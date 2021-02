Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MONTAG: An den Börsen in Hongkong, China ruht das Geschäft wegen der Neujahrsfeierlichkeiten. In den USA ruht der Handel wegen des Presidents' Day.

DIENSTAG: In China wird wegen der Neujahrsfeierlichkeiten weiter nicht gehandelt.

Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, ist als italienischer Ministerpräsident vereidigt worden. Der 73-Jährige leistete den Amtseid am Samstag im Präsidialpalast in Rom vor Staatschef Sergio Mattarella. Draghi hatte das Amt am Freitag bei einem Treffen mit Mattarella offiziell angenommen; er wird Chef einer Koalition aller großen Parteien im italienischen Parlament.

Am Donnerstag hatte als letzte große Partei auch die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) in einer Online-Abstimmung mehrheitlich für den Eintritt in das neue Koalitionsbündnis votiert und somit den Weg frei gemacht für eine Regierung der nationalen Einheit unter Draghi.

Auf den neuen Regierungschef warten große Herausforderungen: Er muss Lösungen für die Gesundheits- und Wirtschaftskrise im Land finden. Wie viele andere Länder der Europäischen Union ist Italiens Corona-Impfkampagne aufgrund von Lieferschwierigkeiten mit den Vakzinen in Verzug geraten. Das Land benötigt dringend die Corona-Hilfszahlungen der Europäischen Union in Höhe von 220 Milliarden Euro. Die Mitte-links-Koalition von Ex-Ministerpräsident Giuseppe Conte war am Streit um die Verwendung dieser Mittel zerbrochen.

Der Darmstädter Fahrzeugbatteriehersteller Akasol wird übernommen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der US-Autozulieferer Borgwarner ein freiwilliges Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien zum Preis von 120,00 Euro das Stück angekündigt. Vorstandschef Sven Schulz und die weiteren Akasol-Gründer haben bereits unwiderruflich zugesagt, ihre Anteile von 59,4 Prozent anzudienen, womit die Mindestannahmequote von 50 Prozent plus eine Aktie bereits erfüllt wäre.

Der Preis entspricht einer Prämie von 23,4 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate. Er stellt zudem einen Umsatzmultiplikator von ca 6 auf den für 2020 von Analysten prognostizierten Umsatz von 125 Millionen Euro dar bzw einen Multiplikator von 1,8 auf den für 2024 angepeilten Umsatz von mindestens 400 Millionen Euro. Am Freitag war die Aktie bei 104,4 Euro aus dem Handel gegangen, womit die Bewertung 633 Millionen Euro betrug. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützten die Offerte.

Akasol und Borgwarner haben ein Business Combination Agreement und eine strategische Partnerschaft abgeschlossen. Letztere biete Akasol die Möglichkeit, unter Nutzung der globalen Plattform von Borgwarner die Wachstumsstrategie im Elektromobilitätsumfeld umzusetzen, hieß es in der Mitteilung.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

10:00 DE/Vantage Towers, Roundtable (virtuell) zum Quartalsergebnis

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis, Clermont-Ferrand

22:30 AU/BHP Group, Ergebnis 1H, Melbourne

DIVIDENDENABSCHLAG

Siemens Healthineers: 0,80 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 Industrieproduktion Dezember

Eurozone

PROGNOSE: -1,0% gg Vm/-0,5% gg Vj

zuvor: +2,5% gg Vm/-0,6% gg Vj

11:00 Handelsbilanz Dezember

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 SK/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2024

im Volumen von 100 Mio EUR

Auktion 3,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2029

im Volumen von 127,4 Mio EUR

Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030

im Volumen von 200 Mio EUR

Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2047

im Volumen von 100 Mio EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 14.142,00 0,55

S&P-500-Indikation 3.951,75 0,30

Nasdaq-100-Indikation 13.853,00 0,21

Nikkei-225 30.084,15 1,91

Schanghai-Composite Feiertag

+/- Ticks

Bund -Future 175,37 -43

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 14.049,89 0,06

DAX-Future 14.064,00 0,30

XDAX 14.073,28 0,29

MDAX 32.595,23 0,15

TecDAX 3.545,37 0,23

EuroStoxx50 3.695,61 0,65

Stoxx50 3.211,01 0,81

Dow-Jones 31.458,40 0,09

S&P-500-Index 3.934,83 0,47

Nasdaq-Comp. 14.095,47 0,50

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 175,80 -58

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in die Woche im Plus erwartet. IG stellt den DAX am Morgen bei 14.140 Zählern und damit in Nähe des Allzeithochs bei 14.169. Die Risikostimmung unter den Investoren ist gut und treibt die globalen Aktienmärkte auf Hochs. Auch der Aktienmarkt in Japan lässt am Morgen aufhorchen. Dort ist der Nikkei das erste Mal seit über 30 Jahren über die Marke von 30.000 Punkten gestiegen. In Italien ist der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, als italienischer Ministerpräsident vereidigt worden. Am italienischen Anleihemarkt wurde er in der Vorwoche bereits als "Super Mario" gefeiert, die Rendite der zehnjährigen BTPs fiel für das hochverschuldete Land unter 0,50 Prozent. In den kommenden Wochen und Monaten muss sich Draghi nun die Vorschusslorbeeren der Investoren verdienen, was nicht einfach werden dürfte.

Rückblick: Behauptet bis etwas fester - Nach einem leichteren Start schlossen die Börsen teils deutlicher im Plus. Etwas Rückenwind kam von den US-Börsen, die leicht nach oben tendierten. Dass der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi nun die nötige Mehrheit hinter sich hat, um unter seiner Führung in Italien eine stabile Regierung zu bilden, half der Stimmung. "In der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Situation ist das eine gute Nachricht für Italien und die gesamte Eurozone", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Am Anleihemarkt stiegen die Renditen. L'Oreal zogen nach dem Geschäftsausweis um 3 Prozent an. Bryan Garnier sprach von einer bemerkenswert stabilen Gewinnmarge und einem operativen Ergebnis erheblich oberhalb der Erwartungen. Die Aktie des deutschen Wettbewerbers Beiersdorf gewann in diesem Sog 0,7 Prozent. Niedrigere Erträge und höhere Kosten bescherten ING (+7%) im vierten Quartal zwar einen Gewinnrückgang, er fiel aber längst nicht so stark aus wie befürchtet.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Nach einem leichteren Start legte der DAX kontinuierlich zu und schloss knapp im Plus und auf Tageshoch. Für Prosieben ging es um weitere 6,4 Prozent auffallend kräftig nach oben. Im Handel hieß es dazu, die Beteiligung des Fernsehsenders an der Dating-App Parship sei mit dem Börsengang des Dating-App-Betreibers Bumble in den USA wertvoller geworden. Die Bumble-Aktie hatte am Donnerstag mit einem Kursfeuerwerk von über 60 Prozent an der Nasdaq debütiert. VW waren mit minus 1,9 Prozent größter Verlierer im DAX. VW hatte für Januar weniger Fahrzeugabsätze als im Vorjahresmonat vermeldet. Dermapharm zogen mit der Nachricht über eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit Biontech um 5,8 Prozent an. JDC haussierte um 36 Prozent, befeuert von einer Kooperation mit dem Provinzial-Konzern. Hauck & Aufhäuser sprach von einem "game changer" für JDC.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem ruhigen Geschäft ohne auffallende Kursbewegungen berichtete eine Händlerin von Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Auf Schlusskursbasis erreichten die drei Leitindizes neue Allzeithochs. Konjunkturseitig stand das US-Verbrauchervertrauen für Februar auf der Agenda, das unerwartet auf ein Sechsmonatstief fiel, was aber nicht für Bewegung sorgte. Unternehmensseitig stand die Disney-Aktie im Fokus. Der Unterhaltungskonzern hat in seinem jüngsten Quartal positiv überrascht. Für die zuletzt schon gut gelaufene Aktie ging es dennoch um 1,5 Prozent nach unten. Expedia (-2,3%) hat wie zu befürchten auch in seinem vierten Quartal die Auswirkungen der Corona-Pandemie hart zu spüren bekommen. Kursmäßig besser sah es bei Moderna (+0,2 Prozent) aus. Der Pharmahersteller hat der US-Regierung zusätzliche 100 Millionen Dosen seines Corona-Impfstoffs verkauft. Paypal zogen um 4,7 Prozent an. Unternehmenschef Dan Schulman erwartet für den Bezahldienstleister bis 2025 eine annähernde Verdopplung der aktiven Konten. General Electric gewannen 1,9 Prozent. Die Luftfahrt-Leasing-Sparte des Konzerns will in diesem Jahr 100 Maschinen von Boeing und anderen Herstellern erwerben. Boeing gewannen 0,1 Prozent.

Die Anleihekurse gaben nach, die Renditen zogen also an. Schon länger machen die steigenden Teuerungsprognosen den Notierungen zu schaffen. Neue Daten zeigen, dass die Erwartung der amerikanischen Verbraucher bezüglich der Inflation im kommenden Jahr im Februar gegenüber dem Vormonat angezogen ist auf 3,3 von 3,0 Prozent.

