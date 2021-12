Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die Stimmung unter Japans großen Herstellern hat sich in den drei Monaten bis Dezember nicht verändert. Viele Unternehmen sind wegen Lieferengpässen und höherer Rohstoffpreise vorsichtig. Der Hauptindex, der die Stimmung der großen Hersteller misst, lag im Dezember bei plus 18, wie aus der veröffentlichten vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht. Ökonomen hatten einer Umfrage des Datenanbieters Quick zufolge mit diesem Wert gerechnet. Der Index stellt den Prozentsatz der Unternehmen dar, die die Geschäftslage als günstig bezeichneten, abzüglich derjenigen, die die Lage als ungünstig bezeichneten. Der Index, der die Stimmung der großen nicht-verarbeitenden Unternehmen misst, lag bei plus 9, verglichen mit plus 2 in der vorherigen Umfrage. Die großen Unternehmen planen für das Geschäftsjahr bis März 2022 einen Anstieg der Investitionsausgaben um 9,3 Prozent, verglichen mit 10,1 Prozent in der vorherigen Umfrage.

Keine wichtigen Termine angekündigt

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.726,75 +0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 16.383,00 +0,3%

Nikkei-225 28.640,49 +0,7%

Hang-Seng-Index 24.111,94 +0,5%

Kospi 3.001,66 -0,3%

Shanghai-Composite 3.680,77 +0,4%

S&P/ASX 200 7.379,30 +0,4%

Freundlich - Die November-Verbraucherpreisdaten aus den USA am Freitag seien im Rahmen der Erwartung ausgefallen, so dass von der US-Notenbank zumindest keine nochmals beschleunigte geldpolitische Straffung als die ohnehin schon in Aussicht gestellte kommen dürfte, heißt es im Handel zur positiven Stimmung. Der Stimmung zuträglich ist auch, dass es um die Konjunkturgefahren durch die Corona-Virusvariante Omikron zuletzt etwas ruhiger wurde. Dies spiegeln auch die steigenden Ölpreise wider. Treiber in Hongkong sind Technologieaktien. Für Tencent, Alibaba und Meituan geht es zwischen 2,6 und 4,4 Prozent nach oben. Dagegen stehen Immobilienaktien mit den bekannten Problemen vieler Branchenunternehmen auf den Verkaufszetteln. China Evergrande verlieren 2,8 Prozent, China Vanke 1,2 Prozent und Country Garden 2,7 Prozent. Auch in Seoul schneiden Technologietitel besser als der breite Markt ab. LG Electronics legen um 4,4 Prozent und Samsung Electronics um 0,9 Prozent zu. In Sydney gehörten Ölwerte und Rohstoffaktien zu den Favoriten.

Context Theapeutics fielen mit einem Minus von 8,9 Prozent aus dem Rahmen. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass von abgebenden Aktionären von Zeit zu Zeit Aktienpakete von bis zu 10 Millionen Aktien angeboten würden.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.970,99 +0,6% 216,30 +17,5%

S&P-500 4.712,02 +1,0% 44,57 +25,5%

Nasdaq-Comp. 15.630,60 +0,7% 113,23 +21,3%

Nasdaq-100 16.331,98 +1,1% 182,41 +26,7%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 819 Mio 809 Mio

Gewinner 1.581 848

Verlierer 1.763 2.485

unverändert 152 158

Fester - Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten für November sorgten für etwas Erleichterung. Die Jahresteuerung lag zwar mit 6,8 Prozent auf einem 39-Jahreshoch, aber nur minimal über der Prognose von 6,7 Prozent. Das schürte Hoffnungen, dass die US-Notenbank nicht über eine nochmalige Beschleunigung der schon angekündigten geldpolitischen Straffung nachdenkt. Oracle schossen um 15,6 Prozent nach oben nach übertroffenen Markterwartungen im zurückliegenden Quartal. Außerdem will Oracle für 10 Milliarden Dollar Aktien zurückkaufen. Auch Broadcom (+8,3%) plant den Rückkauf von Aktien im Wert von bis zu 10 Milliarden Dollar. Für Moderna ging es um 5,6 Prozent nach unten. Für Enttäuschung sorgten Ergebnisse von frühen klinischen Studien des Unternehmens für einen experimentellen Grippe-Impfstoff. General Motors will laut Informanten mehr als 3 Milliarden Dollar in die Herstellung von Elektroautos investieren. Der Kurs gewann 6,0 Prozent.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,66 -3,1 0,69 54,3

5 Jahre 1,25 -2,0 1,27 88,9

7 Jahre 1,42 -2,0 1,44 76,9

10 Jahre 1,49 -1,4 1,50 56,9

30 Jahre 1,88 0,7 1,88 23,6

Am Anleihemarkt gaben die Renditen etwas nach, nachdem die neuesten Inflationsdaten die bereits bestehenden Zinserhöhungsspekulationen nicht noch weiter angeheizt hatten.

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:43 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1286 -0,2% 1,1311 1,1288 -7,6%

EUR/JPY 128,16 -0,1% 128,28 128,22 +1,6%

EUR/GBP 0,8530 -0,0% 0,8532 0,8541 -4,5%

GBP/USD 1,3231 -0,2% 1,3258 1,3217 -3,3%

USD/JPY 113,56 +0,1% 113,43 113,58 +10,0%

USD/KRW 1.180,97 0% 1.180,97 1.180,76 +8,8%

USD/CNY 6,3622 -0,1% 6,3700 6,3668 -2,5%

USD/CNH 6,3657 -0,1% 6,3736 6,3719 -2,1%

USD/HKD 7,7981 -0,0% 7,7990 7,8004 +0,6%

AUD/USD 0,7161 -0,0% 0,7163 0,7147 -7,0%

NZD/USD 0,6785 -0,2% 0,6796 0,6783 -5,6%

Bitcoin

BTC/USD 49.079,42 -2,4% 50.287,37 47.930,77 +68,9%

Für den Dollar ging es nach unten, nachdem er im Vorfeld der Inflationsdaten noch deutlicher gestiegen war, offenkundig mit Spekulationen über eine Abweichung der Inflation nach oben. Nachdem der Preisanstieg dann aber nur minimal höher ausgefallen war, fiel er wieder zurück. Die Daten dürften aber nichts daran ändern, dass die US-Notenbank die Geldpolitik rascher straffen werde, hieß es.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,90 71,67 +1,7% 1,23 +53,5%

Brent/ICE 76,30 75,15 +1,5% 1,15 +49,1%

Die Ölpreise legten zu. Die Blicke waren auf die Atomgespräche mit dem Iran gerichtet. Die USA bereiten sich auf ein mögliches Scheitern vor und drohen mit weiteren Sanktionen. Analysten rechnen kurzfristig nicht mit einer Einigung, womit auch kein weiteres iranisches Öl an den Markt kommen dürfte.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.785,56 1.782,82 +0,2% +2,74 -5,9%

Silber (Spot) 22,25 22,20 +0,2% +0,05 -15,7%

Platin (Spot) 953,10 942,81 +1,1% +10,29 -11,0%

Kupfer-Future 4,32 4,29 +0,8% +0,04 +22,8%

Der Goldpreis stieg mit den etwas höher als erwarteten Inflationsdaten. Zwar schätzen Anleger das Edelmetall als Schutz vor steigender Inflation, doch seien die Kursgewinne nach den Daten durch die Erwartung etwas abgeschwächt worden, dass die Fed darauf mit einer noch strafferen Geldpolitik reagieren dürfte als ohnehin avisiert, so Analysten.

Die japanischen Maschinenbauaufträge sind im Oktober in der Kernrate zum Vormonat um 3,8 Prozent gestiegen, stärker als mit 2,1 Prozent geschätzt. Zum Vorjahr betrug das Plus 2,9 Prozent.

USA/RUSSLAND

Die USA haben Russland erneut zur Deeskalation im Ukraine-Konflikt aufgerufen. Die G7-Staaten und ihre Verbündeten seien bereit, im Falle einer militärischen Eskalation "massive" Sanktionen gegen Moskau zu verhängen, sagte eine US-Regierungsvertreterin.

INCYTE/MORPHOSYS

Die beiden Unternehmen haben weitere Ergebnisse einer Studie mit Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms bekannt gegeben. Die Ergebnisse zeigten statistisch signifikante Unterschieden bei mehreren Endpunkten.

