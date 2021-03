Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Als Reaktion auf die Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die weitere Verwendung des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca genehmigt - allerdings mit Warnhinweisen. Die Impfungen mit dem Präparat sollten noch im Laufe des Freitags wieder aufgenommen werden. Die Impfwilligen sollen dann in aktualisierten Aufklärungsbögen über mögliche Risiken informiert werden. Es gebe eine "besondere Sorgfaltspflicht gegenüber den Impfwilligen", sagte Spahn. "Die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, transparent informiert zu werden." Nach der Aussetzung der Impfungen am Montag gelte es nun, vier verlorene Tage aufzuholen, sagte der Minister. Nun gehe es darum, "dass wir zügig weiterimpfen". Der Präsident des für Impfstoffe zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, sagte, eine Prüfung habe ergeben, dass der Nutzen fortgeführter Astrazeneca-Impfungen größer sei als die Risiken.

08:00 DE/Baader Bank AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/Bechtle AG, BI-PK (digital)

10:00 DE/Porsche AG, Jahres-PK (via Livestream)

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Continental AG, Geschäftsbericht 2020

- DE

08:00 Erzeugerpreise Februar

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: +1,4% gg Vm/+0,9% gg Vj

Aktuell:

Stand +/- %

DAX-Future 14.682,00 -0,18

S&P-500-Indikation 3.913,25 -0,24

Nasdaq-100-Indikation 12.751,50 -0,51

Nikkei-225 29.792,05 -1,41

Schanghai-Composite 3.394,97 -1,97

+/- Ticks

Bund -Future 171,16 16

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 14.775,52 1,23

DAX-Future 14.697,00 0,22

XDAX 14.697,20 0,21

MDAX 31.972,96 0,33

TecDAX 3.400,06 0,81

EuroStoxx50 3.867,54 0,46

Stoxx50 3.296,68 0,44

Dow-Jones 32.862,30 -0,46

S&P-500-Index 3.915,46 -1,48

Nasdaq-Comp. 13.116,17 -3,02

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,00% -34

Ausblick: Mit einem volatilen Handel rechnen Händler. Der schnelle Renditeanstieg in den USA und der folgende Abverkauf der Technologiewerte könnten für Druck auf die Märkte sorgen. Übergeordnet zeigt man sich jedoch etwas entspannt, denn Gewinnmitnahmen am Tag nach einer Fed-Entscheidung seien normal. Zudem drücke der Große Verfalltag an den internationalen Terminbörsen: Am Freitag verfallen die Optionen und Futures zum März-Termin. Sorgen beim Thema Corona macht der neuerliche Lockdown in Frankreich. Die Region um Paris wird für einen Monat dichtgemacht. Dies werde jedoch aufgehoben von der sofortigen Wiedereinsetzung des Astrazeneca-Impfstoffs in Europa, heißt es.

Rückblick: Fester - Die US-Notenbank löste Kauflaune aus mit ihrer erhöhten US-Wachstumsprognose für 2021, wobei sie gleichzeitig nichts gegen den Inflationsanstieg unternehmen und die Zinsen länger nicht erhöhen will. Der DAX markierte im Verlauf mit 14.804 Punkten ein Allzeithoch. Dass der Astrazeneca-Impfstoff laut der EU-Gesundheitsbehörde EMA sicher und wirksam ist, wurde zwar positiv aufgenommen, war aber schon erwartet worden und sorgte für keinen Impuls mehr. Mit 1,75 Prozent erreichte die Rendite für zehnjährige US-Anleihen dessen ungeachtet ein neues Jahreshoch, was den Bankensektor stützte. Dieser gewann 2 Prozent. Weitzer gesucht waren Autoaktien, europaweit stieg der Autosektor um 1,1 Prozent. Bei Nokia (-5,7%) belastete der Ausblick. Nach einem schwachen Ausblick von Zur Rose (-12,6%) gaben Shop Apotheke im Gefolge um 5,2 Prozent nach.

Fest - Stützend für den DAX wirkten kräftige Gewinne bei Deutsche Bank, Daimler und Siemens von bis zu 4,9 Prozent. Nach der jüngsten Rally schlossen VW Vorzüge dagegen mit Gewinnmitnahmen 3,4 Prozent niedriger. Für VW Stämme ging es um weitere 6 Prozent nach oben. Rheinmetall gewannen 1,1 Prozent. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde wohlwollend aufgenommen. Für Deutz ging es um 6,5 Prozent aufwärts nach einem starken Auftragseingang. Sartorius schossen um 8,2 Prozent nach oben. Grund war ein pandemiebedingt sehr starker Auftragseingang und eine Prognoseanhebung. Eckert & Ziegler stiegen um 9,4 Prozent. Der Medizintechniker verdiente 2020 mehr als erwartet.

A.S. Creation Tapeten wurden 2 Prozent fester getaxt. Der Tapetenhersteller hatte am Abend eine Dividende auf Vorjahresniveau mitgeteilt.

Schwach - Wie häufig entfaltete die Beschlusslage der Fed mit einem Tag Verzögerung eine deutliche Marktreaktionen - steigende Rentenrenditen drückten die Aktienkurse und hier vor allem die Technologiewerte. Gestützt von Finanzwerten markierte der Dow zunächst das nächste Allzeithoch, drehte dann aber ins Minus. Die Fed hatte die Wachstumsprognose kräftig erhöht und ein mögliches mittelfristiges Überschießen der Inflation bis auf 2,4 Prozent eingeräumt. Anleger befielen angesichts der Inflationserwartungen Zweifel, ob es mittelfristig bei der ultralockeren Geldpolitik bleiben werde. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte mit 1,75 Prozent ein 14-Monatshoch. Zuletzt stieg die Benchmarkrendite um über 7 Basispunkte auf 1,72 Prozent. Die überraschend positive Entwicklung der Industrie im Großraum Philadelphia belastete die Rentennotierungen zusätzlich. Im Technologiesektor fielen Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet um bis zu 3,4 Prozent. Der Einbruch der Ölpreise drückte den Branchenindex um 4,7 Prozent. Dagegen stellten Bankentitel mit steigenden Marktzinsen die klaren Gewinner: der Branchenindex zog um über 1,7 Prozent an. Bei Tesla (-6,9%) belastete eine Untersuchung eines weiteren Unfalls mit einem Tesla-Fahrzeug, bei dem möglicherweise der Autopilot im Einsatz war.

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do,17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1922 +0,04% 1,1917 1,1928 -2,4%

EUR/JPY 129,72 -0,10% 129,85 129,95 +2,9%

EUR/CHF 1,1047 -0,06% 1,1054 1,1069 +2,2%

EUR/GBP 0,8564 +0,06% 0,8559 0,8556 -4,1%

USD/JPY 108,81 -0,14% 108,97 108,94 +5,3%

GBP/USD 1,3920 -0,03% 1,3924 1,3942 +1,9%

USD/CNH 6,5130 +0,07% 6,5085 6,5039 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 58.191,00 0,862 57.693,75 59.662,25 +100,3%

Der Dollar erholte sich mit dem Renditeanstieg von den Vortagesabgaben. Der Dollar-Index legte um 0,3 Prozent zu. Am Vortag hatte die Fed den Dollar auf Talfahrt geschickt, am Donnerstag holte er die Verluste fast komplett wieder auf. Der Euro ging bei 1,1909 Dollar um nach einem Vortageshoch bei rund 1,1985.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,51 60,00 -0,8% -0,49 +22,2%

Brent/ICE 62,53 63,28 -1,2% -0,75 +21,0%

Preiseinbruch - Die Ölpreise brachen um knapp 9 Prozent ein. Im Handel wurde auf die wachsenden Spannungen zwischen Russland und den USA verwiesen. "Russland könnte Erdöl als Waffe einsetzen und die Märkte fluten, um der US-Konkurrenz zu schaden", warnte ein Händler. Daneben war von Nachfragesorgen zu hören mit Blick auf die weiter schwierige Pandemielage insbesondere in Europa.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.742,35 1.735,21 +0,4% +7,14 -8,2%

Silber (Spot) 26,17 26,03 +0,6% +0,15 -0,8%

Platin (Spot) 1.205,10 1.204,65 +0,0% +0,45 +12,6%

Kupfer-Future 4,03 4,11 -2,0% -0,08 +14,3%

Der Goldpreis (-0,7%) litt unter den deutlich gestiegenen Marktzinsen und dem gestiegenen Dollar.

- Angesichts steigender Infektionszahlen und erster Lockerungen wächst die Kritik an den Corona-Maßnahmen. Nur 38 Prozent der Befragten halten die geltenden Einschränkungen aktuell für angemessen, wie aus dem Deutschlandtrend für das ARD-Morgenmagazin hervorgeht.

- In Deutschland wurden binnen 24 Stunden 17.482 (Vorwoche: 12.834) neue Corona-Neuinfektionen registriert - etwas weniger als am Vortag. Der Inzidenzwert der Neuinfektionen in sieben Tagen stieg auf 95,6 (72,4). Am Donnerstag lag er bei 90.

- Wegen stark gestiegener Corona-Infektionszahlen verhängt Frankreich bereits zum dritten Mal seit Beginn der Pandemie einen Lockdown über den Pariser Großraum und andere Landesteile. Dort müssen ab dem Wochenende für mindestens vier Wochen alle Geschäfte des nicht täglichen Bedarfs schließen.

- Die USA stehen kurz davor, das von Präsident Joe Biden angekündigte Ziel von 100 Millionen Corona-Impfungen in den ersten hundert Tagen seiner Präsidentschaft zu erreichen. Bidens Versprechen wird voraussichtlich sogar mehr als einen Monat früher als geplant eingelöst.

Die ungarische Regierungspartei Fidesz verlässt die konservative Europäische Volkspartei (EVP).

