Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

US-Präsident Joe Biden will nach Angaben aus dem Weißen Haus verhindern, dass der "Wettbewerb" mit China sich in einen "Konflikt" verwandelt. Das habe der Staatschef in einem Telefongespräch seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping mitgeteilt, sagte ein US-Regierungsvertreter. Aus Peking hieß es, das Gespräch sei "offen und tiefgehend" gewesen, allerdings habe die China-Politik der USA bereits zu "ernsthaften Schwierigkeiten" geführt. Das Telefonat war der erste direkte Kontakt der beiden Staatchefs seit sieben Monaten. Im Februar, kurz nachdem Biden das Präsidentenamt von seinem Vorgänger Donald Trump übernommen hatte, hatte er zwei Stunden lang mit Xi telefoniert. Nach Angaben staatlicher Medien aus China wies Xi im Gespräch mit Biden auf die Bedeutung konstruktiver Beziehungen zwischen den beiden Ländern für "das Schicksal der Welt" hin. "Und dies ist eine Jahrhundertfrage, die beide Länder beantworten müssen", fügte Xi demnach hinzu.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

15:00 US/Qell Acquisition Corp, ao HV zur Zusammenlegung des bereits börsennotierten Spac mit dem deutschen Flugtaxi-Hersteller Lilium

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erzeugerpreise August

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +1,0% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,0% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.503,25 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.588,75 +0,2%

Nikkei-225 30.306,07 +1,0%

Hang-Seng-Index 26.160,81 +1,7%

Kospi 3.124,82 +0,3%

Shanghai-Composite 3.714,07 +0,6%

S&P/ASX 200 7.410,10 +0,6%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - In Tokio werden wieder Stimulihoffnungen gespielt mit Blick auf die laufende Suche der Regierungspartei LDP nach einem neuen Vorsitzenden und damit dem kommenden Ministerpräsidenten. Auch der Hongkonger Markt erholt sich krädtig von seinem am Donnerstag noch etwas stärker ausgefallenen Rücksetzer. Erholt zeigen sich in Hongkong auch die am Vortag noch stark unter Druck stehenden Aktien von Internetunternehmen wie Netease (+2,3%), Bilibili (+2,4%) oder Tencent (+1,7%). Hintergrund sind laut KGI Securities Medienberichte, wonach Peking die Zulassung neuer Online-Spiele im Zuge der Maßnahmen gegen Spielsucht nur verlangsamen, nicht aber komplett aussetzen will. In Seoul können sich die an den Vortagen stark gebeutelten Aktien der beiden Fintech-Unternehmen Kakao (+2,0%) und Naver (+3,3%) etwas erholen. Auch dort hatten schärfere Vorgaben der Regulierer für Verstimmung gesorgt.

US-NACHBÖRSE

Trotz einer Ausweitung des Verlusts im Vergleich zum Vorjahr ging es für Zscaler um 2,3 Prozent nach oben. Allerdings schrieb das Cloud-IT-Unternehmen auf bereinigter Basis schwarze Zahlen und übertraf mit diesen auch die Erwartungen, während zugleich der Umsatz deutlich zulegte. Ein Kursfeuerwerk gab es bei Affirm Holdings (+20,7%). Das Finanztechnologieunternehmen übertraf mit der Umsatzsteigerung auf 261,8 von 153,3 Millionen Dollar die Erwartung von 224,4 Millionen deutlich und mehr als verdoppelte zudem die Zahl der Kunden auf 7,1 Millionen. Das Hard- und Softwareunternehmen Verint (+1,1%) litt unter höheren Kosten und wies einen etwas niedrigeren Nettogewinn als noch vor Jahresfrist aus. Zugleich äußerte sich das Unternehmen für das laufende Quartal und auch 2022 zuversichtlich. Für Dave & Buster's Entertainment ging es um 6,5 Prozent nach oben. Das Restaurant- und Unterhaltungsunternehmen schlug in seinem zweiten Quartal die Erwartungen des Marktes und sprach von einem anhaltenden Erholungstrend. Bei Sumo Logic (-5,6%) entwickelten sich Gewinn und Umsatz besser entwickelt als im Konsens erwartet. Das Softwareunternehmen schrieb dabei aber gleichwohl noch einen Verlust von 32 Millionen Dollar. Avid Technology legten um 1,9 Prozent zu. Der Board des Herstellers von Soft-und Hardware für die Medienbranche hatte einem Aktienrückkaufprogramm zugestimmt. Take-Two Interactive (-2,4%) litten darunter, dass das Unternehmen die Veröffentlichung der neuesten Versionen des Videospiels "Grand Theft Auto" sowohl für die Sony- wie die Microsoft-Spielkonsole verschieben muss.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.879,38 -0,4% -151,69 +14,0%

S&P-500 4.493,29 -0,5% -20,78 +19,6%

Nasdaq-Comp. 15.248,25 -0,3% -38,38 +18,3%

Nasdaq-100 15.561,05 -0,4% -59,80 +20,7%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 789,4 Mio 809,5 Mio

Gewinner 1.620 1.279

Verlierer 1.654 2.038

unverändert 160 112

Etwas leichter - Für Verunsicherung sorgte die Ungewissheit darüber, wann US-Notenbank und EZB damit beginnen werden, ihre geldpolitischen Stimuli zurückzufahren, nachdem die als sehr taubenhaft geltende EZB zumindest eine Verlangsamung der Anleihekäufe angekündigt hatte. Positive Arbeitsmarktdaten und neue Impfmaßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie hatten die US-Börsen zunächst im Plus gehalten. Die positiven Daten riefen Anlegern aber auch in Erinnerung, dass geldpolitische Straffungen in den USA noch im laufenden Jahr kommen könnten. Der Pharmasektor zeigte sich mit Abschlägen von 1,7 Prozent. US-Präsident Biden will die Medikamentenpreise senken. Moderna zogen dagegen um 7,8 Prozent an. Der Pharmakonzern entwickelt eine kombinierte Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 und Grippe. Lululemon verteuerten sich um 10,5 Prozent, nachdem der Anbieter von Sportbekleidung die Erwartungen deutlich übertroffen hatte. Boston Beer verbilligten sich um 3,7 Prozent, nachdem der Brauereikonzern seine Prognose kassiert hatte.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,20 -1,2 0,22 8,7

5 Jahre 0,78 -2,7 0,81 42,3

7 Jahre 1,08 -3,9 1,11 42,7

10 Jahre 1,30 -4,5 1,34 38,1

30 Jahre 1,89 -6,8 1,96 24,3

Am Anleihemarkt ging die jüngste Berg- und Talfahrt in der schon länger geltenden Spanne weiter. Diesmal waren Anleihen wieder gesucht, wobei auch die Aussage der EZB eine Rolle gespielt haben dürfte, dass die angekündigte Verlangsamung der Anleihekäufe nicht der Beginn des Taperings sei.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:23 % YTD

EUR/USD 1,1830 +0,0% 1,1825 1,1822 -3,1%

EUR/JPY 129,98 +0,2% 129,77 130,05 +3,1%

EUR/GBP 0,8545 -0,0% 0,8545 0,8580 -4,3%

GBP/USD 1,3845 +0,1% 1,3838 1,3779 +1,2%

USD/JPY 109,87 +0,1% 109,74 110,00 +6,4%

USD/KRW 1.167,88 -0,2% 1.169,83 1.169,89 +7,6%

USD/CNY 6,4461 -0,1% 6,4554 6,4608 -1,2%

USD/CNH 6,4386 -0,2% 6,4497 6,4594 -1,0%

USD/HKD 7,7758 -0,0% 7,7775 7,7780 +0,3%

AUD/USD 0,7382 +0,2% 0,7370 0,7368 -4,2%

NZD/USD 0,7124 +0,2% 0,7105 0,7103 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 46.658,50 +0,4% 46.481,78 46.228,01 +60,6%

Der Euro zeigte sich von den EZB-Beschlüssen kaum bewegt, nachdem diese wie weitgehend erwartet ausgefallen waren. Die EZB hatte eine Verlangsamung der Wertpapierkäufe im Rahmen des PEPP-Programms angekündigt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde versicherte dabei, dass dies noch nicht der Beginn einer schrittweisen Beendigung (Tapering) des PEPP sei und dass der Rat erst im Dezember über dessen Zukunft entscheiden werde. Der Dollar gab derweil auf breiter Front nach; der Dollarindex sank um 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,66 68,14 +0,8% 0,52 +43,0%

Brent/ICE 72,05 71,45 +0,8% 0,60 +41,6%

Die Ölpreise drehten deutlich ins Minus. Belastet wurden sie von Berichten, China könnte Teile seiner umfangreichen Ölreserven freigeben und veräußern. Die Rohöllagerbestände in den USA hatten sich derweil auf Wochensicht zwar verringert, aber weniger deutlich wie erwartet.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.802,71 1.794,63 +0,5% +8,09 -5,0%

Silber (Spot) 24,25 24,03 +0,9% +0,22 -8,1%

Platin (Spot) 985,08 981,48 +0,4% +3,60 -8,0%

Kupfer-Future 4,31 4,28 +0,7% +0,03 +22,3%

Nach zwei Tagen mit Verlusten stieg der Goldpreis leicht - gestützt vom schwächelnden Dollar und nachgebenden Marktzinsen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Im Kampf gegen die Corona-Pandemie verschärft US-Präsident Joe Biden die Impfvorgaben für Bundesangestellte und Unternehmen. Ab sofort gilt eine Impfpflicht für alle Mitarbeiter von Bundesbehörden sowie für Mitarbeiter von Auftragnehmern der Regierung. Außerdem werden Unternehmen mit mehr als 100 Angestellten sicherstellen müssen, dass ihre Mitarbeiter geimpft sind oder ein Mal pro Woche getestet werden. Die neuen Vorgaben gelten laut Biden für rund hundert Millionen Menschen.

