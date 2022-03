Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

US-Notenbankchef Jerome Powell hat der Fed-Sitzung einen Großteil der Geheimnisse genommen, als er dem Kongress Anfang des Monats mitteilte, dass er stark dazu neigt, eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte zu unterstützen. Mit seinen Äußerungen widersprach er einigen US-Notenbankern, die argumentiert hatten, dass die hohe Inflation einen aggressiveren Beginn der Zinserhöhungen erfordere. Nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine betonte Powell außerdem, dass die Fed in einem schwierigen Umfeld "wachsam und flink" sein müsse. Eine Zinsanhebung wäre die erste Erhöhung seit Dezember 2018. Die Inflation liegt mit 7,9 Prozent auf den höchsten Stand seit 40 Jahren und weit über dem Zielwert von 2 Prozent. Mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte würde der Zins auf 0,25 bis 0,50 Prozent steigen. Wegen der hohen Inflation war zwischenzeitlich sogar über eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte spekuliert worden. Doch wegen des Kriegs in der Ukraine und der damit verbundenen Unsicherheit für Wirtschaft und Märkte wurde diese Spekulation wieder ausgepreist. Die Fed wird auch neue Projektionen zu Zinsen, Wachstum und Inflation vorlegen.

Keine wichtigen Termine angekündigt

-US

13:30 Import- und Exportpreise Februar

Importpreise

PROGNOSE: +1,6% gg Vm

zuvor: +2,0% gg Vm

Einzelhandelsumsatz Februar

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +3,8% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,9% gg Vm

zuvor: +3,3% gg Vm

15:00 Lagerbestände Januar

PROGNOSE: +1,1% gg Vm

zuvor: +2,1% gg Vm

15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.281,25 +0,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.568,25 +0,9%

Nikkei-225 25.762,01 +1,6%

Hang-Seng-Index 19.883,54 +8,0%

Kospi 2.659,23 +1,4%

Shanghai-Composite 3.172,73 +3,5%

S&P/ASX 200 7.175,20 +1,1%

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Rückenwind erhalten die asiatischen Börsen aus den USA, wo kräftig fallende Ölpreise in Verbindung mit etwas weniger stark als erwartet gestiegenen Erzeugerpreisen Inflationsängste gelindert hatten. Das dämpfte Befürchtungen über einen sehr aggressiven Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank, der am Mittwoch begonnen werden dürfte mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Zugleich geht der Krieg in der Ukraine aber mit fortgesetzten Angriffen Russlands weiter, wobei am Markt dessen ungeachtet die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung nicht nachlässt. Angeführt werden die Börsen der Region von Hongkong. Der zuletzt von der Angst vor neuen US-Sanktionen gebeutelte Technologiesektor haussiert dort um 12,3 Prozent. Tencent springen um 17,4 Prozent. Sie waren allein am Dienstag um gut 9 Prozent abgestürzt, weil dem Unternehmen nach Angaben informierter Personen eine rekordhohe Geldstrafe wegen Verletzung bestimmter Zentralbankvorschriften durch seine Bezahl-App Wechat Pay drohte. Meituan schnellen sogar um 20 Prozent nach oben, Alibaba um 14,5 Prozent. Die Tokioter Börse zeigt sich unbelastet von dem weitaus höher als erwartet ausgefallenen japanischen Handelsbilanzdefizit im Februar; es war vor allem den hohen Importpreisen für Energie geschuldet. Gesucht sind beispielsweise Japan Airlines (+4,5%) oder Aktien aus dem Elektroniksektor wie Renesas (+4%). Hier stützten nachlassende Bedenken wegen der hohen Treibstoff- bzw Rohstoffpreise. Auch in Seoul erholen sich Aktien aus der Luftfahrt- und Technologiebranche. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics notiert 0,9 Prozent höher. Aktien der Ölbranche stabilisieren sich, nachdem die Talfahrt der Ölpreise zunächst gestoppt ist. In Tokio verringern Inpex ihre Verluste auf 0,5 Prozent. An der Börse in Sydney liegen Woodside Petroleum 0,2 Prozent im Plus; Santos steigen um 0,6 Prozent. Für CNOOC geht es in Hongkong um 0,2 Prozent aufwärts.

US-NACHBÖRSE

Positiv aufgenommene Quartalszahlen haben der Aktie von Eastman Kodak im nachbörslichen Handel am Dienstag Auftrieb gegeben. Die Titel gewannen 1,4 Prozent, nachdem das Unternehmen für 2021 eine Umsatzsteigerung und die Rückkehr in die Gewinnzone gemeldet hatte. Smartsheet brachen dagegen um 5,3 Prozent ein. Hier drängte ein enttäuschender Ausblick die besser als erwartet ausgefallenen Viertquartalszahlen in den Hintergrund.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.544,34 +1,8% 599,10 -7,7%

S&P-500 4.262,45 +2,1% 89,34 -10,6%

Nasdaq-Comp. 12.948,62 +2,9% 367,40 -17,2%

Nasdaq-100 13.458,56 +3,2% 411,92 -17,5%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,17 Mrd 1,19 Mrd

Gewinner 2.298 876

Verlierer 1.036 2.484

Unverändert 127 99

Sehr fest - Befeuert von weiter rasant sinkende Ölpreisen ging es kräftig nach oben. Dazu kamen Entspannungssignale von der Inflationsseite, zu denen auch das billigere Öl beitrug. Die Verbraucherpreise in den USA stiegen insbesondere in der Kernrate im Februar deutlich weniger als erwartet, und außerdem ging der Empire State Manufacturing Index überraschend zurück, statt zu steigen. Das dämpfte Spekulationen über einen sehr aggressiven Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank, der am Mittwoch aller Voraussicht nach eingeleitet wird. Negative Faktoren wie neue Pandemieängste und der Ukraine-Krieg traten für die Akteure am Aktienmarkt eher in den Hintergrund. Öltitel waren die großen Verlierer. Ihr Subindex verlor 3,7 Prozent und war zugleich der einzige, der im Minus schloss. An der Spitze lagen Halbleiteraktien (+4,8%) und Autotitel (+4,2%). Intel hinkten mit einem Plus von 0,9 Prozent hinterher angesichts großer Ausgabenpläne in Europa. Optimistische Aussagen auf einer Branchenkonferenz über eine sich schneller als erwartet erholende Nachfrage, gepaart mit den fallenden Ölpreisen, gaben den Aktien von Fluggesellschaften Auftrieb. United Airlines (+9,2%), Southwest Airlines (+4,9%), Delta Air Lines (+8,7%) und American Airlines (+9,3%) rechnen allesamt mit steigenden Umsätzen. Coupa Software brachen um rund 19 Prozent ein. Das Unternehmen enttäuschte mit dem Ausblick auf das Gesamtjahr.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,86 +0,0 1,86 113,3

5 Jahre 2,11 +1,7 2,09 84,9

7 Jahre 2,17 +1,2 2,15 72,6

10 Jahre 2,15 +1,0 2,14 64,2

30 Jahre 2,50 +2,2 2,48 59,9

Die Renditen stiegen vor dem für Mittwoch allseits ewwarterten Beginns eines Zinserhöhungszyklus in den USA weiter - im Zehnjahresbereich um 1 Basispunkt auf 2,15 Prozent und damit das höchste Niveau seit Sommer 2019.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:33 % YTD

EUR/USD 1,0976 +0,1% 1,0965 1,0995 -3,5%

EUR/JPY 129,81 +0,1% 129,73 129,81 -0,8%

EUR/GBP 0,8406 +0,0% 0,8406 0,8433 +0,0%

GBP/USD 1,3056 +0,1% 1,3043 1,3038 -3,5%

USD/JPY 118,27 -0,0% 118,32 118,04 +2,8%

USD/KRW 1.235,60 -0,5% 1.242,33 1.244,84 +3,9%

USD/CNY 6,3486 -0,3% 6,3706 6,3812 -0,1%

USD/CNH 6,3617 -0,3% 6,3832 6,3998 +0,1%

USD/HKD 7,8219 -0,1% 7,8268 7,8260 +0,3%

AUD/USD 0,7227 +0,5% 0,7193 0,7178 -0,5%

NZD/USD 0,6782 +0,3% 0,6765 0,6739 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 39.366,50 -0,3% 39.493,24 38.368,74 -14,9%

Am Devisenmarkt tat sich unter dem Strich wenig. Der Euro kostete zuletzt rund 1,0953 Dollar.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 98,60 96,44 +2,2% 2,16 +32,4%

Brent/ICE 102,61 99,91 +2,7% 2,70 +30,4%

Rasant weiter abwärts um über 7 Prozent ging es mit den Ölpreisen. Sowohl US-Öl wie auch Brent fielen erstmals seit gut zwei Wochen wieder unter 100 Dollar je Barrel und haben seit den jüngsten Hochs wieder nahezu 30 Prozent eingebüßt. Händler spekulierten über eine sinkende Nachfrage aus China als Folge der dortigen Corona-Ausbrüche, aber auch Hoffnungen auf ein Ende des Krieges in der Ukraine. Zudem habe sich die befürchtete globale Ölknappheit zumindest bislang nicht bewahrheitet, und Russland liefere weiter Öl und finde auch trotz der Sanktionen weiter Abnehmer. Auch auf das weiter mögliche Atomabkommen mit dem Iran wurde verwiesen. Damit könne weiteres Öl auf den Markt kommen. Dazu gesellten sich Berichte, auch aus Venezuela könnte zusätzliches Erdöl an den Markt gelangen, wenn US-Sanktionen gegen das Land fallen sollten.

