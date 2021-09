Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

MONTAG: In China (Mondfest), Japan (Tag der Ehrung der Alten) und Südkorea (Erntedankfest) bleiben die Börsen wegen Feiertagen geschlossen.

DIENSTAG: In China (Mondfest) und Südkorea (Erntedankfest) findet feiertagsbedingt kein Handel statt.

MITTWOCH: In Hongkong (Tag nach dem Mittherbstfest) und Südkorea (Erntedankfest) wird wegen Feiertagen nicht gehandelt.

Die sich immer weiter verschärfende Lage um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande sorgt zu Wochenbeginn an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien für teils deutliche Abgaben. Die Aktie von Evergrande knickt an der Börse Hongkong um weitere 14,6 Prozent ein. Das Unternehmen versuche Geld aufzutreiben, um die zahlreichen Kreditgeber, Zulieferer und Investoren zu bezahlen, heißt es am Markt. Die Talfahrt nährt Befürchtungen, dass Evergrande kurz vor einem Zahlungsausfall steht. Die Aufsichtsbehörden warnten erneut davor, dass die Verbindlichkeiten des Konzerns in Höhe von 305 Milliarden Dollar zu größeren Risiken für das Finanzsystem des Landes führen könnten, wenn der Konzern nicht stabilisiert werde. Marktbeobachter sind derzeit aber der Ansicht, dass eine direkte Rettungsaktion der Regierung für China Evergrande unwahrscheinlich sei.

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

INDEX Stand +/- %

Nikkei-225 FEIERTAG

Hang-Seng-Index 24.104,03 -3,3%

Kospi FEIERTAG

Shanghai-Composite FEIERTAG

S&P/ASX 200 7.252,70 -2,0%

Die sich immer weiter verschärfende Lage um den chinesischen Immobilien-Konzern China Evergrande sorgt zu Wochenbeginn an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien für teils deutliche Abgaben. Allerdings findet an den Börsen in China (Kernland), Japan und Südkorea aufgrund von Feiertagen kein Handel statt. In Hongkong knickt die Aktie von China Evergrande um weitere 14,6 Prozent ein und reißt auch den Hang-Seng-Index (HSI) mit nach unten. Dieser markiert den tiefsten Stand seit elf Monaten. Die Entwicklungen um Evergrande setzen den Immobilien-Sektor in Hongkong deutlich unter Druck.

Die Aktien von Biontech und Pfizer bauten im nachbörslichen Handel am Freitag ihre Abgaben aus der regulären Sitzung weiter aus. Ein Experten-Gremium hatte der US-Arzneimittelbehörde FDA zwar eine Auffrischungsimpfung für Erwachsene über 65 Jahre und für Personen mit dem hohen Risiko einer schweren Erkrankung empfohlen, sich allerdings gegen eine allgemeine Drittimpfung ausgesprochen. Die FDA ist nicht an die Empfehlung gebunden, folgt dieser aber im Allgemeinen. Die Aktien von Biontech reduzierten sich um weitere 2,9 Prozent, nachdem es im regulären Handel um 3,6 Prozent nach unten gegangen war. Die Pfizer-Titel büßten 0,2 Prozent ein, nach einem Abschlag von 1,3 Prozent vor der Schlussglocke.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.584,88 -0,5% -166,44 +13,0%

S&P-500 4.432,99 -0,9% -40,76 +18,0%

Nasdaq-Comp. 15.043,97 -0,9% -137,96 +16,7%

Nasdaq-100 15.333,47 -1,2% -182,44 +19,0%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 3,29 Mrd 928 Mio

Gewinner 1.190 1.521

Verlierer 2.083 1.772

Unverändert 153 144

Schwach - Der Markt hat sich im Spannungsfeld zwischen großem Verfall, dem sogenannten "Hexensabbat", und den weiter herrschenden Sorgen in Bezug auf China bewegt. Zudem sorgte die US-Verbraucherstimmung für eine Enttäuschung. Diese ist im August zwar gestiegen, blieb aber unter den Erwartungen des Marktes. Auf die Stimmung drückten weiterhin die Vorgänge in China um den wankenden Immobilienriesen Evergrande. Zwar sorgte die Schlagzeile, dass China Geld ins Bankensystem pumpe, um die Ängste über die drohende Evergrande-Pleite zu mildern, für etwas Beruhigung, hieß es im Handel. Aber China könnte eine Immobilien- und Bankenkrise drohen. Für die Aktien von Biontech (-3,6%) und Pfizer (-1,3%) ging es abwärts. Eine Gruppe von Experten der US-Arzneimittelbörde FDA sagte am Freitag, die Behörde solle Amerikanern nicht erlauben, eine dritte Dosis des Covid-19-Impfstoffs von Biontech und Pfizer zu erhalten. Die FDA ist nicht verpflichtet, dem Rat des Ausschusses zu folgen, tut dies aber häufig.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,23 0,9 0,22 10,9

5 Jahre 0,86 2,3 0,84 50,1

7 Jahre 1,16 3,1 1,13 51,6

10 Jahre 1,37 4,1 1,33 45,7

30 Jahre 1,91 2,6 1,88 26,2

Am Rentenmarkt fielen die Notierungen. Für die Renditen zehnjähriger Papiere ging es den vierten Handelstag in Folge nach oben - die längste Gewinnstrecke seit März. Capital Economics geht davon aus, dass die Renditen langfristiger Anleihen in den Industrieländern weiter steigen werden, wobei US-Staatsanleihen den größten Anstieg verzeichnen werden. "Dies beruht auf unserer Ansicht, dass sich die Inflation in den USA als hartnäckiger erweisen wird als in Großbritannien oder in der EU", so die Analysten.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1717 -0,1% 1,1728 1,1782 -4,1%

EUR/JPY 128,78 -0,2% 128,99 129,43 +2,1%

EUR/GBP 0,8546 +0,1% 0,8537 0,8539 -4,3%

GBP/USD 1,3711 -0,2% 1,3738 1,3800 +0,3%

USD/JPY 109,91 -0,1% 109,98 109,85 +6,5%

USD/KRW 1.182,11 +0,6% 1.182,11 1.177,29 +8,9%

USD/CNY 6,4663 0% 6,4663 6,4496 -0,9%

USD/CNH 6,4798 +0,1% 6,4719 6,4468 -0,4%

USD/HKD 7,7864 +0,1% 7,7823 7,7829 +0,4%

AUD/USD 0,7240 -0,4% 0,7266 0,7316 -6,0%

NZD/USD 0,7025 -0,2% 0,7036 0,7080 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 45.693,76 -3,7% 47.459,51 47.930,51 +57,3%

Der Dollar setzte seine jüngste Aufwärtstendenz fort. Der Dollar-Index gewann 0,3 Prozent und erholte sich wieder von zwischenzeitlichen Abgaben. Der Greenback profitierte erneut von seinem Status als sicherer Hafen angesichts sinkender Wachstumsperspektiven und der Vorgänge in China, hieß es. Auch die zuletzt guten US-Daten hätten geholfen, befeuern sie doch die Annahme einer baldigen Reduzierung der monatlichen Wertpapierkäufe der Fed.

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,36 71,97 -0,8% -0,61 +48,6%

Brent/ICE 74,81 75,34 -0,7% -0,53 +47,0%

Die Ölpreise gaben nach. Analysten verwiesen auf ein Wiederanfahren von immer mehr US-Fördereinrichtungen, nachdem diese von Wirbelsturm Ida außer Betrieb gesetzt worden waren. Der Prozess gehe zwar langsam über die Bühne, aber das US-Angebot steige, hieß es.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.750,96 1.754,40 -0,2% -3,44 -7,7%

Silber (Spot) 22,35 22,40 -0,2% -0,05 -15,3%

Platin (Spot) 940,85 940,85 +0,4% +3,85 -12,1%

Kupfer-Future 4,16 4,25 -2,0% -0,09 +17,9%

Die Kapitalsinjektionen in das chinesische Bankensystem stützten an den Rohstoffmärkten die Preise der Basismetalle. Mit Sorgen vor einem Konjunktureinbruch in China waren die Preise jüngst unter Druck geraten. Der Goldpreis wurde derweil von steigenden Marktzinsen gebremst.

BIONTECH / PFIZER

Ein beratendes Gremium der US-Arzneimittelbehörde FDA befürwortet Auffrischungsimpfungen mit dem Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer für Erwachsene über 65 Jahre und für Personen mit dem hohen Risiko einer schweren Erkrankung. Das externe Gremium stimmte jedoch dagegen, der FDA zu empfehlen, eine Auffrischungsdosis des Covid-19-Impfstoffs mindestens sechs Monate nach der zweiten Impfung für Menschen ab 16 Jahren zu genehmigen.

AUSTRALIEN / USA / FRANKREICH

Frankreich hat im Streit um den geplatzten U-Boot-Deal mit Australien seine Botschafter aus Washington und Canberra zu Konsultationen zurückgerufen. Außenminister Jean-Yves Le Drian begründete die "außergewöhnliche Entscheidung" in einer Mitteilung am Freitag damit, dass die Ankündigungen der australischen und der US-Regierung "außerordentlich ernst" seien. Am Mittwoch hatten die USA, Großbritannien und Australien ein neues Sicherheitsbündnis für den indopazifischen Raum angekündigt.

KLIMAWANDEL

- Die internationale Gemeinschaft droht ihr Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung deutlich zu verfehlen. Ein neuer UN-Bericht "zeigt, dass sich die Welt auf einem katastrophalen Weg in Richtung einer Erwärmung von 2,7 Grad Celsius befindet", sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres.

