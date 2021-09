Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im August verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,2 (Juli: 50,3) Punkte. Dies ist der niedrigste Stand seit anderthalb Jahren. "Der jüngste Anstieg der Covid-19-Fälle und die darauf folgenden Beschränkungen haben die Produktion beeinträchtigt, die Nachfrage gedämpft und zu größeren Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Rohstoffen geführt", erklärte Caixin. Der Subindex für neue Exportaufträge ging zum ersten Mal seit Februar zurück, wenn auch nur geringfügig. Die Exporte sind ein wichtiger Motor für Chinas wirtschaftliche Erholung nach den ersten Wellen der Pandemie im Jahr 2020. Der Subindex, der die Beschäftigung misst, fiel zum ersten Mal seit fünf Monaten in den kontraktiven Bereich, sagte Wang Zhe, Ökonom bei der Caixin Insight Group. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im August auf 50,1 (Vormonat: 50,4) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht August

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +600.000 Stellen

zuvor: +330.000 Stellen

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

Markit August (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 61,2

1. Veröff.: 61,2

zuvor: 63,4

16:00 Bauausgaben Juli

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August

PROGNOSE: 58,6

zuvor: 59,5

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der

staatlichen Energy Information Administration (EIA

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.535,25 +0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.628,00 +0,3%

Nikkei-225 28.399,34 +1,1%

Hang-Seng-Index 25.993,32 +0,4%

Kospi 3.206,03 +0,2%

Shanghai-Composite 3.555,93 +0,3%

S&P/ASX 200 7.517,30 -0,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich mit Aufschlägen zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte. Nachdem zunächst noch leicht negative US-Vorgaben belastet hatten, drehten die Indizes im Verlauf überwiegend ins Plus. So geht es für den Schanghai-Composite sowie den Hang-Seng-Index in Hongkong nach oben. Ähnlich wie schon am Vortag belasten hier schwache Konjunkturdaten nicht. In Hongkong stehen übergeordnet weiterhin die geplanten Regulierungen der chinesischen Regierung im Fokus, die zuletzt den Technologie-Sektor unter Druck gesetzt hatten. Ein Aufwärtstrend in Hongkong "könnte weitgehend davon abhängen, ob die Regulierungsbehörden die Märkte davon überzeugen können, dass ihre Maßnahmen weniger Auswirkungen auf das Wachstum inländischer Unternehmen haben werden als befürchtet", so IG. Bei den Technologiewerten setzt sich die Erholung zunächst fort. In Tokio stützt den Nikkei-225 ein schwächerer Yen. In Australien verliert der ASX/S&P-200 dagegen leicht. Teilnehmer verweisen auf uneinheitliche Konjunkturdaten. Während das australische Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal stärker gestiegen ist als erwartet, lag der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August nur noch knapp über der Expansionsschwelle. Dies weckt Sorgen in Bezug auf eine Verlangsamung der konjunkturellen Erholung, heißt es.

US-NACHBÖRSE

Für die Aktien von PVH ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag kräftig nach oben. Der Bekleidungskonzern schaffte im zweiten Quartal wieder den Sprung in die Gewinnzone. So legte der Umsatz des Unternehmens, zu dem unter anderem die Marken Calvin Klein und Tommy Hilfiger gehören, gegenüber dem Vorjahr um 46 Prozent auf 2,31 Milliarden US-Dollar zu. Dabei wurde ein Gewinn von 181,9 Millionen Dollar erzielt, nachdem im gleichen Zeitraum des Vorjahres noch ein Verlust von 51,4 Millionen Dollar zu Buche gestanden hatte. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 2,72 Dollar die Erwartungen der Analysten klar, die dem Unternehmen nur 1,20 Dollar zugetraut hatten. Für die Aktie ging es um 8,1 Prozent auf 113,30 Dollar nach oben. Die Papiere von Ambarella verzeichneten ein Plus von 6,5 Prozent auf 110,33 Dollar. Das Halbleiter-Unternehmen konnte den Verlust im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr halbieren. Zwar sind die Kosten weiter gestiegen, doch verbesserte sich der Umsatz deutlich. Für die Crowdstrike-Aktie ging es um 4,6 Prozent auf 268,10 Dollar abwärts, obwohl das Unternehmen für Cybersicherheitstechnologie mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.360,73 -0,1% -39,11 +15,5%

S&P-500 4.522,68 -0,1% -6,11 +20,4%

Nasdaq-Comp. 15.259,24 -0,0% -6,66 +18,4%

Nasdaq-100 15.582,51 -0,1% -22,58 +20,9%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,23 Mrd 703 Mio

Gewinner 1.837 1.411

Verlierer 1.466 1.871

Unverändert 164 163

Knapp behauptet - Im Handelwar von einer leichten Konsolidierung auf dem Rekordniveau die Rede. Anlass zur Vorsicht boten neue Konjunkturdaten. Sowohl der Chicago-Einkaufsmanagerindex als auch das Verbrauchervertrauen, jeweils für August, fielen schwächer aus als erwartet. Zoom brachen um 16,7 Prozent ein. Der Anbieter von Lösungen für Videokonferenzen hatte mit Vorlage neuer Geschäftszahlen einen eher pessimistischen Ausblick gegeben. Johnson & Johnson (-0,3%) litten kaum darunter, dass sich ein HIV-Impfstoff in einer klinischen Studie als wirkungslos erwies.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,20 -0,4 0,20 8,2

5 Jahre 0,78 0,5 0,77 41,5

7 Jahre 1,08 2,0 1,06 43,3

10 Jahre 1,30 2,5 1,28 38,6

30 Jahre 1,93 3,2 1,90 28,2

Staatsanleihen, die am Montag regen Zulauf verzeichnet hatten, waren am Dienstag nicht gefargt. Die Anleger hätten sich auch im Hibnblick auf den Arbeitsmarktbericht am Freitag zurückgehalten, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1799 -0,1% 1,1809 1,1825 -3,4%

EUR/JPY 130,06 +0,1% 129,91 129,89 +3,2%

EUR/GBP 0,8587 +0,0% 0,8586 0,8575 -3,9%

GBP/USD 1,3739 -0,1% 1,3757 1,3790 +0,5%

USD/JPY 110,23 +0,2% 110,01 109,84 +6,8%

USD/KRW 1157,21 -0,2% 1159,51 1157,22 +6,6%

USD/CNY 6,4630 +0,0% 6,4607 6,4601 -1,0%

USD/CNH 6,4583 +0,1% 6,4540 6,4566 -0,7%

USD/HKD 7,7769 -0,0% 7,7777 7,7813 +0,3%

AUD/USD 0,7317 +0,1% 0,7312 0,7335 -5,0%

NZD/USD 0,7045 -0,0% 0,7046 0,7061 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 47.483,76 +1,1% 46.967,26 47.438,76 +63,5%

Der Euro gab zwischenzeitliche Tagesgewinne wieder ab und tendierte unter dem Strich gut behauptet. Der Dollar erfuhr im Tagesverlauf Unterstützung durch wieder höhere US-Marktzinsen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,00 68,50 +0,7% 0,50 +43,7%

Brent/ICE 72,13 71,63 +0,7% 0,50 +41,7%

Leichter - Marktteilnehmer begründeten die Abgaben mit der nachlassenden Stärke des Hurrikans Ida. Die Ölindustrie im Bundesstaat Louisiana könnte schon in Kürze den Betrieb wieder aufnehmen, hieß es. Die Opec-Konferenz am Mittwoch dürfte dagegen eher zu einem "Non-Event"; die Mehrzahl der Analysten erwarte, dass die Opec die Fördermenge wie geplant erhöhen werde. Im asiatischen Handel am Mittwoch legen die Preise wieder zu, nachdem ein US-Branchenverband einen neuerlichen Rückgang der US-Ölvorräte in der Vorwoche gemeldet hat.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.814,66 1.813,58 +0,1% +1,09 -4,4%

Silber (Spot) 23,83 23,93 -0,4% -0,09 -9,7%

Platin (Spot) 1.011,00 1.015,95 -0,5% -4,95 -5,6%

Kupfer-Future 4,29 4,36 -1,6% -0,07 +21,6%

Der Goldpreis zeigte sich nach einem volatilen Auf und Ab knapp im Plus, leicht gestützt von den enttäuschenden Konjunkturdaten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Das australische BIP ist im zweiten Quartal im Jahresvergleich mit 9,6 Prozent stärker gestiegen als mit 9,6 Prozent geschätzt.

ÖLVORRÄTE USA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 01, 2021 01:55 ET (05:55 GMT)