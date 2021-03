Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Hellofresh ist im vergangenen Jahr nicht nur kräftig gewachsen, sondern hat erstmals auch unter dem Strich einen Gewinn erzielt. Nach Steuern und Dritten erwirtschaftete der Berliner Kochboxenversender 2020 einen Gewinn von 369,0 Millionen bzw. 2,19 Euro je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte Hellofresh noch einen Verlust von rund 10 Millionen Euro bzw. von 0,09 Euro je Aktie eingefahren. Eine Dividende hat der im MDAX notierte Konzern noch nie gezahlt, er will weiter vor allem in Wachstum investieren.

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR 2020 Gj20 ggVj Gj20 ggVj Gj19

Umsatz 3.750 +107% 3.741 +107% 1.809

EBITDA bereinigt 505 +986% 483 +939% 47

EBIT 426 -- 409 -- -26

Ergebnis nach Steuern 369 -- 343 -- -10

Ergebnis/Aktie unverwässert 2,19 -- 1,97 -- -0,06

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 DE/Sixt SE, Jahresergebnis

07:30 AT/Zumtobel Group AG, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, BI-PK (virtuell)

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages:

- IE/Flutter Entertainment plc, Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Aumann AG, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Einzelhandelsumsatz Januar

saisonbereinigt real

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: -9,1% gg Vm

09:55 Arbeitsmarktdaten Februar

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: unverändert gg Vm

zuvor: -41.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,0%

zuvor: 6,0%

- EU

11:00 Verbraucherpreise Eurozone Februar (Vorabschätzung)

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:00 DE/Bekanntgabe Kupon für neue Bundesanleihe mit Laufzeit Mai 2036

11:00 AT/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2024

Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2031

im Gesamtvolumen von 1,38 Mrd EUR

11:00 GB/Auktion 0,375-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2026

im Volumen von 3 Mrd GBP

11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger inflationsindexierter Bundesanleihen

mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 400 Mio EUR

Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Bundesanleihen

mit Laufzeit April 2046 im Volumen von 200 Mio EUR

12:30 GB/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2061

im Volumen von 1,25 Mrd GBP

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.956,00 -0,50

S&P-500-Indikation 3.887,75 -0,45

Nasdaq-100-Indikation 13.237,50 -0,58

Nikkei-225 29.408,17 -0,86

Schanghai-Composite 3.502,42 -1,38

+/- Ticks

Bund -Future 174,69% -1

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 14.012,82 1,64

DAX-Future 14.026,00 1,68

XDAX 14.031,62 1,68

MDAX 31.900,95 2,01

TecDAX 3.377,56 0,93

EuroStoxx50 3.706,62 1,93

Stoxx50 3.181,15 1,81

Dow-Jones 31.535,51 1,95

S&P-500-Index 3.901,82 2,38

Nasdaq-Comp. 13.588,83 3,01

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,70% +81

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach dem kräftigen Plus des Vortages werden die Aktienmärkte leichter erwartet. "Wir haben gestern zum Beginn des Monats einige Käufe gesehen, die sind nun durch", so ein Aktienhändler am Morgen. Damit dürfte die übergeordnete Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen am deutschen Aktienmarkt anhalten. Im frühen Handel geben die Börsen aus Asien zunächst die Richtung vor. In China belastet die Besorgnis der obersten Bankaufsichtsbehörde des Landes. Dort ist von einer Reihe von Risiken die Rede - einschließlich des schnellen Zuflusses von ausländischem Kapital und einer Blase am Immobilienmarkt. Daraufhin setzen Gewinnmitnahmen ein. Der Sektor der europäischen Ölwerte könnte ebenfalls zur Schwäche neigen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI ist unter die Marke von 60 Dollar gefallen und notiert aktuell 1,3 Prozent tiefer bei 59,83 Dollar.

Rückblick: Sehr fest - Hoffnungen auf ein Ende der Lockdowns und eine Erholung der Konjunktur haben den europäischen Aktienmärkten am Montag zu kräftigen Kursgewinnen verholfen. Denn die Revisionen der Einkaufsmanagerindizes (PMI) in Europa für die Industrie im Februar waren nahezu überall positiv ausgefallen. Aber auch an den Anleihemärkten kauften Investoren wieder, nachdem es deutliche Signale aus der EZB gegeben hatte, dass die ultralockere Geldpolitik noch lange fortgesetzt werde. Der Stoxx-Branchenindex der Reise- und Freizeit-Aktien stieg um 3,2 Prozent. IAG gewannen 7 Prozent und Tui 5,5 Prozent. Im DAX waren MTU (+6%) Spitzenreiter, in Paris zogen Airbus um 5 Prozent an. Alle Stoxx-Branchenindizes notierten mehr oder weniger deutlich im Plus. Das Schlusslicht bildeten Versorger- gemeinsam mit Bankenwerten mit einem Plus von je 1,0 Prozent. Positiv wurden bei PostNL (+3,7%) die Geschäftszahlen mit dem neuen Ausblick aufgenommen. Logitech (+1,6%) hat noch stärker als erhofft von der Coronakrise profitiert. Kräftig aufwärts ging es mit den Aktien britischer Hausbauunternehmen nach Berichten über Pläne zur staatlichen Förderung des Wohneigentums. Persimmon stiegen um 5,4 Prozent, Taylor Wimpey um 5,7 Prozent und Barratt Development um 5,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Deutsche Euroshop stiegen um 4,7 Prozent und Aroundtown um 3,6 Prozent. "Das sind die klaren Gewinner eines Endes des Lockdown aus dem Immobilienbereich", so ein Händler. Infineon gaben um 0,7 Prozent nach. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Kurs im frühen Geschäft auf den höchsten Stand seit fast 20 Jahren gestiegen war. Hellofresh (+3,6%) und Siemens Energy (+1,1%) profitierten nach Aussage eines Händlers von der Spekulation, dass sie den Aufstieg in den DAX schaffen. Global Fashion (+15%) konnte den Verlust im vierten Quartal deutlich verringern. Bei Hypoport (-3,3%) lag der Gewinn im erwarteten Rahmen, die Einnahmen verfehlten jedoch die eigene Prognose deutlich. Evotec (+2,1%) profitierten von einer strategischen Zusammenarbeit mit Chinook Therapeutics. Freundlich wurden die Geschäftszahlen 2020 von Baywa (plus 4,1%) aufgenommen.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem Plus von 0,7 Prozent hat die Infineon-Aktie auf die Aufnahme in den Euro-Stoxx-50 reagiert. Morphosys wurden 2,0 Prozent fester gestellt. Das Unternehmen übertraf mit dem vorläufigen Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020 die eigene Prognose. Schaltbau wurde 2,0 Prozent höher getaxt. Der Verkehrstechnikkonzern hatte die Prognose am oberen Rande erfüllt und stellte weiteres Wachstum in Aussicht. Bauer hat ihre Ergebnisprognose deutlich übertroffen. Die Papiere gewannen 6,8 Prozent. Cancom (0,8%) will den Aktionären für das vergangene Jahr eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Aktie zahlen. Das sind 50 Prozent mehr als im Vorjahr.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Gesunkene Anleiherenditen haben zu Wochenbeginn an der Wall Street für eine Erholung gesorgt. Stark gestiegene Renditen waren der Grund, dass Investoren sich in der vergangenen Woche aus den relativ zu Anleihen riskanteren Aktien zurückzogen hatten. Vor allem Technologiewerte hatten sich mit Abgaben gezeigt, denn Technologiekonzerne arbeiten in der Regel mit einem höheren Fremdkapitalanteil, daher wirken sich steigende Marktzinsen besonders negativ aus. Der Technologiesektor im S&P-500 stieg um 4,7 Prozent. Das US-Repräsentantenhaus hatte zudem dem 1,9 Billionen Dollar schweren Corona-Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden zugestimmt. Nun muss das Paket noch vom US-Senat gebilligt werden. Bei den US-Daten stand vor allem der stärker als erwartet ausgefallene Anstieg des ISM-Index für die Aktivität in der US-Industrie im Februar im Fokus. Johnson & Johnson gewannen 0,5 Prozent, nachdem die US-Gesundheitsbehörde den Covid-19-Impfstoff des Pharmakonzerns zugelassen hatte. Gut kamen die vorgelegten Zahlen von Berkshire Hathaway an. Die B-Aktie erhöhte sich um 3,6 Prozent. Boeing (+5,8%) hat einen Auftrag über 25 Maschinen von Typ 737 Max von United Airlines erhalten.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:42h Fr, 17:41 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2023 -0,23% 1,2087 1,2104 -1,6%

EUR/JPY 128,41 -0,20% 128,84 129,11 +1,8%

EUR/CHF 1,1012 -0,10% 1,0981 1,0995 +1,9%

EUR/GBP 0,8662 +0,11% 0,8647 0,8669 -3,0%

USD/JPY 106,82 +0,04% 106,56 106,66 +3,4%

GBP/USD 1,3880 -0,34% 1,3987 1,3957 +1,6%

USD/CNH (Offshore) 6,4820 +0,22% 6,4688 6,4838 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 48.620,75 -1,13% 46.053,75 51.069,25 +67,4%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 02, 2021 01:40 ET (06:40 GMT)