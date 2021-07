Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und ihre von Russland angeführten Verbündeten können sich nach wie vor nicht auf eine Erhöhung der Ölfördermenge einigen. Die Gespräche wurden am Montagabend den dritten Tag in Folge abgebrochen, wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten. Demnach sträuben sich die Vereinigten Arabischen Emirate gegen einen Deal. Die Opec und ihre Verbündeten, auch als "Opec+" bezeichnet, hatten sich bereits am Donnerstag und am Freitag vertagt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (2.

Veröffentlichung)

PROGNOSE: 65,2

1. Veröff.: 64,8

zuvor: 70,4

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni

PROGNOSE: 63,3 Punkte

zuvor: 64,0 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

Nikkei-225 28.689,79 +0,32%

Hang-Seng-Index 28.051,14 -0,33%

Kospi 3.223,06 -2,13%

Shanghai-Composite 3.520,89 -0,38%

S&P/ASX 200 7.294,50 -0,28%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - In Hongkong berichten Marktteilnehmer von weiter gedrückten Kursen der Schwergewichte aus dem Technologiesegment, die den Index belasten. Der HSI ist damit auf Kurs zum sechsten Tagesminus in Folge. Hintergrund ist das Vorgehen Pekings gegen die mächtig gewordenen Technologieriesen, unter anderem wegen Datenschutzbedenken. In Tokio kommt ein kleiner positiver Impuls von höher als erwartet ausgefallenen Konsumausgaben im Mai, gleichzeitig bremst aber der erneut etwas festere Yen leicht. Die japanische Währung sei als sicherer Hafen gesucht angesichts der weiter grassierenden Corona-Pandemie. Im Sog der Ölpreise geht es mit Ölaktien in der Region aufwärts. In Tokio gewinnen Inpex 2,9 Prozent, in Sydney Woodside, Santos und Oil Search 1,6 bis 4,1 Prozent. Unter den weiteren Einzelwerten berichten Teilnehmer in Schanghai von deutlicher steigenden Kursen von Aktien der Batteriehersteller vor dem Hintergrund einer starken Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in China. Xinyi Solar (-4,7%) leiden in Hongkong unter pessimistischen Analystenerwartungen für die Preise von Solarglas.

US-NACHBÖRSE (Freitag, 2. Juli)

Didi Global gaben um ein weiteres Prozent nach, nachdem der Kurs zuvor im regulären Handel bereits um über 5 Prozent nachgegeben hatte. Auslöser der Kursschwäche war, dass der chinesische Internet-Regulierer Untersuchungen wegen Datensicherheitsbedenken begonnen hatte. Am Wochenende erfolgte dann eine Anordnung zur Löschung der Didi-App aus chinesischen Appstores.

WALL STREET (Freitag, 2. Juli)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.786,35 +0,4% 152,82 +13,7%

S&P-500 4.352,34 +0,8% 32,40 +15,9%

Nasdaq-Comp. 14.639,33 +0,8% 116,95 +13,6%

Nasdaq-100 14.727,63 +1,2% 167,58 +14,3%

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 694 Mio 825 Mio

Gewinner 1.680 2.149

Verlierer 1.600 1.148

unverändert 178 169

Fester - Der Arbeitsmarktbericht für Juni war zwar besser ausgefallen als erwartet, löste aber dennoch keine Zinserhöhungsängste aus dank der nur moderat gestiegenen Stundenlöhne. S&P-500 und Nasdaq erreichten neue Rekordhochs. Unter den Einzelwerten schlossen Johnson & Johnson 1,8 Prozent fester. Das Pharma-Unternehmen hatte bekannt gegeben, dass sein Corona-Impfstoff offenbar auch vor der Delta-Variante des Virus schützt. Von neuen US-Absatzzahlen zeigten sich Ford (+0,1%) und General Motors (-0,3%) wenig beeindruckt. Tesla (+0,1%) lieferteb im zweiten Quartal zwar mehr als doppelt so viele Fahrzeuge aus wie im Vorjahr. Hier bremste allerdings die Nachricht, dass ein Neufahrzeug des Typs "S Plaid" in Flammen aufgegangen sei. Virgin Galactic stiegen um 4,1 Prozent. Der britische Milliardär Richard Branson will am 11. Juli mit einem Raumschiff seines Unternehmens Virgin Galactic ins All fliegen - und damit seinem US-Konkurrenten Jeff Bezos um neun Tage zuvorkommen. Krispy Kreme fielen um 9 Prozent, nachdem die Aktie der Donutkette am Vortag einen fulminanten Wiedereinzug an der Börse gefeiert hatte - die Kurs war um knapp 24 Prozent gestiegen.

US-ANLEIHEN (Freitag, 2.Juli)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,24 -1,1 0,25 12,3

5 Jahre 0,86 -3,2 0,89 50,1

7 Jahre 1,20 -3,0 1,23 54,8

10 Jahre 1,43 -1,9 1,45 51,8

30 Jahre 2,04 -1,7 2,06 39,7

Am Rentenmarkt kamen die Renditen trotz der starken Arbeitsmarktdaten zurück. Allerdings fand am Anleihemarkt wegen des bevorstehenden langen Wochenendes nur eine verkürzte Sitzung statt - mit entsprechend dünnen Umsätzen. Anleger setzten offenbar weiter nicht auf eine schnelle Zinswende, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:16 % YTD

EUR/USD 1,1878 +0,1% 1,1861 1,1857 -2,8%

EUR/JPY 131,65 +0,0% 131,64 131,67 +4,4%

EUR/GBP 0,8555 -0,1% 0,8566 0,8571 -4,2%

GBP/USD 1,3884 +0,3% 1,3848 1,3832 +1,5%

USD/JPY 110,82 -0,1% 110,97 111,06 +7,3%

USD/KRW 1131,08 -0,1% 1131,81 1131,24 +4,2%

USD/CNY 6,4629 -0,0% 6,4643 6,4595 -1,0%

USD/HKD 7,7678 +0,0% 7,7675 7,7675 +0,2%

AUD/USD 0,7568 +0,5% 0,7530 0,7518 -1,7%

NZD/USD 0,7085 +0,9% 0,7024 0,7021 -1,4%

Bitcoin

BTC/USD 34.754,76 +1,7% 34.182,73 34.195,26 +19,6%

Der Euro bewegte sich seitwärts um 1,1860 Dollar. Die Devisenexperten der ING halten es für möglich, dass der Euro im Wochenverlauf unter die runde Marke von 1,18 Dollar zurückfällt. Die Analysten lenken den Blick auf das am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung mit wahrscheinlichen Hinweisen auf eine zukünftige geldpolitische Straffung: "Jetzt, wo er aus der Flasche ist, ist es schwer, den Geist eines restriktiveren Kurses wieder zurückzudrängen."

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,70 76,36 +2,0% 1,54 +58,6%

Brent/ICE 77,49 77,16 +0,4% 0,33 +51,6%

Die Ölpreise profitierten von der Absage des bereits vertagten Opec+-Treffens. Im asiatisch dominierten Handel am Dienstag steigen die Preise weiter, nachdem es auch keinen neuen Termin für die Opec+ gibt. Eigentlich wollten die Ölförderstaaten angesichts der auf Mehrjahreshochs gestiegenen Ölpreise eine Förderausweitung beschließen, allerdings gibt es offenbar Widerstand seitens der Vereinigten Arabischen Emirate. Brentöl ist mit 77,51 Dollar so teuer wie zuletzt 2015, WTI verteuert sich um gut 2 Prozent auf 76,75 Dollarje Barrel.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.802,96 1.791,90 +0,6% +11,06 -5,0%

Silber (Spot) 26,69 26,48 +0,8% +0,21 +1,1%

Platin (Spot) 1.113,98 1.100,78 +1,2% +13,20 +4,1%

Kupfer-Future 4,36 4,28 +1,9% +0,08 +23,7%

Der Goldpreiss setzte seine jüngste Erholungsbewegung am Montag fort. Entscheidend sei nun die Marke von 1.800 Dollar, sagten technisch orientierte Analysten.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN - GELDPOLITIK

Die australische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 0,10 Prozent belassen.

JAPAN - KONJUNKTUR

Die Ausgaben privater Haushalte lagen im Mai 11,6 Prozent über dem Vorjahr, prognostiziert war ein Plus von lediglich 10,9 Prozent.

PHILIPPINEN - KONJUNKTUR

Die philippinischen Verbraucherpreise sind im Juni im Vorjahresvergleich um 4,1 Prozent gestiegen.Die Prognose lautete auf 4,3 Prozent.

DIDI GLOBAL

Chinesische Aufsichtsbehörden wollten Wochen vor dem US-Börsengang von Didi den Gang auf Parkett des Fahrdienstvermittlers offenbar verzögern. Informierte Personen sagten, dass die Internetaufsichtsbehörde einen späteren Börsengang nahegelegt habe, um zuvor das Netzwerk des Unternehmens auf Datensicherheit zu prüfen. Da die Behörde keine ausdrückliche Anordnung ausgesprochen habe, sei Didi aber an die Börse gegangen. Ende vergangener Woche wurde dann die App des Unternehmens für die Aufnahme neuer Nutzer gesperrt.

