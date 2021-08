Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die billionenschweren Investitionsvorhaben von US-Präsident Joe Biden haben im Kongress eine wichtige parlamentarische Hürde genommen. Im Repräsentantenhaus stimmte am Dienstag eine Mehrheit der Abgeordneten für eine Kompromisslösung im Zusammenhang mit Bidens geplanten Programmen zur Modernisierung des Sozialsystems und der Infrastruktur. Die beiden Gesetzespakete haben einen Gesamtumfang von rund 4,7 Billionen US-Dollar (rund 4 Billionen Euro).

Die Investitionsvorhaben des Präsidenten umfassen ein Infrastrukturpaket mit einem Umfang von 1,2 Billionen Dollar und eine umfassende Sozialreform mit einem Volumen von 3,5 Billionen Dollar.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q, San Francisco

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter

Juli PROGNOSE: -0,5% gg Vm

revidiert: +0,9% gg Vm

vorläufig: +0,8% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.481,25 -0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.360,50 +0,0%

Nikkei-225 27.729,34 -0,0%

Hang-Seng-Index 25.664,86 -0,2%

Kospi 3.144,57 +0,2%

Shanghai-Composite 3.530,30 +0,5%

S&P/ASX 200 7.515,10 +0,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Zur Wochenmitte pendeln die Börsen in Ostasien und Australien mehr oder weniger um die Schlusskurse des Vortags. An den vergangenen beiden Tagen hatten die Aktienmärkte der Region eine Gegenbewegung auf den jüngsten Ausverkauf erlebt. Inzwischen seien die Anleger wieder bei einer neutralen Positionierung angelangt, heißt es von Marktbeobachtern. Überdies rückt das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole näher. Auch das sei ein Grund, warum Investoren zurückhaltender agierten. Das Treffen beginnt am Donnerstag, am Freitag wird dort Fed-Chef Jerome Powell sprechen. Beobachter hoffen, dass er Hinweise darauf gibt, wann und in welchem Tempo die US-Notenbank damit beginnen wird, ihre monatlichen Anleihekäufe zurückzufahren. Unter den Einzelwerten gewinnen in Tokio Nippon Steel 1,7 Prozent und JFE 3,4 Prozent. Japanische Medien haben berichtet, dass Toyota Motor (+2,7%) Stahlherstellern höhere Preise zahlen wolle. Stahlaktien sind auch im südkoreanischen Seoul gesucht. Posco verbessern sich um 2,8 Prozent und Hyundai Steel um 1,6 Prozent. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics gibt anfängliche Gewinne ab und liegt nun 0,7 Prozent im Minus. Zunächst hatte der Kurs von der Mitteilung profitiert, dass die Muttergesellschaft des Unternehmens bis zum übernächsten Jahr 240 Billionen Won (etwa 17,5 Milliarden Euro) in Technologie-Branchen investieren wolle. Nach Zahlenvorlage büßen Afterpay in Sydney 0,9 Prozent ein. Das australische Fintech-Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2020/21 einen Gewinnrückgang verzeichnet.

US-NACHBÖRSE

Nordstrom (-8%) hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet und den Ausblick angehoben. Den Kursverlust erklärten Beobachter mit den starken Zahlen, die Wettbewerber Macy's kürzlich vorgelegt hat. Diese dürften die Erwartungen an die Branche zu hoch geschraubt haben. Auch Urban Outfitters (-5%) hat Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal kräftig gesteigert und dabei die Erwartungen von Analysten übertroffen. Hier dürften Anleger Gewinne mitgenommen haben, denn seit Jahresbeginn liegt die Aktie gut 50 Prozent im Plus. Auf Sicht eines Jahres hat sie sich mehr als verdoppelt. Intuit (+1,8%) überzeugte mit einem überraschend starken Ergebnis im Geschäftsjahr 2020/21. Der Anbieter von Steuer- und Buchhaltungssoftware erweiterte überdies sein Aktienrückkaufprogramm und erhöhte die Dividende. Gut kamen auch die Zahlen des auf Eigenheime spezialisierten Bauunternehmens Toll Brothers (+1,8%) zum dritten Geschäftsquartal an. Das Unternehmen rechnet mit einer ungebrochen hohen Nachfrage im kommenden Jahr.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.366,26 +0,1% 30,55 +15,6%

S&P-500 4.486,23 +0,1% 6,70 +19,4%

Nasdaq-Comp. 15.019,80 +0,5% 77,15 +16,5%

Nasdaq-100 15.357,68 +0,3% 44,86 +19,2%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 782 Mio 763 Mio

Gewinner 2.240 2.281

Verlierer 1.084 1.062

Unverändert 154 162

Etwas fester - Die Nasdaq-Indizes und der S&P-500-Indexerreichten neue Rekordhochs. Zuversicht zogen die Akteure aus der Zweitquartalsbilanzsaison. Laut dem Datenauswerter Refinitiv steigerten die S&P-500-Unternehmen ihre Gewinne um fast 95 Prozent. Für Optimismus sorgte daneben, dass der Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech am Vortag die offizielle Zulassung in den USA erhalten hatte. Hinzu kamen positive Signale von den Verhandlungen im US-Senat über die Verabschiedung von billionenschweren Ausgabenprogrammen Präsident Bidens. Für Palo Alto Networks ging es um fast 19 Prozent nach oben. Das IT-Sicherheitsunternehmen hatte in seinem vierten Geschäftsquartal den Gewinn kräftig gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Crowdstrike Holdings (+8,1%) bekamen einen Schub davon, dass die Aktie des Informations- und Cybersicherheitsexperten am 26. August in den Nasdaq-100-Index aufrückt für Maxim Integrated (-2,1%). Best Buy profitierten mit einem Plus von 8,3 Prozent von der Anhebung des Ausblicks. Auffällig zeigten sich sogenannte Meme-Aktien, also Aktien, bei denen Privatanleger durch gemeinsame Spekulationen für massive Kursbewegungen sorgen. Gamestop schossen um rund 27 Prozent nach oben, AMC Entertainment um knapp 20 Prozent. Ebenfalls kräftige Kursgewinne verzeichnete das Papier der Handelsplattform Robinhood (+9,0%), die in der Vergangenheit eine Art Treff- und Ausgangspunkt von kurstreibenden Spekulationen von Privatanlegern war.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,23 0,8 0,22 10,9

5 Jahre 0,79 2,0 0,77 42,9

7 Jahre 1,08 3,3 1,04 42,6

10 Jahre 1,29 3,7 1,25 37,0

30 Jahre 1,91 4,0 1,87 26,1

Die übergeordnete Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage setzte sich fort, die Kurse gaben diesmal relativ deutlich nach, die Renditen stiegen also - im Zehnjahresbereich um fast 4 Basispunkte auf 1,29 Prozent. Thema am Markt war das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole mit der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag. Zuletzt dominierte wieder die Einschätzung, dass Powell noch nicht den Startschuss geben wird für ein Zurückfahren der Anleihekäufe (Tapering), nachdem jüngst wieder einige eher schwächere US-Konjunkturdaten veröffentlicht wurden und auch wegen der weiter grassierenden Pandemie.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1743 -0,1% 1,1758 1,1738 -3,9%

EUR/JPY 128,85 -0,0% 128,91 128,90 +2,2%

EUR/GBP 0,8557 -0,0% 0,8562 0,8552 -4,2%

GBP/USD 1,3723 -0,1% 1,3732 1,3723 +0,4%

USD/JPY 109,72 +0,1% 109,65 109,78 +6,3%

USD/KRW 1166,44 +0,2% 1164,12 1165,85 +7,4%

USD/CNY 6,4775 +0,1% 6,4714 6,4796 -0,8%

USD/CNH 6,4766 +0,1% 6,4696 6,4798 -0,4%

USD/HKD 7,7842 -0,1% 7,7882 7,7893 +0,4%

AUD/USD 0,7245 -0,2% 0,7258 0,7229 -5,9%

NZD/USD 0,6946 -0,1% 0,6953 0,6933 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 48.265,26 +0,1% 48.223,76 49.816,76 +66,1%

Nachdem die wieder gestiegene Risikobereitschaft an den Finanzmärkten den Dollar zum Wochenstart belastet hatte, zeigte er sich am Dienstag wenig verändert.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,21 67,54 -0,5% -0,33 +40,0%

Brent/ICE 70,76 71,05 -0,4% -0,29 +38,9%

Kräftig aufwärts um über 3 Prozent ging es am Dienstag mit den Ölpreisen. Neben der Hoffnung auf mehr Impferfolg und somit eine Eindämmung der Pandemie, was positive Impulse auf die Ölnachfrage haben könnte, verwiesen Marktteilnehmer auf einen größeren Ölförderausfall in Mexiko wegen eines Feuers. Daneben spekulierten einige auf günstige Vorratsdaten, deren Bekanntgabe nachbörslich und am Mittwoch auf dem Terminkalender standen.

Am Mittwoch im asiatisch dominierten Handel kommen die Preise wieder etwas zurück. Der Branchenverband API hatte am späten Dienstag eine geringere Abnahme der Rohöl- und Benzinbestände gemeldet als erwartet.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.795,51 1.802,85 -0,4% -7,35 -5,4%

Silber (Spot) 23,73 23,88 -0,6% -0,15 -10,1%

Platin (Spot) 1.003,05 1.015,90 -1,3% -12,85 -6,3%

Kupfer-Future 4,25 4,26 -0,2% -0,01 +20,5%

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

AFGHANISTAN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 25, 2021 01:37 ET (05:37 GMT)