Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Energieversorger Eon hat seine niedrigeren Ziele für das abgelaufene Geschäftsjahr erreicht und erwartet für 2021 nun eine Ergebnissteigerung. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) für den Konzern stieg um 17 Prozent auf 3,776 Milliarden Euro und lag damit am oberen Rand der im August nach unten korrigierten Prognose zwischen 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro. Analysten hatten mit 3,738 Milliarden Euro gerechnet. Unter dem Strich erreichte Eon einen 7 Prozent höheren bereinigten Konzernüberschuss von 1,638 Milliarden Euro, erwartet wurden 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro. "Das Jahr 2020 hat viele Geschäftsmodelle durch die Pandemie und den damit verbundenen Lockdown auf eine harte Probe gestellt", erklärte der scheidende Konzernchef Johannes Teyssen. "Eon hingegen hat das Geschäftsjahr ohne wesentliche Auswirkungen, weder durch die COVID-19-Pandemie, noch durch den historisch warmen Winter, erfolgreich abschließen können." Für 2021 erwartet Eon nun ein bereinigtes EBIT zwischen 3,8 und 4,0 Milliarden Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss zwischen 1,7 und 1,9 Milliarden Euro.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

LPKF (8:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum Gesamtjahr 2020 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj20 ggVj Zahl Gj19

Umsatz 101 -28% 5 140

EBIT 10 -48% 5 19

Konzernergebnis 7,2 -45% 4 13

Ergebnis je Aktie 0,28 -48% 5 0,54

Dividende je Aktie 0,08 -20% 4 0,10

Weitere Termine:

07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, ausführliches Jahresergebnis

07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Jahresergebnis

08:20 DE/Leifheit AG, ausführliches Jahresergebnis

08:30 DE/Sixt Leasing SE, Jahresergebnis

09:00 DE/PSI Software AG, Jahresergebnis

09:15 DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/Dic Asset AG, Online-HV

10:30 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, BI-PK

Im Laufe des Tages:

- DE/Auto1 Group SE, Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/United Internet AG, ausführliches Jahresergebnis

- DE/1&1 Drillisch AG, ausführliches Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende

Dr. Hönle AG 0,50 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Verbraucherpreise Februar

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,8% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj

- FR

09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 45,5

zuvor: 45,6

09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 56,2

zuvor: 56,1

- DE

09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 46,0

zuvor: 45,7

09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 60,4

zuvor: 60,7

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone März (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 46,0

zuvor: 45,7

10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone

März (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 57,6

zuvor: 57,9

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 49,1

zuvor: 48,8

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone März

(Vorabschätzung)

PROGNOSE: -14,5

zuvor: -14,8

- US

13:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +3,4% gg Vm

13:45 Fed, Rede (virtuell) von Richmond-Fed-Präsident Barkin

(2021 stimmberechtigt im FOMC)

14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 60,1

zuvor: 59,8

14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 59,8

zuvor: 58,6

15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 SE/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2026

im Volumen von von 1,5 Mrd SEK

Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2031

im Volumen von 3,5 Mrd SEK

11:00 NO/Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2024

im Volumen von 3 Mrd NOK

11:00 GB/Auktion 0,00-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit November 2056

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2031

im Volumen von 4 Mrd EUR

12:00 CZ/Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit November 2027

im Volumen von maximal 6 Mrd CZK

Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Juli 2029

im Volumen von maximal 6 Mrd CZK

Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033

im Volumen von maximal 2 Mrd CZK

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 14.607,00 -0,08

S&P-500-Indikation 3.907,25 -0,19

Nasdaq-100-Indikation 13.042,00 -0,10

Nikkei-225 28.405,52 -2,04

Schanghai-Composite 3.367,22 -1,30

+/- Ticks

Bund -Future 172,22 9

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 14.662,02 0,03

DAX-Future 14.622,00 -0,34

XDAX 14.609,81 -0,35

MDAX 31.750,08 -0,31

TecDAX 3.416,11 0,27

EuroStoxx50 3.827,02 -0,18

Stoxx50 3.276,26 -0,21

Dow-Jones 32.423,15 -0,94

S&P-500-Index 3.910,52 -0,76

Nasdaq-Comp. 13.227,70 -1,12

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,15 +73

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zur Handelseröffnung am Mittwoch im Minus erwartet. Damit folgen sie zunächst der Vorgabe der asiatischen und der US-Börsen. Hier sorgten Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell und seiner Vorgängerin und jetzigen US-Finanzministerin Janet Yellen für eine vorsichtigere Haltung der Investoren. "Die Kurse an der Wall Street weiteten ihre Verluste aus, als Powell sagte, einige Vermögenswerte hätten erhöhte Bewertungen erreicht", so Jeffrey Halley von Oanda in einem Kommentar. "Es überrascht nicht, dass dies an den Finanzmärkten nicht gut ankam" so Halley. Er vermute jedoch, dass sowohl die Kommentare von Yellen als auch von Powell über einige Vermögenspreise, die im Moment hoch oder überbewertet erscheinen, nur der Vorwand waren, den Anleger brauchten, um die Verkaufstaste zu drücken. Ein Blick zurück zeigt, dass an den vergangenen beiden Tagen einen schwächere Eröffnung am deutschen Aktienmarkt schnell wieder Käufer anzog und der DAX im Tagesverlauf seinen Abschlag aufholen konnte. Einen Impuls dürften zudem die Einkaufsmanager-Indizes aus Europa liefern, die in der ersten Handelsstunde zur Veröffentlichung anstehen.

Rückblick: Deutlich über Tagestief haben die europäischen Aktienmärkte geschlossen. Einerseits schleppte sich die Pandemiekrise hin - nun auch wieder in Deutschland. Andererseits hieß es aber auch, die EZB könne ihre Anleihenkäufe falls nötig ausweiten und so die Lage stabilisieren. Die Renditen in Europa kamen etwas zurück. Anleger schichteten aus zyklischen in zinssensible Sektoren um. Neue Reisebeschränkungen drückten auf den Sektor, der Stoxx-Branchenindex sank um 1,1 Prozent. Noch stärker nach unten ging es mit dem Öl-und Gasbereich. Weniger Reisen heiße weniger Ölbedarf, so ein Teilnehmer. Der Stoxx-Index fiel um 1,4 Prozent. Ganz oben auf der Verliererseite (-2,5%) stand der Autoindex, der jedoch zuletzt extrem stark gestiegen war. Dagegen gewannen die Versorger- und Telekom-Titel jeweils etwa 1,5 Prozent. Sie profitierten vor allem von den sinkenden Renditen. Essilorluxottica gewannen 1,6 Prozent und Grandvision 1,5 Prozent. Die EU-Kommission will die Übernahme durch Essilorluxottica mit Auflagen genehmigen. Die "bislang heftigste Gewinnwarnung wegen des Chip-Mangels" nannte ein Händler die Aussagen von Volvo (-7%).

DAX/MDAX/TECDAX

