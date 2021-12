Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Der Anstieg der chinesischen Erzeugerpreise hat sich im November etwas verlangsamt. Wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte, legte der Erzeugerpreisindex um 12,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, nachdem er im Oktober noch um 13,5 Prozent und damit mit der höchsten Rate seit 26 Jahren gestiegen war. Zugleich fiel der Anstieg der Erzeugerpreise im November stärker aus, als vom Wall Street Journal befragte Volkswirte mit im Mittel 12 Prozent erwartet hatten. Der Verbraucherpreisindex legte im November auf Jahressicht um 2,3 Prozent zu. Damit zogen die Verbraucherpreise zwar stärker an als im Vormonat mit damals 1,5 Prozent, allerdings blieb der Anstieg hinter der Konsensschätzung der Ökonomen zurück, die auf 2,6 Prozent gelautet hatte. Die Teuerung für die Verbraucher ist in erster Linie auf höhere Nahrungsmittelpreise zurückzuführen, die im November um 1,6 Prozent zulegten, nachdem sie im Oktober noch um 2,4 Prozent zurückgegangen waren.

22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 211.000

zuvor: 222.000

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.692,75 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 16.370,75 -0,1%

Nikkei-225 28.725,47 -0,5%

Hang-Seng-Index 24.220,04 +0,9%

Kospi 3.019,18 +0,6%

Shanghai-Composite 3.680,63 +1,2%

S&P/ASX 200 7.384,50 -0,3%

Überwiegend fester - Während Sydney und Tokio leicht im Minus liegen, verbuchen insbesondere die Börsen in China Gewinne. Südkorea legt ein halbes Prozent zu. Von der Coronafront kommen gemischte Nachrichten. Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer neutralisiert Omikron wohl erst nach einer dritten Impfung und einen variantenspezifischen Impfstoff dürfte es frühestens Ende März geben. In Tokio (-0,2%) zeigen sich Aktien von Fluggesellschaften im Aufwind mit Erwartungen, dass Omikron keine weiteren Beschränkungen nach sich ziehen wird. ANA Holdings gewinnen 0,9 und Japan Airlines 1,4 Prozent. In Hongkong steigt der HSI um 1,0 Prozent. Händler beobachten gestiegenen Risikoappetit, nachdem der Markt am Vortag wenig verändert geschlossen hatte. Die Experten von IG vermuten, dass die doppelt gelisteten chinesischen Aktien sich in nächster Zeit erholen könnten, nachdem der Nasdaq Golden Dragon China Index drei Tage in Folge zugelegt habe. In China sind die Verbraucherpreise weniger stark gestiegen als erwartet, während die Erzeugerpreise deutlicher als prognostiziert zugelegt haben. Am festen Schanghaier Markt werden mit einer Initiative der Regierung vor allem Konsumwerte gekauft. Peking hat angekündigt, den Bewohnern in ländlichen Gebieten Zuschüsse für die Erneuerung von Haushaltsgeräten zu gewähren. Ein Stimmungsumschwung im Immobiliensektor bietet den Aktien der Branche Unterstützung. In jüngster Zeit gab es einige Entspannung mit den Bemühungen Pekings, die Folgen der Immobilienkrise abzudämpfen. In Südkorea werden die Entwicklungen rund um Omikron vorwiegend positiv gesehen. Hanatour Service steigen 2,6 Prozent mit der Hoffnung, dass die Covid-bedingten Reisebeschränkungen erleichtert werden könnten. In Australien ging es mit dem Leitindex nach zwei festen Tagen um 0,3 Prozent abwärts. Rio Tinto, BHP und Champion Iron fielen mit sinkenden Eisenerzpreisen zwischen 0,9 und 3,9 Prozent.

US-NACHBÖRSE

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.754,75 +0,1% 35,32 +16,8%

S&P-500 4.701,21 +0,3% 14,46 +25,2%

Nasdaq-Comp. 15.786,99 +0,6% 100,07 +22,5%

Nasdaq-100 16.394,34 +0,4% 68,67 +27,2%

Mi Di

Umsatz NYSE (Aktien) 876 Mio 1,01 Mrd

Gewinner 2.069 2.682

Verlierer 1.290 713

Unverändert 146 109

Gut behauptet - Die Schlagzeilen zur Omikron-Variante des Coronavirus seien nicht mehr ganz so beruhigend gewesen, hieß es mit Blick darauf, dass der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer erst nach der dritten Impfung Omikron neutralisiert. Die WHO warnte indes, das Risiko einer erneuter Ansteckung bei Omikron könnte höher ausfallen. Händler sahen aber keinen generellen Stimmungsumschwung. Biontech büßten 3,6, Pfizer 0,6 Prozent ein. Apple rückten um 2,3 Prozent vor, nach einem juristischen Sieg in einer Kartellrechtsklage von Epic Games. Intel(-1,6%) erwartet, dass die Probleme der Lieferkette bis 2023 andauern werden. Campbell (+1,7%) übertraf gewinnseitig die Erwartungen des Marktes. Stanley Black & Decker kletterten um 3,3 Prozent. Der Werkzeughersteller veräußert den Löwenanteil seines Sicherheitsgeschäfts für 3,2 Milliarden Dollar und will eigene Aktien für 4 Milliarden Dollar zurückkaufen. Stitch Fix brachen um 23,9 Prozent ein, gedrückt von enttäuschenden Nutzerzahlen. Bei Docusign (+10,9%) trieben Insiderkäufe des CEO.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,68 -1,2 0,69 56,2

5 Jahre 1,27 1,1 1,26 90,7

7 Jahre 1,45 3,1 1,42 80,4

10 Jahre 1,52 4,2 1,47 59,9

30 Jahre 1,90 9,0 1,81 24,8

Der US-Rentenmarkt schwächelte erneut, die Renditen vor allem am langen Ende des Marktes stiegen weiter. Anleger positionierten sich für eine längerfristig straffere Geldpolitik, hieß es. Zugleich gab es aber auch SPekulationen, dass Omikron die Fed von einer allzu forschen Vorgehensweise abbringen könnte.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi,17:12 % YTD

EUR/USD 1,1331 -0,1% 1,1342 1,1334 -7,2%

EUR/JPY 128,74 -0,2% 129,00 129,06 +2,1%

EUR/CHF 1,0436 -0,1% 1,0860 1,0450 -3,5%

EUR/GBP 0,8577 -0,1% 0,8589 0,8576 -4,0%

USD/JPY 113,62 -0,1% 113,75 113,85 +10,0%

GBP/USD 1,3211 +0,0% 1,3206 1,3215 -3,3%

USD/CNH 6,3431 -0,0% 6,3453 6,3363 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 49.810,05 -0,8% 50.200,74 50.727,73 +71,5%

Der Dollar gab deutlich nach, der Dollar-Index büßte 0,5 Prozent ein. Händler sprachen von einer Momentaufnahme. Der Dollar dürfte schon bald wieder ausländische Anleger anziehen und entsprechend steigen, hieß es mit Blick auf mögliche geldpolitische Straffungen in den USA. Das Pfund zeigte sich ebenfalls schwach. Im Handel wurde spekuliert, die eigentlich eingeplante Zinserhöhung in Großbritannien könnte erneut ausfallenagesichts der Unwägbarkeiten um die Virusvariante Omikron..

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,97 72,36 +0,8% 0,61 +53,7%

Brent/ICE 76,30 75,82 +0,6% 0,48 +50,4%

Die Ölpreise legten um bis zu 0,7% zu. Die neuesten Daten zu den US-Rohöllagerbestände lieferten dafür keinen Anlass, alllerdings warnte Opec-Generalsekretär Mohammad Barkindo vor einer Mineralölknappheit, sollte von den Ölförderern in den nächsten zweieinhalb Jahrzehnten nicht mehr investiert werden. US-Präsident Joe Biden hatte derweil Russland für den Fall eines Angriffs auf die Ukraine erneut mit harten Sanktionen gedroht. Russland ist ein wichtiger Erdölexporteur.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.785,95 1.783,09 +0,2% +2,86 -5,9%

Silber (Spot) 22,46 22,43 +0,1% +0,03 -14,9%

Platin (Spot) 958,50 960,82 -0,2% -2,32 -10,5%

Kupfer-Future 4,38 4,39 -0,4% -0,02 +24,3%

Der Goldpreis stagnierte. Das Edelmetall schaffe es derzeit nicht, Fahrt in die eine oder andere Richtung aufzunehmen, hieß es mit Blick auf den typischerweise dünnen Markt Anfang Dezember.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die US-Gesundheitsbehörden haben die Verwendung eines Medikaments mit synthetischen Antikörpern zugelassen, das Menschen gegen eine Corona-Infektion schützen soll.

BRASILIEN - GELDPOLITIK

Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins von 7,75 auf 9,25 Prozent erhöht.

EU / LITAUEN / CHINA

Im Streit zwischen Litauen und China wegen Taiwans diplomatischer Vertretung in dem EU-Land hat Brüssel Vilnius Unterstützung zugesichert.

USA / CHINA

Das US-Repräsentantenhaus hat einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der den Import von Gütern aus der chinesischen Region Xinjiang verbietet, die mutmaßlich durch Zwangsarbeit hergestellt wurden.

USA / RUSSLAND

US-Präsident Joe Biden hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin nach eigenen Angaben im Falle eines Angriffs auf die Ukraine mit beispiellosen Sanktionen gedroht. Putin hatte sich kurz zuvor geäußert und betont, dass sich Moskau das Recht vorbehalte, Russlands "Sicherheit zu verteidigen". Biden will nun am Donnerstag mit osteuropäischen Nato-Partnern über sein Gespräch mit Putin beraten.

