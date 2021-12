Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen der chinesischen Regierung gegen die Volksgruppe der Uiguren in der Provinz Xinjiang haben die USA eine Reihe weiterer Strafmaßnahmen erlassen. Washington verhängte Sanktionen gegen chinesische Biotechnologie- und Technologieunternehmen, denen die US-Regierung vorwirft, Peking bei der Unterdrückung der Uiguren zu unterstützen. Der US-Senat stimmte zudem für ein Importverbot von Gütern aus der westlichen Provinz bei Zwangsarbeitsverdacht. Die Senatoren stimmten einstimmig für die Vorlage, die nun US-Präsident Joe Biden zur Unterzeichnung vorliegt. Unternehmen sollen künftig nachweisen müssen, dass Produkte, die ganz oder teilweise aus der Region im Westen Chinas kommen, nicht mit Zwangsarbeit hergestellt wurden.

Oracle steht offenbar vor der größten Übernahme der Firmengeschichte und verhandelt über die Akquisition von Cerner, einem Anbieter von Software für Krankenhäuser und Ärzte, wie mit den Vorgängen vertraute Personensagten. Das Volumen des Deals könnte sich auf rund 30 Milliarden Dollar belaufen. Eine Vereinbarung könnte schon bald finalisiert werden. Cerner erstellt Software, die Krankenhäuser und Ärzte nutzen können, um Patientenaktien und andere Gesundheitsdaten zu speichern und zu analysieren. Das Unternehmen hat einen Marktwert von rund 23 Milliarden Dollar. Inklusive der typischen Übernahmeprämie könnte sich das Volumen der Übernahme auf rund 30 Milliarden Dollar belaufen. Genaue Zahlen waren jedoch nicht in Erfahrung zu bringen.

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.664,00 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.831,00 -0,2%

Nikkei-225 28.545,68 -1,8%

Hang-Seng-Index 23.207,31 -1,1%

Kospi 3.017,73 +0,4%

Shanghai-Composite 3.636,23 -1,1%

S&P/ASX 200 7.304,00 +0,1%

Schwach - In Tokio hat sich das Minus im Handelsverlauf ausgeweitet, nachdem die Bank of Japan angekündigt hat, ähnlich wie die EZB ihre pandemiebedingten Anleihekäufe im März auslaufen zu lassen. Gegenwind kommt auch von der Währungsseite. Der Yen ist angesichts des weltweiten Straffungskurses der Notenbanken als sicherer Hafen gesucht. An den anderen Plätzen sorgen schwache Vorgaben aus den USA für Zurückhaltung der Anleger. An der Wall Street waren nach den jüngsten falkenhaften Aussagen der US-Notenbank und wegen im nächsten Jahr möglicherweise kommender drei Zinserhöhungen insbesondere Technologie- und Wachstumsaktien schwer unter Verkaufsdruck geraten. Sie gelten wegen ihrer hohen Bewertungen als besonders zinsempfindlich. Dazu trug auch die Zinserhöhung der Bank of England bei. Technologieaktien führen denn auch die Verliererlisten an. Belastet wird die Stimmung an den chinesischen Börsen auch davon, dass die US-Regierung wegen der angespannten Beziehungen zu China 34 weitere Unternehmen auf eine schwarze Liste nehmen will. In Sydeny sackten Afterpay um 7,6 Prozent ab, Zip, Openpay und Sezzle verloren zwischen 6,1 und 9,9 Prozent. Hier belastete, dass US-Präsident Biden Untersuchungen im Sektor der Zahlungsdienstleister angekündigt hat.

Fedex überraschte nachbörslich gewinn- und umsatzseitig mit besser als erwartet ausgefallenen Zahlen für sein zweites Quartal. Daneben übertraf auch der Gewinnausblick die kursierende Konsensschätzung. Weil das Unternehmen außerdem einen 5 Milliarden Dollar schweren Aktienrückkauf auf den Weg brachte, ging es für die Aktie um fast 5 Prozent nach oben. Steelcase verbilligten sich um 3,7 Prozent. Der Hersteller von Büromöbeln sieht sein Wachstum von anhaltenden Problemen in der Lieferkette und steigenden Preisen deutlich gebremst. Bei U.S. Steel (-5,1%) enttäuschte der Ausblick, der deutlich unter der Analystenerwartung liegt. Auch dem Stahlhersteller machen höhere Aufwendungen für Rohstoffe und Energie zu schaffen. Für Rivian ging es um 8,8 Prozent abwärts. Das Start-up für elektrisch betriebene Lkw hatte angekündigt, für 5 Milliarden Dollar im nächsten Jahr mit der Errichtung einer zweiten Fabrik in Georgia zu beginnen. Daneben hatte Rivian Quartalszahlen vorgelegt. Sie zeigten einen Umsatz von 1 Million Dollar, der die ersten Verkäufe von Fahrzeugen widerspiegelt, und einen Nettoverlust von 1,2 Milliarden Dollar. Im Vorjahr hatte das Minus von 288 Millionen Dollar betragen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.897,71 -0,1% -29,72 +17,3%

S&P-500 4.668,66 -0,9% -41,19 +24,3%

Nasdaq-Comp. 15.180,44 -2,5% -385,15 +17,8%

Nasdaq-100 15.863,94 -2,6% -425,66 +23,1%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 1,13 Mrd 1,12 Mrd

Gewinner 1.553 2.203

Verlierer 1.813 1.151

unverändert 137 161

Schwach - Anleger nutzten die Erholung vom Vortag zu Gewinnmitnahmen. Stark unter Druck standen die als hoch bewertet geltenden Technik- und Wachstumsaktien. Ihnen setzte die Aussicht auf steigende US-Zinsen besonders zu. Gesucht waren dagegen Konjunkturzykliker und sogenannte Value-Aktien. Bankenwerte als Nutznießer höherer Zinsen führten die Liste der Gewinner an, der Sektor gewann 1,6 Prozent. Der Software-Anbieter Adobe (-10,2%) enttäuschte mit seinem Ausblick, wobei die Geschäftszahlen im Rahmen der Erwartungen lagen. Netflix (-2,3%) senkt auf dem wichtigen indischen Markt getrieben durch die Wettbewerber Amazon und Disney die Preise. Der Hausbauer Lennar (-4,1%) verbuchte Geschäftszahlen unter Markterwartung und enttäuschte mit dem Ausblick. Visa legten um 1 Prozent zu, nachdem das Kreditkartenunternehmen ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm über 12 Milliarden Dollar auf den Weg gebracht hat. Ironnet brachen um 31,5 Prozent ein. Das Cybersicherheitsunternehmen hatte seinen Verlust ausgeweitet und den Ausblick gesenkt.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,61 -4,4 0,66 49,6

5 Jahre 1,18 -6,8 1,25 81,8

7 Jahre 1,35 -5,3 1,40 70,1

10 Jahre 1,43 -2,6 1,46 51,2

30 Jahre 1,87 0,9 1,86 22,3

Staatsanleihen verzeichneten Zulauf, was sich in sinkenden Renditen niederschlug. Händler verwiesen dazu auf die sich ausbreitende Omikron-Variante des Coronavirus, die Anleger sichere Häfen suchen ließ. Zudem habe es am Markt Zweifel an der Durchsetzbarkeit der von der US-Notenbank avisierten Zinserhöhungen gegeben, hieß es.

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:45 % YTD

EUR/USD 1,1334 +0,0% 1,1331 1,1303 -7,2%

EUR/JPY 128,69 -0,1% 128,87 129,04 +2,1%

EUR/GBP 0,8505 +0,0% 0,8504 0,8524 -4,8%

GBP/USD 1,3328 +0,0% 1,3324 1,3261 -2,5%

USD/JPY 113,54 -0,2% 113,72 114,12 +10,0%

USD/KRW 1.183,92 -0,2% 1.186,35 1.183,86 +9,0%

USD/CNY 6,3696 +0,0% 6,3683 6,3664 -2,4%

USD/CNH 6,3773 -0,0% 6,3799 6,3726 -1,9%

USD/HKD 7,8015 -0,0% 7,8036 7,8026 +0,6%

AUD/USD 0,7164 -0,2% 0,7179 0,7172 -7,0%

NZD/USD 0,6778 -0,3% 0,6800 0,6793 -5,7%

BTC/USD 47.410,67 -0,9% 47.818,33 48.909,43 +63,2%

Der Dollar gab nach den sehr falkenhaften Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend nach. Das meiste davon sei schon eingepreist gewesen, hieß es dazu von der Commerzbank. Offensichtlich hätten die Dollar-Kurse vor der Fed-Entscheidung keine Risikoprämie dafür enthalten, dass die Fed doch vorsichtiger sein könnte. Der Dollar dürfte erst dann zulegen, wenn die Fed noch falkenhafter erscheine. Der Dollarindex sank um 0,5 Prozent. Zugleich legten aber auch der Euro und das Pfund zu, in Reaktion auf die jeweiligen Notenbanksitzungen. Unter anderem hatte die Bank of England überraschend den Leitzins angehoben.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,75 72,38 -0,9% -0,63 +51,1%

Brent/ICE 74,47 75,02 -0,7% -0,55 +47,8%

Erdöl verteuerte sich kräftig um bis zu 2 Prozent. Ein Abwürgen von Konjunktur und Ölnachfrage sei mit den Fed-Beschlüssen nicht zu erwarten, hieß es zur Begründung. Daneben half der schwächere Dollar, weil er Rohstoffe für Käufer aus dem Nichtdollarraum verbilligt.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.806,35 1.799,60 +0,4% +6,75 -4,8%

Silber (Spot) 22,50 22,50 +0,0% +0,00 -14,7%

Platin (Spot) 939,91 940,90 -0,1% -0,99 -12,2%

Kupfer-Future 4,31 4,30 +0,1% +0,00 +22,4%

Die Dollarschwäche und sinkende US-Renditen stützten den Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 1.798 Dollar.

