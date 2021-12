Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Das australische Biopharmaunternehmen CSL will die Schweizer Vifor Pharma Ltd für 11,7 Milliarden Dollar in bar übernehmen und hat ein Übernahmeangebot in Höhe von 179,25 Dollar pro Aktie unterbreitet. Das Angebot wird von den Direktoren des Schweizer Unternehmens einstimmig empfohlen. Das Portfolio von Vifor, das sich auf Nierenerkrankungen und Eisenmangel konzentriert, soll die bestehenden therapeutischen Schwerpunkte von CSL ergänzen. Die Akquisition soll teilweise durch eine bereits vollständig gezeichnete Aktienplatzierung in Höhe von 6,3 Milliarden australischen Dollar (4,49 Milliarden US-Dollar) und einen Aktienkaufplan von bis zu 750 Millionen australischen Dollar finanziert. Darüber hinaus wird das Unternehmen 6,0 Milliarde US-Dollar an vorhandenen Barmitteln und eine Kombination aus neuen und bestehenden Schulden nutzen. CSL hat beantragt, den Handel mit seinen an der australischen Börse ASX notierten Aktien notierten Aktien wegen der Kapitalerhöhung bis Donnerstag auszusetzen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erzeugerpreise November

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.678,00 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 16.099,50 +0,1%

Nikkei-225 28.432,64 -0,7%

Hang-Seng-Index 23.611,07 -1,4%

Kospi 2.987,95 -0,5%

Shanghai-Composite 3.656,65 -0,7%

S&P/ASX 200 7.378,40 -0,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Im Sog schwächerer US-Vorgaben geht es an den meisten Plätzen nach unten. Beobachter sprechen von Zurückhaltung angesichts der weiter herrschenden Unwägbarkeiten um die Corona-Virusvariante Omikron und mit Blick auf die diversen Notenbanksitzungen im weiteren Wochenverlauf, allen voran in den USA. Dort werden die Ergebnisse am Mittwoch erwartet und sie könnten eine beschleunigte Straffung der Geldpolitik und damit schneller näher rückende Zinserhöhungen bringen. In Tokio werden wegen der Pandemiesorgen Aktien von Fluglinien und Eisenbahngesellschaften verkauft. In Hongkong verliert der HSI mit 1,3 Prozent noch deutlicher, auch nachdem in China der erste Infektionsfall mit der Omikron-Variante entdeckt wurde. Zudem drücken fortgesetzte Kursverluste bei Aktien aus dem Immobiliensektor, wo einige Unternehmen mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen haben.Neu in den Verdacht geraten ist mit möglichen Liquiditätsproblemen Shimao Group Holdings. Der Kurs rutscht um 13,6 Prozent ab. Außerdem verbilligen sich China Resources, Longfor Group, China Overseas Land und Hang Lung Properties zwischen 1,5 und 4,8 Prozent. Country Garden kommen um 3,8 Prozent zurück, der bereits zertrümmerte Kurs des größten und bekanntesten Problemfalls China Evergrande sackt um weitere 7 Prozent ab.

US-NACHBÖRSE

Nike zeigten sich wenig bewegt und gut behauptet, nachdem der Sportartikelriese die Übernahme von RTFKT ohne finanzielle Details mitgeteilt hatte. MGM Resorts International zeigten sich ebenfalls kaum bewegt von der Nachricht, für 1,08 Milliarden Dollar sämtliche Geschäfte von The Mirage Hotel & Casino an Hard Rock International zu verkaufen, die Namensrechte aber zu behalten. EQT Corp kündigte die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen und ein 1 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm an. Die Aktie des Energieunternehmens legte darauf um 2,8 Prozent zu. Für J.Jill ging es nach gut ausgefallenen Drittquartalszahlen und einem günstigen Ausblick um fast 14 Prozent nach oben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.650,95 -0,9% -320,04 +16,5%

S&P-500 4.668,97 -0,9% -43,05 +24,3%

Nasdaq-Comp. 15.413,28 -1,4% -217,32 +19,6%

Nasdaq-100 16.082,55 -1,5% -249,43 +24,8%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,03 Mrd 0,82 Mrd

Gewinner 1.023 1.581

Verlierer 2.336 1.763

unverändert 154 152

Schwächer - Wachsende Nervosität vor den am Mittwoch anstehenden Entscheidungen der US-Notenbank und wieder mehr Besorgnis angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus dominierten, zumal der S&P-500 am Freitag auf Rekordniveau geschlossen hatte. Unter den Einzelwerten zogen Moderna um 5,8 Prozent an, Pfizer und Biontech um 4,6 bzw. rund 8 Prozent. Der US-Chefmedizinberater Anthony Fauci hatte zu Corona-Auffrischungsimpfung aufgerufen. Bei Pfizer stützte zusätzlich eine Hochstufung durch die UBS, bei Pfizer und Biontech außerdem eine Studie aus Israel, die die Wirksamkeit des gemeinsamen Impfstoffs gegen die Omikron-Variante nach der dritten Impfung belegte. Arena Pharmaceuticals schossen um 80 Prozent empor. Pfizer will die Biopharmagesellschaft für 6,7 Milliarden Dollar übernehmen. Novavax zogen um 1,5 Prozent an nach dem Erhalt einer Notfallzulassung für einen Corona-Impfstoff in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bluebird Bio kletterten um 6,1 Prozent, die Biotechnologiegesellschaft wartete mit positiven Studienergebnissen zu einem Medikament auf. Harley-Davidson (+4,7%) will sein Geschäft mit Elektromotorrädern an die Börse bringen.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,63 -2,4 0,66 51,5

5 Jahre 1,21 -4,6 1,25 84,5

7 Jahre 1,36 -5,5 1,41 71,1

10 Jahre 1,42 -6,6 1,48 50,0

30 Jahre 1,80 -7,6 1,88 15,7

Vor allem am langen Ende der Zinskurve gaben die Renditen stärker nach, auch getrieben vom Sicherheitsbedürfnis der Anleger, die den sicheren Anleihehafen ansteuerten. Daneben hieß es, der Abstand zwischen lang- und kurzfristigen Renditen habe sich zuletzt verringert. Das sei ein Zeichen, dass Anleger befürchteten, die US-Notenbank könnte mit geldpolitischen Straffungen übertrieben stark auf die hohe Inflation reagieren und so die Wirtschaft abwürgen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:18 % YTD

EUR/USD 1,1277 -0,1% 1,1283 1,1288 -7,7%

EUR/JPY 128,15 -0,0% 128,17 128,14 +1,6%

EUR/GBP 0,8535 -0,0% 0,8538 0,8531 -4,4%

GBP/USD 1,3212 -0,0% 1,3216 1,3230 -3,4%

USD/JPY 113,64 +0,0% 113,59 113,53 +10,1%

USD/KRW 1.181,92 -0,3% 1.185,12 1.181,00 +8,9%

USD/CNY 6,3624 -0,1% 6,3670 6,3632 -2,5%

USD/CNH 6,3689 -0,1% 6,3738 6,3662 -2,1%

USD/HKD 7,8014 -0,0% 7,8019 7,7980 +0,6%

AUD/USD 0,7118 -0,2% 0,7132 0,7158 -7,6%

NZD/USD 0,6749 -0,1% 0,6754 0,6780 -6,1%

Bitcoin

BTC/USD 46.630,97 -0,6% 46.917,98 48.862,83 +60,5%

Der Dollar legte zu,der Dollar-Index gewann 0,2 Prozent. Der Greenback profitierte von der Spekulation eine anstehende geldpolitische Straffung in den USA.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,33 71,29 +0,1% 0,04 +50,2%

Brent/ICE 74,48 74,39 +0,1% 0,09 +47,0%

Mit der Feststellung, dass die Omikron-Variante des Coronavirus die Nachfrageerholung bremsen dürfte, belastete die Opec die lpreise, die um bis zu 1 Prozent nachgaben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.788,19 1.787,18 +0,1% +1,01 -5,8%

Silber (Spot) 22,29 22,35 -0,3% -0,06 -15,6%

Platin (Spot) 936,51 933,85 +0,3% +2,66 -12,5%

Kupfer-Future 4,29 4,28 +0,1% +0,01 +21,8%

Das Gold profitierte als sicherer Hafen etwas von den Verlusten am Aktienmarkt und als Anlage von den sinkenden Anleiherenditen. Die Feinunze verteuerte sich um 0,3 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Australien hält trotz eines Anstiegs der Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus an geplanten Lockerungen der Einschränkungen des öffentlichen Lebens fest.

- Brasilien hat damit begonnen, bei der Einreise das Vorlegen eines Corona-Impfnachweises zu verlangen.

- Norwegen verschärft wegen der neuen Virus-Variante Omikron erneut die Corona-Maßnahmen. Unter anderem dürfen Bars und Restaurants ab Mittwoch keinen Alkohol mehr ausschenken. Alle Menschen sollen wenn möglich von zu Hause aus arbeiten. Die Maskenpflicht wird auf weitere Orte ausgeweitet.

INDONESIEN - ERDBEBEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

