Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Deutlich geringere Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite haben der HSBC im ersten Quartal trotz rückläufiger Einnahmen einen kräftigen Gewinnsprung beschert. Der Nettogewinn kletterte auf 3,9 Milliarden Dollar von 1,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die Risikovorsorge sank auf nur noch 0,4 (3,0) Milliarden Dollar. Die Einnahmen sanken allerdings um rund 5 Prozent auf 13 Milliarden Dollar, was den weltweit niedrigen Zinsen geschuldet war. "Der konjunkturelle Ausblick hat sich verbessert, womit die Zuversicht in unsere Wachstumspläne steigt", sagte CEO Noel Quinn. Im laufenden Jahr rechnet die Bank, die ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien hat, mit einem mittleren einstelligen prozentualen Wachstum im Kreditbereich. Zudem bekräftigte die HSBC, dieses Jahr keine Quartalsdividenden auszuschütten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q

12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q

12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 1Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

22:10 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens April

PROGNOSE: 113,0

zuvor: 109,7

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

S&P-500-Indikation 4.195,50 +0,17%

Nasdaq-100-Indikation 14.052,50 +0,16%

Nikkei-225 29.038,91 -0,30%

Hang-Seng-Index 28.983,14 +0,10%

Kospi 3.215,03 -0,08%

Shanghai-Composite 3.429,34 -0,34%

S&P/ASX 200 7.027,00 -0,26%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Dass die japanische Notenbank ihre Wachstumsprognose leicht erhöht hat und an ihrer lockeren Geldpolitik festhält, verpufft ebenso wie ein stärker als erwartet ausgefallenes Wachstum in Südkorea. Derzeit stünen mehr Einzelunternehmen im Fokus, heißt es. Posco Chemical (-3,3%) geben einen Großteil ihrer Gewinne vom Vortag wieder ab, die die Aktie nach starken Ergebnissen eingefahren hatte. Für die Stahlaktie Posco (+4,1%) geht es dagegen nach ebenfalls guten Geschäftszahlen in Seoul weiter nach oben. Hyundai Steel (+5,6%) werden im Zuge der günstigen Aussichten für den Stahlsektor ebenfalls gekauft. In Hongkong steht die HSBC-Aktie mit den in der Handelspause vorgelegten Quartalszahlen im Fokus. Zum Ende der ersten Sitzungshälfte lag das Papier knapp im Plus. Daneben geht es für Meituan um 2,5 Prozent nach oben. Anfangs hatte der Kurs deutlicher nachgegeben, weil nach Alibaba nun auch der Essenauslieferer in das Visier der Wettbewerbsbehörde geraten ist. Tencent Holdings geben dagegen um 1,1 Prozent nach - der Technikriese hält 20 Prozent an Meituan. Wuxi Biologics (-5,9%) leiden darunter, dass das Biotechnikunternehmen erstmals das Kapital erhöhen will.

US-NACHBÖRSE

Tesla erzielte im ersten Quartal zwar einen Rekordgewinn, blieb beim Umsatz allerdings knapp hinter den Erwartungen zurück. Der Kurs gab um 2,5 Prozent nach. Für Gamestop ging es auf Nasdaq.com dagegen um 9,5 Prozent weiter steil nach oben, nachdem der Kurs schon im regulären Handel um 11,5 Prozent gestiegen war. Der Computerspiele- und Software-Einzelhändler hatte schon länger angekündigte Pläne, eigene Aktien zum stark erhöhten Kurs zu verkaufen, umgesetzt. Bei Lyft (+2,3%) trieb der Verkauf des Geschäftsbereichs autonomes Fahren für 550 Millionen Dollar an Toyota. SBA Communications verteuerten sich nach dem Quartalsausweis um 3,4 Prozent. Bei Applied Genetic (-6,0%) drückte der Weggang des Wissenschaft-Chefs auf den Kurs. Trueblue schaffte im jüngsten Quartal den Sprung in die Gewinnzone und übertraf die Erwartungen des Marktes. Die Aktie des Personaldienstleisters legte um 1,9 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.981,57 -0,18 -61,92 11,03

S&P-500 4.187,62 0,18 7,45 11,49

Nasdaq-Comp. 14.138,78 0,87 121,97 9,70

Nasdaq-100 14.026,16 0,61 84,72 8,83

Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 815 Mio 776 Mio

Gewinner 2.074 2.567

Verlierer 1.230 741

Unverändert 158 128

Uneinheitlich - Im Vorfeld einer Flut von Unternehmenszahlen in den kommenden Tagen sowie der Entscheidungen der US-Notenbank am Mittwoch war Zurückhaltung spürbar. Technologieaktien legten dennoch zu, abzulesen an den festeren Nasdaq-Indizes. Die US-Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im März verfehlten die Prognosen, belasteten aber nach der jüngsten Reihe robuster Konjunkturdaten nicht stärker. Für die Spotify-Aktie ging es um 4,9 Prozent nach oben. Der Streaming-Dienstleister will in einigen Märkten, darunter in den USA und Großbritannien, die Preise erhöhen. Apple (+0,3%) will in den nächsten Jahren kräftig in den USA investieren. Johnson & Johnson fielen um 0,8 Prozent, obwohl der Cornona-Impfstoff des Pharmakonzerns wieder eingesetzt werden darf, nachdem es dafür von den Überwachungsbehörden grünes Licht gab.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,16 0,8 0,15 4,5

5 Jahre 0,83 2,1 0,81 47,0

7 Jahre 1,26 1,3 1,24 60,8

10 Jahre 1,57 1,0 1,56 65,5

30 Jahre 2,25 1,0 2,24 59,8

Am Rentenmarkt fielen die Kurse zunächst leicht, sie erholten sich aber von den Tiefs nach den schwachen Daten zum Auftragseingang. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 1,0 Basispunkte auf 1,57 Prozent. Händler sprachen von anziehenden Inflationserwartungen im Vorfeld der Fed-Stitzung.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:59h % YTD

EUR/USD 1,2076 -0,1% 1,2087 1,2097 -1,1%

EUR/JPY 130,67 +0,0% 130,65 130,33 +3,6%

EUR/GBP 0,8691 -0,1% 0,8696 0,8690 -2,7%

GBP/USD 1,3895 -0,0% 1,3899 1,3924 +1,6%

USD/JPY 108,20 +0,1% 108,10 107,72 +4,8%

USD/KRW 1109,59 -0,1% 1110,46 1112,67 +2,2%

USD/CNY 6,4824 -0,0% 6,4855 6,4878 -0,7%

USD/CNH 6,4766 +0,1% 6,4732 6,4831 -0,4%

USD/HKD 7,7613 +0,0% 7,7603 7,7596 +0,1%

AUD/USD 0,7798 -0,1% 0,7802 0,7779 +1,2%

NZD/USD 0,7230 -0,1% 0,7236 0,7214 +0,6%

Bitcoin

BTC/USD 53.933,51 +1,0% 53.377,00 52.937,50 +85,7%

Der Dollar bewegte sich kaum von der Stelle. Dagegen erholte sich der Bitcoin deutlich. Der Wechselkurs der Kryptowährung stieg wieder über die Marke von 50.000 Dollar. Zuletzt hatten Steuerpläne und Regulierungssorgen die Kunstwährung belastet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,51 61,91 +1,0% 0,60 +28,5%

Brent/ICE 66,27 65,65 +0,9% 0,62 +28,5%

Die Erdölpreise fielen auf den tiefsten Stand seit knapp zwei Wochen. Die Verschärfung der Corona-Lage mit neuen Beschränkungen in Japan, Indien und anderen Staaten dürfte die Nachfrage nach Rohöl dämpfen, so Beobachter. Zudem gehen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran am Montag weiter. Iranisches Erdöl könnte daher schon bald wieder verstärkt auf die Märkte schwappen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.782,74 1.780,40 +0,1% +2,34 -6,1%

Silber (Spot) 26,23 26,23 +0,0% +0,01 -0,6%

Platin (Spot) 1.249,85 1.247,33 +0,2% +2,53 +16,8%

Kupfer-Future 4,48 4,44 +0,8% +0,04 +27,0%

Der Goldpreis erholte sich von anfänglichen Abgaben und legte moderat zu. Die Blicke der Investoren seien vor allem auf die Sitzung der US-Notenbank gerichtet, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Die USA wollen 60 Millionen Impfdosen des Corona-Vakzins des Herstellers Astrazeneca an andere Länder abgeben. Der Impfstoff ist in den USA noch nicht zugelassen, wird in dem Land aber bereits produziert.

- Indien erhält angesichts des drohenden Zusammenbruchs seines Gesundheitssystems in der Corona-Krise internationale Unterstützung: Die WHO, Deutschland, die USA, Großbritannien und mehrere andere Ländern kündigten Hilfslieferungen in das von der Pandemie hart getroffene Land an. Mit knapp 353.000 Corona-Neuinfektionen verzeichnete Indien am Montag erneut einen weltweiten Höchstwert.

CHINA - KONJUNKTUR

Die Gewinne in der chinesischen Industrie sind im März weiter kräftig gestiegen um 92,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im ersten Quartal sie damit um 137 Prozent zu, auch dank der niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr. Aber auch im Vergleich zum ersten Quartal 2019 stand ein Wachstum von gut 50 Prozent zu Buche.

GELDPOLITIK JAPAN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 27, 2021 01:47 ET (05:47 GMT)