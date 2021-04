Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Tagesthema I

Die US-Notenbank wird ihre Anleihekäufe nach den Worten ihres Präsidenten Jerome Powell mit einem deutlichen Vorlauf zu Zinserhöhungen zurückfahren. Die Federal Reserve könne ihre Anleihekäufe jedoch erst reduzieren, wenn sie ihren Zielen (der Vollbeschäftigung und einer stabilen durchschnittlichen Inflation von 2 Prozent) näher gekommen sei, sagte der Fed-Chairman bei einer virtuellen Rede beim Economic Club of Washington. Und das wiederum werde aller Wahrscheinlichkeit nach eine ganze Weile vor der nächsten Zinserhöhung sein. Einen genauen Zeitpunkt dafür, wann die US-Notenbank mit dem Tapering beginnen wird, nannte Powell nicht. Dies hänge vom Zustand der Konjunktur ab, sagte er. Zudem wiederholte er, dass er es für äußerst unwahrscheinlich halte, dass die Fed die Zinsen noch in diesem Jahr anhebt.

Tagesthema II

Der Computerhersteller Dell Technologies will seine Beteiligung am Cloud-Software-Unternehmen VMware Inc abspalten, die einen Wert von 52 Milliarden US-Dollar hat. Mit der Transaktion will Dell die eigene Bilanz stärken, es soll aber auch eine VMware-Sonderdividende von insgesamt 11,5 Milliarden bis 12 Milliarden Dollar geben, wie das Unternehmen ankündigte. Dell hält 81 Prozent an VMware und würde einen Großteil der Dividende selbst einstecken. Dell ist schon länger damit beschäftigt, sich finanziell neu aufzustellen, nachdem der Computerhersteller 2013 schuldenfinanziert von der Börse genommen worden war. Später folgte die Milliardenübernahme des Speicherherstellers EMC und eine komplexe Transaktion, die die Beteiligung von Dell an VMware an der Börse zu einer Notierung verhalf.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

11:55 Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q

12:00 Pepsico Inc, Ergebnis 1Q

12:45 Bank of America Corp, Ergebnis 1Q

14:00 Citigroup Inc, Ergebnis 1Q

22:10 Alcoa Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz März

PROGNOSE: +6,1% gg Vm

zuvor: -3,0% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +5,3% gg Vm

zuvor: -2,7% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 710.000

zuvor: 744.000

14:30 Philadelphia-Fed-Index April

PROGNOSE: 42,0

zuvor: 51,8

14:30 Empire State Manufacturing Index April

PROGNOSE: 20,0

zuvor: 17,4

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März

PROGNOSE: +2,7% gg Vm

zuvor: -2,2% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 75,7%

zuvor: 73,8%

16:00 Lagerbestände Februar

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 4.132,50 +0,05%

Nasdaq-100-Indikation 13.843,00 +0,03%

Nikkei-225 29.619,75 -0,00%

Hang-Seng-Index 28.620,81 -0,97%

Kospi 3.196,03 +0,43%

Shanghai-Composite 3.382,68 -1,00%

S&P/ASX 200 7.068,40 +0,65%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Beobachter verweisen auf die negativen Vorgaben der Wall Street, wo nach den jüngsten Rekordhochs Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten. Für Technologiewerte werde der Börsengang von Coinbase als negatives Signal interpretiert. Die Aktie der derzeit größten Handelsplattform für Kryptowährungen zog an ihrem ersten Handelstag an der Nasdaq zwar zeitweise um über 70 Prozent an, doch schrumpfte das Plus bis zum Handelsende auf etwas über 30 Prozent. In Tokio profitieren Aktien des Energiesektors vom Anstieg der Ölpreise am Vortag. Inpex legen um rund 3 Prozent zu, Japan Petroleum Exploration um 3,7 Prozent. Im Technologiesektor fallen Lasertec um 1,9 Prozent und Advantest um 2,5 Prozent. Hier hielten sich Anleger in Erwartung der Geschäftszahlen des taiwanischen Chipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing zurück, die im späteren Tagesverlauf erwartet würden. Gewinnmitnahmen drücken in Hongkong Alibaba um 2,1 Prozent. Die Aktie hatte an den vergangenen Tagen von der Erleichterung darüber profitiert, dass mit der am Wochenende vom chinesischen Regulierer verhängten Geldstrafe die kartellrechtliche Untersuchung beendet worden war. Ermutigende Arbeitsmarktdaten stützen den Aktienmarkt in Sydney. Öl- und Rohstoffwerte wie Rio Tinto (+2,4%), BHP (+2,5%) und Woodside (+1,0%) erhalten auch hier Rückenwind vom Ölpreisanstieg. In Seoul legt der Kospi moderat zu, nachdem die südkoreanische Notenbank den Leitzins unverändert gelassen hat. Kakao springen um 9,4 Prozent nach oben. Die Aktie des Internetunternehmens war wegen eines Aktiensplits in den vergangenen drei Tagen vom Handel ausgesetzt. Die Aussicht auf eine Zusammenarbeit mit Apple beim Bau eines Elektroautos gibt LG Electroncis (+3,1%) Auftrieb.

US-NACHBÖRSE

Im Mittelpunkt des Interesses stand Dell mit der Nachricht, dass das Unternehmen sich von seiner Beteiligung an VMware trennen wolle, um Schulden abzubauen. Der Wert des VMware-Anteils wurde mit 52 Milliarden Dollar angegeben. Dell sprangen um 8,5 Prozent auf 100,58 Dollar. VMware gewannen 0,7 Prozent auf 156,60 Dollar. American Eagle Outfitters verbesserten sich um 5,5 Prozent, nachdem die Textilhandelskette vorläufige Eckdaten zum ersten Quartal vorgelegt hatte. Demnach verlief das Quartal besser als erwartet. Weniger gut kamen die vorläufigen Erstquartalszahlen und der Ausblick auf das zweite Quartal von Tegna an. Die Aktie des Medienunternehmens fiel um 0,9 Prozent auf 20,25 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.730,89 0,16 53,62 10,21

S&P-500 4.124,66 -0,41 -16,93 9,81

Nasdaq-Comp. 13.857,84 -0,99 -138,26 7,52

Nasdaq-100 13.803,91 -1,31 -182,58 7,10

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 859 Mio 796 Mio

Gewinner 1.921 1.608

Verlierer 1.359 1.701

Unverändert 132 104

Leichter - Nach neuen Rekorden im Frühhandel schmolzen die Gewinne wieder ab und nur der Dow schloss leicht im Plus. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte gesagt, man werde die Anleihekäufe deutlich vor der ersten Zinserhöhung zurückfahren. Auf die Stimmung drückte auch, dass im Konjunkturbericht Beige Book auch von einer leichten Zunahme der Inflation 2021 die Rede war. Im Fokus stand der Börsengang von Fokus, dem größten US-Betreiber einer Handelsplattform für Kryptowährungen. Die Aktie schloss bei 328,28 Dollar, verglichen mit einem Referenzpreis von 250 Dollar zum Start. Im Verlauf war der Kurs auf 381 Dollar geschossen, was eine Bewertung von 100 Milliarden Dollar bedeutete. Goldman Sachs gewannen nach starken Geschäftszahlen mit einer Versechsfachung des Gewinns 2,3 Prozent. JP Morgan verloren dagegen 1,9 Prozent, obwohl die Bank ebenfalls die Erwartungen übertraf. Auch Wells Fargo (+5,6%) lieferte Erstquartalszahlen oberhalb der Marktprognosen. Bed Bath & Beyond (-12,2%) verbuchte einen Umsatzeinbruch um 16 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,15 0,0 0,15 3,6

5 Jahre 0,85 1,6 0,83 48,9

7 Jahre 1,30 1,4 1,28 64,8

10 Jahre 1,63 0,7 1,62 71,0

30 Jahre 2,32 2,2 2,30 67,2

Am Rentenmarkt stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um knapp 2 Basispunkte, nach deutlicher als gedacht gestiegenen Importpreisen. Diese untermauerten die steigenden Inflationserwartungen. Die Rentenspezialisten von Pimco erwarten kurzfristig weiter steigende Zehnjahresrenditen Richtung 2,0 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:33 % YTD

EUR/USD 1,1974 -0,0% 1,1979 1,1968 -2,0%

EUR/JPY 130,37 -0,1% 130,50 130,41 +3,4%

EUR/GBP 0,8696 +0,0% 0,8694 0,8675 -2,6%

GBP/USD 1,3770 -0,1% 1,3779 1,3797 +0,7%

USD/JPY 108,88 -0,1% 108,94 108,96 +5,5%

USD/KRW 1117,78 +0,1% 1116,46 1115,99 +3,0%

USD/CNY 6,5400 +0,2% 6,5296 6,5356 +0,2%

USD/CNH 6,5423 +0,2% 6,5314 6,5381 +0,6%

USD/HKD 7,7660 -0,0% 7,7666 7,7675 +0,2%

AUD/USD 0,7712 -0,1% 0,7722 0,7684 +0,1%

NZD/USD 0,7145 +0,1% 0,7137 0,7101 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 62.841,05 +0,1% 62.794,75 64.485,25 +116,3%

Der Dollar neigte zu leichter Schwäche. Zwar steige die Inflation, die schlimmsten Befürchtungen hätten sich vorerst aber nicht erfüllt, hieß es. Insofern gewinne das beharrliche Festhalten der US-Notenbank an ihrer lockeren Geldpolitik mehr Glaubwürdigkeit.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,98 63,15 -0,3% -0,17 +29,4%

Brent/ICE 66,48 66,58 -0,2% -0,10 +28,9%

Der Preis für Erdöl sprang nach oben, angetrieben von unerwartet stark gesunkenen Lagerbeständen in den USA. Zudem sieht die Internationale Energieagentur (IEA) den globalen Energiemarkt auf dem Weg der Erholung und hob ihre Erwartung für die globale Ölnachfrage 2021 an.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 15, 2021 01:44 ET (05:44 GMT)