Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbanker haben bei ihrer Ratssitzung am 25. und 26. Januar einen beschleunigten Zeitplan für die Anhebung des Leitzinses diskutiert. Die meisten Teilnehmer vertraten angesichts der hohen Inflation die Ansicht, dass eine schnellere Erhöhung des Zielbereichs für den Leitzins als in der Zeit nach 2015 wahrscheinlich gerechtfertigt wäre, heißt es im Protokoll der Sitzung. Aus dem Protokoll der Sitzung geht auch hervor, dass die Fed-Vertreter ihre Überlegungen darüber vertieft haben, wie aggressiv das 9 Billionen Dollar schwere Wertpapierportfolio der Fed, das sich seit März 2020 mehr als verdoppelt hat, später in diesem Jahr abgebaut werden soll. Dieser Schritt ist eine weitere Möglichkeit für die Fed, die geldpolitischen Bedingungen zu straffen, um die Wirtschaft abzukühlen. Bei der Sitzung im Januar hatte die Fed eine Zinserhöhung für März angekündigt. Es ist allerdings zu bedenken, dass die Diskussionen unter den Notenbankern seit der Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts für Januar mit einer stark positiven Überraschung sowie der hohen Inflationszahlen für Januar an Dynamik gewonnen haben dürften. Die US-Notenbanker werden vor ihrer nächsten Sitzung einen weiteren monatlichen Inflationsbericht zu lesen bekommen. Der Gouverneur der St. Louis Fed, James Bullard, hat inzwischen sogar eine Zinsanhebung außerhalb des regulären Sitzungsturnus ins Spiel gebracht. An den Terminmärkten ist eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte im März jedenfalls voll eingepreist.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:00 Walmart Inc, Ergebnis 4Q

22:04 Dropbox Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Januar

Baubeginne

PROGNOSE: -0,7% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -6,6% gg Vm

zuvor: +9,1% gg Vm

14:30 Philadelphia-Fed-Index Februar

PROGNOSE: 19,0

zuvor: 23,2

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 218.000

zuvor: 223.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.447,75 -0,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.507,00 -0,6%

Nikkei-225 27.232,87 -0,8%

Hang-Seng-Index 24.630,35 -0,4%

Kospi 2.744,09 +0,5%

Shanghai-Composite 3.469,23 +0,1%

S&P/ASX 200 7.296,20 +0,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die ostasiatischen Börsen am Donnerstag. Die Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt zerstreuen sich wieder, weil ein Abzug von russischen Truppen noch nicht bestätigt werden konnte. Dagegen stützt das Protokoll der US-Notenbanksitzung im Januar vom Vorabend. Darin wird der Wille der Fed deutlich, die Inflation zu bekämpfen, doch deuten sich keine Maßnahmen an, die über das am Markt erwartete Ausmaß hinausgehen. Mit der weiter angespannten Lage in der Ukraine sind tendenziell sichere Häfen gesucht, wie Anleihen oder Gold und am Devisenmarkt der Yen. Mit deutlichen Gewinnen zeigen sich Aktien chinesischer Lithiumlieferanten, weil die Preise des Rohstoffs für die Batterieherstellung aufgrund der knappen Versorgung und des boomenden Marktes für Elektroautos weiter anziehen. Die Citigroup hat ihre Preisprognose für Lithium deutlich. Die Möglichkeit, dass die Zinsen in den USA doch nicht so rasch steigen wie erwartet, sorgt bei den Finanzwerten der Region für leichte Abgaben.

US-NACHBÖRSE

Cisco Systems schnitt im zweiten Quartal besser als gedacht ab und steigerte Umsatz und Ergebnis. Für die Aktie ging es um 3,5 Prozent nach oben. Der Chiphersteller Nvidia vermeldete für das vierte Quartal Rekordumsätze und übertraf ebenso die Erwartungen. Für die Aktie ging es dennoch um 2,6 Prozent nach unten, wobei Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben könnten, nachdem der Kurs in den vergangenen zwölf Monaten um 73 Prozent gestiegen ist. Applied Materials übertraf in seinem ersten Geschäftsquartal trotz anhaltender Lieferengpässe bei Ergebnis und Umsatz die Markterwartungen. Der Kurs gewann 2,3 Prozent. Die Nutrien-Aktie legte um 3,3 Prozent zu. Der Düngemittelhersteller profitierte im vierten Quartal von höheren Preisen und einer starken Nachfrage. Der Versicherer American International Group erzielte im vierten Quartal wieder einen Gewinn, nachdem im Vorjahr die Covid-19-Pandemie die Ergebnisse beeinträchtigt hatte. Das Papier gewann 1,4 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.934,27 -0,2% -54,57 -3,9%

S&P-500 4.475,01 +0,1% 3,94 -6,1%

Nasdaq-Comp. 14.124,10 -0,1% -15,66 -9,7%

Nasdaq-100 14.603,64 -0,1% -17,18 -10,5%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 889,4 Mio 918,9 Mio

Gewinner 2.107 2.579

Verlierer 1.243 785

Unverändert 133 124

Kaum verändert - Ein mit Erleichterung aufgenommenes Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung leitete im späten Geschäft eine Erholung ein. Zuvor hatten die Börsen einen Teil der Entspannungshoffnungen im Ukraine-Konflikt wieder ausgepreist. Neue Konktur- und Inlationsdaten belegten derweil die Stärke der Wirtschaft und die Notwendigkeit der Zinswende. Zwar ließ das Fed-Protokoll keinen Zweifel aufkommen am Willen der Fed, die Inflation zu bekämpfen und die Geldpolitik zu straffen. Aber weitergehende Schritte als die bislang ohnehin erwarteten gebe das Protokoll nicht her, sagte ein Händler. Auch eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im März sei noch nicht sicher. Airbnb (+3,6%) schnitt besser ab als erwartet - auch der Ausblick fiel positiv aus. Kraft Heinz (+5,6%) hatte auf bereinigter Basis besser als erwartet berichtet. ViacomCBS brachen um 17,8 Prozent ein. Die Gesellschaft treibe ihre im Entstehen begriffene Streaming-Strategie voran. Erwartete Gewinne würden so weiter in die Zukunft verschoben, kritisierten Händler.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,50 -6,9 1,57 76,8

5 Jahre 1,90 -4,3 1,94 63,8

7 Jahre 2,00 -3,1 2,03 56,0

10 Jahre 2,03 -1,6 2,05 52,0

30 Jahre 2,34 -1,6 2,36 44,4

Mit der anhaltenden Unsicherheit rund um die Ukraine waren Anleihen als sicherer Hafen gesucht. Mit dem Fed-Protokoll seien zudem allzu aggressive Zinserhöhungsspekulationen ausgepreist worden, hieß es mit Blick auf das kurze Ende des Marktes, wo die Renditen am deutlichsten nachgaben.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 18:49 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1358 -0,2% 1,1376 1,1379 -0,1%

EUR/JPY 130,99 -0,3% 131,36 131,38 +0,1%

EUR/CHF 1,0471 -0,2% 1,0845 1,0488 +0,9%

EUR/GBP 0,8363 -0,2% 0,8375 0,8376 -0,5%

USD/JPY 115,33 -0,1% 115,48 115,46 +0,2%

GBP/USD 1,3582 -0,0% 1,3583 1,3586 +0,4%

USD/CNH 6,3307 -0,0% 6,3323 6,3332 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 43.795,41 -0,5% 44.028,01 43.629,13 -5,3%

Gesunkene Marktzinsen drückten auf den Dollar, auch das Fed-Protokoll stützte den Dollar nicht. Der Dollar-Index verlor 0,3 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,28 93,66 -1,5% -1,38 +23,2%

Brent/ICE 93,41 94,81 -1,5% -1,40 +20,5%

Die Erdölpreise zogen mit den Ukraine-Sorgen zunächst an, nachdem sie am Vortag mit Entspannungssignalen im Ukraine-Disput kräftig verloren hatten. Doch nach dem Settlement drehten die Preise ins Minus. Händler verwiesen auf Berichte, wonach die Atomverhandlungen mit dem Iran kurz vor einem Durchbruch stünden. In der Folge könnte mehr iranisches Öl auf den Markt kommen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.876,62 1.869,92 +0,4% +6,70 +2,6%

Silber (Spot) 23,55 23,61 -0,2% -0,06 +1,0%

Platin (Spot) 1.073,75 1.064,92 +0,8% +8,83 +10,6%

Kupfer-Future 4,52 4,54 -0,3% -0,01 +1,4%

Der Goldpreis legte mit den Sorgen um die Ukraine um knapp 1 Prozent zu - auch die gesunkenen Marktzinsen wie auch derleichtere Dillar halfen.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Der Philadelphia-Fed-Präsident hat seine Unterstützung für eine geringfügige Zinserhöhung durch die US-Notenbank im nächsten Monat signalisiert. Patrick Harker befürwortete in einem Interview eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im März.

IRAN - ATOMVERHANDLUNGEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 17, 2022 01:40 ET (06:40 GMT)