Siemens Healthineers hat zur Refinanzierung der Varian-Übernahme 2,3 Milliarden Euro über eine Kapitalerhöhung eingenommen. Die 53 Millionen neuen Stückaktien sind laut Siemens Healthineers über ein beschleunigtes Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert worden. Der Platzierungspreis lag bei 44,10 Euro je Aktie. Etwa 16,2 Prozent des Platzierungsvolumens wurde Qatar Investment Authority zugeteilt. Nach der Privatplatzierung unterliege das Unternehmen nun einer Lock-up Verpflichtung, erklärte der Konzern weiter. Das bedeute, dass innerhalb von 90 Tagen keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, ausgegeben werden oder eine weitere Kapitalerhöhung durchgeführt wird. Siemens Healthineers bekräftigte, über die aktuelle Kapitalerhöhung hinaus keine weitere Platzierung von Aktien zu planen. Im vergangenen August hatte Siemens Healthineers die mit 16,4 Milliarden Dollar größte Übernahme in der Siemens-Geschichte vereinbart. Mit Varian erschließt sich das Unternehmen ein vielversprechendes neues Geschäftsfeld. Zur Finanzierung war schon im September eine erste Kapitalerhöhung über die Bühne gegangen. Damals wurden 2,73 Milliarden Euro brutto erlöst. Mit dem Erlös aus der jetzigen Kapitalerhöhung will der Konzern einen Teil der Brückenfinanzierung für die Varian-Übernahme ersetzen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

EVOTEC (7:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum Gesamtjahr 2020 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj20 ggVj Zahl Gj19

Umsatz 480 +8% 8 446

EBITDA bereinigt 107 -13% 8 123

Ergebnis nach Steuern 16 -58% 5 37

Ergebnis je Aktie 0,10 -60% 6 0,25

Weitere Termine:

06:55 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis

07:00 DE/United Internet AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/1&1 Drillisch AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 virtuelle BI-PK)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Kuka AG, Jahresergebnis (09:30 virtuelle Jahres-PK)

07:00 DE/Windeln.de SE, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Jahresergebnis (11:00 virtuelle PK)

07:00 AT/S&T AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Scout24 AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (10:00 Telefon-PK)

07:30 DE/Medigene AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Zooplus AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis

(10:30 virtuelle BI-PK)

07:30 DE/Zeal Network SE, ausführliches Jahresergebnis

07:35 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis, (09:30 Telefonkonferenz)

07:40 DE/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Jahresergebnis

07:45 DE/Baywa AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 virtuelle BI-PK)

08:00 DE/Jost Werke AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Jahresergebnis

09:15 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Erstnotiz im Prime Standard der Ffm Börse

10:00 DE/Vitesco Technologies, PG (virtuell) mit CEO Wolf anlässlich

des Kapitalmarkttages (ab 13:00)

10:30 DE/Deutsche Bahn AG, Jahresergebnis, (11:00 virtuelle BI-PK)

10:30 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, BI-PK

12:00 DE/Tui AG, Online-HV

14:00 DE/Volkswagen Financial Services AG, Jahresergebnis

Im Laufe des Tages:

- DE/Teamviewer AG, Geschäftsbericht 2020

- DE/SLM Solutions Group AG, Geschäftsbericht 2020

- DE/MLP SE, Geschäftsbericht 2020

- DE/Amadeus Fire AG, Geschäftsbericht 2020

- DE/Befesa SA, Geschäftsbericht 2020

- DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 2020

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende

Dic Asset AG 0,70 EUR

British American Tobacco plc 0,539 GBP

Total SE 0,66 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 GfK-Konsumklimaindikator April

PROGNOSE: -12,3 Punkte

zuvor: -12,9 Punkte

- FR

08:45 Geschäftsklimaindex März

PROGNOSE: 97

zuvor: 97

- CH

09:30 Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

Leitzins

PROGNOSE: -0,75%

zuvor: -0,75%

Einlagensatz

PROGNOSE: -0,75%

zuvor: -0,75%

- EU

10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar

PROGNOSE: +12,4% gg Vj

zuvor: +12,5% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: +12,4% gg Vj

zuvor: +12,0% gg Vj

- US

13:30 BIP 4Q (3. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +4,1% gg Vq

2. Veröff.: +4,1% gg Vq

3. Quartal: +33,4% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,1% gg Vq

2. Veröff.: +2,1% gg Vq

3. Quartal: +3,5% gg Vq

13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 735.000

zuvor: 770.000

- BE

15:00 Geschäftsklimaindex März

PROGNOSE: -2,5 Punkte

zuvor: -4,4 Punkte

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 IT/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2022

im Volumen von 3,5 bis 4 Mrd EUR

Auktion inflationsindexierter, 0,40-prozentiger Anleihen

mit Laufzeit Mai 2030 im Volumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2025

im Volumen von 25 Mrd HUF

Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2033

im Volumen von 25 Mrd HUF

Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038

im Volumen von 15 Mrd HUF

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 14.586,00 0,19

S&P-500-Indikation 3.897,75 0,09

Nasdaq-100-Indikation 12.824,50 0,04

Nikkei-225 28.729,88 1,14

Schanghai-Composite 3.363,53 -0,10

+/- Ticks

Bund -Future 172,29 -5

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 14.610,39 -0,35

DAX-Future 14.559,00 -0,41

XDAX 14.548,97 -0,40

MDAX 31.511,15 -0,75

TecDAX 3.378,20 -1,11

EuroStoxx50 3.832,55 0,14

Stoxx50 3.274,22 -0,06

Dow-Jones 32.420,06 -0,01

S&P-500-Index 3.889,14 -0,55

Nasdaq-Comp. 12.961,89 -2,01

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,35 +22

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem wenig veränderten DAX rechnen Händler zum Start am Donnerstag. Die Nachrichtenlage sei gemischt und dürfte sich hauptsächlich in Einzelaktien und Branchen niederschlagen. Die Indizes dürften davon wenig mitbekommen, so wie am Vortag. Schwächer erwartet werden vor allem Technologiewerte, wo der Optimismus schon wieder nachließ. Der Nasdaq-Composite gab am Vortag um 2 Prozent nach. In Europa dürfte sich die große Sektor-Rotation weiter fortsetzen, raus aus Stay-at-Home-Aktien und anderen Corona-Gewinnern und hinein in reine Konjunkturwerte. An der Zinsfront sorgten Aussagen von Fed-Chef Powell und Finanzministerin Yellen für etwas Beruhigung. Er sorge sich nicht über den jüngsten Zinsanstieg, erklärte Powell. Er sehe dies im Zusammenhang mit den Hoffnungen auf Wirtschaftswachstum nach der Pandemie. Bei den Konjunkturdaten wird unter anderem auf das Gfk-Konsumklima geblickt. Am Nachmittag stehen die US-Techwerte mit der Anhörung ihrer CEOs vor dem Energy and Commerce Committee im Blick.

Rückblick: Starke Einkaufsmanager-Indizes aus den USA und Europa weckten Konjunkturoptimismus. Zudem setzten sich wie erwartet die positiven Reaktionen auf den Stopp der Oster-Verschärfung in Deutschland durch. Am Markt führte dies zu einer Rotation hinein in Reise-Aktien und raus aus den Bleib-Zuhause-Titeln. Bei Reiseverstalter Tui ging es 6,4 Prozent höher. Auch die Fluggesellschaften waren europaweit gesucht. Fraport kletterten um 2,4 Prozent. Umgekehrt ging es bei "Stay-at-Home"-Titeln kräftig abwärts: Hellofresh verloren 4,5 Prozent, Delivery Hero 2,9 Prozent und Zooplus 4 Prozent. Justeat Takeaway fielen 3 Prozent. Hauptgewinner in Europa waren Konjunkturbranchen wie Bau und Rohstoffe mit 1,2 Prozent Plus. Auch bei den Technologiewerten ging es 1 Prozent höher. ASML zogen um 4,8 Prozent an, ASM International um 5,2 Prozent, nachdem Intel Milliarden-Investitionen in den Aufbau von Chip-Fabriken angekündigt hatte. Leonardo sanken um über 6 Prozent. Hier belastete das Aufschieben des Börsengangs der US-Tochter. Moeller-Maersk gaben 1,6 Prozent nach wegen des blockierten Suez-Kanals.

DAX/MDAX/TECDAX

