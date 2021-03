Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Zalando setzt sich dank eines starken Auftaktquartals ambitionierte Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Im abgelaufenen Jahr steigerte der Mode-Online-Marktplatz deutlich Bruttowarenvolumen (GMV), Umsatz sowie überproportional das EBIT. Dabei profitierte Zalando vom starken Wachstum bei Neukunden und der Zahl der an die Plattform angeschlossenen stationären Geschäfte, weil die pandemiebedingt verordneten Lockdowns den Online-Bestellboom beschleunigten. Die im Oktober zum zweiten Mal angehobene Prognose für 2020 übertraf Zalando bei GMV und Umsatz, beim EBIT landete Zalando nah am oberen Rand. Im laufenden Jahr soll das GMV um 27 bis 32 Prozent auf 13,6 bis 14,1 Milliarden Euro zulegen. Im ersten Quartal betrug das Plus laut Mitteilung 50 Prozent. Der Umsatz soll etwas weniger stark zulegen, hier rechnet der MDAX-Konzern mit einem Plus von 24 bis 29 Prozent auf 9,9 bis 10,3 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT soll bei 350 bis 425 Millionen Euro landen. Investieren will die Zalando SE 2021 zwischen 350 und 400 Millionen Euro in Logistik und Technologie. Im abgelaufenen Jahr steigerte das Unternehmen das GMV um 30,4 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 23,1 Prozent auf 8,0 Milliarden Euro zu. Beim bereinigten EBIT landete der Konzern bei 420,8 Millionen Euro - ein Plus von 87 Prozent-, die bereinigte EBIT-Marge betrug 5,3 Prozent nach 3,5 Prozent.

Seit Oktober peilte Zalando ein GMV-Wachstum von 25 bis 27 Prozent, ein Umsatzplus 20 bis 22 Prozent und ein bereinigtes EBIT zwischen 375 und 425 Millionen Euro an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/RWE AG, ausführliches Jahresergebnis

(09:30 Video-BI-PK; 13:00 Telefonkonferenz für

Investoren und Analysten)

07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 virtuelle BI-

PK)

07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Jahresergebnis (08:50 virtuelle

Jahres-PK)

13:00 DE/Delivery Hero SE, Zwischenbericht

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen März

PROGNOSE: +74,0 Punkte

zuvor: +71,2 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -61,5 Punkte

zuvor: -67,2 Punkte

- US

13:30 Einzelhandelsumsatz Februar

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: +5,3% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +5,9% gg Vm

13:30 Import- und Exportpreise Februar

Importpreise

PROGNOSE: +1,1% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

14:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 75,8%

zuvor: 75,6%

15:00 Lagerbestände Januar

PROGNOSE +0,3% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2024

im Volumen von 3,5 Mrd GBP

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit

März 2023 im Volumen von 5 Mrd EUR

12:00 FI/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2030

im Volumen bis zu 1 Mrd EUR

Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2052

im Volumen von bis zu 500 Mio EUR

Das Gesamtvolumen ist begrenzt auf 1 Mrd EUR.

12:30 GB/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2054

im Volumen von 1,5 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell:

Stand +/- %

DAX-Future 14.484,00 -0,11

S&P-500-Indikation 3.967,25 0,03

Nasdaq-100-Indikation 13.126,00 0,29

Nikkei-225 29.921,09 0,52

Schanghai-Composite 3.434,28 0,42

+/- Ticks

Bund -Future 171,93 21

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 14.461,42 -0,28

DAX-Future 14.505,00 -0,43

XDAX 14.506,72 -0,43

MDAX 31.813,59 0,11

TecDAX 3.348,50 0,57

EuroStoxx50 3.829,84 -0,09

Stoxx50 3.261,61 0,02

Dow-Jones 32.953,46 0,53

S&P-500-Index 3.968,94 0,65

Nasdaq-Comp. 13.459,71 1,05

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,72% +42

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem etwas freundlicheren Start rechnen Händler. Die Konjunkturzuversicht dürfte weiter dominieren, gleichzeitig entspannt sich das Problemthema Zinsanstieg. In den USA wurden neue Indexrekorde erzielt, obwohl mit den Ergebnissen des Fed-Treffens am Mittwoch das wichtigste Ereignis der Woche noch aussteht. Weltweit ist die Sorge verbreitet, dass die Wiederbelebung der Wirtschaft durch aufgestaute Nachfrage und die massiven Fiskalpakete der Staaten zu einem scharfen Inflationsanstieg führt. Die Fed müsse eine Botschaft senden, die "weder zu taubenhaft noch zu falkenhaft ist", sagt James Ashley, Leiter der Marktstrategie von Goldman Sachs Asset Management. Sorgen machen zudem die Impfaussichten. "Da immer mehr Länder Astrazeneca-Impfungen aussetzen, verschieben sich auch die Aussichten für eine Durchimpfung der Bevölkerung nach hinten", sagt ein Händler. Im Tagesverlauf im Fokus stehen Stimmungsindikatoren wie der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen für März. In den USA wird vor allem auf Preisdaten geblickt, so die Import- und Exportpreise.

Rückblick: Etwas leichter - Von fehlenden Anschlusskäufen war im Handel die Rede. Der Stopp bei den Impfkampagnen mit dem Astrazeneca-Impfstoff in vielen EU-Ländern belastete nicht, könnte allerdings bei längeren Verzögerungen zu einem Thema werden, hieß es. Die Astrazeneca-Aktie (+0,4%) zeigte sich wenig beeindruckt. Der Reisesektor gewann 2,4 Prozent. Die Branchenwerte profitierten davon, dass Mallorca trotz steigender Infektionszahlen von Deutschland von der Liste der Risikogebiete gestrichen wurde. Lufthansa gewannen 1,0 Prozent. Haupttreiber war aber das Plus von Flutter von fast 7 Prozent. Kurstreiber waren hier Pläne des Glücksspielbetreibers mit den Marken Paddy Power und Betfair, einen kleinen Anteil an seinem US-Geschäft Fanduel an die Börse zu bringen. Danone gewannen 2,9 Prozent. Hier kam der Rücktritt von Unternehmenschef Emmanuel Faber gut an. Der Kauf von Genmark Diagnostics durch Roche für 1,8 Milliarden Dollar wurde an der Börse positiv gesehen. Roche gewannen 2,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Die Ergebnisse der Landtagswahlen mit historisch schlechten Ergebnissen der CDU spielten keine Rolle. VW legten 2,4 Prozent zu. Der Konzern will Ende des Jahrzehnts mit Partnern in sechs Gigafabriken Batteriezellen mit einer Gesamtkapazität von 240 Gigawattstunden auf dem Kontinent bauen. Zudem profitiere VW von der starken Nachfrage in China, hieß es. Die Ergebnisse 2020 von Grand City Properties (-0,6%) hätten leicht unter den Erwartungen gelegen, so Jefferies. Nach endgültigen Zahlen gaben Salzgitter 6,8 Prozent ab. Händler verwiesen auf Gewinnmitnahmen. Abwärts ging es für Hypoport (-8,1%). "Der Ausblick ist solide, aber das Unternehmen geht nach einer Phase sehr starken Wachstums nun in eine Phase normaleren Wachstums über", so ein Händler.

XETRA-NACHBÖRSE

Zalando wurden 3 bis 4 Prozent höher gestellt - zwischenzeitlich war der Kurs noch deutlicher gestiegen. "Die Geschäftszahlen kamen sehr gut an", sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Zalando setzte sich dank eines starken Auftaktquartals ambitionierte Ziele für das laufende Geschäftsjahr.

USA / WALL STREET

Freundlich - Die Rekordjagd ging weiter, wobei sich diesmal Technologiewerte dank leicht rückläufiger Anleiherenditen etwas besser hielten als zuletzt. Gestützt wurde der Markt von Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York im März. Der entsprechende Index erreichte das höchste Maß seit Juli und übertraf die Markterwartungen. United Airlines stiegen um 8,3 und American Airlines um 7,7, sowie Delta Air Lines um 2,3 Prozent, befeuert von Fluggastzahlen, die in den vergangenen vier Tagen hintereinander die Marke von einer Million Passagiere überschritten. Dazu passend sprach United Airlines von Buchungen, die besser als erwartet ausgefallen seien. Eli Lilly (-9,1%) litten darunter, dass ein Alzheimer-Medikament hoch gesteckte Erwartungen an eine Studie nicht erfüllte. AMC Entertainment schossen um 27 Prozent empor. In der laufenden Woche sollen im Großraum Los Angeles wieder die Kinos geöffnet werden. Für Genmark Diagnostics (+29,6%) ging es mit einem Übernahmegebot von Roche nach oben. Die Aktien der beiden Pharmakonzerne Gilead Sciences (+2,5%) und Merck & Co (+2,2%) reagierten positiv auf die Absicht, gemeinsam eine Langzeittherapie gegen HIV zu entwickeln.

Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten mit 1,61 Prozent 2 Basispunkte niedriger als zuletzt.

