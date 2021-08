Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die Demokraten im US-Senat haben am Montag den Ausgabenplan für ein billionenschweres Sozialpaket vorgelegt. Die Haushaltsentschließung sieht Sozialausgaben in Höhe von rund 3,5 Billionen Dollar (drei Billionen Euro) über zehn Jahre vor. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Bernie Sanders, sprach vom wichtigsten Gesetzesvorhaben "für Arbeitnehmer, ältere Menschen, Kranke und Arme seit FDR (Präsident Franklin Delano Roosevelt) und dem New Deal der 1930er Jahre".

Der Kongress nimmt damit ein weiteres der ehrgeizigen Projekte von US-Präsident Joe Biden in Angriff. Zuvor hatten die Demokraten bereits ein gewaltiges Infrastrukturpaket im Umfang von 1,2 Billionen Dollar auf den Weg gebracht. Am Dienstag wird der Senat voraussichtlich darüber abstimmen.

In der Haushaltsentschließung der Demokraten werden nur die Grundzüge des Sozialpakets vorgestellt. Vorgesehen sind demnach unter anderem eine Übernahme der Studiengebühren an öffentlichen Universitäten während zwei Jahren und Investitionen in zusätzliche Infrastrukturprojekte. Außerdem sollen "Millionen Arbeitsmigranten" einen Aufenthaltsstatus erhalten.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Produktivität ex Agrar 2Q (1. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +3,2% gg Vq

1. Quartal: +5,4% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +0,8% gg Vq

1. Quartal: +1,7% gg Vq

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.420,75 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.111,75 -0,1%

Nikkei-225 27.862,34 +0,2%

Hang-Seng-Index 26.407,05 +0,5%

Kospi 3.227,40 -1,0%

Shanghai-Composite 3.497,40 +0,1%

S&P/ASX 200 7.553,60 +0,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend behauptet - Die Indizes sind gedeckelt wegen der Sorge vor der sich weiter ausbreitenden Deltavariante des Coronavirus. Im Blick stehen auch Aussagen des Atlanta-Fed-Präsidenten Raphael Bostic, der sich dafür aussprach, die Fed möge ihre Anleihekäufe rascher vermindern als in früheren Phasen.In Japan, wo am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, legt der Nikkei-225 um 0,1 Prozent zu auf 27.853 Punkte. Angetrieben wird das Indexplus von Gewinnen bei Pharma- und Finanzwerten. In Schanghai tendiert der Markt leicht im Minus - belastet vom anhaltenden regulatorischen Gegenwind aus Peking, daneben auch von der möglichen Reduzierung der Stimulusmaßnahmen und der Corona-Pandemie. In Hongkong zeigen sich die Aktien von den kräftigen Verlusten der Vorwoche etwas erholt. Die Aktien der Technologiegiganten Meituan und Tencent führen die Gewinner an mit Aufschlägen von 4,6 bzw 3,6 Prozent. In Südkorea wird der Leitindex von Internet- und Transportwerten nach unten gezogen.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von Planet Fitness ist trotz starker Zahlen am Dienstag nachbörslich unter Druck geraten. Der Betreiber von Fitnessstudios ist im zweiten Quartal nach einem Verlust im Vorjahr in die Gewinnzone vorgestoßen. Der Umsatz hat sich mehr als verdoppelt. Zudem informierte das Unternehmen über die Vereinbarung mit einer mexikanischen Gesellschaft mit dem Ziel einer rascheren Expansion in dem Land. Die Aktie verbilligte sich um 3 Prozent auf 72 Dollar. Dagegen rückten AMC Entertainment um 5,3 Prozent vor auf 35,60 Dollar. Der Kinobetreiber hat seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal verdreifacht, weil die Kinogänger inmitten der Impfkampagne und schwindender pandemiebedingter Restriktionen zurück in die Filmtheater gingen. Allerdings schrieb das Unternehmen noch immer einen Verlust von 0,78 Dollar je Aktie; im Vorjahr lag dieser jedoch deutlich höher bei 5,38 Dollar. Der Kochboxenhersteller Blue Apron will die steigenden Transportkosten an die Kunden weitergeben. Künftig soll jeder Auftrag mit einer Gebühr von 9,99 Dollar belastet werden. Die Aktie verlor 0,7 Prozent auf 4,50 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.101,85 -0,3% -106,66 +14,7%

S&P-500 4.432,35 -0,1% -4,17 +18,0%

Nasdaq-Comp. 14.860,18 +0,2% 24,42 +15,3%

Nasdaq-100 15.133,11 +0,2% 23,75 +17,4%

Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 736,8 Mio 753,6 Mio

Gewinner 1.251 1.970

Verlierer 2.038 1.316

Unverändert 164 170

Uneinheitlich - Die Sorgen vor einer weiteren Pandemiewelle haben zu Wochenbeginn für eine leichte Belastung der Wall Street gesorgt. So hat Goldman Sachs wegen der sich ausbreitenden hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus die Wachstumsschätzung für China drastisch gesenkt. In der Folge knickten die Ölpreise ein. Dazu kamen noch Inflationssorgen, die durch den besser als erwarteten US-Arbeitsmarktbericht neue Nahrung erhalten haben. Biontech (+15%) überzeugte mit den Zahlen zum zweiten Quartal. Moderna legten um 17,1 Prozent zu, nachdem Australien die vorläufige Zulassung für den Covid-19-Impfstoff des Unternehmens für Erwachsene erteilt hat. Mit den fallenden Ölpreisen stand der Energie-Sektor unter Druck, der im S&P-500 um 1,5 Prozent fiel. Bei den Ölwerten reduzierten sich Chevron um 1,7 Prozent und Exxon Mobil gaben um 1,1 Prozent nach.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,21 0,4 0,21 9,5

5 Jahre 0,80 3,2 0,76 43,6

7 Jahre 1,10 2,9 1,07 45,3

10 Jahre 1,32 1,5 1,30 39,9

30 Jahre 1,97 2,0 1,95 31,9

Am Anleihemarkt bauten die US-Renditen nach ihrem kräftigen Anstieg vom Freitag die Gewinne weiter aus. Die Daten für Juni hatten einen Rekord bei offenen Stellen in den USA ausgewiesen, was auf einen starken Arbeitsmarkt hindeutet, trotz anhaltender Sorgen über die Ausbreitung der Delta-Variante. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöhte sich um 1,5 Basispunkte auf 1,32 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1738 -0,0% 1,1738 1,1764 -3,9%

EUR/JPY 129,49 -0,0% 129,50 129,54 +2,7%

EUR/GBP 0,8478 +0,1% 0,8473 0,8477 -5,1%

GBP/USD 1,3845 -0,1% 1,3854 1,3879 +1,2%

USD/JPY 110,32 -0,0% 110,33 110,12 +6,9%

USD/KRW 1150,31 +0,3% 1147,07 1143,36 +6,0%

USD/CNY 6,4816 -0,1% 6,4863 6,4765 -0,7%

USD/CNH 6,4848 -0,0% 6,4854 6,4764 -0,3%

USD/HKD 7,7836 +0,0% 7,7835 7,7829 +0,4%

AUD/USD 0,7323 -0,1% 0,7330 0,7356 -4,9%

NZD/USD 0,6972 -0,3% 0,6992 0,7019 -3,0%

Bitcoin

BTC/USD 45.532,26 -0,4% 45.721,51 43.431,26 +56,7%

Der Dollar baute seine Gewinne vom Feitag, in Reaktion auf die Job-Daten, weiter aus. Der Dollar-Index erhöhte sich um weitere 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,93 66,48 +0,7% 0,45 +38,9%

Brent/ICE 69,33 69,04 +0,4% 0,29 +36,1%

Zweifel am chinesischen Wachstum schickten die Ölpreise zu Wochenbeginn auf Talfahrt. Sie markierten den niedrigsten Stand seit Ende Mai. Dazu kam noch die Sorge vor einer sinkenden Nachfrage im Zuge einer neuer Pandemie-Welle. Und auch der weiter feste Dollar belastete.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.735,87 1.729,75 +0,4% +6,12 -8,5%

Silber (Spot) 23,63 23,45 +0,7% +0,18 -10,5%

Platin (Spot) 991,38 982,00 +1,0% +9,38 -7,4%

Kupfer-Future 4,31 4,29 +0,5% +0,02 +22,2%

Der Goldpreis fiel auf den tiefsten Stand seit März. Die starken US-Arbeitsmarktdaten lassen Marktteilnehmer befürchten, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik schon früher als bislang erwartet straffen könnte. Im Fall steigender Zinsen verlöre das zinslos gehaltene Gold an Attraktivität. Marktteilnehmer verwiesen überdies auf die Börsenfeiertage in Japan und Singapur am Montag. Der dadurch stark ausgedünnte Handel habe die Bewegung des Goldpreises verstärkt.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

LEISTUNGSBILANZ JAPAN

Juni nsb Überschuss 905,1 Mrd JPY; +510,3% gg Vj

Juni nsb Überschuss 905,1 Mrd JPY (PROG: Überschuss 795,5 Mrd JPY)

KONJUNKTUR PHILIPPINEN

BIP 2Q -1,3% gg Vorquartal

BIP 2Q +11,8% gg Vorjahr (PROG +10,9%)

