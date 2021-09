Indizes in diesem Artikel KOSPI 3.207,0

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, sagte am Mittwoch, dass die Beendigung des Schutzes vor Zwangsräumungen und die zu langsame Einführung von Hilfen für Mieter, die ihren Vermietern Geld schulden, Probleme für die wirtschaftliche Erholung schaffen könnten. "Das Räumungsmoratorium war bisher sehr hilfreich, um zu verhindern, dass Menschen mitten in einer Pandemie aus ihren Häusern vertrieben werden", sagte Bostic in einem virtuellen Auftritt und bezog sich dabei auf ein kürzlich beendetes Räumungsverbot, das finanziell in Not geratene Mieter schützte. Die staatliche Hilfe für diese Mieter sei nicht ausreichend eingesetzt worden, und das müsse sich ändern, um ihnen und der Wirtschaft zu helfen, die sich von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu erholen versuche, sagte Bostic. Eine Welle von Zwangsräumungen "wird alle Probleme, die wir jetzt haben, noch verschärfen, und ich habe Bedenken", weil dies "diese Covid-Pandemie-Krise verlängern und uns bei der Erholung in eine viel prekärere Lage bringen könnte".

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 345.000

zuvor: 353.000

14:30 Produktivität ex Agrar 2Q (2. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +2,4% gg Vq

1. Veröff.: +2,3% gg Vq

1. Quartal: +4,3% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +0,9% gg Vq

1. Veröff.: +1,0% gg Vq

1. Quartal: -2,8% gg Vq

14:30 Handelsbilanz Juli

PROGNOSE: -70,90 Mrd USD

zuvor: -75,75 Mrd USD

16:00 Auftragseingang Industrie Juli

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +1,5% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.521,25 0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.615,75 +0,0%

Nikkei-225 28.510,93 +0,2%

Hang-Seng-Index 26.025,78 -0,0%

Kospi 3.179,52 -0,9%

Shanghai-Composite 3.585,07 +0,5%

S&P/ASX 200 7.475,90 -0,7%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Keine einheitliche Tendenz zeigt sich am Donnerstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien. Während sich in Schanghai und Hongkong die Aufwärtstendenz der vergangenen Tage fortsetzt, geht es in Soul für den Kospi deutlicher nach unten. Hier belasten stärker als erwartet gestiegene Inflationsdaten für August. Die Verbraucherpreise legten zum Vorjahr um 2,6 Prozent zu, während Ökonomen lediglich 2,3 Prozent erwartet hatten. Die Daten könnten eine weitere Zinserhöhung der Bank of Korea im November rechtfertigen, heißt es von Barclays. In Schanghai stütze die Erwartung, dass China die monetäre und fiskalische Unterstützung weiter erhöhen könnte, so KGI Securities. Peking hatte mitgeteilt, in diesem Jahr 300 Milliarden Yuan auszugeben, um angeschlagene Kleinunternehmen zu unterstützen und das Wirtschaftswachstum in einem angemessenen Rahmen zu halten. In Hongkong setzt sich die Erholung der Technologiewerte fort, nachdem zuletzt erneut schärfere Regulierungsmaßnahmen Pekings für Abwärtsdruck gesorgt hatten. Zudem hatte der technologielastige Nasdaq-Composite in den USA am Vortag erneut ein Rekordhoch markiert. Auch in Tokio schieben Gewinne im Technologiesektor den Nikkei-225 nach oben.

US-NACHBÖRSE

Das Softwareunternehmen Asana steigerte im zweiten Quartal den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 72 Prozent auf 89,5 Millionen Dollar und übertraf die Erwartungen der Analysten von 82,3 Millionen. Der Verlust weitete sich allerdings auf 68,4 von 41,1 Millionen Dollar aus. Das bereinigte Minus lag bei 23 US-Cent je Aktie, während die Analysten 26 Cent erwartet hatten. Für die Aktie ging es um 1,2 Prozent nach oben. Nutanix stiegen um 4,2 Prozent. Für das vierte Quartal meldete das auf Datacenter-Lösungen spezialisierte Unternehmen einen Umsatzanstieg auf 390,7 Millionen Dollar, während die Analysten lediglich 362,9 Millionen Dollar erwartet hatten. Allerdings weitete sich der Verlust aus. Der bereinigte Verlust fiel aber deutlich besser als erwartet aus. Dagegen verlor die Aktie des Waffenherstellers Smith & Wesson 4,1 Prozent, trotz Steigerungen bei Gewinn und Umsatz. Im regulären Handel zuvor hatte der Kurs bereits um 3,1 Prozent zugelegt, seit Jahresbeginn liegt er 40 Prozent im Plus.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.312,53 -0,1% -48,20 +15,4%

S&P-500 4.524,09 +0,0% 1,41 +20,5%

Nasdaq-Comp. 15.309,38 +0,3% 50,15 +18,8%

Nasdaq-100 15.611,57 +0,2% 29,05 +21,1%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 831 Mio 1,23 Mrd

Gewinner 2.054 1.837

Verlierer 1.260 1.466

Unverändert 151 164

Uneinheitlich - Während die Standardwerte im Dow nachgaben, waren vor allem die Corona-Profiteure aus dem Technologiebereich nach schwachen ADP-Arbeitsmarktdaten gesucht. Der Nasdaq-Composite erreichte ein neues Rekordhoch. PVH sprangen um 15 Prozent nach oben. Der Bekleidungskonzern hatte im zweiten Quartal wieder den Sprung in die Gewinnzone geschafft. Für die Ambarella-Aktie ging es sogar um 27,4 Prozent nach oben. Der Halbleiterentwickler konnte den Verlust im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr halbieren. Crowdstrike verloren dagegen 3,9 Prozent. Das Cybersicherheits-Unternehmen wies im zweiten Quartal einen höheren Verlust als im Vorjahr aus.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,21 0,4 0,20 9,0

5 Jahre 0,77 0,0 0,77 41,3

7 Jahre 1,08 -0,2 1,08 43,2

10 Jahre 1,30 -0,6 1,31 38,3

30 Jahre 1,92 -1,7 1,93 26,7

Am Anleihemarkt tat sich wenig, die Zehnjahresrenditen sank leicht auf 1,30 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:27 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1840 +0,0% 1,1839 1,1802 -3,1%

EUR/JPY 130,22 -0,0% 130,25 130,17 +3,3%

EUR/GBP 0,8594 -0,0% 0,8597 0,8579 -3,8%

GBP/USD 1,3777 +0,0% 1,3771 1,3757 +0,7%

USD/JPY 109,99 -0,0% 110,02 110,28 +6,5%

USD/KRW 1160,74 +0,4% 1156,60 1158,12 +6,9%

USD/CNY 6,4617 +0,0% 6,4600 6,4647 -1,0%

USD/CNH 6,4560 +0,1% 6,4519 6,4592 -0,7%

USD/HKD 7,7766 -0,0% 7,7769 7,7758 +0,3%

AUD/USD 0,7374 +0,1% 0,7367 0,7340 -4,3%

NZD/USD 0,7071 +0,0% 0,7068 0,7060 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 49.572,26 +2,3% 48.439,51 47.323,26 +70,6%

Der Dollar, der bereits zuvor leichte Schwäche zeigte, gab nach dem unter Erwarten gebliebenen ADP-Arbeitsmarktbericht weiter nach. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent, der Euro stieg wieder deutlicher über 1,18 auf zuletzt 1,1840 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,32 68,59 -0,4% -0,27 +42,3%

Brent/ICE 71,38 71,59 -0,3% -0,21 +40,2%

Die Ölpreise gaben mit den ADP-Daten nach. Die Opec+ bestätigte derweil bei ihrer kurzen Online-Verhandlung erwartungsgemäß die schon angekündigte Strategie der monatlichen Produktionssteigerung um 400.000 Barrel pro Tag und sorgte somit für keinen Impuls. Derweil sanken die Rohölbestände in den USA in der abgelaufenen Woche stärker als erwartet. Auf dem aktuell bereits hohen Preisniveau reichte dies aber nicht, die Ölpreisenoch weiter zu treiben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.813,12 1.813,93 -0,0% -0,81 -4,5%

Silber (Spot) 24,15 24,18 -0,1% -0,02 -8,5%

Platin (Spot) 997,45 1.006,18 -0,9% -8,73 -6,8%

Kupfer-Future 4,28 4,26 +0,3% +0,01 +21,2%

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Der US-Impfstoffhersteller Moderna hat damit begonnen, bei der US-Arzneimittelbehörde (FDA) die Unterlagen für die Zulassung seines Vakzins für eine Corona-Auffrischungsimpfung einzureichen.

- Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat einen weiteren Coronavirusstamm, der Covid-19 verursacht, als "Variante von Interesse" eingestuft. Diese sei im Januar erstmals in Kolumbien nachgewiesen worden und werde genau daraufhin beobachtet, ob es Anzeichen für eine Resistenz gegen die bisher zugelassenen Impfstoffe gebe.

USA/UKRAINE

US-Präsident Joe Biden hat dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen eine enge Zusammenarbeit zugesichert. "Die USA sind der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine angesichts der russischen Aggression fest verpflichtet", sagte Biden. Washington unterstütze auch die "euro-atlantischen Ambitionen" der Regierung in Kiew.

TWITTER

