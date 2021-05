Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Paypal Holdings Inc. hat ihren Ausblick für das laufende Jahr angehoben. Für 2021 rechnet der Online-Bezahldienstleister nun mit einem Umsatz von rund 25,75 Milliarden Dollar - 250 Millionen Dollar mehr als bei Vorlage der Jahreszahlen 2020. Laut Factset rechneten Analysten bereits mit Einnahmen von 25,71 Milliarden Dollar.

Den prognostizierten Gewinn je Aktie gab Paypal nun mit 3,33 statt 3,20 Dollar an - bereinigt um Sondereffekte sollen es etwa 4,70 Dollar werden. Das entspräche 20 Prozent Wachstum statt 17 Prozent wie bislang in Aussicht gestellt. Analysten erwarteten hier bislang 4,57 Dollar je Aktie.

Paypal kalkuliert mit 52 bis 55 Millionen neuen aktiven Konten. Erwartet worden waren hier rund 50 Millionen. Gerechnet wird von Seiten des Unternehmens überdies mit einem Anstieg des gesamten Zahlungsvolumens um rund 30 Prozent - auch das mehr als das zunächst in Aussicht gestellte Plus im hohen 20er Prozentbereich.

Für das zweite Quartal erwartet Paypal einen Umsatz von rund 6,25 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn von 1,12 Dollar je Aktie. Analysten hatten hier bislang 6,17 Milliarden Dollar Einnahmen und einem bereinigten Gewinn von 1,10 Dollar je Aktie auf dem Zettel. Unbereinigt soll der Gewinn bei etwa 76 Cents je Aktie liegen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:30 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Moderna Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 527.000

zuvor: 553.000

14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +4,5% gg Vq

4. Quartal: -4,2% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: -1,0% gg Vq

4. Quartal: +6,0% gg Vq

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 4.168,75 +0,09%

Nasdaq-100-Indikation 13.509,00 +0,09%

Nikkei-225 29.303,40 +1,70%

Hang-Seng-Index 28.541,54 +0,43%

Kospi 3.171,11 +0,75%

Shanghai-Composite 3.441,98 -0,14%

S&P/ASX 200 7.049,50 -0,65%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - In den USA hatte der Dow-Jones-Index am Mittwoch im Verlauf zwar ein Rekordhoch erreicht, doch unter diesem Niveau geschlossen. Die Nasdaq verbuchte sogar Verluste, denn das Thema Zinserhöhungen schwelte weiter. Überdies hatten Konjunkturdaten nicht in allen Punkten überzeugt. Anleger sowohl in den USA als auch in Asien warten nun gespannt auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für April am Freitag. Bis dahin dürfte an vielen Börsen Zurückhaltung vorherrschen. Für das Plus der japanischen Aktien machen Beobachter nachlassende Zinsängste und überraschend gute Quartalsausweise heimischer Unternehmen verantwortlich. Unter anderem hat Japan Tobacco (+2,3%) mit dem Nettogewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen. In Sydney geht es mit den Aktienkursen abwärts, nachdem China ein Wirtschaftsabkommen mit Australien ausgesetzt hat.

In Hongkong brechen die Aktien von Shanghai Fosun Pharmaceutical um 18 Prozent ein, nachdem sie am Montag ein Allzeithoch erreicht hatten. Möglicherweise belastet hier der Vorstoß der USA, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe auszusetzen. Fosun Pharma hatte im März eine strategische Allianz mit Biontech zur Entwicklung und Vermarktung von Covid-19-Impfstoffen in China geschlossen. Auch die Aktien anderer Hersteller von Impfstoffen geben deutlicher nach. CanSinBio fallen um rund 21 Prozent. Chongqing Zhifei Biological Products stürzen in Shenzhen um 13 Prozent ab und Walvax Biotechnology um 12,8 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Uber-Aktie fiel um 4,8 Prozent, nachdem sie bereits im regulären Handel um 3,4 Prozent nachgegeben hatte. Ursächlich waren Pläne der neuen US-Administration, eine Entscheidung der Vorgängerregierung rückgängig zu machen, wonach Uber-Fahrer als selbständige Subunternehmer gelten. Dies überschattete die überraschend guten Zahlen, die das Unternehmen nach der Schlussglocke vorlegte. Paypal (siehe TAGESTHEMA) stiegen um 4,7 Prozent. Der Zahlungsdienstleister hatte dank der wachsenden Bedeutung des Online-Handels nicht nur mehr verdient als erwartet, sondern auch den Ausblick überraschend deutlich angehoben. Auch Zynga (+5,2%) traut sich mehr zu als bisher. Der Anbieter von Online-Spielen erfreut sich einer wachsenden Nachfrage, auch nachdem die wegen Corona verhängten Beschränkungen gelockert wurden.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.230,34 0,29 97,31 11,84

S&P-500 4.167,59 0,07 2,93 10,96

Nasdaq-Comp. 13.582,43 -0,37 -51,08 5,39

Nasdaq-100 13.503,37 -0,30 -41,30 4,77

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 929 Mio 951 Mio

Gewinner 1.763 1.441

Verlierer 1.568 1.906

Unverändert 135 132

Uneinheitlich - Der Dow kletterte auf Allzeithoch, die Nasdaq gab nach. Hatte am Vortag Finanzministerin Janet Yellen mit dem Thema Zinserhöhungen noch Schrecken verbreitet, ruderte sie nun zurück. Das stützte das Sentiment. Doch das Thema Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik ließ Anleger nicht los. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag könne die Debatte befeuern oder aber merklich abkühlen, hieß es. Die aktuellen ADP-Arbeitsmarktdaten belegten die Stärke der Wirtschaft, fielen aber gleichwohl etwas schwächer als erhofft aus. Auch die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche lieferte keine eindeutigen Signale. Volkswirte heizten die Inflationsdiskussion weiter an. Der ISM-Dienstleistungsbericht deute darauf hin, dass ein erheblicher Aufwärtsdruck auf die Preise bestehe. Der bereinigte Erstquartalsgewinn von GM fiel mehr als doppelt so hoch aus wie erwartet. Die Aktie zog um 4 Prozent an. Bei Lyft erholte sich die Zahl der aktiven Nutzer zwar, sie lag aber noch immer weit unter Vorkrisenniveau. Die Aktie stürzte um 6,3 Prozent ab. Um 4,4 Prozent aufwärts ging mit T-Mobile US. Die Telekom-Tochter hatte zwar weniger verdient als im Vorjahr, aber die Erwartungen der Analysten übertroffen. Überdies hob T-Mobile den Ausblick an. Gut kamen auch die Erstquartalszahlen des Computerspielanbieters Activision Blizzard (+1,6%) an. Das Unternehmen erhöhte überdies seine Jahresziele. Peloton brachen um 14,6 Prozent ein. Das Unternehmen rief ein Trainings-Laufband nach dem Tod eines Kindes zurück.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,15 -0,8 0,16 3,6

5 Jahre 0,79 -2,4 0,82 43,1

7 Jahre 1,25 -2,2 1,27 59,8

10 Jahre 1,57 -1,8 1,59 65,7

30 Jahre 2,25 -1,8 2,26 59,8

Am Rentenmarkt entfalteten die revidierten Yellen-Ausagen mehr Wirkung. Die Renditen der US-Staatsanleihen sanken. Die Rentennotierungen profitierten auch von den etwas schwächer als gedacht ausgefallenen Arbeismarktdaten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:00 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2009 +0,0% 1,2006 1,2003 -1,7%

EUR/JPY 131,30 +0,1% 131,11 131,32 +4,1%

EUR/GBP 0,8635 +0,0% 0,8633 0,8628 -3,3%

GBP/USD 1,3906 -0,0% 1,3908 1,3910 +1,7%

USD/JPY 109,33 +0,1% 109,20 109,41 +5,9%

USD/KRW 1125,49 +0,1% 1124,80 1127,39 +3,7%

USD/CNY 6,4793 +0,1% 6,4735 6,4735 -0,7%

USD/CNH 6,4796 -0,1% 6,4874 6,4895 -0,4%

USD/HKD 7,7691 -0,0% 7,7694 7,7684 +0,2%

AUD/USD 0,7739 -0,1% 0,7746 0,7715 +0,5%

NZD/USD 0,7216 +0,0% 0,7212 0,7160 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 57.082,76 +0,4% 56.858,51 54.517,76 +96,5%

Der Dollar-Index stieg um 0,1 Prozent. Auch wenn Yellen keinen Einfluss auf die Geldpolitik besitze und nun auch zurückgerudert sei, passten ihre Worte zu gut in die Diskussionen über geldpolitische Straffungen, hieß es.

Der australische Dollar ("Aussie") gerät unter Druck, nachdem China ein Wirtschaftsabkommen mit Australien ausgesetzt hat. Er fiel zeitweise bis auf 0,7700 US-Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,76 65,63 +0,2% 0,13 +35,2%

Brent/ICE 69,17 68,96 +0,3% 0,21 +34,6%

Die Ölpreise drehten nach den höchsten Ständen seit 2018 ins Minus. Zwar sanken die US-Erdölvorräte deutlich, die Benzinbestände waren aber gestiegen. Zudem würfen die Mitglieder des Erdölkartells Opec mehr Rohöl auf den Markt, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.790,89 1.785,60 +0,3% +5,29 -5,6%

Silber (Spot) 26,68 26,47 +0,8% +0,21 +1,1%

Platin (Spot) 1.228,50 1.228,08 +0,0% +0,43 +14,8%

Kupfer-Future 4,57 4,54 +0,7% +0,03 +29,7%

