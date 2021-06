Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Bank of Japan (BoJ) hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest und startet eine neue Kreditfazilität für Banken zur Finanzierung von Projekten im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Das Kreditprogramm baut auf einem früheren Programm auf, das den Banken helfen soll, Kredite an Wachstumssektoren der Wirtschaft zu vergeben. Die BoJ beschloss während ihrer Sitzung zudem, ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie-Folgen um ein halbes Jahr zu verlängern. Das Programm mit zinslosen Krediten an Banken läuft nun bis März 2022. An der Zielrendite für zehnjährige Staatsanleihen von rund 0 Prozent hielt die Notenbank fest, ebenso wie am Einlagensatz von minus 0,10 Prozent. Zudem bestätigte die BoJ das Kaufvolumen für börsennotierte Fonds (ETF) mit 12 Billionen Yen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

Dow Jones-Indikation 33.826,00 +0,04%

S&P-500-Indikation 4.227,00 +0,04%

Nasdaq-100-Indikation 14.211,50 +0,19%

Nikkei-225 29.013,41 -0,02%

Hang-Seng-Index 28.698,02 +0,49%

Kospi 3.272,10 +0,22%

Shanghai-Composite 3.504,55 -0,60%

S&P/ASX 200 7.392,30 +0,45%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Behauptet - Mit Ausnahme von Schanghai weisen die Börsenindizes der Region kleine Gewinne auf, nachdem in den USA die technologielastigen Indizes im Plus geschlossen, der Dow-Jones-Index aber nachgegeben hatte. Hintergrund waren trotz der zuletzt falkenhafter aufgetretenen US-Notenbank wieder deutlich gesunkene Marktzinsen, worauf erfahrungsgemäß besonders Technologieaktien stärker reagieren. Keinen Impuls gibt es von der japanischen Notenbank, die ihren geldpolitischen Kurs nach Beratungen unverändert beibehält. Dass die Regierung beschlossen hat, den Corona-Ausnahmezustand für Tokio und andere Regionen zu beenden, verpufft ebenfalls. Derweil bremst die Entwicklung auf dem Devisenmarkt etwas, denn der Yen hat sich zum Vortag gegenüber dem Dollar wieder etwas erholt. Deutlicher nach unten geht es in der Region nach den jüngsten Gewinnen mit Aktien aus dem Bankensektor. Hier sorgen die wieder fallenden Marktzinsen für Verkäufe, die für die Geldhäuser schrumpfende Gewinnmargen im Kreditgeschäft bedeuten. Unter den Einzelwerten gewinnen Eisai in Tokio über 5 Prozent. Hier befeuert eine Zusammenarbeit mit dem US-Pharmariesen Bristol Myers Squibb zur Entwicklung eines Krebsmedikaments, wobei Eisai 650 Millionen Dollar zufließen.

US-NACHBÖRSE

Gut kamen die von Adobe berichteten Zweitquartalszahlen an. Der Kurs legte um 2,5 Prozent zu. Das Softwareunternehmen übertraf mit Gewinn und Umsatz sowohl die eigenen Erwartungen wie auch die der Analysten. Auch der Gewinnausblick fiel höher aus als die kursierende Konsensschätzung. US Steel wurden 0,7 Prozent höher gehandelt, nachdem der Stahlproduzent für das zweite Quartal einen über der Konsensschätzungen liegenden Gewinn in Aussicht gestellt hatte. Der Kurs des Waffenherstellers Smith & Wesson machte einen Satz um über 5 Prozent nach oben. Hier befeuerte neben besser als gedacht ausgefallenen Viertquartalszahlen ein neues Aktienrückkaufprogramm. Auch bei Fox Corp. (+1,0%) sorgte die Aussicht auf Aktienrückkäufe für einen Kursgewinn. Hier gab der Board grünes Licht für den Rückkauf von Klasse A- und Klasse B-Aktien im zusätzlichen Volumen von bis zu 2 Milliarden Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.823,45 -0,62% -210,22 +10,5%

S&P-500 4.221,87 -0,04% -1,83 +12,4%

Nasdaq-Comp. 14.161,35 +0,87% 121,67 +9,9%

Nasdaq-100 14.163,81 +1,29% 180,80 +9,9%

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,20 Mrd 1,06 Mrd

Gewinner 1.158 1.266

Verlierer 2.151 2.034

unverändert 159 164

Uneinheitlich - Insgesamt dämpfte die Aussicht auf näherrückende Zinserhöhungen in den USA erneut die Kauflaune, wenngleich die aktuellen Marktzinsen wieder deutlich nachgaben. Von letzterem profitierten insbesondere Technologiewerte. Verlierer waren Finanzwerte und Konjunkturzykliker, nachdem erstere Vortag noch von den deutlich gestiegenen Renditen am Anleihemarkt profitiert hatten. Der Subindex der Finanzwerte im S&P-500 sackte um 2,9 Prozent ab, der Index der Bankenaktien rutschte sogar um 4,3 Prozent ab. Der Energiesektor verlor mit nachgebenden Ölpreisen 3,5 Prozent. Bei den Konjunkturzyklikern verloren Caterpillar 3,5 Prozent, womit sie maßgeblich zum Minus des Dow-Jones-Index beitrugen. Curevac brachen um 39 Prozent ein, nachdem der Covid-19-Impfstoff des deutschen Pharmaunternehmens mit einer Wirksamkeit von nur 47 Prozent durchgeallen war.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,22 0,8 0,21 10,0

5 Jahre 0,88 -0,8 0,89 52,0

7 Jahre 1,26 -3,2 1,30 61,5

10 Jahre 1,52 -5,6 1,58 60,5

30 Jahre 2,12 -9,7 2,21 47,0

Die Renditen am US-Anleihemarkt büßten für Marktbeobachter eher überraschend ihre deutlichen Vortagesgewinne wieder ein. Für die Rendite zehnjähriger Papiere ging es mit steigenden Anleihekursen um 5,6 Basispunkte auf 1,52 Prozent nach unten. Damit lag sie nur noch knapp über dem Niveau vor den falkenhafteren Ausagen der US-Notenbank am Mittwochabend bezügöich 2023 drohender höherer Zinsen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:12 % YTD

EUR/USD 1,1904 -0,02% 1,1907 1,1960 -2,5%

EUR/JPY 130,98 -0,24% 131,29 132,25 +3,9%

EUR/GBP 0,8562 +0,10% 0,8553 0,8549 -4,1%

GBP/USD 1,3904 -0,12% 1,3921 1,3991 +1,7%

USD/JPY 110,02 -0,22% 110,26 110,56 +6,6%

USD/KRW 1132,06 -0,21% 1134,48 1130,33 +4,3%

USD/CNY 6,4474 -0,01% 6,4484 6,4280 -1,2%

USD/CNH 6,4539 -0,06% 6,4574 6,4329 -0,8%

USD/HKD 7,7644 -0,00% 7,7646 7,7649 +0,2%

AUD/USD 0,7537 -0,22% 0,7553 0,7620 -2,2%

NZD/USD 0,6980 -0,35% 0,7004 0,7070 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 37.921,26 +0,50% 37.733,01 39.209,26 +30,5%

Der Dollar baute seine kräftigen Vortagesgewinne weiter aus - der Dollar-Index erhöhte sich um weitere 0,9 Prozent und markierte den höchsten Stand seit zwei Monaten. Weiterhin stützte die Aussicht auf eine früher als bilsnag gedacht kommende Zinswende in den USA. Die Commerzbank rechnet allerdings für Herbst und Winter wieder mit einer nachlassenden Inflationsdynamik. Dann könnte es mit der Dollar-Euphorie wieder schnell vorbei sein.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,51 71,04 -0,75% -0,53 +45,3%

Brent/ICE 72,45 73,08 -0,86% -0,63 +41,3%

Für die Ölpreise ging es mit dem festen Dollar abwärts. Übergeordnet stütze jedoch weiter die Erwartung einer deutlichen Nachfrageerholung, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.785,77 1.773,55 +0,69% +12,22 -5,9%

Silber (Spot) 26,16 25,93 +0,89% +0,23 -0,9%

Platin (Spot) 1.070,45 1.058,00 +1,18% +12,45 +0,0%

Kupfer-Future 4,19 4,18 +0,31% +0,01 +18,8%

Der Goldpreis fiel auf den tiefsten Stand seit Ende April. Mit der Aussicht auf steigende Zinsen reduziert sich die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls als Geldanlage gegenüber festverzinslichen Papieren. Zudem dürften anziehende Zinsen die Inflation eindämmen, was Gold als Inflationsschutz in den Hintergrund treten lässt. Preisdrückend wirkte aber auch der feste Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

IRAN

Die Iraner wählen am Freitag einen neuen Präsidenten. Nach dem Rückzug mehrerer Bewerber stehen noch vier Kandidaten zur Auswahl. Klarer Favorit ist der ultrakonservative Justizchef Ebrahim Raisi.

JAPAN - KONJUNKTUR

Die Kernverbraucherpreise in Japan sind im Mai zum Vorjahr wie auch erwartet um 0,1 Przent gestiegen.

ADOBE

hat mit den Ergebnissen für das zweite Geschäftsquartal die Schätzungen der Analysten übertroffen. Auch der Ausblick auf das laufende dritte Quartal lag über den Markterwartungen. Der Umsatz legte auf 3,84 (3,13) Milliarden Dollar zu, der Nettogrewinn auf 1,12 (1,10) Milliarden Dollar. Bereinigt und je Aktie waren es 3,03 Dollar. Für das dritte Geschäftsquartal peilt Adobe einen Umsatz von 3,88 Milliarden und einen bereinigten Gewinn von 3,00 Dollar je Aktie an. Die Schätzungen der Analysten liegen bei 3,83 Milliarden bzw 2,89 Dollar.

CUREVAC

Mehrheitseigentümer Dietmar Hopp will trotz des jüngsten Rückschlags bei der Impfstoffentwicklung an seiner Beteiligung festhalten. Hopp kontrolliert rund 47 Prozent der Anteile an Curevac und ist damit größter Aktionär des Unternehmens.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2021 01:54 ET (05:54 GMT)