Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Gespräche über eine mögliche Regierungsbildung in Italien sind am Montag in die zweite Runde gegangen. Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, traf sich mit Vertretern kleinerer Parteien, am Dienstag sollen die Konsultationen nach Treffen mit der Fünf-Sterne-Bewegung, der Mitte-Links-Partei PD und der rechtsradikalen Lega abgeschlossen werden. Am Mittwoch wird der frühere EZB-Chef voraussichtlich Präsident Sergio Mattarella über den Ausgang der Gespräche informieren. Im Falle einer Regierungsbildung würde Draghi eine Liste seines geplanten Kabinetts vorlegen und könnte bis Ende der Woche vereidigt werden. Nach der Vertrauensabstimmung in beiden Parlamentskammern könnte die neue Regierung dann die Arbeit aufnehmen. Einer der Knackpunkte in den Gesprächen ist die Frage, ob Draghi eine Expertenregierung einsetzen oder zumindest teilweise Parteienvertreter ins Kabinett holen wird. Letzteres könnte die Loyalität der Parteien zur Regierung stärken, birgt aber auch die Gefahr eines erneuten Koalitionsstreits, der bereits zum Zerbrechen der Regierung unter Giuseppe Conte geführt hatte. Nach derzeitigem Stand hätte Draghi eine umfassende Unterstützung des Parlaments, lediglich die rechtsradikale Partei Fratelli d'Italia (FDI) hat sich gegen ihn ausgesprochen. Die Parteispitze der Fünf-Sterne-Bewegung hat Draghi ihre Unterstützung zugesagt, aber die Partei ist in der Frage einer Regierungsbeteiligung tief gespalten. Die Parteimitglieder können noch bis Donnerstagmittag online darüber abstimmen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

TUI GROUP (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal 2020/21 (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q20/21 ggVj Zahl 1Q19/20

Umsatzerlöse 704 -82% 3 3.851

EBIT bereinigt -728 -- 2 -147

QIAGEN (22:05)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Mio US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q20 ggVj Zahl 4Q19

Umsatz 536 +30% 19 414

Operatives Ergebnis bereinigt 184 +33% 18 139

Ergebnis nach Steuern bereinigt 153 +39% 7 110

Ergebnis/Aktie bereinigt, verwässert 0,63 +31% 18 0,48

Weitere Termine:

07:00 DE/Osram Licht AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz)

07:00 AT/AMS AG, Ergebnis 4Q

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:50 DE/Home24 SE, Trading Update zum Jahresergebnis

08:00 DE/DMG Mori AG, Jahresergebnis

08:05 FR/Total SE, Ergebnis 4Q

09:00 DE/Tui AG, Presse-Telefonkonferenz

10:45 DE/Teamviewer AG, Telefonkonferenz

12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 4Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 4Q

22:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Handels- und Leistungsbilanz Dezember

(und Gesamtjahr 2020)

Handelsbilanz saisonbereinigt

PROGNOSE: +16,5 Mrd Euro

zuvor: +16,4 Mrd Euro

Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt

PROGNOSE: +26,3 Mrd Euro

zuvor: +21,3 Mrd Euro

Export saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +2,2% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:30 DE/Auktion neuer 0,10-prozentiger inflationsindexierter

Bundesanleihen mit Laufzeit April 2033 im Volumen von

1,5 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 14.053,00 -0,14

S&P-500-Indikation 3.915,25 -0,04

Nasdaq-100-Indikation 13.687,00 -0,05

Nikkei-225 29.505,93 0,40

Schanghai-Composite 3.588,24 1,58

+/- Ticks

Bund -Future 176,07 -1

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 14.059,91 0,02

DAX-Future 14.072,00 0,13

XDAX 14.082,34 0,12

MDAX 32.474,07 0,23

TecDAX 3.525,63 0,53

EuroStoxx50 3.665,51 0,27

Stoxx50 3.171,87 0,23

Dow-Jones 31.385,76 0,76

S&P-500-Index 3.915,59 0,74

Nasdaq-Comp. 13.987,64 0,95

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,08 +7

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften am Dienstag wenig verändert in den Handel starten. Am fundamentalen Umfeld hat sich nichts geändert. Im Blick stehen die Pläne für ein 1,9 Billionen Dollar schweres Konjunkturprogramm der neuen US-Regierung. Auch wenn es als unwahrscheinlich gilt, dass das Programm in vollem Umfang umgesetzt wird, hat die Erwartung an zusätzliche Stimuli zu einer weiteren Versteilerung der US-Zinskurve geführt. Die Rendite der 30-jährigen US-Treasuries stieg am Vortag kurz über 2 Prozent. Die anziehenden Marktzinsen sprechen nach Einschätzung aus dem Handel dafür, dass sich die M&A-Aktivitäten weiter verstärkten werden. Das sollte die Börsen weiter antreiben. Am Vortag standen Dialog Semiconductor, Monte dei Paschi, Bilfinger wie auch Qiagen mit Übernahmespekulationen im Blick. Stützend für den Markt ist auch die über den Erwartungen verlaufende Berichtssaison in den USA sowie in Europa wie auch die Erwartung eines starken Anstieg des Wirtschaftswachstums ab dem Frühling.

Rückblick: Auch wenn im Verlauf Gewinnmitnahmen einsetzten, war die Stimmung gut, gestützt von der Erwartung eines großen US-Stimuluspakets. Zudem hatte US-Finanzministerin Janet Yellen gesagt, dass die USA im kommenden Jahr zur Vollbeschäftigung zurückkehren könnten, sollte das von US-Präsident Joe Biden auf den Weg gebrachte Stützungspaket umgesetzt werden. Monte dei Paschi haussierten um 19,1 Prozent. Laut Medienberichten sollen verschiedene Beteiligungsunternehmen Interesse an der Bank gezeigt haben. Am besten würde wohl Unicredit (plus 2,6 Prozent) passen, hieß es. Dialog Semiconductor kletterten um 16 Prozent. Kurstreibend wirkte die Nachricht, dass der deutsch-britische Chipkonzern sich mit der japanischen Renesas Electronics auf eine Übernahme des gesamten Aktienkapitals geeinigt hat.

DAX/MDAX/TECDAX

Behauptet - Grenke brachen nach dem überraschenden Rücktritt von COO Mark Kindermann und dem Nähren von Zweifeln an Geschäftsprozessen um 30,2 Prozent ein. Bei Prüfungen kam es zu kritischen vorläufigen Bewertungen bisheriger interner Prozesse, so das Unternehmen. Im Herbst hatte ein Investor dem Unternehmen Bilanzbetrug vorgeworfen. Für Schaeffler ging es um 6,4 Prozent nach oben. Der Autozulieferer hatte seine eigene Prognose für künftige Aufträge bei der E-Mobilität deutlich angehoben. Sehr uneinheitlich tendierten Aktien mit Online-Geschäftsmodellen, die zu den Gewinnern der Covid-Pandemie gehören. Delivery Hero verloren 1,5 oder Shop Apotheke 5,6 Prozent, während Zooplus einen Satz um 8 Prozent machten.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Qiagen-Aktie zeigte sich auffällig mit einem Plus von 3,6 Prozent auf rund 46,60 Euro. Laut einem Händler von Lang & Schwarz trieb hier eine Bloomberg-Meldung, wonach das US-Unternehmen Quidel Interesse an einer Kombination beider Unternehmen haben soll.

USA / WALL STREET

Freundlich - Mit neuen Rekorden sind die US-Börsen in die Woche gestartet. Treiber war weiter die Erwartung, dass die Regierung des neuen Präsidenten Joe Biden ein 1,9 Billionen Dollar schweres Stimulierungspaket beschließen wird. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte zudem gesagt, der Biden-Plan könne im nächsten Jahr wieder zu Vollbeschäftigung führen. Tesla verbesserten sich mit der Nachricht, Bitcoin gekauft zu haben, um 1,3 Prozent. Mit dem Kauf im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar und Plänen, die Digitalwährung auch als zukünftiges Zahlungsmittel für seine Produkte zu akzeptieren, rücke Tesla noch mehr in den Fokus der Anleger, hieß es von den Analysten von Beard. Der Spielzeughersteller Hasbro übertraf beim Gewinn wie beim Umsatz zwar die Prognosen, Anleger nahmen die guten Nachrichten aber offenbar zum Anlass, Gewinne mitzunehmen. Die Aktie verlor 4,3 Prozent, nachdem sie sich von ihrem Tief im März 2020 mehr als verdoppelt hat. Palantir Technologies profitierten von einer Cloud-Partnerschaft mit IBM. Der Kurs schoss um fast 6 Prozent nach oben. IBM lagen 1,5 Prozent fester. Weiter stark unter Druck standen die jüngst von Privatanlegern massiv nach oben getriebenen Aktien von Gamestop und AMC Entertainment. Sie verloren weitere 5,9 bzw. 9,5 Prozent. Die Gamestop-Aktie kostet noch 60 Dollar nach einem Jahreshoch von 483, bei AMC sind es 6,18 Dollar, verglichen mit 20,36.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 09, 2021 01:32 ET (06:32 GMT)