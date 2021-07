Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Chinas wirtschaftliche Erholung von der Pandemie hat sich im zweiten Quartal verlangsamt. Wie die chinesische Regierung mitteilte, legte das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Das Wachstum traf damit exakt die Erwartungen der Ökonomen. Im ersten Quartal war die Wirtschaft noch mit 18,3 Prozent gewachsen. Damit lag das Wachstum im gesamten ersten Halbjahr bei 12,7 Prozent verglichen mit dem von der Pandemie geprägten Vorjahreszeitraum. Peking hat für das Gesamtjahr ein Wachstumsziel von mindestens 6 Prozent ausgegeben, was von Volkswirten als sehr konservativ angesehen wird. Zudem legte die Industrieproduktion um 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Ökonomen hatten mit 7,8 Prozent gerechnet. Die Einzelhandelsumsätze kletterten um 12,1 Prozent, die damit ebenfalls über den Erwartungen lagen. Die Anlageinvestitionen in den Städten stiegen in den ersten sechs Monaten des Jahres um 12,6 Prozent. Die Prognose hatte auf 12,1 Prozent gelautet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q, Minneapolis

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q, New York

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q, Pittsburgh

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 360.000

zuvor: 373.000

14:30 Empire State Manufacturing Index Juli

PROGNOSE: 17,3

zuvor: 17,4

14:30 Philadelphia-Fed-Index Juli

PROGNOSE: 27,0

zuvor: 30,7

14:30 Import- und Exportpreise Juni

Importpreise

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 75,7%

zuvor: 75,2%

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.364,50 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.918,00 +0,2%

Nikkei-225 28.275,31 -1,2%

Hang-Seng-Index 28.118,17 +1,2%

Kospi 3.281,98 +0,5%

Shanghai-Composite 3.542,85 +0,4%

S&P/ASX 200 7.338,00 -0,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Kursaufschläge verzeichnen Schanghai und Hongkong nach überzeugenden neuen chinesischen Konjunkturdaten. Dagegen reduziert sich der Nikkei-225 in Tokio. Hier sind es Abgaben bei Technologie- und Energiewerten, die den Index belasten. Händler verweisen vor allem auf den steigenden Yen, der die Exportchancen japanischer Unternehmen belastet. Auf die Energiewerte drücken die am Vortag deutlich gefallenen Ölpreise, die ihre Abwärtstendenz im asiatischen Handel mit gebremster Dynamik fortsetzen. In Sydney geht es für den S&P/ASX-200 ebenfalls nach unten. Hier stützen besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten nicht. So hat sich die Arbeitslosenquote im Juni auf 4,9 Prozent reduziert und damit den achten Rückgang in Folge verzeichnet. Die Daten könnten sich im Juli allerdings von dem bis Ende des Monats verhängten Corona-Lockdown in Sydney belastet werden, heißt es.

US-NACHBÖRSE

Mit Abgaben haben sich am Mittwoch im nachbörslichen Handel die Aktien von Nortonlifelock gezeigt. Das Unternehmen verhandelt über den Kauf der Cybersicherheitsgesellschaft Avast plc, wodurch der Fokus des US-Unternehmens auf Verbrauchersoftware erweitert würde. Wie Avast mitteilte, befinden sich die Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Cash-and-Stock-Deal, nachdem das Wall Street Journal am Mittwoch über die Gespräche berichtet hatte. Für die Aktie von Nortonlifelock ging es nach der Schlussglocke um 2,3 Prozent auf 26,29 US-Dollar nach unten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.933,23 +0,1% 44,44 +14,1%

S&P-500 4.374,30 +0,1% 5,09 +16,5%

Nasdaq-Comp. 14.644,95 -0,2% -32,70 +13,6%

Nasdaq-100 14.900,44 +0,2% 25,90 +15,6%

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 869 Mio 779 Mio

Gewinner 1.395 835

Verlierer 1.889 2.483

Unverändert 153 148

Behauptet - Die trotz hoher Inflationsraten weiter Kurs haltende US-Notenbank sorgte für Unterstützung. Die Renditen sanken deutlich und machten den Anstieg vom Vortag komplett wieder wett. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte sich vor dem Repräsentantenhauses von den unerwartet stark gestiegenen Verbraucherpreisen und Erzeugerpreisen unbeeindruckt gezeigt. Das Zurückfahren der Anleihekäufe sei noch ein gutes Stück entfernt, denn die Fortschritte am Arbeitsmarkt reichten bei weitem noch nicht aus, so Powell. Auch bekräftigte er, dass die Inflation in diesem Jahr zwar erhöht bleiben, dann aber sinken werde. Auf Unternehmensseite überzeugten Bank of America, Wells Fargo und Citigroup mit ihren Gewinnen, nachdem sie Rückstellungen aufgelöst hatten, die während der Pandemie gebildet worden waren. Allerdings sorgte die Einnahmenseite für manche Enttäuschung, wie bei Bank of America (-2,5%). Wells Fargo (+4,0%) verzeichnete dagegen höhere Einnahmen als erwartet. Die Citigroup (-0,3%) übertraf die Erwartungen des Marktes, wobei die Einnahmen zumindest weniger sanken als erwartet. Bei Blackrock (-3,1%) sei gut offenbar nicht gut genug gewesen, denn die Zahlen läsen sich eigentlich gut, versuchten Händler einer Erklärung der Kursreaktion. Apple (+2,4%) eilten weiter von Hoch zu Hoch. Diesmal profitierte die Aktie davon, dass laut einem Bloomberg-Bericht die iPhone-Produktion erhöht werden soll.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,23 -4,0 0,26 10,8

5 Jahre 0,80 -5,0 0,85 43,5

7 Jahre 1,10 -6,0 1,16 45,3

10 Jahre 1,34 -7,9 1,42 42,4

30 Jahre 1,98 -7,0 2,05 32,8

Die Renditen sanken deutlich - im Zehnjahresbereich um 8 Basispunkte auf 1,34 Prozent. Damit wurde der am Vortag noch für Verunsicherung sorgende Anstieg komplett wieder wettgemacht. Das Zurückfahren der Anleihekäufe sei noch ein gutes Stück entfernt, denn die Fortschritte am Arbeitsmarkt reichten bei weitem noch nicht aus, hatte US-Notenbankchef Powell gesagt. Die Reaktion der Zinsen wertete Robert Tipp, Chefstratege bei PGIM als Vertrauensbeweis des Marktes in die Notenbank, dass diese erst dann agieren werde, wenn die Inflation für eine längere Zeit aus dem Ruder laufe.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1838 +0,0% 1,1836 1,1792 -3,1%

EUR/JPY 130,07 -0,1% 130,16 130,29 +3,2%

EUR/GBP 0,8547 +0,1% 0,8538 0,8518 -4,3%

GBP/USD 1,3851 -0,1% 1,3863 1,3843 +1,3%

USD/JPY 109,87 -0,1% 109,97 110,48 +6,4%

USD/KRW 1140,72 -0,4% 1144,77 1149,44 +5,1%

USD/CNY 6,4622 -0,1% 6,4689 6,4762 -1,0%

USD/CNH 6,4617 +0,0% 6,4598 6,4802 -0,6%

USD/HKD 7,7673 +0,0% 7,7667 7,7669 +0,2%

AUD/USD 0,7467 -0,2% 0,7483 0,7457 -3,1%

NZD/USD 0,7018 -0,3% 0,7038 0,7015 -2,3%

Bitcoin

BTC/USD 32.625,76 -0,7% 32.851,51 31.900,76 +12,3%

Passend zu den steil nach unten zeigenden Marktzinsen und den Powell-Aussagen zu Inflation und Geldpolitik kam der Dollar nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag merklich zurück. Der Dollarindex sank um 0,4 Prozent. Der Euro stieg auf zuletzt rund 1,1836 Dollar von jüngsten Tiefs unter 1,1775.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,58 73,13 -0,8% -0,55 +50,1%

Brent/ICE 74,27 74,76 -0,7% -0,49 +45,3%

Mit den Ölpreisen ging es deutlich nach unten um bis zu 3,4 Prozent. Sie bewegten sich im Spannungsfeld eines Kompromisses innerhalb der Opec+ und neuer Lagerbestandsdaten aus den USA. Letztere waren bei Rohöl wie erwartet erneut gesunken, und zwar deutlicher als gedacht. Allerdings stieg der Vorrat an Benzin und auch über eine neuerlich ausgeweitete wöchentliche Ölförderung in den USA auf ein 14-Monatshoch wurde berichtet. Das Öl-Kartell soll unterdessen zugestimmt haben, dass die Vereinigten Arabischen Emirate als Teil einer breiteren Vereinbarung mit den von Russland geführten Produzenten mehr Öl fördern können, um die globale Versorgung zu steigern. In Asien setzten sich die Abgaben am Donnerstag mit gebremstem Tempo fort.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.828,14 1.827,35 +0,0% +0,79 -3,7%

Silber (Spot) 26,35 26,25 +0,4% +0,10 -0,2%

Platin (Spot) 1.138,45 1.132,23 +0,5% +6,23 +6,4%

Kupfer-Future 4,29 4,27 +0,3% +0,01 +21,5%

Der Goldpreis profitierte sowohl von den fallenden Zinsen bei den Anleihen als auch dem schwächeren Dollar. Er stieg um 19 Dollar auf 1.827.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK KANADA

