Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In den USA bleiben Börsen und Anleihemarkt wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

FREITAG: In den USA findet am Aktienmarkt (19 Uhr MEZ) und am Anleihemarkt (20 Uhr MEZ) nur ein verkürzter Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten angehoben, um die sich beschleunigende Inflation und die steigende Verschuldung der privaten Haushalte einzudämmen. Die Bank of Korea erhöhte ihren Leitzins für sieben Tage laufende Rückkaufsvereinbarungen um 25 Basispunkte auf 1,00 Prozent. Im August hatte die Bank den Zinssatz von einem Rekordtief von 0,50 Prozent auf 0,75 Prozent angehoben. Alle 34 vom Wall Street Journal im Vorfeld befragten Analysten hatten eine Zinserhöhung im November vorausgesagt. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Bank den Zinssatz im nächsten Jahr weiter anheben wird. Die Notenbank erhöhte zudem ihre Inflationsprognosen und wies auf die dringende Notwendigkeit hin, den Preisanstieg zu bremsen. Sie rechnet nun mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 2,3 Prozent für 2021 und 2 Prozent für 2022, nach zuvor 2,1 bzw. 1,5 Prozent. Die Erwartung eines inflationsbereinigten Wirtschaftswachstums für das laufende Jahr blieb mit 4,0 Prozent dagegen unverändert. Für 2022 wird mit einer Zunahme von 3,0 Prozent gerechnet, für 2023 werden 2,5 Prozent prognostiziert.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.715,75 +0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 16.418,25 +0,3%

Nikkei-225 29.499,28 +0,7%

Hang-Seng-Index 24.706,67 +0,1%

Kospi 2.980,27 -0,5%

Shanghai-Composite 3.589,95 -0,1%

S&P/ASX 200 7.407,30 +0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Insgesamt wenig bewegt zeigen sich die Aktienmärkte am Donnerstag in Ostasien. Der Nikkei-225 stach etwas heraus, er holte einen Teil der deutlichen Verluste vom Vortag wieder auf. Teilnehmer verwiesen zudem auf leicht positive Vorgaben von der Wall Street und den zur gleichen Vortageszeit schwächeren Yen als Treiber. Dazu kam eine Erholung der Technologiewerte von den jüngsten Abgaben. In Seoul steht die Zinsentscheidung der Bank of Korea im Fokus. Wie erwartet wurde der Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,00 Prozent angehoben. Der Kospi (-0,5%) zeigte sich davon wenig beeindruckt. Marktteilnehmer verwiesen auf die anhaltenden Corona-Sorgen. So wurde am Vortag der zweithöchste Anstieg an Neuinfektionen seit dem Ausbruch des Virus verzeichnet. Die chinesischen Aktienmärkte zeigen sich in engen Grenzen uneinheitlich. Die Analysten der Credit Suisse sehen zunehmenden Gegenwind für Aktien aus China und Hongkong und verweisen zur Begründung auf eine restriktivere Geldpolitik, zunehmende Zahlungsausfälle im Immobiliensektor sowie das anhaltende regulatorische Vorgehen gegen New-Economy-Sektoren. Die chinesische Notenbank hat derweil erneut Liquidität in den Markt gepumpt. Mit dem Schritt soll die Liquidität im Bankensystem einigermaßen stabil gehalten werden.

US-NACHBÖRSE

Wenig Bewegung gab es im nachbörslichen Handel am Mittwoch. Im Vorfeld des Feiertages "Thanksgiving" am Donnerstag gab es kaum Unternehmensnachrichten. Die Titel von HP und Dell bauten ihre kräftigen Kursgewinne aus dem regulären Handel leicht aus und gewannen 0,4 bzw 0,5 Prozent. Für die Aktien von Deere ging es um 0,3 Prozent nach oben. Der Landmaschinenhersteller will weiter bei Akquisitionen aktiv bleiben, um neue Technologien zu erwerben. Dies soll sich vor allem auf die Bereiche autonome Fähigkeiten für Maschinen, digitale Lösungen, Konnektivität sowie Elektrifizierung konzentrieren, sagte Finanzvorstand Ryan Campbell während einer Analysten-Telefonkonferenz.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.804,38 -0,0% -9,42 +17,0%

S&P-500 4.701,46 +0,2% 10,76 +25,2%

Nasdaq-Comp. 15.845,23 +0,4% 70,09 +22,9%

Nasdaq-100 16.367,81 +0,4% 61,10 +27,0%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 745 Mio 895 Mio

Gewinner 1.807 1.592

Verlierer 1.485 1.819

Unverändert 138 117

Wenig verändert - Im Vorfeld des Thanksgiving-Feiertags mussten die Anleger eine Flut an Konjunkturdaten verarbeiten, die ins gesamt durchwachsen ausfielen und für keine spürbaren Impulse sorgten. Das BIP für das dritte Quartal fiel minimal schwächer aus als erwartet. Das veröffentlichte Protokoll der Fed-Sitzung vom 3. November brachte keine neuen Erkenntnisse. Einige Notenbanker signalisierten, dass sie das Programm zum Ankauf von Anleihen wegen des höheren Inflationsdrucks früher auslaufen lassen wollen. HP schossen um 10,1 Prozent nach oben, angetrieben von einem starken Anstieg der PC-Verkäufe und der Umsätze. Für Dell ging es um 4,8 Prozent aufwärts, nach bei Umsatz und Nettogewinn übertroffenen Erwartungen auch dieses Computerbauers. Autodesk brachen um 15,5 Prozent ein, nachdem der Softwarehersteller seine Umsatz- und Gewinnprognose nach unten genommen hatte. Der Landmaschinenhersteller Deere (+5,3%) übertraf mit seinen Geschäftszahlen die Umsatz- und Ergebnisprognosen. Der Bekleidungseinzelhändler Gap berichtete über Lieferprobleme, woraif der Kurs um 24,1 Prozent abstürzte. Nordstrom rutschten um 29,0 Prozent weg. Der Einzelhändler blieb im dritten Quartal unter den Erwartungen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,64 2,4 0,62 52,4

5 Jahre 1,35 0,6 1,34 98,5

7 Jahre 1,57 -0,7 1,58 92,5

10 Jahre 1,64 -2,8 1,67 72,2

30 Jahre 1,96 -6,5 2,02 31,2

US-Anleihen erhielten im Verlauf wegen der anhaltenden Corona-Sorgen als sicherer Hafen etwas Zulauf. Zunächst hatten sie etwas nachgegeben in Reaktion auf einen etwas stärker als erwartet gestiegenen PCE-Preisdeflator, der die ohnehin kursierenden Zinserhöhungsspekulationen befeuerte.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 11:39 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1215 +0,1% 1,1202 1,1215 -8,2%

EUR/JPY 129,42 +0,1% 129,29 129,03 +2,6%

EUR/GBP 0,8401 -0,0% 0,8405 0,8393 -5,9%

GBP/USD 1,3350 +0,2% 1,3328 1,3362 -2,4%

USD/JPY 115,39 -0,0% 115,43 115,05 +11,8%

USD/KRW 1.189,97 +0,1% 1.188,84 1.187,53 +9,6%

USD/CNY 6,3866 -0,1% 6,3924 6,3880 -2,2%

USD/CNH 6,3887 -0,1% 6,3952 6,3905 -1,8%

USD/HKD 7,7971 -0,0% 7,7984 7,7972 +0,6%

AUD/USD 0,7206 +0,1% 0,7195 0,7218 -6,4%

NZD/USD 0,6870 -0,1% 0,6877 0,6911 -4,4%

Bitcoin

BTC/USD 57.221,51 +0,3% 57.028,76 56.634,51 +97,0%

Der Dollar legte zu, weiter getrieben von der Erwartung einer strafferen Geldpolitik in den USA aber auch von Käufen in seiner Funktion als sicherer hafen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Der Dollarindex legte um 0,3 Prozent zu.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,40 78,39 +0,0% 0,01 +65,1%

Brent/ICE 82,38 82,25 +0,2% 0,13 +62,6%

Die Ölpreise gaben leicht nach. Die führenden Erdölproduzenten Saudi-Arabien und Russland erwägen nach Angaben informierter Personen, ihre jüngsten Bemühungen zu unterbrechen, die Welt mit mehr Rohöl zu versorgen. Grund ist, dass die USA und andere Länder erklärt haben, sie würden in dem Bemühen, die Preise zu senken, einen Teil ihrer Ölvorräte freigeben. Die US-Rohöllagerbestände stiegen derweil, was auf die Preise drückte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.792,71 1.788,62 +0,2% +4,09 -5,5%

Silber (Spot) 23,64 23,54 +0,4% +0,10 -10,4%

Platin (Spot) 996,35 980,76 +1,6% +15,59 -6,9%

Kupfer-Future 4,49 4,46 +0,6% +0,03 +27,3%

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

Kanada hat mit den Corona-Impfungen für Kinder ab fünf Jahren begonnen.

GELDPOLITIK USA - FED-PROTOKOLL

Die US-Notenbanker haben bei ihrer Ratssitzung am 3. November über Inflationssorgen diskutiert. Wie aus dem Sitzungsprotokoll hervorgeht, wächst die Unsicherheit darüber, wie lange es dauern wird, bis sich die erhöhte Inflation wieder abschwächt und wie bald die Fed die Zinsen erhöhen muss. Einige Notenbanker signalisierten, dass sie das Anleihekaufprogramm wegen des höheren Inflationsdrucks bereits früher auslaufen lassen wollen.

AMAZON

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter des Onlinehändlers anlässlich des Aktionstags "Black Friday" zu Streiks aufgerufen.

===

