Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die chinesische Regierung hat den USA eine "Dämonisierung" Pekings vorgeworfen und die Regierung von Präsident Joe Biden zu einer Korrektur ihrer China-Politik aufgefordert. Die Beziehungen zwischen Washington und Peking befänden sich "in einer Sackgasse", sagte der chinesische Vize-Außenminister Xie Feng laut einer Mitteilung seines Ministeriums während eines Besuchs von US-Vize-Außenministerin Wendy Sherman in der nordchinesischen Stadt Tianjin. Das chinesische Außenministerium warnte vor "ernsten Schwierigkeiten" in den Beziehungen zwischen Peking und Washington. Grund dafür sei, dass "die Amerikaner in China einen imaginären Feind sehen". Von der "Dämonisierung Chinas" erhofften sich die USA möglicherweise, die Verantwortung für ihre "eigenen strukturellen Probleme" Peking anlasten zu können, hieß es in der Mitteilung weiter. "Wir fordern die USA auf, ihre hochgradig fehlgeleitete Denkweise und gefährliche Politik zu ändern."

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Neubauverkäufe Juni

PROGNOSE: +3,4% gg Vm

zuvor: -5,9% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.389,25 -0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.080,75 -0,1%

Nikkei-225 27.806,79 +0,9%

Hang-Seng-Index 26.422,35 -3,3%

Kospi 3.227,40 -0,8%

Shanghai-Composite 3.439,92 -3,1%

S&P/ASX 200 7.399,40 +0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Während Tokio fest tendiert, verzeichnen die chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai empfindliche Einbußen. Beim Plus des Nikkei-Index ist zu berücksichtigen, dass am Donnerstag und Freitag in Japan feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, so dass hier auch Nachholbedarf nach oben bestand. Händler berichten daneben von kurstreibenden Hoffnungen auf starke Quartalsergebnisse der Unternehmen in der gerade begonnenen Berichtssaison. Auch der zum Dollar schwächere Yen stütze etwas, heißt es. An den chinesischen Börsen sind es Maßnahmen der Regulierer, die stark auf die Stimmung drücken. In Schanghai belasten laut Huaxi Securities jüngste Töne aus Regierungskreisen über eine weitere Regulierung des Immobiliensektors, die einen zu starken Anstieg der Immobilienpreise verhindern sollen. In Hongkong haben die Regulierer dagegen wieder einmal die Technologieriesen im Fokus, daneben aber auch Unternehmen aus dem Bildungssektor. Letzterem soll in seiner Gewinnerzielungsabsicht engere Fesseln angelegt werden. New Oriental Education knicken so um 54 Prozent ein, Koolearn Technology um rund 32 Prozent. Für Tencent Holdings geht es um 6,5 Prozent nach unten, nachdem der Technologiekonzern angewiesen wurde, exklusive Musiklizenzrechte zu beenden. Für die ebenfalls schwer gewichteten Alibaba geht es um fast 5 Prozent abwärts. Haidilao International sacken sogar um 18 Prozent ab, belastet von verfehlten Gewinnerwartungen im Geschäftsbericht der Restaurantkette.

US-NACHBÖRSE

Wheels Up Experience legten um 1,3 Prozent zu. Hintergrund war ein 6,3-prozentiger Anteilserwerb durch Unternehmenschef Kenneth H. Dichter an dem Luftfahrtunternehmen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.061,62 +0,7% 238,27 +14,6%

S&P-500 4.411,81 +1,0% 44,33 +17,5%

Nasdaq-Comp. 14.836,99 +1,0% 152,39 +15,1%

Nasdaq-100 15.111,79 +1,1% 171,63 +17,3%

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 807 Mio 733 Mio

Gewinner 2.046 1.018

Verlierer 1.244 2.259

unverändert 148 183

Freundlich - Dow, S&P-500 und die Nasdaq-Indizes markierten neue Rekordstände - der Dow schloss erstmals oberhalb der Marke von 35.000 Punkten. Befeuert wurde die Kauflaune von der Berichtssaison, die nach dem Geschmack der Börsianer verlief. Zur Corona-Pandemie hieß es, dass die Regierungen in den USA und Europa wahrscheinlich keine Schließungen mehr verfügen dürften, die das Wachstum begrenzen. Teils schwächer als gedacht ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes belasteten kaum, zumal sie dennoch weiter klar auf Expansion hindeuten und zugleich Inflationssorgen etwas dämpften. Honeywell gaben um 1,5 Prozent nach, weil das Unternehmen in der Luft- und Raumfahrtsparte schwächer als erwartet abgeschnitten hatte. American Express (+1,3%) übertraf die Ergebnisprognosen hingegen. Intel (-5,3%) enttäuschte mit dem Ausblick und dem Hinweis über eine sich noch hinziehende globale Chipknappheit. Positiv wurden die Geschäftszahlen von Twitter (+3%) aufgenommen. Mit einem Kurssprung um 23,8 Prozent reagierte die Snap-Aktie auf eine Umsatzverdopplung. Dramatische Kurseinbrüche verzeichnete Aktien chinesischer Bildungskonzerne, weil die chinesische Regierung den gewinnorientierten Bildungssektor offenbar schärfer regulieren will.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,20 -0,9 0,21 8,1

5 Jahre 0,71 -2,1 0,73 35,3

7 Jahre 1,02 -1,3 1,04 37,4

10 Jahre 1,28 -0,1 1,28 36,0

30 Jahre 1,92 0,5 1,92 27,4

Am Rentenmarkt tat sich auf Tagessicht praktisch nichts.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1782 +0,1% 1,1774 1,1771 -3,5%

EUR/JPY 129,93 -0,2% 130,13 129,86 +3,0%

EUR/GBP 0,8567 +0,1% 0,8558 0,8564 -4,1%

GBP/USD 1,3753 -0,0% 1,3756 1,3743 +0,6%

USD/JPY 110,28 -0,2% 110,53 110,34 +6,8%

USD/CNY 6,4846 +0,0% 6,4814 6,4753 -0,7%

USD/CNH 6,4884 +0,2% 6,4750 6,4785 -0,2%

USD/HKD 7,7739 +0,0% 7,7700 7,7709 +0,3%

AUD/USD 0,7347 -0,2% 0,7364 0,7366 -4,6%

NZD/USD 0,6964 -0,1% 0,6973 0,6972 -3,1%

Bitcoin

BTC/USD 38.512,51 +11,3% 34.590,51 32.511,76 +32,6%

Der Dollar zeigte sich leicht befestigt, der Dollarindex gewann 0,1 Prozent. Das Euro-Dollar-Paar bewegte sich indes wenig. Damit blieb der Euro auf dem tieferen Niveau, das er am Vortag nach den taubenhaften Aussagen der EZB eingenommen hatte. Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag zeigt sich der Bitcoin mit einem Satz um über 10 Prozent auf ein Fünfwochenhoch. Als Kurstreiber machen Marktbeobachter positive Kommentare von bekannten Unternehmen bzw Unternehmern aus wie zunächst Teslas Elon Musk und dann Twitter-Chef Jack Dorsey und Cathie Wood von ARK Invest. Daneben soll es auch Aussagen geben, dass Amazon daran denke, den Bitcoin auf Sicht als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Auch für andere Kryptowährungen wie Ethereum und Dodgecoin geht es kräftig nach oben.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,28 72,07 -1,1% -0,79 +47,9%

Brent/ICE 73,39 74,10 -1,0% -0,71 +43,6%

Nach drei festen Tagen lief die Aufwärtsbewegung bei den Ölpreisen im US-Handel aus. "Händler sind sich unsicher, ob die jüngsten Beschlüsse der Gruppe Opec+ bullisch oder eher bärisch zu werten sind", sagte ein Analyst.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.808,72 1.802,23 +0,4% +6,49 -4,7%

Silber (Spot) 25,35 25,18 +0,7% +0,17 -3,9%

Platin (Spot) 1.066,45 1.062,55 +0,4% +3,90 -0,4%

Kupfer-Future 4,45 4,40 +1,2% +0,05 +26,2%

Der Goldpreis schwächelte und notierte wieder an der 1.800-Dollar-Marke. Auf Wochensicht verbilligte sich das Edelmetall um 0,7 Prozent - belastet vom Run der Anleger in risikoreichere Anlagen.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

INTERNATIONAL FLAVOURS & FRAGRANCES (IFF)

will nicht nur Fleischersatz herstellen. Es gibt auch Forschungsprojekte für pflanzenbasierten Fisch und veganen Käse, wie der deutsche Unternehmenschef Andreas Fibig sagte. Nasa beauftragt SpaceX für Mission zu Jupitermond Europa

SPACEX

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk mit einer Mission zum Jupitermond Europa beauftragt. Der Flug hatte ursprünglich an Bord einer SLS-Rakete der Nasa stattfinden sollen, deren Entwicklung jedoch zuletzt von Verzögerungen und Kostensteigerungen geprägt war.

TSMC

verstärkt seine Bemühungen, die Produktion über den Heimatstandort Taiwan hinaus zu diversifizieren, um der boomenden globalen Nachfrage nach Chips gerecht zu werden. Das Unternehmen zieht sowohl Japan als auch Deutschland für neue Halbleiterfabriken in Betracht, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

