In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Dezember belebt, da die Produktion hoch blieb und die Inflation der Inputkosten nachließ. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,9 (November: 49,9) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Dezember auf 50,3 (Vormonat: 50,1) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

- US

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember

PROGNOSE: 60,0 Punkte

zuvor: 61,1 Punkte

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des

privaten American Petroleum Institute (API)

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.795,50 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 16.527,75 +0,3%

Nikkei-225 29.301,79 +1,8%

Hang-Seng-Index 23.267,19 -0,0%

Kospi 2.989,24 +0,0%

Shanghai-Composite 3.631,73 -0,2%

S&P/ASX 200 7.589,80 +2,0%

Starke Vorgaben der US-Börsen verhelfen den meisten asiatischen Börsen am Dienstag zu Kursgewinnen. Nun sind auch die Aktienmärkte in Australien, China und Japan nach dem verlängerten Wochenende zu den Neujahrsfeiertagen wieder geöffnet. Doch während die Anleger in Tokio und Sydney, inspiriert von neuen Rekordhochs der Wall Street, die Kurse kräftig nach oben kaufen, kommt es in China zu kleineren Gewinnmitnahmen. Belastend dürfte die Nachricht wirken, dass in der Stadt Zhengzhou ab Dienstag ein Teil-Lockdown angeordnet wurde, nachdem dort einige Covid-Fälle aufgetreten sind. In China würden vor allem Aktien des Sektors Neue Energien verkauft, berichten Marktteilnehmer. Dieser sei in der vergangenen Woche gut gelaufen. In Hongkong verbessern sich BYD nach Vorlage starker Dezember-Verkaufszahlen um 2,9 Prozent. In Tokio sind im Zuge der Yen-Schwäche Aktien exportlastiger Unternehmen gefragt. So verteuern sich etwa die Aktien der Autohersteller Toyota Motor und Nissan Motor um jeweils gut 6 Prozent. Der Energiesektor führte derweil den australischen Aktienmarkt mit einem Plus von 3,9 Prozent an.

Apple gehörten im nachbörslichen Handel am Montag zu den Umsatzspitzenreitern, nachdem der Börsenwert des Unternehmens im regulären Geschäft erstmals die Marke von 3 Billionen Dollar geknackt hatte. Dabei verteidigten die Titel weitgehend ihr Rekordniveau. Der Kurs sank um lediglich 2 Cent auf 181,99 Dollar.

Die Aktien von XPO Logistics gaben im nachbörslichen Handel nochmals etwas nach, nachdem das Transport- und Logistikunternehmen den Rücktritt von President Troy Cooper bekanntgegeben hatte. Der Kurs sank um weitere 0,8 Prozent, nachdem er im regulären Geschäft schon 2,5 Prozent abgegeben hatte. Cooper, der in mehr als zehn Jahren bei dem Unternehmen auch die Position des COO innehatte und CEO des Europa-Geschäfts XPO Logistics Europe war, bleibt dem Unternehmen bis Ende Juni als Berater erhalten.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 36.585,06 +0,7% 246,76 +0,7%

S&P-500 4.796,56 +0,6% 30,38 +0,6%

Nasdaq-Comp. 15.832,80 +1,2% 187,83 +1,2%

Nasdaq-100 16.501,77 +1,1% 181,69 +1,1%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 844 Mio 699 Mio

Gewinner 1.945 2.045

Verlierer 1.463 1.335

Unverändert 96 146

Freundlich - Für gute Stimmung sorgten sich verdichtende Hinweise, dass die Omikron-Variante des Corona-Virus zwar hoch ansteckend ist, aber offenbar eher milde Krankheitsverläufe nach sich zieht. Damit könnten Beschränkungen, die das Wirtschaftswachstum belasten, begrenzt bleiben. Die Apple-Aktie (+2,5%) erreichte ein Rekordhoch, womit der Börsenwert von Apple kurzfristig die Schallmauer von 3 Billionen Dollar durchbrach, was zuvor noch keinem US-Unternehmen gelang. Allenfalls leicht bremsend wirkten stark steigende Marktzinsen. Der S&P-500-Subindex der Bankaktien zog um gut 3 Prozent an. Die steigenden Marktzinsen versprechen den Geldhäusern höhere Zinsmargen. Im Dow lagen Goldman Sachs, JP Morgan und American Express weit vorne mit Gewinnen bis 3,3 Prozent. Mit weitem Abstand Tagessieger war der Auto-Subindex mit einem Plus von über 11 Prozent. Maßgeblicher Treiber war die Tesla-Aktie, die einen Satz um 13,5 Prozent machte. Der Elektrofahrzeughersteller verkaufte 2021 annähernd eine Million Autos, rund 87 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Sog von Tesla ging es für das Papier des Elektroautobauers Lucid um 7,6 Prozent aufwärts. Ford und GM legten jeweils um über 4 Prozent zu. Verkauft wurden Aktien von Impfstoffherstellern. Neben den nachlassenden Omikron-Sorgen drückte die Spekulation, dass sich die Pandemie 2022 ihrem Ende zuneigen könnte. Pfizer verloren 4,1, Biontech 10,1 und Moderna 7,5 Prozent.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT

2 Jahre 0,78 5,2 0,73

5 Jahre 1,36 9,4 1,26

7 Jahre 1,56 12,0 1,44

10 Jahre 1,64 12,4 1,51

30 Jahre 2,03 12,7 1,90

Die Renditen zogen massiv an vor dem Hintergrund der erwarteten Zinserhöhungen im Jahresverlauf. Die Zehnjahresrendite machte einen Satz um über 12 Basispunkte auf 1,64 Prozent. Daten der CME Group zufolge wird am Markt für März mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von 54 Prozent eine erste Zinserhöhung erwartet, mit der die US-Notenbank auf die anhaltend zu hohe Inflation reagieren würde. Zum Jahresausklang 2021 lag der Wert noch bei 50 Prozent. Auch hier dürfte die offenbar harmlosere Omikron-Variante eine Rolle spielen, weil sie die Fed kaum von ihrem Straffungskurs abbringen dürfte.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:00 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1294 -0,0% 1,1296 1,1344 -0,7%

EUR/JPY 130,76 +0,4% 130,28 130,84 -0,1%

EUR/GBP 0,8390 +0,1% 0,8381 0,8403 -0,2%

GBP/USD 1,3462 -0,1% 1,3477 1,3505 -0,5%

USD/JPY 115,78 +0,4% 115,33 115,28 +0,6%

USD/KRW 1.193,50 0% 1.193,50 1.192,72 +0,4%

USD/CNY 6,3756 +0,3% 6,3561 6,3561 +0,3%

USD/CNH 6,3788 +0,1% 6,3749 6,3606 +0,4%

USD/HKD 7,7955 -0,0% 7,7977 7,7984 -0,0%

AUD/USD 0,7208 +0,3% 0,7189 0,7257 -0,7%

NZD/USD 0,6790 +0,1% 0,6783 0,6835 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 46.273,19 +0,1% 46.212,46 47.058,74 -2,2%

Stark steigende Marktzinsen verliehen dem Dollar kräftigen Rückenwind. Der Dollar-Index legte um knapp 0,6 Prozent zu, der Euro sackte von 1,1375 am frühen Morgen auf zuletzt 1,1297 Dollar ab.

Am frühen Dienstag zieht der Dollar zum Yen deutlich an auf den höchsten Stand seit Anfang 2017. Die Analysten der Citi verweisen auf die sich ausweitende Zinsdifferenz zwischen japanischen und US-Staatsanleihen.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,06 76,08 -0,0% -0,02 +1,1%

Brent/ICE 79,01 78,98 +0,0% 0,03 +1,2%

Die zuversichtliche Stimmung an den Finanzmärkten sprang auch auf den Ölmarkt über, die Ölpreise stiegen um bis zu 1,5 Prozent. Im Blick stand hier das reguläre Treffen der Opec+ am Dienstag, von dem mehrheitlich erwartet wird, dass die beschlossene Ausweitung der Ölförderung auch umgesetzt wird. Zuletzt hatte sich auch US-Präsident Biden für eine höhere Förderung stark gemacht, um dem starken Anstieg der Energiepreise zu begegnen.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.804,31 1.801,82 +0,1% +2,49 -1,4%

Silber (Spot) 22,76 22,91 -0,7% -0,15 -2,4%

Platin (Spot) 954,55 959,40 -0,5% -4,85 -1,6%

Kupfer-Future 4,38 4,42 -0,9% -0,04 -1,8%

Der feste Dollar und die stark steigenden Renditen der Anleihen waren Gift für das Gold, der Preis der Feinunze knickte um 28 Dollar oder 1,5 Prozent ein auf 1.802 Dollar.

CYBERSICHERHEIT CHINA

Die oberste Internetaufsichtsbehörde Chinas, die Cyberspace Administration of China (CAC), teilte mit, dass sie und mehrere andere Behörden eine überarbeitete Version der Maßnahme zur Überprüfung der Cybersicherheit verabschiedet haben. Danach werden Betreiber digitaler Plattformen mit mehr als 1 Million Nutzern einer Überprüfung der Cybersicherheit unterzogen, wenn sie planen, im Ausland an die Börse zu gehen. Es ist der jüngste Schritt Pekings, um den riesigen Internetsektor des Landes im Zaum zu halten.

SCHNEESTURM USA

