf

08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H, London

08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q, London

08:00 GB/Easyjet plc, Interim Management Statement 1Q, Luton

11:30 FI/Kone Oyj, Jahresergebnis, Espoo

12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 4Q, Midland

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q, Oak Brook

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CH

08:00 Handelsbilanz Dezember

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +3,094 Mrd CHF

- EU

11:00 Index Wirtschaftsstimmung Januar

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 90,0

zuvor: 90,4

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -6,8

zuvor: -7,2

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -15,5

Vorabschätzung: -15,5

zuvor: -13,8

- DE

14:00 Verbraucherpreise Januar (vorläufig)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/-0,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,5% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/-0,7% gg Vj

- US

14:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +4,3% gg Vq

3. Quartal: +33,4% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,2% gg Vq

3. Quartal: +3,5% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 875.000

zuvor: 900.000

16:00 Index der Frühindikatoren Dezember

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

16:00 Neubauverkäufe Dezember

PROGNOSE: +4,0% gg Vm

zuvor: -11,0% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 IT/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2026

im Volumen von 2,0 bis 3,5 Mrd EUR

Auktion 0,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2031

im Volumen von 3,25 bis 3,75 Mrd EUR

Auktion variabel verzichlicher Anleihen mit Laufzeit April 2026

im Volumen von 1,0 bis 1,5 Mrd EUR

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026

im Volumen von 30 Mrd HUF

Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2033

im Volumen von 30 Mrd HUF

Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038

im Volumen von 15 Mrd HUF

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.514,00 -0,04

S&P-500-Indikation 3.734,50 -0,15

Nasdaq-100-Indikation 13.041,00 -0,22

Nikkei-225 28.197,42 -1,53

Schanghai-Composite 3.516,37 -1,59

+/- Ticks

Bund -Future 177,81 2

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.620,46 -1,81

DAX-Future 13.520,00 -2,66

XDAX 13.528,78 -2,67

MDAX 31.341,52 -0,70

TecDAX 3.400,21 0,23

EuroStoxx50 3.536,38 -1,57

Stoxx50 3.157,76 -1,09

Dow-Jones 30.303,17 -2,05

S&P-500-Index 3.750,77 -2,57

Nasdaq-Comp. 13.270,60 -2,61

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 177,79 +28

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Der Druck an den Börsen dürfte zur Eröffnung am Donnerstag anhalten. Belastend wirkt weiter die Kombination aus den sich ausweitenden Covid-Mutationen, den sich hinziehenden Lockdowns, der schleppenden Impfkampagne und den daraus resultierenden wachsenden Wachstumsrisiken. Die US-Notenbank setzte derweil keine Akzente. Erwartungsgemäß ließ sie ihren geldpolitischen Kurs unverändert und Fed-Chef Jerome Powell stellte klar, dass eine baldige Verringerung der Anleihenkäufe nicht in Frage komme. Die nachbörslich veröffentlichten Geschäftszahlen von Apple und Facebook werden zurückhaltend aufgenommen - zumindest kursmäßig. Obgleich besser, gaben die Aktien dennoch nach.

Rückblick: Sehr schwach - "Nach dem schwachen Ifo-Index dürfte der Einbruch im Gfk-Konsumklima heute vielen klar gemacht haben, dass sich die Erholungserwartungen für dieses Jahr deutlich nach hinten verschieben", erklärte ein Händler die Verluste. Unter Druck standen konjunktursensible Sektoren wie Banken (minus 2,1 Prozent) oder Rohstoffe (minus 3,6). Der Autoindex verlor 2 Prozent. Auch Technologiewerte gaben um 2,2 Prozent nach. Tagesgewinner waren die als defensiver geltenden Telekomwerte mit Aufschlägen von 1,6 Prozent. Hapag-Lloyd fielen um 10,3 Prozent und Moeller-Maersk um 4,7 Prozent. Die höheren Frachtraten, von denen Hapag-Lloyd berichtete, waren vom Markt noch etwas höher erwartet worden. LVMH hielten sich nach gut ankommenden Zahlen mit einem Minus von 0,3 Prozent relativ gut.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Unter Druck standen konjunktursensible Aktien. BASF verloren 2,1, Covestro 3,4 und Daimler 2,8 Prozent nach. Infineon verloren 3,1 Prozent. Tagesverlierer im DAX waren Delivery Hero mit einem Minus von 4,8 Prozent. Hier war auch von Gewinnmitnahmen zu hören. Auffallend waren erratische Kursbewegungen bei Einzelwerten. Für Hugo Boss ging es ohne fundamentale Gründe um 9 Prozent nach oben. Hier wurde auf Shorteindeckungen verwiesen. Ebenso bei Evotec (plus 9,6 Prozent) bzw Varta (plus 6,2 Prozent). Evotec lagen zeitweise 30 Prozent höher. Für Software AG ging es nach besser als erwartet ausgefallenen Zahlen um 7,4 Prozent nach oben. Allerdings spielten auch hier laut Händlern Shorteindeckungen eine Rolle. RTL schossen nach der Zahlenvorlage um 13,1 Prozent nach oben. Siemens Healthineers gewannen 3,1 Prozent nach einem besser als erwartet ausgefallenem ersten Geschäftsquartal. Zudem wird mit einem höheren Umsatz mit Corona-Tests gerechnet. Nach guten Zahlen und Ausblick ging es für Sartorius um 0,8 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

In der Breite ging es mit den Kursen noch etwas nach unten angesichts negativer Vorgaben aus den USA. BMW wurden 0,8 Prozent leichter getaxt, nachdem das Unternehmen einige vorläufige Zahlen vorgelegt hatte, die über den Erwartungen lagen. Laut den Analysten der Citigroup kam das nicht überraschend, nachdem sich in jüngster Zeit gute Nachrichten aus der Branche gehäuft hätten. Leoni übertraf nach eigenen Angaben im vierten Quartal mit freiem Cashflow und EBIT vor Sonderposten die Konsenserwartungen deutlich. Die Aktie zog um 1,6 Prozent an.

USA / WALL STREET

