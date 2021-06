Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die japanische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2021 langsamer geschrumpft als ursprünglich geschätzt. Das Bruttoinlandsprodukt der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt sank von Januar bis März annualisiert um 3,9 Prozent. Die vorläufige Schätzung hatte einen Rückgang um 5,1 Prozent ergeben. Im Vergleich zum Vorquartal schrumpfte die Wirtschaft um 1,0 (vorläufig: 1,3) Prozent. Die Investitionsausgaben sanken um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, in der ursprünglichen Schätzung hatte der Wert bei 1,4 Prozent gelegen. Die öffentlichen Investitionen gingen um 0,5 statt 1,1 Prozent zurück.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:25 US/Navistar Inc, Ergebnis 2Q, Chicago

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:30 Handelsbilanz April

PROGNOSE: -69,00 Mrd USD

zuvor: -74,45 Mrd USD

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

S&P-500-Indikation 4.229,00 +0,01%

Nasdaq-100-Indikation 13.826,00 +0,04%

Nikkei-225 28.965,51 -0,19%

Hang-Seng-Index 28.643,39 -0,50%

Kospi 3.248,14 -0,12%

Shanghai-Composite 3.566,53 -0,92%

S&P/ASX 200 7.290,10 +0,11%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas leichter - Querbeet zeigen die Indizes kleine Verluste, nachdem sie zum Teil noch positiv gestartet waren. Leicht nach oben revidierte BIP-Datenaus Japan für das erste Quartal können die Akteure nicht zu Käufen inspirieren. Die Märkte bewegen sich weiter im Spannungsfeld von Inflationsrisken und Konjunkturerholung. Daneben berichten Marktteilnehmer auch von Gewinnmitnahmen auf den teils zuletzt erreichten Rekordhochs. In Tokio steht die Aktie von Eisai im Fokus. Hier überwiegen die Kaufaufträge die Verkaufsaufträge derart, dass bislang noch kein Kurs festgestellt werden konnte. Hintergrund ist, dass die US-Arzneimittelbehörde (FDA) einem von Eisai mit Biogen entwickelten Alzheimer-Medikament die Zulassung erteilt hat. Die Biogen-Aktie hatte darauf um 38 Prozent zugelegt. In Hongkong sind Geely Automobile (+3,3%) und BYD (+3,2%) gesucht, nachdem die beiden Autobauer ihre Absätze für Mai mitgeteilt haben. Great Wall Motor legen um 2,6 Prozent zu. Doosan Heavy Industries & Construction geben in Seoul fast die Hälfte des 27-prozentigen Plus vom Vortag wieder ab, mit dem die Aktie des Windturbinenherstellers auf einen Großauftrag reagiert hatte. Die Kurse der Schwestergesellschaften Doosan Infracore und Doosan Fuel Cell büßen 7,3 bzw 4,6 Prozent ein.

US-NACHBÖRSE

Marvell Technology reagierten mit einem Plus von gut 4 Prozent auf die Vorlage des Erstquartalsberichts. Dank eines starken Umsatzwachstums konnte der Chiphersteller seinen Verlust eingrenzen. Ähnlich bei Stitch Fix. Nach einem Umsatzplus von 44 Prozent im dritten Quartal des Fiskaljahres des Anbieters von Online-Styling-Services verringerte sich das Ergebnisminus auf rund 19 von 34 Millionen Dollar. Beide Kennziffern fielen besser aus als Analysten erwartet hatten. Stitch schnellten um 16 Prozent nach oben. Für Coupa Software ging es dagegen um fast 9 Prozent südwärts mit dem Kurs, obwohl das Unternehmen besser als erwartet ausgefallene Zahlen vorgelegt hatte und auch mit schwarzen Zahlen überraschte. Der Elektroautobauer Tesla verliert einen langjährigen Manager. Jerome Guillen, der bei Tesla zuletzt für den Bereich Schwerlast-Lkw verantwortlich war, hat das Unternehmen verlassen. Tesla lagen zuletzt 0,9 Prozent niedriger bei glatt 600 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.630,24 -0,36 -126,15 13,15

S&P-500 4.226,52 -0,08 -3,37 12,53

Nasdaq-Comp. 13.881,72 0,49 67,23 7,71

Nasdaq-100 13.802,89 0,23 32,12 7,10

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 887 Mio 802 Mio

Gewinner 1.880 2.115

Verlierer 1.445 1.188

unverändert 147 169

Uneinheitlich - Im Fokus standen Biogen mit einem Kurssprung um 38,3 Prozent, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA ein Alzheimer-Medikament des Unternehmens zugelassen hatte. Zeitweise betrug das Plus fast 60 Prozent. Die Aktie des Pharmakonzerns Eli Lilly, das ein ähnliches Medikament entwickelt, gewann 10,2 Prozent. Der Software-Entwickler Autodesk (-2,1%) legte ein Gebot für Altium vor, in dem das in Australien börsennotierte Technologieunternehmen mit etwa 3,91 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Altium wies das Angebot zurück, begrüßte jedoch das Interesse. Alphabet legten 0,4 Prozent zu, nachdem die Tochter Google gegen eine Strafzahlung von 270 Millionen Dollar mit den französischen Kartellbehörden einen Vergleich erzielt hatte. Tesla stiegen um 1,0 Prozent. Der Konzern zieht der Hochleistungsvariante "Plaid+" seiner Limousine Model S den Stecker, weil der reguläre "Plaid" bereits "so gut" laufe. US Concrete schossen um 29,3 Prozent in die Höhe. Der Baustofflieferant hatte der Übernahme durch Vulcan Materials (-0,9%) zugestimmt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,15 0,4 0,15 3,6

5 Jahre 0,79 1,0 0,78 43,1

7 Jahre 1,24 0,7 1,23 58,9

10 Jahre 1,57 1,7 1,55 65,2

30 Jahre 2,25 2,1 2,23 60,1

Die Renditen der US-Anleihen erholten sich etwas von dem deutlichen Rücksetzer am Freitag in Reaktion auf nicht so stark wie gedacht ausgefallene Arbeitsmarktdaten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:27 % YTD

EUR/USD 1,2181 -0,1% 1,2191 1,2157 -0,3%

EUR/JPY 133,31 +0,1% 133,20 133,17 +5,7%

EUR/GBP 0,8605 +0,1% 0,8598 0,8602 -3,7%

GBP/USD 1,4156 -0,2% 1,4181 1,4134 +3,5%

USD/JPY 109,44 +0,2% 109,25 109,54 +6,0%

USD/KRW 1114,85 +0,4% 1110,51 1112,77 +2,7%

USD/CNY 6,3924 -0,1% 6,3974 6,3980 -2,1%

USD/CNH 6,3901 +0,0% 6,3881 6,3956 -1,7%

USD/HKD 7,7592 -0,0% 7,7594 7,7575 +0,1%

AUD/USD 0,7745 -0,1% 0,7755 0,7738 +0,6%

NZD/USD 0,7215 -0,2% 0,7228 0,7203 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 32.631,50 -4,4% 34.138,50 36.128,50 +12,3%

Der Dollar zeigte sich etwas schwächer. Der Dollar-Index gab um 0,2 Prozent nach. Die Kombination stabiler Erwartungen an die US-Notenbank und eines sich verbreiternden globalen wirtschaftlichen Aufschwungs dürfte dazu führen, dass sich die jüngste Dollar-Schwäche fortsetzt, erwartet Goldman Sachs. Die Analysten setzen auf einen steigenden Euro und geben als Ziel 1,25 Dollar aus. Der Euro lag zuletzt in den USAbei 1,2192 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,73 69,23 -0,7% -0,50 +41,7%

Brent/ICE 70,94 71,49 -0,8% -0,55 +38,4%

Nach den deutlichen Gewinnen der Vorwoche ging es für die Ölpreise leicht nach unten. Im Fokus standen weiter die Atomgespräche mit dem Iran. Hier beginnt am Donnerstag eine neue Verhandlungsrunde. Teilnehmer verwiesen auf Äußerungen, wonach es in dieser Woche zu einer Einigung kommen könnte. In der Folge könnten sich die Exporte aus dem Iran deutlich erhöhen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.898,18 1.899,14 -0,1% -0,95 +0,0%

Silber (Spot) 27,84 27,90 -0,2% -0,06 +5,5%

Platin (Spot) 1.172,40 1.176,60 -0,4% -4,20 +9,5%

Kupfer-Future 4,50 4,53 -0,7% -0,03 +27,5%

Der Goldpreis legte mit dem schwächeren Dollar etwas zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR USA

Die US-Verbraucherkredite lagen im April bei

PERU

Nach der Stichwahl um die Präsidentschaft in Peru hat die rechtspopulistische Kandidatin Keiko Fujimori Betrugsvorwürfe erhoben. Nach der Wahl am Sonntag hatte die Tochter des früheren Präsidenten Alberto Fujimori laut ersten Ergebnissen vor ihrem linksgerichtete Rivalen Pedro Castillo gelegen. Den jüngsten Teilergebnissen zufolge schob sich der Lehrer und Gewerkschafter inzwischen aber an Fujimori vorbei.

USA/TAIWAN

Die USA streben ein Handelsabkommen mit Taiwan an. Die Verhandlungen über eine Rahmenvereinbarung würden bald beginnen, sagte US-Außenminister Antony Blinken. Die Ankündigung dürfte in China auf scharfen Protest stoßen. Peking betrachtet Taiwan, das sich 1949 von China losgesagt hatte, als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll - notfalls mit Gewalt. In den vergangenen Jahren hat China den wirtschaftlichen, militärischen und diplomatischen Druck auf Taiwan massiv erhöht.

TESLA

verliert einen langjährigen Manager. Jerome Guillen, der zuletzt für den Bereich Schwerlast-Lkw verantwortlich war, hat das Unternehmen verlassen. Es wurde kein Grund für den Abgang genannt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2021 01:41 ET (05:41 GMT)