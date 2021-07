Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: Der Anleihehandel in den USA endet vor dem langen Wochenende zum Unabhängigkeitstag nach einer verkürzten Sitzung schon um 20.00 Uhr MESZ.

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Wirtschaft wird durch Impfungen gegen das Virus, massive fiskalische Anreize und die ultralockere Geldpolitik der US-Notenbank gestützt. Das wirkt sich auch auf dem Arbeitsmarkt aus: Für Juni erwarten Ökonomen eine Zunahme der Zahl der Jobs außerhalb der Landwirtschaft um 706.000 (Mai: 559.000). Für die US-Notenbank wäre die erwartete Entwicklung sicherlich noch nicht ausreichend, um ihre Anleihenkäufe zu drosseln, aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Bisher haben die USA erst rund zwei Drittel des Einbruchs bei der Beschäftigung aufgeholt - im Vergleich zum Februar 2020 fehlen immer noch rund 7 Millionen Jobs. "Am US-Arbeitsmarkt zeigt sich derzeit das mysteriöse Phänomen, dass rund 7 Millionen Menschen weniger beschäftigt sind als Anfang 2020, viele Unternehmen aber keine Mitarbeiter finden", befinden die Experten der Helaba. Doch gebe es dafür viele Erklärungen: So seien trotz der Normalisierung noch immer viele Menschen nicht geimpft und zögerten teilweise deshalb wieder zu arbeiten. Hinzu komme die großzügige Gestaltung der Arbeitslosenhilfe, die nach der Aufstockung durch Bundesmittel viele Arbeitslose genauso gut oder sogar besserstellt, als wenn sie ihren vorherigen Job weiter ausüben würden. Dieser Effekt laufe aber aus.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Juni

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +706.000 gg Vm

zuvor: +559.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 5,6%

zuvor: 5,8%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,30% gg Vm

zuvor: +0,50% gg Vm

14:30 Handelsbilanz Mai

PROGNOSE: -71,40 Mrd USD

zuvor: -68,90 Mrd USD

16:00 Auftragseingang Industrie Mai

PROGNOSE: +1,7% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

Dow Jones-Indikation 34.662,00 +0,12%

S&P-500-Indikation 4.321,75 +0,06%

Nasdaq-100-Indikation 14.532,50 -0,12%

Nikkei-225 28.761,53 +0,19%

Hang-Seng-Index 28.338,96 -1,70%

Kospi 3.281,61 -0,01%

Shanghai-Composite 3.520,43 -1,90%

S&P/ASX 200 7.298,70 +0,46%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich am Freitag die Aktienmärkte in Ostasien und Australien. In Schanghai und Hongkong geht es dabei deutlicher nach unten. Hier komme es nach den jüngsten Aufschlägen zu Gewinnmitnahmen, heißt es. Händler sprechen daneben insgesamt von einer abwartenden Haltung vor dem oft richtungweisenden US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag (MESZ). Die Analysten von China Fortune Securities halten es für möglich, dass der Markt in China in eine Schwächephase eintreten wird, nachdem das Handelsvolumen in den vergangenen Sitzungen schwach gewesen sei, und weil die technischen Indikatoren ungünstig aussähen. Die Investoren sollten daher in nächster Zeit vorsichtig sein, insbesondere bei Aktien mit einer hohen Bewertung. In Tokio legen vor allem Auto- und Energiewerte zu. Kräftig aufwärts geht es in der gesamten Region mit den Kursen der Ölaktien wie Inpex, Cnooc oder Woodside Petroleum, nachdem die Ölpreise am Vortag deutlich zugelegt hatten auf Mehrjahreshochs.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von Johnson & Johnson zeigte sich wenig verändert. Erst nach dem Ende des nachbörslichen Geschäfts gab das Unternehmen bekannt, dass sein Corona-Impfstoff offenbar auch vor der sich immer stärker ausbreitenden Delta-Variante des Virus schützt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.633,53 +0,4% 131,02 +13,2%

S&P-500 4.319,94 +0,5% 22,44 +15,0%

Nasdaq-Comp. 14.522,38 +0,1% 18,42 +12,7%

Nasdaq-100 14.560,05 +0,0% 5,25 +13,0%

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 0,83 Mrd 1,12 Mrd

Gewinner 2.149 1.930

Verlierer 1.148 1.425

Unverändert 169 150

Etwas fester - Vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag hielten sich die Anleger zurück, gleichwohl markierte der S&P-500 erneut ein Rekordhoch. Die Konjunkturdaten des Tages fielen durchwachsen aus. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging überraschend stark zurück, die Einkaufsmanagerindizes von ISM und Markit lagen zwar leicht unter den Erwartungen, aber immer noch klar im expansiven Bereich. Trotz überzeugender Quartalszahlen fielen Micron um 5,7 Prozent. Negativ wurde der Verkauf einer Chipfabrik von Micron an Texas Instruments (-0,8%) gesehen. Walgreens Boots Alliance stürzten um 7,4 Prozent ab. Die Apothekenkette kehrte zwar in die Gewinnzone zurück und hob die Prognose an. Allerdings basiere die günstige Geschäftsentwicklung auf der Sonderkonjunktur Coronapandemie, die bald enden dürfte, hieß es dazu. Die Papiere des Beratungsunternehmens Franklin Covey schnellten um 11,3 Prozent empor nach guten Geschäftszahlen. Curevac brachen um 7,7 Prozent ein, weil der Corona-Impfstoff des Pharmaunternehmens auch laut abschließenden Auswertungen nur eine geringe Wirksamkeit aufweist. Manchester United (+0,7%) profitierten vom Kauf des Jungstars Jadon Sancho für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,25 0,0 0,25 13,4

5 Jahre 0,90 0,8 0,89 53,8

7 Jahre 1,24 0,0 1,24 58,7

10 Jahre 1,46 -0,8 1,47 54,2

30 Jahre 2,07 -1,9 2,09 42,3

Am Anleihemarkt tat sich angesichts durchwachsener Konjunkturdaten wenig, die Renditen blieben gedrückt. Zudem hätten viele Anleger den Arbeitsmarktbericht am Freitag abwarten wollen, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:32 % YTD

EUR/USD 1,1847 -0,0% 1,1850 1,1855 -3,0%

EUR/JPY 132,18 +0,0% 132,17 131,88 +4,8%

EUR/GBP 0,8602 -0,1% 0,8610 0,8573 -3,7%

GBP/USD 1,3772 +0,1% 1,3762 1,3831 +0,7%

USD/JPY 111,58 +0,0% 111,53 111,23 +8,1%

USD/KRW 1133,87 +0,1% 1133,11 1132,05 +4,4%

USD/CNY 6,4782 +0,1% 6,4691 6,4591 -0,7%

USD/CNH 6,4828 +0,2% 6,4720 6,4626 -0,3%

USD/HKD 7,7668 +0,0% 7,7660 7,7646 +0,2%

AUD/USD 0,7470 +0,0% 0,7469 0,7502 -3,0%

NZD/USD 0,6972 +0,1% 0,6967 0,7002 -3,0%

Bitcoin

BTC/USD 32.882,76 -1,8% 33.501,26 33.466,51 +13,2%

Der Dollar verteidigte nach einer kurzen Schwächephase seine jüngsten Gewinne. Der Dollarindex lag im späten US-Handel gut behauptet. Der Euro war zwischenzeitlich auf ein Zwölfwochentief gefallen, der Yen sogar auf ein 15-Monatstief. Laut Analysten zeigt die Dollar-Reaktion, dass der Markt dem datenbasierten Ansatz der US-Notenbank folgt; starke Daten erhöhten die Wahrscheinlichkeit für eine straffere Geldpolitik.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,31 75,23 +0,1% 0,08 +55,7%

Brent/ICE 75,85 75,84 +0,0% 0,01 +48,4%

Die Erdölpreise stiegen zeitweise um rund 3 Prozent auf die höchsten Stände seit sieben Jahren. Im Handel wurde dazu auf das Treffen der Gruppe Opec+ verwiesen, von dem eineleichte Erhöhung der Fördemenge erwartet wurde. Als von diesem aber durchsickerte, dass sich eine Entscheidung über die zukünftigen Fördermengen wegen eines Zwists verzögert, kamen die Preise etwas zurück. Im asiatischen Handel am Freitag behaupten die Preise die Aufschläge.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.778,39 1.776,85 +0,1% +1,54 -6,3%

Silber (Spot) 26,08 26,03 +0,2% +0,05 -1,2%

Platin (Spot) 1.092,85 1.086,93 +0,5% +5,93 +2,1%

Kupfer-Future 4,24 4,24 -0,0% -0,00 +20,2%

Der Goldpreis zeigte sich im US-Geschäft gut behauptet.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Nach Einschätzung des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick Harker, liegt eine Zinserhöhung noch in weiter Ferne. Die US-Notenbank könnte aber noch in diesem Jahr mit der Verlangsamung ihrer Anleihekäufe beginnen, sagte er dem Wall Street Journal.

US-STAATSHAUSHALT

Das Haushaltsbüro des US-Kongresses (CBO) hat seine Prognosen für das Wirtschaftswachstum, die Inflation und die Haushaltsdefizite des Bundes in diesem Jahr angehoben, nachdem im März ein Hilfspaket in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar verabschiedet wurde. Das Defizit für das Haushaltsjahr 2021 wird den Schätzungen zufolge 3 Billionen Dollar betragen. Das sind fast 130 Milliarden weniger als im vergangenen Jahr, aber es ist das Dreifache des im Jahr 2019 verzeichneten Defizits.

OPEC+

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 02, 2021 01:46 ET (05:46 GMT)