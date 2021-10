Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In China bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zur "Goldenen Woche" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Im Streit um eine Aussetzung der Schuldenobergrenze in den USA haben die oppositionellen Republikaner eine Übergangslösung bis Dezember vorgeschlagen. Der konservative Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, erklärte, seine Partei werde eine Erhöhung des Schuldendeckels für die laufenden Ausgaben bis Dezember zulassen. Dies würde den Demokraten von Präsident Joe Biden Zeit geben, eine längerfristige Lösung zu suchen, die sie mit ihrer eigenen parlamentarischen Mehrheit verabschieden könnten. Die USA steuern derzeit auf eine drohende Zahlungsunfähigkeit zu. Sollte die Schuldenobergrenze nicht ausgesetzt werden, könnte das Land um den 18. Oktober erstmals in seiner Geschichte nicht mehr in der Lage sein, seine Schulden zu begleichen. Die Biden-Regierung warnt, das könnte eine "wirtschaftlichen Katastrophe" und "historischen Finanzkrise" auslösen. Die Demokraten wollen die Schuldenobergrenze deswegen bis Dezember 2022 aussetzen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 345.000

zuvor: 362.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.373,25 +0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.852,25 +0,6%

Nikkei-225 27.746,80 +0,8%

Hang-Seng-Index 24.535,82 +2,4%

Kospi 2.953,95 +1,6%

Shanghai-Composite Feiertag

S&P/ASX 200 7.256,70 +0,7%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Zur Erholung von den starken Verlusten der Vortage trägt bei, dass es im Schuldenstreit in den USA Bewegung gibt und sich andere Belastungsfaktoren zunächst zumindest nicht intensiviert haben. Eine positive Entwicklung gibt es auch mit Blick auf die angespannten Energiemärkte. So hätten die USA und Russland zugesichert, genügend Energie bereitstellen zu können, um negative Auswirkungen auf die Konjunktur zu vermeiden. Daneben stützt die im Tagesverlauf am Vortag zu sehende kräftige Erholungsbewegung an der Wall Street. Weiter ausgesetzt sind in Hongkong die Aktien von China Evergrande, Hopson und Fantasia Holding. Derweil verzeichnen andere Immobilienwerte kräftige Zuwächse. Für Zuversicht sorgt aber auch, dass die Aktien von Chinese Estates Holdings einen Satz um über 30 Prozent nach oben machen. Hintergrund ist, dass das frühere Beteiligungsunternehmen an China Evergrande von der Börse genommen werden soll im Zuge eines 245 Millionen US-Dollar schweren Angebots an die Aktionäre. Henderson Land gewinnen 6,4 Prozent, Country Garden Services 2,0 Prozent, Country Garden Holdings 1,5 Prozent und China Vanke 1,9 Prozent. Ölaktien stehen nach den jüngsten Gewinnen und den Aussagen der USA und Russlands auf der Verliererseite.

US-NACHBÖRSE

Levi Strauss gewannen 3,7 Prozent. Der Jeanshersteller hatte mit dem auf 193 (Vorjahr: 27) Millionen Dollar gesteigerten Gewinn ebenso die Markterwartungübertroffen wie mit dem Umsatz von 1,5 (1,06) Milliarden Dollar. Daneben stellte Levi Strauss einen deutlich steigenden Umsatz im laufenden Quartal in Aussicht und sieht sich auch im Stande, mit Preisanpassungen auf die steigende Inflation reagieren zu können. Die Ankündigung von Twitter, das Werbeunternehmen Mopub für 1,05 Milliarden Dollar in bar an Applovin Corp zu verkaufen, beflügelte den Aktienkurs um knapp 2 Prozent. Applovin schnellten um 9,5 Prozent nach oben. Jeweils nach der Vorlage des Quartalsberichts gewannen Resources Connection 3,5 Prozent und Richardson Electronics 3,1 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.416,99 +0,3% 102,32 +12,5%

S&P-500 4.363,54 +0,4% 17,82 +16,2%

Nasdaq-Comp. 14.501,91 +0,5% 68,08 +12,5%

Nasdaq-100 14.766,75 +0,6% 92,61 +14,6%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 881 Mio 871 Mio

Gewinner 1.502 1.913

Verlierer 1.758 1.380

unverändert 155 140

Etwas fester - Die Wall Street zeigte nach einem sehr schwachen Start eine beeindruckende Erholungsbewegung. Auslöser für den Dreh nach oben war, dass die oppositionellen Republikaner im Streit um eine Aussetzung der Schuldenobergrenze eine Übergangslösung bis Dezember vorgeschlagen haben. Zunächst hatten weiter Zinserhöhungsspekulationen wegen der hohen Inflation und Konjunktursorgen belastet.Das hohe Niveau der Ölpreise machte vor allem den Aktien der Fluggesellschaften zu schaffen, die höhere Treibstoffkosten fürchten. American Airlines fielen um 4,3 und Delta Air Lines um 1,6 Prozent. Palantir Technologies (+1,6%) meldete einen Auftrag der US-Streitkräfte.U.S. Steel verloren 8,6 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Aktie auf Verkaufen abgestuft hatte. Das Unternehmen stehe im Zuge der ekarbonisierung vor hohen Investitionsausgaben. Electronic Arts (EA) fielen um 7 Prozent, nachdem die Beta-Version von "Battlefield" in den sozialen Medien harsch kritisiert wurde.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,30 1,6 0,28 18,0

5 Jahre 0,98 0,8 0,97 62,1

7 Jahre 1,31 0,3 1,31 66,4

10 Jahre 1,52 -0,4 1,53 60,6

30 Jahre 2,08 -2,2 2,10 42,9

Am Anleihemarkt stabilisierten sich nach dem Anstieg die Renditen am langen Ende. Die Zehnjahresrendite fiel um 0,4 Basispunkte auf 1,52 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi,9:12 % YTD

EUR/USD 1,1551 -0,0% 1,1555 1,1571 -5,4%

EUR/JPY 128,75 +0,0% 128,75 129,28 +2,1%

EUR/GBP 0,8510 +0,0% 0,8506 0,8517 -4,7%

GBP/USD 1,3574 -0,1% 1,3584 1,3585 -0,7%

USD/JPY 111,47 +0,0% 111,42 111,72 +8,0%

USD/KRW 1.191,57 +0,1% 1.190,81 1.196,08 +9,8%

USD/CNY 6,4467 0% 6,4467 6,4467 -1,2%

USD/CNH 6,4551 +0,0% 6,4542 6,4586 -0,7%

USD/HKD 7,7860 -0,0% 7,7867 7,7867 +0,4%

AUD/USD 0,7272 +0,0% 0,7270 0,7241 -5,6%

NZD/USD 0,6910 -0,0% 0,6913 0,6904 -3,8%

Bitcoin

BTC/USD 54.697,51 -0,7% 55.079,51 51.495,76 +88,3%

Der Dollar profitierte angesichts der konjunkturellen Unsicherheit einerseits von seinem Ruf als sicherer Hafen, andererseits stützten Zinserhöhungsspekulationen die US-Währung. Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,86 77,43 -0,7% -0,57 +60,6%

Brent/ICE 80,87 81,08 -0,3% -0,21 +59,4%

Die Ölpreise kamen in einer Gegenbewegung auf die vorangegangenen Gewinne kräftig zurück um bis zu 2,5 Prozent. Sie erhielten auch einen Dämpfer von überraschend gestiegenen US-Ölvorräten, daneben bremste der feste Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.757,61 1.762,78 -0,3% -5,17 -7,4%

Silber (Spot) 22,52 22,63 -0,5% -0,11 -14,7%

Platin (Spot) 981,95 987,08 -0,5% -5,13 -8,3%

Kupfer-Future 4,16 4,15 +0,4% +0,02 +18,2%

Mit den sinkenden Anleiherenditen legte der Goldpreis etwas zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

PERU

Perus linksgerichteter Präsident Pedro Castillo hat kurz nach seinem Amtsantritt seine Regierung ausgetauscht.

USA/CHINA

US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatschef Xi Jinping wollen inmitten angespannter Beziehungen noch in diesem Jahr eine Video-Konferenz abhalten. Es gebe eine "Grundsatzvereinbarung" für ein "virtuelles Zweiertreffen", sagte ein US-Regierungsvertreter.

FACEBOOOK

soll die Einführung neuer Produkte in den jüngsten Tagen verzögert haben. Wie mit der Sache vertraute Personen sagten, haben Führungskräfte einige Arbeiten an neuen und bestehenden Produkten erstmal gestoppt, während mehr als ein Dutzend Mitarbeiter mit der Durchführung von "Reputationsprüfungen" beschäftigt seien, um zu untersuchen, an welchen Punkten Facebook kritisiert werden könnte.

IAC

Das Medien- und Internetunternehmen IAC/InterActiveCorp kauft für rund 2,7 Milliarden Dollar das nationale Mediengeschäft des Verlags Meredith Corp. Der Mediengigant IAC ist dafür bekannt, Unternehmen zu kaufen und zu vergrößern, um sie dann als eigenständige Firmen auszugliedern.

TWITTER/APPLOVIN

verkauft das Werbeunternehmen Mopub an Applovin Corp für 1,05 Milliarden Dollar in bar. Die Transaktion soll Twitter ermöglichen, sich besser auf die eigene Plattform zu konzentrieren. Twitter bekräftigte das bereits angekündigte Ziel, den jährlichen Gesamtumsatz von 3,7 Milliarden Dollar 2020 auf mindestens 7,5 Milliarden 2023 zu verdoppeln.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2021 01:58 ET (05:58 GMT)