Tagesthema I

Der Chef des japanischen Technologiekonzerns Toshiba, Nobuaki Kurumatani, ist zurückgetreten, eine Woche, nachdem der Konzern ein Übernahmeangebot der Private-Equity-Firma CVC Capital Partners erhalten hat. Seine Nachfolge tritt der frühere COO Satoshi Tsunakawa an, wie die Toshiba Corp mitteilte. Ein Deal zur Übernahme von Toshiba würde das Unternehmen wahrscheinlich mit mehr als 20 Milliarden US-Dollar bewerten. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens lag am Mittwochmorgen knapp über diesem Wert. Mehrere Aktionäre hatten in den vergangenen Monaten öffentlich die Kapitalallokation und Unternehmensführung von Toshiba in Frage gestellt. Ihr Erfolg dabei, Kurumatani aus dem Unternehmen zu drängen, zeugt von der stärkeren Rolle, die ausländische Aktionäre in den vergangenen Jahren bei einigen angeschlagenen japanischen Unternehmen eingenommen haben. Auf einer außerordentlichen Versammlung im März stimmten die Aktionäre einem Antrag des Großaktionärs Effissimo Capital Management Pte. zu, Ermittler zu bestellen, die untersuchen sollten, ob die Abstimmungen auf einer Aktionärsversammlung im vergangenen Jahr fair durchgeführt wurden. Die Zustimmungsquote von Kurumatani war bei der Aktionärsversammlung im Juli 2020 von 99 Prozent im Jahr zuvor auf 57 Prozent gefallen.

Tagesthema II

Mehr als zehn chinesische Internetfirmen haben sich einer offiziellen Anweisung unterworfen, ihre monopolistischen Geschäftspraktiken zu korrigieren. Pekings Vorstoß, die Tech-Giganten des Landes zu zügeln, begann Ende vergangenen Jahres mit einer Untersuchung des Onlinekonzerns Alibaba und zeigt wenig Anzeichen eines Nachlassens. Der Tiktok-Eigentümer Bytedance, das E-Commerce-Unternehmen JD.com und die Suchmaschine Baidu gehören zu dem Dutzend Unternehmen, die sich verpflichtet haben, "rechtmäßige und konforme Operationen" durchzuführen, wie Chinas oberste Marktaufsichtsbehörde mitteilte. In einer detaillierten Liste mit Maßnahmen, die durchgeführt werden sollen, sicherten diese Unternehmen zu, sie würden monopolistische Praktiken verbieten und daran arbeiten, einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Die Aufsichtsbehörde hatte die Anweisung bei einem Treffen am Dienstag gegeben, bei dem 34 Internetfirmen vorgeladen waren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:55 JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q

13:25 Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q

13:50 Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US

14:30 Import- und Exportpreise März

Importpreise

PROGNOSE: +0,9% gg Vm

zuvor: +1,3% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Beige Book

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 4.142,25 +0,01%

Nasdaq-100-Indikation 13.987,00 -0,00%

Nikkei-225 29.651,35 -0,34%

Hang-Seng-Index 28.913,29 +1,46%

Kospi 3.183,94 +0,47%

Shanghai-Composite 3.406,11 +0,28%

S&P/ASX 200 7.018,60 +0,60%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Aus den USA kommen positive Vorgaben. Die Anleiherenditen gaben deutlicher nach und zogen auch den Dollar mit nach unten. Der im Gegenzug leicht festere Yen bremst am Mittwoch die Tokioter Börse, wo der Nikkei-225-Index gegen die regionale Tendenz nachgibt. Nippon Steel (+2,0%) und JFE Holdings (+1,3%) profitieren von einem positiven Analystenkommentar. Nomura hat die Aktien der beiden Stahlkonzerne auf "Buy" von "Neutral" hochgestuft. Toshiba, die in den vergangenen Tagen schon wegen der bevorstehenden Übernahme durch CVC gesucht waren, legen um 5,2 Prozent zu. Toshiba-CEO Nobuaki Kurumatani tritt auf Druck von Aktionären von seinem Posten zurück. In Hongkong sind Technologiewerte gesucht, die wie ihre Pendants am Vortag in den USA von den gesunkenen US-Anleiherenditen profitieren. AAC Technologies steigen um 4,2 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Titel auf "Buy" von "Sell" heraufgestuft hat. In Seoul (+0,2%) bremst das Indexschwergewicht Samsung mit einem Minus von 0,5 Prozent. Ansonsten sind auch hier mit den guten Sektorvorgaben Technologiewerte gefragt. So verbessern sich LG Electronics um 2,2 Prozent. Die Börse in Sydney liegt moderat im Plus. Ein Indikator für die Verbraucherstimmung im Land erreichte im April den höchsten Stand seit elf Jahren. Das lindert Befürchtungen, das Zurückfahren von Wirtschaftsstimuli könne die Konjunktur schwächen. In Neuseeland zeigt sich der NZX-50 etwas höher, nachdem die dortige Notenbank ihren Leitzins erwartungsgemäß auf dem rekordniedrigen Niveau belassen hat.

US-NACHBÖRSE

In den USA läuft allmählich die Bilanzsaison an, wobei es aber zunächst eher Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe sind, die Zahlen vorlegen oder erste Indikationen zum Geschäftsverlauf geben. Unter anderem hob Atlassian die Umsatzprognose für sein drittes Geschäftsquartal an. Die Aktien des Softwareanbieters stiegen um 2,6 Prozent auf 248,50 Dollar, hatten aber im regulären Geschäft schon um 5 Prozent zugelegt. Solarwinds zeigten sich knapp behauptet bei 18,03 Dollar, nachdem das Unternehmen - nach eigenen Angaben Anbieter von erschwinglicher IT-Management-Software - einige vorläufige Eckdaten zum ersten Quartal vorgelegt hatte. Die vollständigen Zahlen sollen am 29. April folgen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.677,27 -0,20 -68,13 10,03

S&P-500 4.141,60 0,33 13,61 10,26

Nasdaq-Comp. 13.996,10 1,05 146,10 8,60

Nasdaq-100 13.986,49 1,21 167,14 8,52

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 796 Mio 789 Mio

Gewinner 1.608 1.640

Verlierer 1.701 1.644

Unverändert 104 123

Uneinheitlich - Die Anleger mussten sich im Geflecht sinkender Renditen, moderater Inflationssorgen nach nur ganz knapp über der Erwartung ausgefallenen Verbraucherpreisen und der Perspektive einer verzögerten Öffnung der Wirtschaft zurechtfinden. Der Dow landete als einziger Index im Minus, belastet von Johnson & Johnson (-1,3%), deren Corona-Impfstoff wegen Blutgerinnungsproblemen zunächst gestoppt wurde. Davon profitierten die in der Pandemie favorisierten Technologiewerte, die zudem gestützt wurden von fallenden Renditen. Leidtragende der Impfstoffprobleme waren Einzelhandelswerte wie Bed Bath & Beyond (-5,3%) oder Macy's (-2,5%). Nvidia stiegen dagegen um 3,1 Prozent. Der US-Chipentwickler verstärkt seinen Wettbewerb mit Intel und AMD im Bereich der künstlichen Intelligenz und setzt dabei auf einen neuen Hauptprozessor für moderne Rechenzentren. Boeing zogen um 1,5 Prozent an. Händler verwiesen auf 196 Bruttobestellungen im März. Diese entsprechen dem höchsten Wert seit Dezember 2018.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,14 -2,4 0,16 2,0

5 Jahre 0,84 -4,4 0,88 47,5

7 Jahre 1,28 -5,2 1,33 63,4

10 Jahre 1,62 -4,7 1,67 70,3

30 Jahre 2,30 -3,9 2,34 65,0

Am Rentenmarkt zogen die Kurse an, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sackte deutlicher ab auf ein Dreiwochentief von 1,62 Prozent, nachdem die US-Verbraucherpreise für März nur minimal höher ausgefallen waren als erwartet. Das befeuerte die jüngsten Inflationssorgen zumindest nicht weiter.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:22 % YTD

EUR/USD 1,1964 +0,1% 1,1950 1,1896 -2,1%

EUR/JPY 130,33 +0,0% 130,31 130,33 +3,4%

EUR/GBP 0,8684 -0,1% 0,8691 0,8651 -2,8%

GBP/USD 1,3777 +0,2% 1,3751 1,3750 +0,7%

USD/JPY 108,93 -0,1% 109,06 109,56 +5,5%

USD/KRW 1117,63 -0,4% 1121,71 1124,93 +2,9%

USD/CNY 6,5400 -0,1% 6,5441 6,5492 +0,2%

USD/CNH 6,5423 -0,0% 6,5449 6,5525 +0,6%

USD/HKD 7,7713 -0,0% 7,7731 7,7744 +0,2%

AUD/USD 0,7666 +0,3% 0,7643 0,7609 -0,5%

NZD/USD 0,7089 +0,5% 0,7054 0,7018 -1,3%

Bitcoin

BTC/USD 64.383,24 +1,9% 63.157,50 60.785,75 +121,6%

Die jüngste US-Inflationsentwicklung und sinkende Renditen setzten den Dollar unter Druck. Der Euro stieg auf 1,1951 nach Wechselkursen um 1,1878 Dollar im Tagestief. Die Daten zur Preisentwicklung entfachten wegen des Einflusses der Energiepreise aktuell keine zusätzlichen Inflationssorgen, hieß es. Eine Hausse fand derweil bei den Kryptowährungen statt, so stieg der Bitcoin auf ein Rekordhoch von über 63.700 Dollar. Marktteilnehmer verwiesen dazu auf den Börsengang des Handelsplattformbetreibers Coinbase am Mittwoch, der für zusätzliche Akzeptanz der Kunstwährungen sorgen dürfte. Am frühen Mittwoch markiert der Bitcoin weitere Rekordhochs.

ROHSTOFFE

ÖL

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,63 60,18 +0,7% 0,45 +24,5%

Brent/ICE 64,11 63,67 +0,7% 0,44 +24,3%

