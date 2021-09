Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die japanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal dank hoher Ausgaben von Unternehmen stärker gewachsen als ursprünglich erwartet. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs auf annualisierter Basis um 1,9 Prozent. Im August wurde zunächst ein Plus von 1,3 Prozent veröffentlicht. Die Kapitalausgaben kletterten um 2,3 Prozent im Zeitraum April bis Juni. Hier war zunächst nur ein Plus von 1,7 Prozent berichtet worden. Ökonomen gehen davon aus, dass sich die Wachstumsdynamik der japanischen Wirtschaft im laufenden dritten Quartal abschwächen wird.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Nach US-Börsenschluss:

- US/Slack Technologies Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Termine angesetzt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.521,75 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.675,50 +0,0%

Nikkei-225 30.120,12 +0,7%

Hang-Seng-Index 26.330,85 -0,1%

Kospi 3.163,24 -0,8%

Shanghai-Composite 3.667,16 -0,3%

S&P/ASX 200 7.499,20 -0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - In Tokio treibt weiter die Hoffnung auf Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft unter einem im späteren Monatsverlauf noch zu findenden neuen Ministerpräsidenten, nachdem der wenig populäre Yoshihide Suga seinen Abgang nach nur einem Jahr im Amt angekündigt hat. Unterstützend wirkt, dass der Yen deutlicher nachgibt, was Teilnehmer aber mehr dem Dollar zuschreiben, der wiederum gestützt werde von am Vortag deutlicher gestiegenen Marktzinsen in den USA. Für Softbank Group geht es in Tokio nach dem 10-Prozent-Schub vom Vortag um weitere 6 Prozent nach oben. Hier treibt ein Aktientausch inklusive Einstieg bei der Deutschen Telekom weiter den Kurs. In Hongkong liegen Dongfeng Motor nach zwischenzeitlich etwas deutlicheren Aufschlägen nur noch 0,1 Prozent im Plus. Der Autobauer hat mitgeteilt, sich von rund 1,1 Prozent seiner Beteiligung an Stellantis zu trennen. Für Druck auf Aktien aus der Finanztechnologie in Südkorea sorgen Vorwürfe der Regulierer, dass auf einigen Plattformen der Schutz der Privatanleger nicht den Vorgaben entsprechen soll. Kakao und Naver verlieren darauf 9,7 bzw 7,7 Prozent an Wert. In Sydney kommt die Gewinnprognose von Macquarie (+4,9%) gut an.

US-NACHBÖRSE

Coupa Software reagierten mit einem Kursplus von knapp 6 Prozent auf die Vorlage der Quartalszahlen und vor allem den Ausblick für das dritte Quartal. Für Kursbewegungen auf Nasdaq.com sorgten daneben weitere Quartalsberichte weniger bekannter Unternehmen. Smartsheet gaben um 3,3 Prozent nach, Uipath büßten sogar über 7 Prozent ein, während Casey's General Stores gut behauptet umgingen. Ortho Clinical Diagnostics Holdings (-4,1%) litten darunter, dass das Beteiligungsunternehmen Carlyle Group 22 Millionen Ortho-Aktien auf den Markt wirft. Für Kursfantasie bei Citrix Systems (+5,8%) sorgte die Kreise-Nachricht, dass Elliott Management mit über 1 Milliarde Dollar bei dem Softwareunternehmen beteiligt sein soll und bei dem dortigen Management nun Druck mache, etwas gegen die maue Kursentwicklung der Aktie zu tun. Die Citrix-Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 20 Prozent im Minus.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.100,00 -0,8% -269,09 +14,7%

S&P-500 4.520,03 -0,3% -15,40 +20,3%

Nasdaq-Comp. 15.374,33 +0,1% 10,81 +19,3%

Nasdaq-100 15.675,76 +0,1% 22,91 +21,6%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 811,6 Mio 702,8 Mio

Gewinner 1.023 1.331

Verlierer 2.305 1.911

unverändert 135 188

Uneinheitlich - Nach dem langen Feiertagswochenende dominierten Gewinnmitnahmen. Anleger schienen ihre gelassene Reaktion auf die schwachen Arbeitsmarktdaten vom Freitag überdacht zu haben, hieß es. Der technologielastige Nasdaq-Composite hielt sich besser und markierte weitere Allzeithochs. Händler verwiesen darauf, dass Technologieunternehmen als Gewinner der Coronakrise gelten. Die Fed dürfte derweil trotz der schwachen Arbeitsmarktdaten allmählich mit der Normalisierung ihrer Geldpolitik beginnen. Boeing verloren 1,8 Prozent. Ryanair plant keine neuen Bestellungen mehr für das Modell 737 MAX. Ford (+0,6%) hat mit Doug Field einen früheren Apple- bzw. Tesla-Vorstand verpflichtet, um neue Technologien voranzubringen. BioMarin stürzten um 8,4 Prozent ab, nachdem die FDA eine klinische Studie gestoppt hatte. Aktien von US-Aluminiumherstellern reagierten wegen des Feiertags verspätet auf den Militärputsch in Guinea. Das Land ist ein wichtiger Lieferant von Bauxit. Century Aluminum, Kaiser Aluminum und Arconic rückten um bis zu 3,2 Prozent vor. AMC zogen um 8,7 Prozent an, die Kinokette sprach von einem Feiertagsgeschäft mit Besucherrekorden.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,21 0,8 0,20 9,5

5 Jahre 0,81 2,9 0,79 45,3

7 Jahre 1,14 4,0 1,10 49,0

10 Jahre 1,37 4,6 1,32 45,2

30 Jahre 1,99 4,4 1,94 34,1

Anleger spekulierten auf baldige geldpolitische Straffungen. Besonders am langen Ende der Zinskurve zogen die Renditen an, was Marktteilnehmer auch mit Inflationsängsten erklärten. Zudem könnte das Finanzministerium wegen der aktuell enorm hohen Corona-Ausgaben bis November an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gedrängt werden, warnten Analysten mit Blick auf die nahende Schuldenobergrenze. Dies trieb die Renditen stark nach oben. Rentennotierungen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:22 % YTD

EUR/USD 1,1836 -0,1% 1,1845 1,1874 -3,1%

EUR/JPY 130,67 +0,1% 130,60 130,49 +3,6%

EUR/GBP 0,8596 +0,1% 0,8591 0,8583 -3,8%

GBP/USD 1,3770 -0,1% 1,3788 1,3834 +0,7%

USD/JPY 110,40 +0,1% 110,28 109,91 +6,9%

USD/KRW 1.165,45 0,28 1.162,14 1.157,96 +7,3%

USD/CNY 6,4646 -0,0% 6,4666 6,4565 -1,0%

USD/CNH 6,4615 -0,0% 6,4624 6,4537 -0,6%

USD/HKD 7,7754 +0,0% 7,7745 7,7730 +0,3%

AUD/USD 0,7384 -0,1% 0,7388 0,7428 -4,1%

NZD/USD 0,7103 +0,0% 0,7100 0,7128 -1,1%

Bitcoin

BTC/USD 46.232,76 -0,6% 46.489,01 52.310,26 +59,1%

Der Dollarindex stieg um 0,6 Prozent, gestützt von den gestiegenen Marktzinsen. Anleger preisten baldige geldpolitische Straffungen ein. Der zuletzt schwache Beschäftigungsaufbau werde anziehen, weil Unterstützungsmaßnahmen für Arbeitslose ausliefen und damit für viele der Druck steige, sich einen Job zu besorgen, hieß es; zumal der Bedarf in der Wirftschaft vorhanden sei.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,70 68,35 +0,5% 0,35 +43,1%

Brent/ICE 71,97 71,69 +0,4% 0,28 +41,4%

Schwächer - Der feste Dollar lastete auf den Ölpreisen und auch, dass Saudi-Arabien die Preise für Lieferungen nach Asien ab Oktober gesenkt hat. Händler sprachen von offenkundigen Absatzproblemen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.797,28 1.794,40 +0,2% +2,88 -5,3%

Silber (Spot) 24,35 24,33 +0,1% +0,03 -7,7%

Platin (Spot) 1.007,80 1.003,05 +0,5% +4,75 -5,9%

Kupfer-Future 4,29 4,28 +0,3% +0,01 +21,7%

Beim Gold wurden nach dem Anstieg vom Freitag Gewinne mitgenommen. Beobachter verwiesen zudem aber vorallem auf die gestiegenen Marktzinsen, die das Interesse an dem zinslos gehaltenen Edelmetall dämpften. Auch der feste Dollar belastete.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

HONGKONG

In Hongkong sind erneut vier prominente Demokratie-Aktivisten festgenommen worden. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachtete am Mittwoch, wie Sicherheitspolizisten in der chinesischen Sonderverwaltungszone die bekannte Anwältin und Vizevorsitzende der Hongkonger Allianz, Chow Hang-tun, in Handschellen abführten. Zuvor waren bereits drei Mitstreiter Chows festgenommen worden.

MEXIKO

Ein Erdbeben der Stärke 6,9 hat am Dienstag weite Teile Mexikos erschüttert.

BLACKROCK

Blackrock hat rund 1 Milliarde Dollar für den ersten Investmentfonds erlöst, der ausschließlich von einem ausländischen Unternehmen betrieben und an chinesische Privatkunden verkauft werden darf. Der Blackrock China New Horizon Mixed Securities Investment Fund erhielt den Angaben zufolge während eines fünftägigen Vermarktungszeitraums in der vergangenen Woche mehr als 111.000 Aufträge von Einzelanlegern aus dem Land.

DONGFENG MOTOR

hat seine Beteiligung an Stellantis leicht reduziert auf noch 4,5 Prozent. Die Platzierung von 1,15 Prozent oder 36,06 Millionen Stellantis-Aktien fand zum Kurs von 16,65 Euro statt.

FORD

hat mit Doug Field einen früheren Apple-Vorstand verpflichtet. Field war zuvor auch Entwicklungschef von Tesla gewesen und hatte dort die Entwicklung des Model 3 verantwortet.

PAYPAL

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 08, 2021 01:58 ET (05:58 GMT)