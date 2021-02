Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Fresenius Medical Care (FMC) rechnet mit deutlich negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf das Konzernergebnis 2021. Auf der Grundlage erster Indikationen und vor Sondereffekten sowie auf der Basis konstanter Wechselkurse erwartet FMC ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Orozentbereich. Doch das Konzernergebnis werde um bis zu 25 Prozent zurückgehen, so der Konzern. FMC werde die weitere Entwicklung der Sterblichkeit, die Umsetzung und Schnelligkeit bei der Einführung von Impfungen sowie staatliche Entlastungsmaßnahmen weiterhin beobachten und Möglichkeiten zur Anpassung der Kostenbasis sorgfältig prüfen. Der im Oktober 2020 gegebene Mittelfristausblick bis 2025 bleibe unverändert. Die deutliche Erhöhung der Coronabedingten Patientenübersterblichkeit im November und Dezember 2020 werde sich voraussichtlich im Jahr 2021 fortsetzen, heißt es weiter. Darüber hinaus geht das Unternehmen davon aus, dass die damit verbundenen Kosten für Sicherheitsmaßnahmen für Patienten und Mitarbeiter hoch bleiben werden. Auf der Basis vorläufiger Zahlen bestätigte FMC, dass die Finanzziele für 2020 erreicht worden seien. Das Konzernergebnis liege knapp über dem oberen Rand der Zielbandbreite. Die Ergebnisentwicklung im vierten Quartal sei negativ beeinflusst worden durch eine Wertberichtigung von rund 195 Millionen Euro im Segment Lateinamerika.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Bundeskanzlerin Angela Merkel hält auch nach dem Impfgipfel an ihrem Versprechen fest, bis Ende des Sommers jedem Bürger in Deutschland ein Impfangebot machen zu können. Sie zeigte sich zudem zurückhaltend zur Frage nach möglichen Lockerungen der Corona-Beschränkungen, wie sie etwa in Italien bereits der Fall und in Österreich ab dem 8. Februar geplant sind. Über den Lockdown würden Bund und Länder wohl am 10. Februar beraten, sagte Merkel nach Gesprächen von Bund und Ländern mit Vertretern der EU-Kommission und der Pharmaindustrie über Wege, den schleppenden Impfstart in Deutschland zu beschleunigen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder machte hingegen deutlich, dass Deutschland noch weit entfernt sei von umfangreichen Lockerungen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

12:45 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q

12:50 NL/Ferrari NV, Ergebnis 4Q

13:35 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/Alphabet Inc, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Auto1 Group SE, Ende der Zeichnungsfrist, Bekanntgabe Ausgabepreis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Verbraucherpreise Januar (vorläufig)

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+0,1% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/ 0,0% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+0,2% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/ 0,0% gg Vj

- IT

10:00 BIP 4Q (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: -2,2% gg Vq/-6,8% gg Vj

3. Quartal: +15,9% gg Vq/-5,0% gg Vj

- EU

11:00 BIP 4Q (1. Veröffentlichung)

Eurozone

PROGNOSE: -1,2% gg Vq/-5,7% gg Vj

3. Quartal: +12,4% gg Vq/-4,3% gg Vj

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2026

im Volumen von 3 Mrd GBP

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2023

im Volumen von 6 Mrd Euro

12:30 GB/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2071

im Volumen von 1 Mrd GBP

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.683,00 0,21

S&P-500-Indikation 3.790,75 0,53

Nasdaq-100-Indikation 13.324,00 0,67

Nikkei-225 28.362,17 0,97

Schanghai-Composite 3.530,01 0,71

+/- Ticks

Bund -Future 177,12% -9

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.622,02 1,41

DAX-Future 13.654,00 1,80

XDAX 13.661,67 1,79

MDAX 31.441,30 1,14

TecDAX 3.412,17 1,08

EuroStoxx50 3.530,85 1,42

Stoxx50 3.110,91 1,16

Dow-Jones 30.211,91 0,76

S&P-500-Index 3.773,86 1,61

Nasdaq-Comp. 13.403,39 2,55

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 177,21% -11

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Das positive Sentiment des Vortages dürfte zunächst anhalten. Anleger scheinen sich mit der schleppenden Impfkampagne abgefunden zu haben - insbesondere, da sich die wirtschaftlichen Folgekosten bislang in Grenzen halten. Während sich der Dienstleistungsbereich in der Rezession befindet, läuft es beim Verarbeitenden Gewerbe rund. Am Vormittag werden BIP-Zahlen für das vierte Quartal aus Europa vermeldet. Bundeskanzlerin Angela Merkel hält auch nach dem Impfgipfel an ihrem Versprechen fest, bis Ende des Sommers jedem Bürger in Deutschland ein Impfangebot machen zu können. Sie zeigte sich aber zurückhaltend über die Frage nach möglichen Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Es könnte weiter volatil zugehen wegen den Spekulationen rund um Gamestop und andere Aktien. Denn Hedgefonds könnten sich gezwungen sehen, Risiken zu reduzieren. Die meisten Beobachter glauben allerdings nicht an längerfristige Effekte.

Rückblick: Fest - Eine Entspannung bei der Nachrichtenlage um den EU-Impfstreit und ordentliche Wirtschaftsdaten stützten den Markt. In China verlor die dortige Erholung der Wirtschaft zwar etwas an Kraft. Allerdings deuteten Daten noch immer auf Expansion. Der Industriesektor der Eurozone ist im Januar den siebten Monat in Folge auf Wachstumskurs geblieben und expandierte abermals kräftig. Die in den USA bereits weiter fortgeschrittene Berichtssaison verlief bislang besser als erwartet. In Europa wurde verschnupft auf die Zahlen der Banken reagiert: Die Kurse von Julius Bär aus der Schweiz und Swedbank aus Schweden fielen um 2,1 bzw. 4,3 Prozent. Ryanair legten 1,3 Prozent zu. Der Lockdown in Europa sowie das Fernbleiben der Geschäftsreisenden ließen die Passagierzahlen einbrechen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Die Tui-Aktie (minus 2,5 Prozent) profitierte nicht davon, dass Großaktionär Alexej Mordaschow seine Beteiligung an dem Reisekonzern von zuvor fast 25 Prozent auf 30,1 Prozent ausgebaut hatte. Überraschend kam die Aufstockung nicht. Nach Zahlenausweis ging es für Stabilus um 3,1 Prozent nach oben. Die Ertragskraft habe über jener des Vorjahres gelegen und die Erwartungen von Warburg sowie die des Marktes übertroffen, hieß es. Siemens Healthineers legte endgültige Geschäftszahlen vor und bestätigte den Ausblick. Der Kurs kletterte um 1,7 Prozent. FMC sanken gegen den Trend um 3,3 Prozent, damit stellte sie den DAX-Verlierer. Im Handel wurde auf die Abstufung durch die Analysten von Stifel verwiesen. Gesucht waren dagegen nach positiven Analystenstimmen Covestro-Aktien (plus 3,1 Prozent), SAP (plus 2,1 Prozent) sowie Adidas (plus 3,4 Prozent).

XETRA-NACHBÖRSE

DFV brachen 10 Prozent ein. Das Unternehmen muss den Konzernabschluss für das Jahr 2018 korrigieren, ebenso den Konzernlagebericht. Hamborner Reit wurden 2,5 Prozent niedriger getaxt. Das Unternehmen rechnet 2021 mit Beschäftszahlen unter Vorjahresmineau.

USA / WALL STREET

Erholung - Die Coronainfektionen in den USA waren zuletzt rückläufig, das stützte. Der Volatilitätsindex - das "Angstbaromater" - reduzierte sich deutlich. Händler sprachen von einer sinkenden Leerverkaufsquote unter Hedgefonds, daher könnte die Volatilität im Wochenverlauf noch weiter zurückgehen. Gleichwohl blieben die zuletzt als Spekulationsobjekte aufgefallenen Titel Gamestop, AMC und Koss auffällig. Während die Kurse von Gamestop und Koss nach ihren jüngsten Höhenflügen um 30,8 bzw. 45,3 Prozent einbrachen, legten AMC um 0,3 Prozent zu. Doch seien die Volumina deutlich gesunken, so ein Teilnehmer. Kein einheitliches Bild zeigten die US-Daten. Unter den Einzelwerten stiegen Chevron und Exxon um 1,4 bzw, 0,2 Prozent. Beide Ölkonzerne hatten im vergangenen Jahr die Möglichkeit eines Zusammenschlusses ausgelotet, wie bekannt wurde. Für die Ford-Aktie ging es um 2,8 Prozent nach oben. Der US-Autobauer ist mit Google bei der Entwicklung des vernetzten Fahrzeugs eine strategische Partnerschaft eingegangen. Die Titel der Google-Mutter Alphabet stiegen um 3,6 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2079 +0,14% 1,2062 1,2079 -1,1%

EUR/JPY 126,80 +0,16% 126,60 126,75 +0,6%

EUR/CHF 1,0829 +0,07% 1,0821 1,0819 +0,2%

EUR/GBP 0,8825 -0,01% 0,8826 0,8835 -1,2%

USD/JPY 104,97 +0,02% 104,95 104,95 +1,6%

GBP/USD 1,3687 +0,16% 1,3666 1,3668 +0,2%

USD/CNH 6,4654 -0,11% 6,4725 6,4772 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 34.061,19 1,475 33.566,00 33.366,63 +17,3%

